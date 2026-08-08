Venda ou segunda chance? O dilema de Rashford tira o sono do Manchester United

O astro inglês Marcus Rashford voltou a ser o centro de uma decisão que o Manchester United ainda não tomou.
O jornal "Sport" informou, em reportagem, que Rashford retornou à fortaleza de Old Trafford, após uma temporada em que recuperou o brilho no Barcelona, por empréstimo, mas seu futuro segue em aberto.
No Barcelona, Rashford recuperou boa parte do nível que havia perdido durante sua última fase no Manchester United.
O atacante inglês encerrou a temporada 2025-2026 com 49 partidas disputadas, nas quais marcou 14 gols e deu 11 assistências em todas as competições.
Rashford também foi peça importante na equipe do técnico Hansi Flick em uma temporada na qual o Barcelona conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.
Mas o Barcelona decidiu não dar o próximo passo e não acionou a cláusula de compra em definitivo por 30 milhões de euros.