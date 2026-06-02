Vendas da camisa do Gabriel aumentam 350% após pênalti perdido! Torcedores do Arsenal se mobilizam para apoiar o zagueiro brasileiro após o pênalti errado que acabou com os sonhos da Liga dos Campeões

Após a decepção esmagadora, o jogador da seleção brasileira recorreu às redes sociais para compartilhar seus sentimentos com a torcida. Gabriel expressou profunda tristeza pelo resultado, mas enfatizou seu imenso orgulho por um time que pôs fim a um jejum de 22 anos ao conquistar o título da Premier League.

Refletindo sobre a campanha, ele postou uma declaração sincera: “É doloroso, mas estou orgulhoso deste time e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada. Obrigado aos nossos incríveis torcedores pelo apoio em cada etapa do caminho. Vocês merecem comemorar esta jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Nos vemos na próxima temporada!!! Com amor, Big Gabi.” Ele tem sido um pilar fundamental para o time neste ano.