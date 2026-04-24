“Vencer o dia” – James Trafford explica como lidou com uma temporada “cheia de altos e baixos” no Manchester City, na qual perdeu a vaga de titular para Gianluigi Donnarumma

Apesar da falta de tempo de jogo no campeonato, Trafford manteve uma postura profissional e concentrou-se em seu desenvolvimento pessoal sob a orientação de Guardiola. O jovem goleiro reconhece que, embora sua decisão tomada no verão não tenha saído como planejado, a experiência foi fundamental para sua amadurecimento.

Ao falar sobre sua mentalidade e as lições aprendidas ao longo deste ano de transição, Trafford disse à BBC Sport: “Obviamente, tem sido um ano de altos e baixos, porque não joguei muito e, claro, tive que tomar uma decisão no verão.

"Todo mundo sempre pensa que, quando se toma decisões, busca-se o melhor resultado possível e, obviamente, não foi o melhor resultado possível, mas eu apenas tentei melhorar a cada dia e tentar manter uma atitude positiva, tentar permanecer feliz.

Porque ao longo do ano foi uma experiência de aprendizado tão grande que a principal coisa que eu não queria era que isso afetasse minha felicidade geral e meu estado de espírito. Tive que aprender muito ao longo do ano e apenas tentei trabalhar o máximo que pude, tentar melhorar e vencer o dia.”