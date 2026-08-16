Para o PSG: Que bolada! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe nada bem para o português. E também não ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão agora tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também já foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter assinou com Romelu Lukaku, e Ramos não oferece, na prática, nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade, há muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de grande promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, e assim freou Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A
Mark Doyle