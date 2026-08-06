Perguntas inevitáveis estão sendo feitas sobre se o United deveria começar do zero, com o ex-ponta do Manchester United Sharpe, falando em associação com NetBet, dizendo à GOAL ao ser questionado se a cabeça e o coração do jogador de 28 anos agora estão em outro lugar: “É uma situação difícil, não é? A situação de Marcus Rashford.

“Ele é um jogador muito bom. Acho que vimos de novo pequenos lampejos das qualidades dele na Copa do Mundo, mas a questão é o que se passa na cabeça dele. Sempre foi assim com Marcus Rashford.

“Acho que ele meio que parecia não estar muito preocupado pouco antes de sair e que deu uma largada em um certo momento. Não sei se havia algo pessoal fora de campo o incomodando, ou algo relacionado à comissão técnica, ou alguma coisa no clube, mas ele foi para o Barcelona, teve uma boa temporada, claramente queria ficar no Barcelona. Isso não aconteceu, e será que ele volta de novo?

“Acho que, em termos de talento e de quão bom ele é como jogador, seria um ativo muito valioso ter ele de volta no elenco do United. A questão é se Marcus quer fazer parte disso, quer estar envolvido nisso, e se a cabeça e o coração dele estão em outro lugar. Nesse caso, fica muito difícil para ele voltar.

“Tenho certeza de que Michael Carrick o receberia de braços abertos, cuidaria dele e o acolheria, mas a questão é se Marcus quer jogar no clube e sente que o futuro dele está lá.”