AFP
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'Vencer era crucial' - Gianluca Scamacca elogia a resiliência da Itália após a equipe de Roberto Mancini despachar a Turquia na Liga das Nações
País-sede quebra o impasse do Bologna
A resiliência incutida por Mancini ficou evidente quando Scamacca abriu o placar aos 26 minutos, acertando um semivoleio no travessão, com a bola batendo na parte de baixo, após uma excelente troca de passes entre Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo. Apesar de sofrer o empate surpreendente de Aral Simsir no início do segundo tempo, os anfitriões responderam rapidamente com um gol de cabeça de Riccardo Calafiori antes de Francesco Pio Esposito sacramentar a vitória por 3 a 1. Essa atuação decisiva conteve o início agressivo da equipe de Vincenzo Montella e garantiu pontos vitais diante de uma expectante torcida no Renato Dall'Ara.
- LaPresse
Atacante prioriza objetivo coletivo do elenco
Scamacca mostrou humildade apesar de ter deixado o nome na súmula, escolhendo destacar a determinação coletiva necessária para domar uma oposição resistente.
Falando à RAIapós o apito final sobre a atuação geral da equipe, o atacante da Atalanta afirmou: "Estou muito feliz, não tanto pelo gol, mas pelo resultado, já que vencer era crucial para nós. Sabíamos que não seria fácil, porque a Turkiye é uma equipe agressiva, mas fizemos uma excelente partida."
Sublinhando seu compromisso contínuo com a causa, ele acrescentou: "Estou sempre focado em estar pronto e dar tudo de mim sempre que sou chamado para jogar; o mais importante é ajudar a seleção."
Marco histórico destaca profundidade jovem
A rápida reação da Itália àquele revés no segundo tempo foi coroada de forma histórica quando Esposito apareceu de perto para marcar nos minutos finais. O gol colocou o nome do jovem atacante nos livros de história, tornando-o apenas o segundo jogador na história da seleção a chegar a sete gols até os 21 anos, atrás apenas do icônico Giuseppe Meazza, em janeiro de 1931. Superar momentos de verdadeira adversidade em Bolonha ofereceu mais uma prova de que a transição ofensiva da Itália está avançando na direção certa.
- IPA Sport
Testes decisivos de classificação se aproximam
Essa vitória em casa leva as campeãs europeias de 2020 a sete pontos em quatro partidas, consolidando a segunda colocação no Grupo A1. A equipe de Mancini agora se prepara para receber a França e viajar à Bélgica durante a pausa internacional de novembro, enquanto busca uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Esse confronto duplo de alto nível vai oferecer um teste definitivo das credenciais da Itália e de sua consistência recente no cenário continental.
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