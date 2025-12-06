+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
World Cup draw winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

Vencedores e perdedores do sorteio da Copa do Mundo de 2026: Brasil reaparece como pesadelo para a Escócia e França terá desafios logo no início

Após uma longa espera, a cerimônia em Washington D.C. marcou o início oficial do evento, liderado por Rio Ferdinand e com a presença de astros como Tom Brady, Shaquille O’Neal e Wayne Gretzky, que ajudaram a formar grupos interessantes para o torneio

A atual campeã Argentina caiu em um grupo com Áustria, Argélia e Jordânia, enquanto a vice-campeã França foi sorteada no que mais se aproxima de um “Grupo da Morte”, ao lado de Senegal e Noruega. A Inglaterra, por sua vez, ficou com Croácia, Panamá e Gana, ao passo que o caminho pareceu razoavelmente favorável para os três anfitriões — Estados Unidos, México e Canadá, embora os canadenses talvez estejam torcendo para que a Itália não consiga a classificação através da repescagem europeia.

Então, quem saiu realmente beneficiado no sorteio? Quais seleções viram suas chances de título aumentarem? E quais nações já começam a temer uma eliminação precoce na fase de grupos? A GOAL analisa tudo isso a seguir.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    VENCEDOR: Estados Unidos

    As coisas começaram, de repente, a melhorar para o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino. O argentino vinha recebendo muitas críticas após um início complicado de trabalho, marcado por algumas derrotas profundamente decepcionantes e por sinais preocupantes de uma relação tensa com o “Capitão América”, Christian Pulisic. No entanto, depois de uma sequência de cinco jogos sem perder, incluindo uma vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai — obtida mesmo sem alguns de seus jogadores mais talentosos — Pochettino agora está bem mais confiante em evitar uma eliminação precoce na Copa do Mundo do próximo ano.

    Para ser sincero, não há absolutamente nenhum motivo para que os anfitriões não avancem como líderes do Grupo D, já que o sorteio dificilmente poderia ter sido mais favorável: a Austrália estava entre as seleções mais fracas do Pote 2, o Paraguai terminou em sexto nas Eliminatórias Sul-Americanas e, assim como os Socceroos, tem dificuldades para marcar gols, enquanto Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo representava a chave mais fraca da repescagem europeia.

    Levando tudo isso em conta, uma primeira aparição nas quartas de final da Copa do Mundo desde 2002 é uma possibilidade concreta para os norte-americanos, caso Pochettino consiga manter o impulso criado nos últimos meses.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    PERDEDOR: França

    Como uma das seleções cabeças de chave em uma Copa do Mundo com 48 seleções, a França de Didier Deschamps poderia, com razão, esperar uma fase de grupos relativamente tranquila. No entanto, o que recebeu foi um teste precoce e bastante complicado para suas credenciais.

    Com a Noruega, Les Bleus enfrentam justamente a equipe que ninguém queria pegar no Pote 3, o que significa que os franceses terão, de fato, uma disputa intensa pelo primeiro lugar do Grupo I — e não apenas porque precisarão encontrar uma forma de parar Erling Haaland.

    Os vice-campeões de 2022 também foram sorteados com Senegal, atual 19º colocado no ranking mundial e que já mostrou o quão perigoso pode ser ao desmontar a Inglaterra em um amistoso no City Ground no início deste ano. Vale lembrar ainda que os Leões de Teranga surpreenderam a França na abertura da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Se a história se repetir nos Estados Unidos no próximo ano, a França corre um risco real de sofrer outra eliminação precoce.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-WALAFP

    VENCEDOR: sobreviventes da Geração Dourada da Bélgica

    Um pouco como aconteceu com Kevin De Bruyne em 2022, muitos já haviam praticamente desistido de ver a “Geração Dourada” da Bélgica realizar todo o seu potencial. No entanto, ainda não é o fim da linha. Embora várias estrelas tenham se aposentado após a campanha desastrosa no Catar, De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel e Thibaut Courtois continuam ativos e, se estiverem em boas condições, todos os quatro devem disputar o torneio no próximo ano na América do Norte.

    É verdade que os belgas tiveram um desempenho fraco nas Eliminatórias. Como o ponta Jérémy Doku reconheceu, a maioria das atuações ficou abaixo do esperado, e ninguém vai, de repente, colocá-los entre os favoritos ao título mundial.

    Ainda assim, o elenco de Rudi Garcia não falta qualidade nem experiência e, pelo menos em teoria, deveria avançar sem grandes dificuldades em um grupo que conta com Irã, Egito e Nova Zelândia — sendo que apenas os Faraós parecem ter alguma capacidade real de desafiá-los pelo primeiro lugar.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    PERDEDOR: Escócia

    Quando a Escócia disputou sua última Copa do Mundo, em 1998, caiu no mesmo grupo de Brasil, Marrocos e Noruega. Desta vez, evitou os escandinavos, mas reencontrar a Amarelinha e os Leões do Atlas significa que os escoceses podem ter dificuldades para avançar aos 32 avos de final.

    O Brasil pode não ser mais a potência avassaladora de outros tempos, mas continua sendo o maior campeão da história, com cinco títulos, e seus resultados vêm melhorando desde a chegada de Carlo Ancelotti no meio do ano. Não seria nenhuma surpresa se o ex-treinador do Real Madrid conseguisse tirar o máximo de Vinicius Junior e Rodrygo no próximo ano.

    Quanto ao Marrocos, a equipe segue sendo a maior esperança africana de finalmente conquistar uma Copa do Mundo. A seleção terminou em quarto lugar em 2022 e está atualmente em uma sequência invicta de 19 partidas.

    Em resumo, a Escócia provavelmente terá de repetir façanhas como a dramática vitória decisiva sobre a Dinamarca nas Eliminatórias para sonhar com a fase de mata-mata. E quem sabe? Com o apoio de seus provavelmente numerosos torcedores, talvez não seja impossível.

  • Spain v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    VENCEDOR: Status de número 1 da Espanha

    Como a seleção mais bem colocada no ranking da FIFA, a Espanha já seria uma das favoritas ao título da próxima Copa do Mundo mesmo que tivesse caído em um “Grupo da Morte”. Portanto, suas chances só aumentaram após um sorteio bastante favorável.

    A imprevisibilidade do Uruguai significa que a Celeste não deve ser subestimada, mas a derrota por 5 a 1 para os Estados Unidos no mês passado expôs problemas sérios na equipe de Marcelo Bielsa e, neste momento, não há garantia sequer de que El Loco ainda estará no comando quando o torneio começar.

    Quanto à Arábia Saudita, apesar do enorme investimento recente em sua liga doméstica, a seleção na verdade regrediu desde que protagonizou talvez o maior choque da história das Copas ao derrotar a futura campeã Argentina em 2022. Cabo Verde, por sua vez, não deve representar um desafio para Lamine Yamal e companhia.

    Considerando também que o possível adversário da Espanha nas quartas de final seria o vencedor do grupo dos Estados Unidos ou da Bélgica, La Roja parece muito bem posicionada para acrescentar o título mundial à sua coroa europeia no próximo ano.

  • Ronaldo Messi shirtsGetty Images

    PERDEDOR: A final dos sonhos da FIFA

    Com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ainda desafiando os efeitos do tempo (com graus variados de sucesso), agora parece quase certo que as duas lendas vivas mais uma vez estarão presentes no maior palco do futebol no próximo ano.

    Há pouca evidência de que Messi esteja se tornando um "fardo" para a Argentina. Pelo contrário, ele continua sendo fundamental para as esperanças deles de conquistar um segundo título consecutivo, e a Albiceleste não deve ter dificuldades em terminar no topo de um grupo que contém Áustria, Argélia e Jordânia.

    Quanto a CR7, ele estará ansioso para aumentar sua relativamente baixa contagem de gols em Copas do Mundo, após ter sua suspensão para os dois primeiros jogos anulada, significando que está livre para enfrentar o vencedor do caminho de repescagem intercontinental um (República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) e Uzbequistão, antes de Portugal enfrentar a Colômbia em um jogo que quase certamente decidirá o primeiro colocado do Grupo K.

    No entanto, aqueles que esperam pelo fim mais dramático possível para a rivalidade definidora de era entre Cristiano Ronaldo e Messi - uma final de Copa do Mundo entre suas nações respectivas - ficaram desapontados, pois Argentina e Portugal estão no mesmo lado do sorteio.

    Ainda assim, a FIFA pode se confortar com o fato de que um confronto nas quartas de final entre os superastros é uma possibilidade distinta e, sem dúvida, quebraria a internet de qualquer maneira!