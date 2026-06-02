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Vendas da camisa do Gabriel aumentam 350% após pênalti perdido! Torcedores do Arsenal se mobilizam para apoiar o zagueiro brasileiro após o pênalti errado que acabou com os sonhos da Liga dos Campeões
Aumento notável nas vendas de camisas
De acordo com uma reportagem do The Athletic, as vendas de camisas de Gabriel dispararam 350% depois que ele perdeu um pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões. O Arsenal sofreu uma enorme decepção após a derrota nos pênaltis, mas seus torcedores responderam com uma solidariedade impressionante. O jogador de 28 anos se preparou para cobrar o quinto pênalti, mas viu a bola passar por cima do travessão, permitindo que o gigante francês conquistasse o título europeu mais cobiçado pela segunda temporada consecutiva. Gabriel, que chegou ao clube vindo do Lille em 2020, tornou-se o nome mais vendido nas camisas do Arsenal no fim de semana. Em determinado momento, suas vendas chegaram a dobrar as de qualquer outro jogador.
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Gabriel compartilha mensagem emocionante
Após a decepção esmagadora, o jogador da seleção brasileira recorreu às redes sociais para compartilhar seus sentimentos com a torcida. Gabriel expressou profunda tristeza pelo resultado, mas enfatizou seu imenso orgulho por um time que pôs fim a um jejum de 22 anos ao conquistar o título da Premier League.
Refletindo sobre a campanha, ele postou uma declaração sincera: “É doloroso, mas estou orgulhoso deste time e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada. Obrigado aos nossos incríveis torcedores pelo apoio em cada etapa do caminho. Vocês merecem comemorar esta jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Nos vemos na próxima temporada!!! Com amor, Big Gabi.” Ele tem sido um pilar fundamental para o time neste ano.
Impacto enorme e perspectivas de longo prazo
O apoio incondicional da torcida reflete a enorme contribuição do zagueiro central desde que chegou ao norte de Londres. Ao longo de sua carreira no Arsenal, Gabriel disputou 261 partidas, marcando impressionantes 24 gols da defesa. Ele foi fundamental para a conquista do título da Premier League nesta temporada, participando de 51 partidas em todas as competições e marcando quatro gols. Seu mais recente triunfo nacional se soma ao Community Shield que conquistou durante a temporada 2023-24. O clube garantiu seu futuro a longo prazo, com seu contrato atual previsto para expirar em 30 de junho de 2029. Essa consistência notável garante que um pênalti perdido não manchará seu legado como peça fundamental da defesa.
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O foco agora está na conquista da Copa do Mundo
Gabriel precisa agora encerrar a sua passagem pelo Arsenal nesta temporada e dedicar-se inteiramente à seleção. Ele está se preparando para a Copa do Mundo com o Brasil, tendo ficado de fora da recente vitória por 6 a 2 em um amistoso contra o Panamá. Antes do torneio, o zagueiro espera participar de um jogo de preparação contra o Egito no dia 7 de junho, antes de enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C.