Vencedores e perdedores do futebol do fim de semana: Ousmane Dembele de volta ao seu melhor nível, digno do Ballon d'Or, Arne Slot a ficar sem tempo em Anfield e Luis Diaz, o “tornado” do Bayern de Munique, a fazer o Liverpool parecer ridículo.

Na França, o Paris Saint-Germain goleou o Marselha no clássico La Classique e voltou a ultrapassar o surpreendente Lens na liderança da Ligue 1, enquanto o Barcelona e o Real Madrid voltaram a vencer neste fim de semana, o que significa que nada mudou na Espanha, com os catalães apenas um ponto à frente de seus grandes rivais.
Enquanto isso, na Itália, o Inter, que antes era inconsistente, está melhorando a cada semana, e a goleada de 5 a 0 sobre o Sassuolo no domingo significa que a equipe de Christian Chivu está agora oito pontos à frente na liderança da Série A, embora o rival AC Milan tenha um jogo a menos.
Quanto ao Bayern de Munique, ele se recuperou do choque de não ter vencido duas partidas na Bundesliga ao golear o Hoffenheim, restaurando sua vantagem de seis pontos sobre o Borussia Dortmund.
Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da última rodada em todo o continente? O GOAL analisa tudo abaixo...