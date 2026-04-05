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Venda massiva de 100 milhões de libras do Manchester United! Sir Jim Ratcliffe ordena que mais de oito jogadores deixem Old Trafford neste verão
Ratcliffe exige um ganho inesperado de 100 milhões de libras
De acordo com o jornal The Sun, os Red Devils pretendem arrecadar cerca de 100 milhões de libras (132 milhões de dólares) em taxas de transferência neste verão, ao se desfazer de uma parte significativa do elenco principal. Sob a orientação de Sir Jim Ratcliffe, o clube está priorizando um modelo financeiro mais sustentável, que envolve a saída de jogadores com altos salários que não têm apresentado um desempenho consistente em campo.
No topo da lista estão vários nomes de destaque, com Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana e Rasmus Hojlund potencialmente na mira da diretoria. O clube espera que a conversão dos atuais contratos de empréstimo em transferências definitivas forneça a maior parte da receita, visando especificamente 64 milhões de libras com as saídas definitivas de Rashford para o Barcelona e de Hojlund para o Napoli.
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Reduzir drasticamente os gastos com salários
Além das taxas de transferência, o objetivo principal é reduzir a folha de pagamento em mais de £ 1 milhão por semana, a fim de dar ao clube maior margem de manobra dentro das Regras de Lucro e Sustentabilidade. Essa estratégia de contratações marca um afastamento da tendência do regime anterior de reter jogadores por tempo excessivo, à medida que Ratcliffe busca modernizar a abordagem fiscal do clube.
O experiente meio-campista Casemiro, que atualmente ganha impressionantes 350 mil libras por semana, está entre os que devem deixar o clube, ao lado de Jadon Sancho e Tyrell Malacia. A saída do trio como jogadores sem contrato é vista como uma necessidade para garantir que o United possa permanecer competitivo no mercado de jovens talentos de elite.
A busca por Anderson
Os recursos arrecadados com essa grande liquidação já estão destinados a objetivos específicos, com Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgindo como principal alvo. O United enfrenta forte concorrência do rival local, o Manchester City, pelo jogador da seleção inglesa, que atualmente é avaliado em 100 milhões de libras pelo seu clube após uma campanha impressionante no City Ground. O United está determinado a garantir a contratação do jogador da seleção inglesa antes que ele entre em cena no cenário mundial na próxima Copa do Mundo. Há um grande receio em Old Trafford de que seu preço possa disparar ainda mais se ele se destacar pela equipe de Thomas Tuchel na América do Norte, levando a uma pressa urgente para fechar o negócio no início da janela de transferências.
- AFP
Reestruturação do meio-campo
O meio-campo continua sendo a área que mais preocupa Ratcliffe e o departamento de olheiros. Com a saída de Casemiro confirmada e Ugarte enfrentando dificuldades para se adaptar à Premier League desde sua transferência do Paris Saint-Germain, os Red Devils estão desesperados por sangue novo e qualidade comprovada no meio-campo. A renovação do elenco do United ocorre em um momento em que o clube busca construir sua equipe em torno da joia formada na base, Kobbie Mainoo, ao mesmo tempo em que considera opções mais acessíveis para o elenco. No entanto, para que qualquer uma dessas jogadas ambiciosas se concretize, o clube precisa primeiro lidar com sucesso com a saída de suas estrelas indesejadas, marcando este verão como um ponto de inflexão crucial na era INEOS.