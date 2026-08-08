Venda ou segunda chance? O dilema de Rashford tira o sono do Manchester United

E assim Rashford voltou ao Manchester United, e é daqui que começa o verdadeiro dilema.

Segundo o jornal "The Telegraph", o técnico Michael Carrick ainda acredita em sua capacidade de extrair uma boa versão de Rashford.

O treinador mantém a porta aberta para a reintegração do jogador ao elenco, e entende que Rashford merece uma chance de provar que a versão que brilhou no Barcelona também é capaz de aparecer em Old Trafford.

Além disso, a relação entre os dois pende a favor do jogador, já que Carrick conhece bem Rashford e, de acordo com as informações vindas da Inglaterra, está disposto a trabalhar com ele.

Mas há uma diferença entre o desejo do técnico e a estratégia do clube, pois, na Inglaterra, os relatos confirmam que a diretoria de Old Trafford ainda está ouvindo as propostas apresentadas por Rashford.

O Manchester United sabe que a saída de Rashford resolveria também um problema econômico, porque o atacante recebe um dos salários mais altos do elenco.

Mas o problema está em encontrar um comprador disposto a arcar com o salário de Rashford e a pagar um valor que agrade ao Manchester United. Durante o verão, falou-se em um valor próximo de 40 milhões de libras esterlinas.

E é aqui que aparece o fator que pode decidir o futuro de Rashford: o próprio mercado de transferências.