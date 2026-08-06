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Vender em 2027 ou oferecer um novo contrato? Por que Marcus Rashford vale o risco de transferência para o Manchester United apesar de ter feito corpo mole antes dos empréstimos para Aston Villa e Barcelona
Rashford esperava sacramentar transferência para o Barcelona
Resta saber o que o restante da janela de transferências de verão de 2026 reserva para Rashford. Depois de uma passagem produtiva pelo Barcelona na temporada passada, ele vinha esperando desfazer as malas em definitivo no Camp Nou.
Nenhuma opção de compra foi acionada por lá, depois de ele também não conseguir convencer o Aston Villa de que valia a pena apostar nele em tempo integral. Essa situação está levando Rashford de volta a Manchester, após seus esforços na fase final da Copa do Mundo na América do Norte.
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Rashford ainda está comprometido com a causa do Manchester United?
Perguntas inevitáveis estão sendo feitas sobre se o United deveria começar do zero, com o ex-ponta do Manchester United Sharpe, falando em associação com NetBet, dizendo à GOAL ao ser questionado se a cabeça e o coração do jogador de 28 anos agora estão em outro lugar: “É uma situação difícil, não é? A situação de Marcus Rashford.
“Ele é um jogador muito bom. Acho que vimos de novo pequenos lampejos das qualidades dele na Copa do Mundo, mas a questão é o que se passa na cabeça dele. Sempre foi assim com Marcus Rashford.
“Acho que ele meio que parecia não estar muito preocupado pouco antes de sair e que deu uma largada em um certo momento. Não sei se havia algo pessoal fora de campo o incomodando, ou algo relacionado à comissão técnica, ou alguma coisa no clube, mas ele foi para o Barcelona, teve uma boa temporada, claramente queria ficar no Barcelona. Isso não aconteceu, e será que ele volta de novo?
“Acho que, em termos de talento e de quão bom ele é como jogador, seria um ativo muito valioso ter ele de volta no elenco do United. A questão é se Marcus quer fazer parte disso, quer estar envolvido nisso, e se a cabeça e o coração dele estão em outro lugar. Nesse caso, fica muito difícil para ele voltar.
“Tenho certeza de que Michael Carrick o receberia de braços abertos, cuidaria dele e o acolheria, mas a questão é se Marcus quer jogar no clube e sente que o futuro dele está lá.”
Transferência ou contrato: o que o futuro de Rashford pode reservar
Como ninguém atende às exigências do United por Rashford, apesar de seu preço pedido ter caído ultimamente, o Manchester United está disposto a dar mais uma chance ao jogador nascido em Manchester. Ele ainda tem mais dois anos de um lucrativo contrato de £325 mil por semana.
Com isso em mente, oportunidades de venda podem ser exploradas novamente em 2027 caso uma reunião não aconteça como planejado. Sharpe acrescentou: “Essa é uma forma positiva de olhar para isso. Você pode tirar um ano dele e ver como ele se sai.
“Você pode até deixar claro que, se ele fizer uma boa temporada, pode ganhar um novo contrato porque, obviamente, com um ano restante, ele ainda valerá algum dinheiro, mas também você pode amarrá-lo a um contrato de mais longo prazo se ele jogar bem e começar a render.
“Então, não é uma situação ruim e acho que eles provavelmente prefeririam, se ele não quiser estar lá, tirá-lo da folha salarial para poder trazer outras pessoas que queiram estar lá. Mas, como eu digo, ele é um talento inacreditável e seria um verdadeiro reforço para o elenco.”
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Última partida e gols de Rashford pelo Manchester United
Rashford fez a última de suas 426 partidas pelo United em um duelo da Liga Europa com o Viktoria Plzen em 12 de dezembro de 2024. Mais cedo naquele mês, ele marcou dois gols em um compromisso da Premier League com o Everton e chegou a 138 gols pelo Manchester United.
Ele está fora de cena há 18 meses, mas raramente saiu dos pensamentos em Old Trafford. Se Carrick conseguir fazer a estrela da Inglaterra, com 78 jogos pela seleção, voltar a render, então ele parecerá uma espécie de nova contratação para um clube determinado a voltar a brigar por grandes títulos no cenário nacional e internacional.
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