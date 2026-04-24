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“Vencer o dia” – James Trafford explica como lidou com uma temporada “cheia de altos e baixos” no Manchester City, na qual perdeu a vaga de titular para Gianluigi Donnarumma
Trafford reflete sobre seu papel no elenco
A segunda passagem de Trafford pelo City revelou-se um grande teste de caráter após um início promissor na temporada 2025-26. Tendo retornado ao clube vindo do Burnley no verão, após uma temporada brilhante na Championship, o jogador da seleção inglesa participou das três primeiras partidas do City na Premier League. No entanto, o cenário mudou drasticamente quando o City optou por contratar o capitão da Itália, Donnarumma, do Paris Saint-Germain, relegando Trafford ao banco de reservas nas partidas da primeira divisão.
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Foco na resiliência mental
Apesar da falta de tempo de jogo no campeonato, Trafford manteve uma postura profissional e concentrou-se em seu desenvolvimento pessoal sob a orientação de Guardiola. O jovem goleiro reconhece que, embora sua decisão tomada no verão não tenha saído como planejado, a experiência foi fundamental para sua amadurecimento.
Ao falar sobre sua mentalidade e as lições aprendidas ao longo deste ano de transição, Trafford disse à BBC Sport: “Obviamente, tem sido um ano de altos e baixos, porque não joguei muito e, claro, tive que tomar uma decisão no verão.
"Todo mundo sempre pensa que, quando se toma decisões, busca-se o melhor resultado possível e, obviamente, não foi o melhor resultado possível, mas eu apenas tentei melhorar a cada dia e tentar manter uma atitude positiva, tentar permanecer feliz.
Porque ao longo do ano foi uma experiência de aprendizado tão grande que a principal coisa que eu não queria era que isso afetasse minha felicidade geral e meu estado de espírito. Tive que aprender muito ao longo do ano e apenas tentei trabalhar o máximo que pude, tentar melhorar e vencer o dia.”
Em busca do triplo nacional
As contribuições de Trafford nas competições de copa continuam sendo fundamentais, destacando-se a vitória sem sofrer gols na final da Carabao Cup contra o Arsenal e a defesa de um pênalti de Mohamed Salah na FA Cup. Essas atuações mantiveram o City no caminho certo para um possível segundo triplo nacional, com o clube atualmente liderando a tabela da Premier League.
Ao falar sobre suas ambições para os últimos meses da temporada e suas esperanças de ser convocado para a seleção inglesa, Trafford acrescentou: “Obviamente, quero tentar entrar no elenco. Será uma ótima experiência para mim. Será brilhante, mas não posso fazer nada entre agora e lá. Tenho os jogos em que vou atuar para simplesmente tentar dar o meu melhor e entrar no elenco. [Sobre a tríplice coroa] Espero que esse seja o objetivo. Só podemos vencer todos os jogos em que estivermos envolvidos. Obviamente, será difícil, mas temos um ótimo elenco e acreditamos plenamente que podemos conseguir.”
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A data em Wembley e um futuro incerto
Espera-se que Trafford seja titular na semifinal da FA Cup deste sábado contra o Southampton, o que lhe proporcionará mais uma oportunidade de grande importância para impressionar o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, antes da Copa do Mundo. Embora continue sendo fundamental na busca do City por títulos, o interesse do Aston Villa sugere que uma transferência definitiva pode estar nos planos para este verão. Com Guardiola já tendo dado a entender que há uma situação “especial” para o goleiro, essas partidas finais da copa podem servir como uma despedida para o jogador de 23 anos.