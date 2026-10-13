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“Vencemos por 3 a 0 em Anfield!”: Enzo Maresca defende comemorações do Manchester City após goleada sobre o Liverpool provocar fortes críticas
Comemorações dos jogadores do Manchester City em Anfield geram onda de críticas
Maresca se recusou a pedir desculpas pela comemoração efusiva de sua equipe após a vitória contundente por 3 a 0 sobre o Liverpool na tarde de domingo. O confronto em Anfield foi a primeira partida do City desde que uma comissão independente considerou o clube culpado por violações graves das regras financeiras da Premier League.
Apesar da repercussão da decisão, da qual o clube está recorrendo enquanto mantém sua inocência, jogadores e membros da comissão técnica se juntaram aos torcedores que viajaram para acompanhar a partida em uma comemoração intensa após o apito final.
As imagens dos jogadores do City comemorando de forma tão aberta provocaram uma forte reação negativa nas redes sociais, com muitos sugerindo que o momento era inadequado diante da gravidade das acusações.
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Maresca rebate críticas à comemoração
No entanto, ao falar antes do confronto de sua equipe com o Paris Saint-Germain pela Champions League, Maresca rejeitou essa narrativa. “Criticados por quê? Vencemos por 0 a 3 em Anfield. O que vocês querem que façamos?”, disse o ex-técnico do Leicester City à Sky Sports ao falar com a imprensa antes da partida.
O treinador afirmou que sua única prioridade é se preparar para o próximo desafio em campo. “Estou aqui hoje, e os jogadores estão aqui hoje para vencer amanhã. Trabalhamos todos os dias para ganhar jogos”, acrescentou Maresca. “É a única coisa em que podemos pensar e na qual podemos nos concentrar. O resto são questões externas com as quais precisamos lidar. Ficamos muito, muito felizes em campo e no vestiário.”
Dias apoia seu treinador
O capitão do clube, Ruben Dias, também foi categórico ao ser questionado sobre o ambiente no grupo e a decisão de comemorar de forma tão efusiva em Merseyside. O jogador da seleção portuguesa, que foi um pilar da defesa na partida em que a equipe não sofreu gols, apoiou totalmente a posição do treinador. “Concordo plenamente com as palavras do treinador. É uma vitória em Anfield”, afirmou Dias.
Ele acrescentou: “Seja no início ou no fim da temporada, vamos aproveitar da mesma forma e comemorar como sentirmos vontade naquele momento. Isso mostra o quanto significa para nós. Se há mais ou menos barulho, seja qual for o motivo, não faz diferença. É como antes: as pessoas não gostam de nos ver vencer, e nós adoramos vencer. Isso faz parte do jogo quando você está no topo.”
- AFP
Reuniões internas e união do elenco
A vitória em Anfield foi garantida com gols de Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki, mostrando que o elenco segue em boa forma apesar das distrações fora de campo. Dias detalhou a mentalidade dos jogadores e reconheceu que, embora estejam cientes da percepção do público, o objetivo continua sendo conquistar títulos. “É normal que, sempre que você vence, haja pessoas que não ficam felizes com isso, porque elas têm a mesma ambição de vencer”, observou o defensor, destacando o caráter competitivo da Premier League.
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