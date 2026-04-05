Venda massiva de 100 milhões de libras do Manchester United! Sir Jim Ratcliffe ordena que mais de oito jogadores deixem Old Trafford neste verão

De acordo com o jornal The Sun, os Red Devils pretendem arrecadar cerca de 100 milhões de libras (132 milhões de dólares) em taxas de transferência neste verão, ao se desfazer de uma parte significativa do elenco principal. Sob a orientação de Sir Jim Ratcliffe, o clube está priorizando um modelo financeiro mais sustentável, que envolve a saída de jogadores com altos salários que não têm apresentado um desempenho consistente em campo.

No topo da lista estão vários nomes de destaque, com Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana e Rasmus Hojlund potencialmente na mira da diretoria. O clube espera que a conversão dos atuais contratos de empréstimo em transferências definitivas forneça a maior parte da receita, visando especificamente 64 milhões de libras com as saídas definitivas de Rashford para o Barcelona e de Hojlund para o Napoli.