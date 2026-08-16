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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Venda de Djed Spence a preço de banana é mais um negócio intrigante do Tottenham: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
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Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
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A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
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V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
PSG
Newcastle
Borussia Dortmund
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Crystal Palace
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Club Brugge
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Campeonato Italiano
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Para alguns fãs de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Em vez disso, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fazendo transferências milionárias antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, £ 34 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero ao Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, seja por onde se olhe. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, realmente parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na temporada passada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o companheiro de Argentina de Romero, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido no setor defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema de Atlético de Diego Simeone. É um defensor agressivo, que joga sempre à frente, e compartilha a mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter problemas para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero solidifica novamente a linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora na linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na ponta de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube tê-lo contratado por bons £20 milhões abaixo de seu valor real de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do acordo lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Os críticos na Premier League viam Romero como um problema por causa de seu estilo físico inflexível, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja em ascensão novamente com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    • Publicidade
  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, £ 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo, esta é mais uma movimentação de mercado difícil de entender do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, houve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, argumentos de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge e, claro, haver a famosa "taxa inglesa". O Spurs tem, ao menos, boas opções para as laterais depois de contratar Andy Robertson sem custos de transferência, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece uma verdadeira cartada de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de forte apoio ao ataque, tão capaz de avançar com intensidade quanto de anular os pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora não necessariamente consiga igualar a importante ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e também tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também ficarão encantados com o valor da negociação. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e sua recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, já que conseguiu contratar o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que quase reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes exibições na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado durante seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a passagem malsucedida do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que promete ser uma nova e empolgante aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, € 22 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League pode não ter conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo tentou seguir elevando as exigências durante as negociações, chegando até a pedir os €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) da cláusula de rescisão em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de grande potencial pelo qual pudesse exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo sênior de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá muito a corresponder, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado indiscutivelmente um dos melhores de sua posição no planeta. Hato mostrou boa forma na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente terá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparado a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois que o hoje técnico do Liverpool, Andoni Iraola, o contratou para o Rayo em 2022. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, que joga para a frente e se sente confortável com a bola nos pés, ajudando seu time a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há todas as chances de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de transferências de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, dado seu status como um dos atletas mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão de La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas somou apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para liderar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora Flick talvez precise contratar outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a saída de Ibrahima Konate em transferência sem custos para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à melhor forma após cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico de lesões irregular e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior desta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte por outro clube de elite da Europa tê-lo procurado apesar de suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências caso fracasse. Ele certamente estará extremamente motivado para calar os críticos, com o objetivo de voltar a desfrutar de fato do futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pelo fervor da torcida de Anfield certamente dará a Araujo uma grande descarga de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que joga avançado e dará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde que se firmou no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro integral por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa partir, e Chalobah tem sido uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então vender jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro integral. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, no entanto, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por conta de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e nas competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode mesmo favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal conduzido pelo Chelsea durante vários anos. Há uma sensação de que a diretoria do Chelsea tenta lucrar com ele há algum tempo: ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a descer na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na temporada passada, e o fato de render lucro integral obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode agora esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões deixou um grande vazio no meio-campo, mas agora isso parece Springfield Gorge, de The Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League da última temporada com nove gols, e sua marca de cinco assistências também foi a melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes carregou os companheiros nas costas. Matthias Jaissle terá uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo quando substituir oficialmente Eddie Howe no banco de reservas, e, se um substituto com experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto tenta construir sobre o tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, depois de ter vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da temporada passada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai chegar causando impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita com o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi um motivo-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico conseguirá se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão evasivo título. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está no auge, como provou além de qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência talismânica, ainda que antes de uma eliminação traumática nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já tinha superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com seu ritmo de trabalho incansável sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult feito sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de contratações do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. É claro que o clube espera que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick encontrou no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de quão rapidamente Mastantuono vai se adaptar. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente menor. Por outro lado, o Real ainda pode não ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que o empurra ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reanimar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muita expectativa e por uma taxa de € 63 milhões que parecia um golpe de mestre, dado o potencial que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas só 17 delas foram como titular, e a modesta marca de três gols dificilmente justificou toda a empolgação em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seu sonho de dar certo na capital espanhola ainda não foi completamente destruído. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds, £ 45 mi)

    Para o Man City: É preciso mesmo questionar a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, finalmente se esperava que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube achou por bem trazer Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar com frieza as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas um goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair do clube, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita tacada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar suas cartas da maneira certa na próxima temporada. Trafford se junta ao cobiçado agente livre Harry Wilson e ao muito bem avaliado zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic como reforço em Elland Road, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia escolher entre equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele deve acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acaba de passar uma campanha inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem estar cobrando de uma das potências da Europa o dobro desse valor nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 da Premier League no longo prazo, salvo um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e ele espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em concorrência direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há todas as chances de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de ir para o Leeds em vez de clubes como Newcastle ou os chamados integrantes do 'big six', mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Ele vai acreditar, de forma discreta, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio excepcional para o RB Leipzig. Jogadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram seu futebol na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar se tornando a maior história de sucesso do clube até hoje. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a principal força por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na temporada passada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em pouco tempo e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um observador de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do valor por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar pelos dois lados. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, já que o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral que apoia Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para furar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar clubes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem troféus. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 partidas na liga em sua única temporada no Leganes, após ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente provou ser uma descoberta excelente para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois disso, veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco do futebol enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de gigantes europeus, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com o preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a corrida deles até o título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quanto ele cairia de rendimento na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a hierarquia do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua atitude ruim. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produtividade ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. Seu novo contrato, no valor relatado de £400.000 por semana, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e de tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles vão esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais depois de contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir construir um entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem lutar pela primeira posição e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se olhe, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até mesmo seus fãs mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante de forma apagada. Parece que nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável, dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque é uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para valorizar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, de graça)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente impediria Henderson, de 36 anos, de sair quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante no que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 jogos na Premier League e sendo titular na maioria deles. Sua saída, então, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava de reforços após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela que até aqui vinha sendo discreta, os Bees entraram no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, do Lens, muito bem avaliado, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme ruptura com a estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem o ex-técnico do Chelsea e agora da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muita falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele pode oferecer em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. Ainda assim, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma incomum fratura no braço depois do confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a conduzir uma nova era também nele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa se ele fosse bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando pode muito bem se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco participou de seis gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg uma progressão de passe com real poder de penetração e cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea faz com que perder seus principais talentos seja inevitável, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu seu nome como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, sendo este último quem o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no intimidador palco da Copa do Mundo também será muito valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador de forma conjunta em toda a sua história. Certamente, o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir uma reposição à altura, especialmente com o jovem atacante grego muito bem avaliado Stefanos Tzimas ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele ficará atrás de Joao Pedro na hierarquia, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. A contratação de Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não poderia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de que ganhe muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem tinha uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap no caso de os Blues mantê-lo no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Manchester City: A saída emotiva de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas particularmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro viveu uma década brilhante no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, quantia significativamente menor do que ele recebia no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter saudável, já que haverá sérios questionamentos sobre sua durabilidade. Em seu melhor nível, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um atleta cujo corpo tantas vezes o traiu na Premier League. Stones chega para substituir Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês ainda pode jogar por muitos anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mestre, já que, segundo relatos, superou nomes como Chelsea e Arsenal para garantir a contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar seus problemas físicos para trás de vez na Itália. Não só esta é a oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos no cenário nacional e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, depois da decepção pela eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, então, aos 24 anos, o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócio dando resultado novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Águias gastarem pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para adicionar mais experiência de Premier League e qualidade. O Chelsea precisava desesperadamente reformular seu grupo de zagueiros, já que nenhuma das opções existentes em meio à confusão do elenco se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco bagunçada; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos como resultado disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro depois da chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. Os londrinos do oeste provavelmente sentirão que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro já testado na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez adicionar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em suas duas temporadas como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado ‘big six’ neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele; ele segue na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, diante das limitações de jogadores como Fofana e Chalobah e da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente se tornar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o eixo da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes jamais tivessem realmente convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. No entanto, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo da “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da transferência trará muita pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga entre os titulares. Então, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para o Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, diante de sua passagem esquecível de uma única temporada pelo oeste de Londres e do alto preço pedido pelo clube, de £ 42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia autorizado Garnacho a perder a pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor da taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Considerando o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma contratação que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a força motriz por trás da investida do clube pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o treinador espanhol possa restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma taxa que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença nas taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está equivocado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os torcedores de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido assegurada mais uma vez, um impulso para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente era incluído em uma convocação para dia de jogo. O treinador já fez isso antes, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente igualando a avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro renderá muito para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a muitos requisitos como substituto. O jogador da seleção grega teve uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem fadados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele consegue transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador conta com físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais são de que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de entrada, mas não se deve esquecer que ele sofreu algumas lesões e teve dificuldades para manter a regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Já pegamos bastante no pé do Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer: isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode extrair o melhor de um jogador a quem deu sua estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma estrela em ascensão quando trocou o Red Bull Salzburg pelo Dortmund em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma enorme pressão, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (Aston Villa para o Chelsea, £ 117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os vencedores da Liga Europa ficaram completamente impotentes para impedir que seu bem mais valioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um montante insano e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os donos ricos do clube estão sendo travados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um verdadeiro golpe. A expectativa era de que Rogers estivesse a caminho do norte de Londres neste verão, e não do oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, com muita gente esperando que um integrante da “bomb squad” do Chelsea apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cobrirá quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas razoáveis na Premier League e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos problemas sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que assumisse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado do seu bom amigo e ex-companheiro nas categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações “geladas” nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância no plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma grata surpresa. Não havia nenhum indício de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de competição. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordo por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador provado na Premier League e ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele pensasse que ainda pudesse surgir. Há muito tempo se especula que Tielemans se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso iria acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está, sem dúvida, em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube acertou a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por uma vaga no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se transformar em um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que é um pouco intrigante para todas as partes. Depois de perder os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em pânico, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira após uma temporada em que alternou presenças e ausências no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele terá mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu futuro ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, resultando na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem sequer é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está por vir, o que significa que os torcedores nem sequer podem se confortar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas uma prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou, sem qualquer dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando de seu compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que deem certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados pela abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, agora eles viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança para lá de inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao seu lado durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora deve passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e isso é um grande "se", talvez essa mudança acabe dando certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de Dumfries em 2025-26. Mesmo assim, em seus melhores dias ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que havia sido fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de encontrar pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é mais um defensor do lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na marcação, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição, algo que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por uma taxa tão baixa é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução tampão decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento como esse, nesta fase da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis incluir essa cláusula de rescisão em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, após supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero nesse negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em também contratar Sandro Tonali, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se dispôs a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para criticar os donos do clube. De fato, apenas para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer algo como uma troca de lado. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível totalmente diferente. Deve haver, é claro, alguma preocupação com quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Era, portanto, apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim esta é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 16 avos de final. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um acordo no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impulsiva a um jogador aleatório ganhando destaque em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que conquistar espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um pequeno pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se provar um acréscimo muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado em sua base, mas que fez apenas um punhado de aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e cause impacto no clube ao qual se juntou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea manifestaram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol supostamente deu sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria aos vencedores do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e ele deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: trata-se de uma quantia enorme para os padrões da Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de que a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, era de perto de £100.000 por semana, mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou de imediato a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele ficará encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início da carreira. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Que bolada! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe nada bem para o português. E também não ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão agora tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também já foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter assinou com Romelu Lukaku, e Ramos não oferece, na prática, nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de grande promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, e assim freou Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador que contratou por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium se encerrar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma quantia tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, essa quantia será reinvestida em um substituto de alto potencial, com o jovem do Spurs Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, no que seria uma negociação separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburg. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco, além de Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo por valor reduzido para um jogador do calibre dele realisticamente custaria algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança de que o time sente muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton na metade de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, para o Spurs, o único caminho é para cima depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, ao menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só € 5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões da cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele participou de 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade entre Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta dos Tynesiders supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, então, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como centralizado, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja supostamente confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado no mercado por Yan Diomande, o tão bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, mas ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo vínculo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de seguir caminhos separados, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha irregular marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi um enorme desperdício do tempo de todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão ruim foi o zagueiro durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda nem chegou aos anos de auge para jogadores da sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira prateleira, porém, e essa contratação tem cara de um movimento que pode dar muito errado muito rapidamente, diante do intenso escrutínio em torno do Real Madrid, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário bombástico que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. Porém, se conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real Madrid de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, no entanto, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, pura e simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e criativo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ideal do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua técnica, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, parte da qual Bernardo chegou até a comentar, uma transferência para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar no topo é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto antes, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Essa parece uma negociação estranha para o Chelsea. Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou em 2022, depois de um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores da posição no planeta. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, como ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e foi abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, tudo o que Jose Mourinho diz, acontece, já que o Real Madrid dá o pontapé inicial em sua campanha de reforços na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar pesado por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos de alto nível o Real Madrid realmente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador de ‘Mourinho’, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa mudança, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como peça importante também, com Carreras provavelmente alternando presença no XI do português. No entanto, diante da alta taxa, ele precisa corresponder imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabeu em cima dele, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma figura-chave na era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, razão pela qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham podia estar carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de quebrar o tornozelo, é verdade, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus agradável, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega à América do Norte em boa forma, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam se interessado pela contratação do capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Liga dos Campeões a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus problemas amplamente documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja torrar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, por isso é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta edição da Liga dos Campeões, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Portanto, embora Gordon seja mais propenso a dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que vinha claramente mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto a princípio parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí reside o grande desafio que agora Gordon enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador para papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em uma equipe repleta de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para alinhar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle