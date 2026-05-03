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Venda Gabriel Jesus e contrate Julián Álvarez! Lenda do Arsenal dá conselhos sobre transferências a Mikel Arteta na tentativa de formar um ataque temível
Jesus é cotado para deixar o clube no meio do ano
Em entrevista ao Metro via BetMGM, Parlour expressou sua convicção de que Jesus poderia deixar o Emirates. O atacante viu sua influência diminuir nesta temporada, marcando apenas cinco gols e dando duas assistências em 26 partidas em todas as competições, tendo jogado apenas 913 minutos. Com um ano restante de contrato, ele pode estar buscando um novo desafio. Parlour afirmou: “Acho que Jesus pode sair no final da temporada; ele está naquela idade em que quer jogar semana após semana. Podemos perdê-lo. Tínhamos quatro atacantes quando eu jogava. É isso que eu não entendo. (Independentemente da saída de Jesus), tragam outro de qualquer maneira. Isso pode dar um impulso às outras opções, porque elas veem o padrão sendo estabelecido.”
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O Arsenal tem como alvo Alvarez para reforçar o ataque
Os Gunners gastaram mais de 250 milhões de libras no verão passado, incluindo a contratação de Viktor Gyokeres por 64 milhões de libras. Embora o atacante tenha marcado 19 gols em todas as competições nesta temporada, o Arsenal ainda estaria em busca de outro atacante. No topo da suposta lista de desejos está Alvarez, que deixou o Manchester City para jogar no Atlético de Madrid em 2024. Qualquer negócio exigiria uma quantia superior a € 100 milhões (£ 87 milhões). Parlour está convencido de que o atacante se encaixa perfeitamente: “Para mim, Alvarez seria uma ótima aquisição para o elenco. Sempre haverá gente indo e vindo no verão, porque é um elenco grande e não dá para agradar a todos. Mas Alvarez seria uma opção fantástica, com sua velocidade e o que vimos no Man City.”
Desenvolver talentos em meio a uma agenda lotada
O atrativo de Alvarez reside em seu potencial de crescimento sob o comando de Arteta. Parlour acrescentou: “Sempre seria difícil para ele jogar com Erling Haaland no time, mas quando ele entrava como titular e quando jogava, sempre se destacava. Ele também é jovem, então, se estiver disponível, para mim é sim. Sabemos como o Arteta gosta de trabalhar com jogadores jovens para torná-los melhores, então acho que seria uma ótima aquisição, com certeza.”
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Semanas decisivas pela frente para os Gunners
Olhando para o futuro, o Arsenal enfrenta um mês decisivo. Após o empate em 1 a 1 na primeira partida, disputada na Espanha, o time recebe o Atlético de Madrid na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, no dia 5 de maio. No campeonato nacional, o time precisa vencer seus últimos jogos contra West Ham, Burnley e Crystal Palace para se manter à frente do Manchester City nesta acirrada disputa pelo título da Premier League.