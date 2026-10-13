“Vencemos por 3 a 0 em Anfield!”: Enzo Maresca defende comemorações do Manchester City após goleada sobre o Liverpool provocar fortes críticas

Maresca se recusou a pedir desculpas pela comemoração efusiva de sua equipe após a vitória contundente por 3 a 0 sobre o Liverpool na tarde de domingo. O confronto em Anfield foi a primeira partida do City desde que uma comissão independente considerou o clube culpado por violações graves das regras financeiras da Premier League.

Apesar da repercussão da decisão, da qual o clube está recorrendo enquanto mantém sua inocência, jogadores e membros da comissão técnica se juntaram aos torcedores que viajaram para acompanhar a partida em uma comemoração intensa após o apito final.

As imagens dos jogadores do City comemorando de forma tão aberta provocaram uma forte reação negativa nas redes sociais, com muitos sugerindo que o momento era inadequado diante da gravidade das acusações.



