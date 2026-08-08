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Manchester United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Venda ou segunda chance? O dilema de Rashford tira o sono do Manchester United

Especiais e Opinião
Barcelona
Manchester United
M. Rashford
Premier League
England

O astro inglês Marcus Rashford voltou a ser o centro de uma decisão que o Manchester United ainda não tomou.

O jornal "Sport" informou, em reportagem, que Rashford retornou à fortaleza de Old Trafford, após uma temporada em que recuperou o brilho no Barcelona, por empréstimo, mas seu futuro segue em aberto.

No Barcelona, Rashford recuperou boa parte do nível que havia perdido durante sua última fase no Manchester United.

O atacante inglês encerrou a temporada 2025-2026 com 49 partidas disputadas, nas quais marcou 14 gols e deu 11 assistências em todas as competições.

Rashford também foi peça importante na equipe do técnico Hansi Flick em uma temporada na qual o Barcelona conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

Mas o Barcelona decidiu não dar o próximo passo e não acionou a cláusula de compra em definitivo por 30 milhões de euros.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport

    Dúvidas no Manchester United

    E assim Rashford voltou ao Manchester United, e é daqui que começa o verdadeiro dilema.

    Segundo o jornal "The Telegraph", o técnico Michael Carrick ainda acredita em sua capacidade de extrair uma boa versão de Rashford.

    O treinador mantém a porta aberta para a reintegração do jogador ao elenco, e entende que Rashford merece uma chance de provar que a versão que brilhou no Barcelona também é capaz de aparecer em Old Trafford.

    Além disso, a relação entre os dois pende a favor do jogador, já que Carrick conhece bem Rashford e, de acordo com as informações vindas da Inglaterra, está disposto a trabalhar com ele.

    Mas há uma diferença entre o desejo do técnico e a estratégia do clube, pois, na Inglaterra, os relatos confirmam que a diretoria de Old Trafford ainda está ouvindo as propostas apresentadas por Rashford.

    O Manchester United sabe que a saída de Rashford resolveria também um problema econômico, porque o atacante recebe um dos salários mais altos do elenco.

    Mas o problema está em encontrar um comprador disposto a arcar com o salário de Rashford e a pagar um valor que agrade ao Manchester United. Durante o verão, falou-se em um valor próximo de 40 milhões de libras esterlinas.

    E é aqui que aparece o fator que pode decidir o futuro de Rashford: o próprio mercado de transferências.

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    Onde Rashford vai jogar?

    Com o passar das semanas, o Manchester United ainda não conseguiu encontrar um ponta confiável que justifique abrir mão de um jogador que vem de uma temporada na qual marcou 14 gols e deu 11 assistências.

    O clube inglês estudou várias alternativas para ocupar as posições de ponta, mas a ausência de uma solução clara pode aumentar as chances de permanência de Rashford.

    E se não chegar um jogador capaz de melhorar sua posição ou substituí-lo de forma confiável, por que o clube abriria mão de um atacante que recentemente recuperou seu nível e já conhece o clima da Premier League?

    Na verdade, a imprensa inglesa aponta que a possibilidade de Rashford seguir no Manchester tornou-se mais forte com o passar do tempo.

    Ainda assim, o futuro do atacante inglês parece continuar em aberto, e há vários fatores que podem determinar se ele seguirá sua trajetória no Manchester United ou deixará o clube.

    E a pergunta continua no ar: onde Rashford vai parar? 

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