Uma vitória sobre o Leipzig melhoraria significativamente a posição do Real Madrid na fase de liga. No entanto, Mourinho insiste que seus jogadores precisam manter o embalo e conquistar os três pontos em campo. Em entrevista à imprensa na Cidade Real Madrid, Mourinho rejeitou a ideia de que o Leipzig será um adversário fácil para sua equipe.

“O Leipzig não é o time que perdeu de forma tão contundente em Munique”, afirmou Mourinho no site oficial do clube. “É o time que venceu o PSV, que tem três pontos e que quer se classificar. Vencemos três jogos em um curto período e jogamos muito bem no último.

“Fizemos uma atuação muito completa, mas precisamos seguir em frente. Vencer três jogos não significa que venceremos o quarto. Amanhã, precisamos jogar e vencer.”