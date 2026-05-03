Venda Gabriel Jesus e contrate Julián Álvarez! Lenda do Arsenal dá conselhos sobre transferências a Mikel Arteta na tentativa de formar um ataque temível

Os Gunners gastaram mais de 250 milhões de libras no verão passado, incluindo a contratação de Viktor Gyokeres por 64 milhões de libras. Embora o atacante tenha marcado 19 gols em todas as competições nesta temporada, o Arsenal ainda estaria em busca de outro atacante. No topo da suposta lista de desejos está Alvarez, que deixou o Manchester City para jogar no Atlético de Madrid em 2024. Qualquer negócio exigiria uma quantia superior a € 100 milhões (£ 87 milhões). Parlour está convencido de que o atacante se encaixa perfeitamente: “Para mim, Alvarez seria uma ótima aquisição para o elenco. Sempre haverá gente indo e vindo no verão, porque é um elenco grande e não dá para agradar a todos. Mas Alvarez seria uma opção fantástica, com sua velocidade e o que vimos no Man City.”