Vencedores e perdedores do sorteio da Copa do Mundo de 2026: Brasil reaparece como pesadelo para a Escócia e França terá desafios logo no início

A atual campeã Argentina caiu em um grupo com Áustria, Argélia e Jordânia, enquanto a vice-campeã França foi sorteada no que mais se aproxima de um “Grupo da Morte”, ao lado de Senegal e Noruega. A Inglaterra, por sua vez, ficou com Croácia, Panamá e Gana, ao passo que o caminho pareceu razoavelmente favorável para os três anfitriões — Estados Unidos, México e Canadá, embora os canadenses talvez estejam torcendo para que a Itália não consiga a classificação através da repescagem europeia.
Então, quem saiu realmente beneficiado no sorteio? Quais seleções viram suas chances de título aumentarem? E quais nações já começam a temer uma eliminação precoce na fase de grupos? A GOAL analisa tudo isso a seguir.
