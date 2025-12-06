Vencedores e perdedores do sorteio da Copa do Mundo de 2026: Brasil reaparece como pesadelo para a Escócia e França terá desafios logo no início

As coisas começaram, de repente, a melhorar para o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino. O argentino vinha recebendo muitas críticas após um início complicado de trabalho, marcado por algumas derrotas profundamente decepcionantes e por sinais preocupantes de uma relação tensa com o “Capitão América”, Christian Pulisic. No entanto, depois de uma sequência de cinco jogos sem perder, incluindo uma vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai — obtida mesmo sem alguns de seus jogadores mais talentosos — Pochettino agora está bem mais confiante em evitar uma eliminação precoce na Copa do Mundo do próximo ano.

Para ser sincero, não há absolutamente nenhum motivo para que os anfitriões não avancem como líderes do Grupo D, já que o sorteio dificilmente poderia ter sido mais favorável: a Austrália estava entre as seleções mais fracas do Pote 2, o Paraguai terminou em sexto nas Eliminatórias Sul-Americanas e, assim como os Socceroos, tem dificuldades para marcar gols, enquanto Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo representava a chave mais fraca da repescagem europeia.

Levando tudo isso em conta, uma primeira aparição nas quartas de final da Copa do Mundo desde 2002 é uma possibilidade concreta para os norte-americanos, caso Pochettino consiga manter o impulso criado nos últimos meses.