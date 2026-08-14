Para o Tottenham: Seja por onde for que se olhe, este é mais um negócio de transferências intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão, sem recuperar muito com vendas de jogadores. As ações de Djed Spence estão no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar de todos os oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de que ele ainda tem três anos de contrato, é muito versátil, está entrando no auge da carreira e, claro, há a famosa "taxa inglesa". O Spurs tem, ao menos, boas opções para as laterais depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade nerazzurra por um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral agudo que é tão capaz de avançar ao ataque quanto de anular pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a clara lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence é um upgrade defensivo e também tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os campeões do Scudetto também vão ficar encantados com a taxa, too. Foi reportado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e sua recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, já que garantiram o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no fim no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante mal administrado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a fracassada passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se muda para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

Krishan Davis



