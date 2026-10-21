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“Vencer a Champions League não é o objetivo do Real Madrid”, diz José Mourinho ao reduzir expectativas antes do confronto com o Leipzig
Mourinho busca vitória crucial na Champions League
Mourinho pediu concentração total ao Real Madrid na preparação para receber o Leipzig no Santiago Bernabéu, pela Champions League. O técnico alertou o elenco para não subestimar a equipe alemã, apesar da recente derrota por goleada para o Bayern de Munique.
O Real Madrid chega à terceira rodada da competição europeia após três vitórias consecutivas, considerando todas as competições. Mourinho elogiou sua equipe pela atuação completa na última partida, mas ressaltou que as vitórias anteriores não garantem nada na noite de quarta-feira.
- Getty Images Sport
O Leipzig representa uma ameaça perigosa
Uma vitória sobre o Leipzig melhoraria significativamente a posição do Real Madrid na fase de liga. No entanto, Mourinho insiste que seus jogadores precisam manter o embalo e conquistar os três pontos em campo. Em entrevista à imprensa na Cidade Real Madrid, Mourinho rejeitou a ideia de que o Leipzig será um adversário fácil para sua equipe.
“O Leipzig não é o time que perdeu de forma tão contundente em Munique”, afirmou Mourinho no site oficial do clube. “É o time que venceu o PSV, que tem três pontos e que quer se classificar. Vencemos três jogos em um curto período e jogamos muito bem no último.
“Fizemos uma atuação muito completa, mas precisamos seguir em frente. Vencer três jogos não significa que venceremos o quarto. Amanhã, precisamos jogar e vencer.”
Evitando o drama dos playoffs
Questionado se o Real Madrid está entre os favoritos ao título da competição, Mourinho descartou rapidamente a hipótese por considerá-la prematura. Ele afirmou que o objetivo imediato do clube é apenas garantir uma vaga na fase eliminatória.
“É cedo demais”, acrescentou Mourinho. “O Real Madrid, neste momento, não tem como objetivo conquistar a Champions League. Agora, o objetivo é se classificar. Depois, se alcançarmos os pontos necessários para a classificação, o próximo objetivo será evitar os playoffs, que tivemos de disputar na temporada passada. São dois jogos que sempre trazem tensão e responsabilidade.
“Eles colocam você em uma situação de eliminação direta e são jogos que podem ser evitados. Mas, olhando para a competição, tenho a sensação de que serão necessários muitos pontos para evitar os playoffs. Estamos avançando passo a passo. Primeiro, precisamos chegar aos 11 pontos iniciais que nos permitem a classificação. Depois, vamos dar tudo para terminar entre os oito primeiros.”
- AFP
Em busca dos três pontos em casa
O time de Mourinho ocupa atualmente a nona posição na tabela da fase de liga da Champions League. Até agora, somou seis pontos em dois jogos, com vitórias sobre a Inter de Milão e a AS Roma. Depois de enfrentar o Leipzig, o Real Madrid voltará suas atenções para um grande confronto pelo Campeonato Espanhol: o El Clásico contra o Barcelona.
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