Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Winners and losers of the weekend GFXGOAL
Mark Doyle

Vencedores e perdedores do futebol do fim de semana: Ousmane Dembele de volta ao seu melhor nível, digno do Ballon d'Or, Arne Slot a ficar sem tempo em Anfield e Luis Diaz, o “tornado” do Bayern de Munique, a fazer o Liverpool parecer ridículo.

Ainda temos uma disputa pelo título na Inglaterra! As esperanças do Manchester City de conquistar a Premier League pareciam ter acabado depois que o time ficou atrás no placar com mais um gol espetacular de Dominik Szoboszlai em Anfield no domingo, mas os jogadores de Pep Guardiola produziram uma recuperação sensacional para derrotar o Liverpool por 2 a 1 e diminuir a diferença para o líder Arsenal para apenas seis pontos.

Na França, o Paris Saint-Germain goleou o Marselha no clássico La Classique e voltou a ultrapassar o surpreendente Lens na liderança da Ligue 1, enquanto o Barcelona e o Real Madrid voltaram a vencer neste fim de semana, o que significa que nada mudou na Espanha, com os catalães apenas um ponto à frente de seus grandes rivais.

Enquanto isso, na Itália, o Inter, que antes era inconsistente, está melhorando a cada semana, e a goleada de 5 a 0 sobre o Sassuolo no domingo significa que a equipe de Christian Chivu está agora oito pontos à frente na liderança da Série A, embora o rival AC Milan tenha um jogo a menos.

Quanto ao Bayern de Munique, ele se recuperou do choque de não ter vencido duas partidas na Bundesliga ao golear o Hoffenheim, restaurando sua vantagem de seis pontos sobre o Borussia Dortmund.

Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da última rodada em todo o continente? O GOAL analisa tudo abaixo...

  • VENCEDOR: Viktor Gyokeres

    O gol de Viktor Gyokeres contra o Chelsea na primeira partida da semifinal da Carabao Cup do Arsenal foi um presente absoluto de Robert Sanchez, mas nos perguntamos na época se isso poderia ser um ponto de virada para o atacante sueco em dificuldades — e certamente parece que sim agora.

    Gyokeres ainda não está participando muito das jogadas do Arsenal, mas está começando a desempenhar muito bem o papel de Erling Haaland (poucos toques, muitos gols). De fato, nenhum jogador da Premier League marcou mais gols (seis) do que o tão criticado jogador contratado por 55 milhões de libras no verão desde 1º de janeiro.

    “Com Viktor, quando você olha para ele, é muito difícil entender suas emoções, porque ele olha diretamente para você e você realmente não sabe”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois que Gyokeres marcou dois gols saindo do banco na vitória de 3 a 0 sobre o Sunderland no sábado. “Mas ele não parece muito afetado pelos altos e baixos reais. E é disso que precisamos, estabilidade.

    ”Ele é muito exigente consigo mesmo. Ele está constantemente tentando melhorar e isso é muito, muito bom. Confiança é a palavra mágica. Quando você se sente confiante, quando se sente importante, quando se sente no seu melhor, é aí que você pode realmente levar seu jogo ao mais alto nível. Nós o apoiamos em todos os momentos para tentar ajudá-lo, para tentar apoiá-lo. E ele está correspondendo, e está em um momento muito bom agora.”

    Gyokeres obviamente ainda enfrenta uma batalha para garantir uma vaga de titular no Arsenal, especialmente com Kai Havertz parecendo tão afiado após seu retorno de lesão, mas, de repente, ele não parece mais uma das piores contratações da temporada.

    • Publicidade
  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: As esperanças do Liverpool de ficar entre os cinco primeiros

    A apenas seis minutos do fim, em um Anfield barulhento no domingo, o Liverpool parecia pronto para dar início à sua campanha com uma vitória emocionante sobre o Manchester City. No entanto, um cruzamento desviado mudou tudo, pois a bola chegou a Erling Haaland, que cabeceou de volta para a pequena área para o brilhante Bernardo Silva empatar.

    Então, aos três minutos do tempo adicional, Alisson Becker derrubou Matheus Nunes dentro da área, dando ao City um pênalti que permitiu a Haaland manter viva a disputa pelo título da Premier League.

    O Liverpool, é claro, está fora da disputa desde a derrota anterior para a equipe de Pep Guardiola, em novembro, e agora corre sério risco de nem mesmo terminar entre os cinco primeiros.

    Arne Slot elogiou, como era de se esperar, seus atuais campeões, que estão passando por dificuldades, pela forte atuação no segundo tempo contra o City, ao mesmo tempo em que lamentou o fato de o árbitro não ter expulsado Marc Guehi por impedir Mohamed Salah de marcar um gol claro. No entanto, a dura realidade é que não houve nada de surpreendente no colapso tardio do Liverpool.

    O pênalti de Haaland foi o quarto gol da vitória sofrido nos acréscimos nesta temporada, o que é um recorde conjunto da Premier League — e ainda faltam 13 jogos. Como resultado, Slot foi alvo de mais críticas dos frustrados torcedores do Liverpool, que viram seu time fraco vencer apenas uma das últimas sete partidas.

    Há uma grande chance, então, de que, se o Liverpool não conseguir se tornar o primeiro time a derrotar o Sunderland no Stadium of Light na quarta-feira e, assim, ficar ainda mais atrás do Chelsea e do Manchester United na busca pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, haverá mais pedidos por uma mudança de técnico em Merseyside.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    PERDEDOR: Eddie Howe

    Kieran Trippier recusou-se a discutir o futuro de Eddie Howe como técnico do Newcastle após a surpreendente derrota por 3 a 2 em casa para o Brentford no sábado, insistindo que os jogadores - e somente os jogadores - eram os responsáveis pela queda do Magpies para a 12ª posição na tabela da Premier League.

    Alan Shearer, por sua vez, apontou o dedo para a diretoria, argumentando que Howe foi prejudicado por uma janela de transferências desastrosa no verão.

    “Todos sabemos que foi uma situação difícil, com a greve de [Alexander] Isak e sem diretor esportivo”, disse a lenda do clube ao Match of the Day. “Mas não há dúvida de que as contratações de verão, com exceção de Malick Thiaw, ainda não deram certo. Eles gastaram uma fortuna em quatro jogadores (Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Nick Woltemade e Yone Wissa) e ainda não chegaram nem perto do nível que atingiram em outros clubes de futebol.”

    No entanto, tanto Trippier quanto Shearer estão bem cientes de como as coisas funcionam no futebol. Certo ou errado, a responsabilidade sempre recai sobre o técnico, e se o Newcastle não conseguir voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada, Howe enfrentará a demissão — e ele mesmo sabe disso.

    “A realidade é dura para mim”, disse ele aos repórteres no St. James' Park. “Acho que tenho que pensar muito sobre isso — não sobre meu esforço, porque não posso questionar isso —, mas tenho que trabalhar melhor, fazer mais.

    Tenho que assumir a responsabilidade por tudo o que vocês veem em campo. Tenho que encontrar soluções.” E rápido. Outra derrota na terça-feira, contra o Tottenham, que está em dificuldades, colocaria Howe em uma situação ainda mais desfavorável.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    Vencedor: The Farmhouse

    Há algumas janelas de transferências atrás, defendemos que o Barcelona deveria parar de gastar o pouco dinheiro que tinha em novas contratações até colocar suas finanças em ordem — e, em vez disso, promover jogadores da La Masia sempre que o elenco estivesse com poucos jogadores. A luta anual para registrar jogadores na La Liga era imprópria para uma instituição social outrora orgulhosa.

    É claro que Joan Laporta & Cia. nunca adotariam uma abordagem tão prudente, mas continua sendo uma opção viável, já que a academia do clube continua a formar grandes talentos.

    Lamine Yamal continua sendo o orgulho da La Masia, e o ponta marcou seu 15º gol na temporada em todas as competições na vitória de 3 a 0 sobre o Mallorca no sábado — o que é simplesmente ridículo quando se considera que ele tem apenas 18 anos. No entanto, mais duas estrelas da base entraram em campo no mesmo jogo.

    Marc Bernal (18) entrou no lugar de Dani Olmo no meio do segundo tempo e, com apenas sete minutos restantes, produziu uma finalização fantasticamente composta para marcar seu primeiro gol pelo Barça - que foi imediatamente seguido pela entrada do estreante Tomás Marques (19).

    “Dá para ver que todos no banco comemoraram o gol de Bernie”, disse Flick, entusiasmado, depois da partida. “Foi incrível. Eu realmente amo esse grupo, amo o que vejo. A relação entre eles é incrível, porque a maioria vem da La Masia. É diferente de outros clubes.”

    Diga o que quiser sobre o Barcelona e o que ele se tornou, mas pelo menos não perdeu a capacidade de formar jogadores fantásticos.

  • Ruben Amorim Kobbie Mainoo Manchester United 2026Getty/GOAL

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    Se Ruben Amorim não tivesse conseguido manter seu emprego na virada do ano, Kobbie Mainoo teria, no mínimo, deixado o Manchester United durante a janela de transferências de janeiro. Vale lembrar que o meio-campista formado no clube não foi titular em nenhuma partida da Premier League durante a primeira metade da temporada e estava ansioso para deixar Old Trafford em busca de uma vaga no time titular, em uma tentativa desesperada de voltar à seleção inglesa antes da Copa do Mundo.

    A saída de Amorim mudou tudo para Mainoo, no entanto. Ele jogou todos os minutos dos últimos quatro jogos do United — todos vencidos — e parece mais uma vez o talento prodigioso que conquistou seu lugar na seleção de Gareth Southgate para a Euro 2024 quando era adolescente.

    No entanto, embora o ressurgimento de Mainoo seja uma notícia fantástica tanto para o seu clube como para o seu país, reflete-se de forma terrível em Amorim.

    “Kobbie é um jogador muito, muito bom”, disse o ex-atacante do Arsenal Ian Wright após a vitória do United por 2 a 0 sobre o Tottenham no sábado, “e estou feliz por estarmos vendo isso agora. Mas acho que é muito embaraçoso para Ruben Amorim, se formos totalmente honestos. Porque o que vimos foi um jogador formado nas categorias de base do Man United que não teve a oportunidade de jogar e estava muito, muito perto de deixar o clube”.

    Mas não foi só Mainoo que se revitalizou desde a demissão de Amorim. Toda a equipe se transformou sob o comando de Michael Carrick e, embora não queiramos diminuir o impacto do técnico interino, ele não fez nada de revolucionário. Ele basicamente abandonou a formação 3-4-3, tão querida por Amorim, e colocou os jogadores em suas melhores posições.

    Portanto, ainda não se sabe se isso será suficiente para garantir a Carrick o cargo após o final da temporada. O que podemos afirmar com certeza, porém, é que as chances de Amorim voltar a trabalhar na Inglaterra agora são realmente muito pequenas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Vencedor: Ousmane Dembélé

    Havia algo tristemente previsível em Ousmane Dembele ganhar a Bola de Ouro enquanto estava afastado por lesão e, em dezembro, havia um medo muito real de que as dificuldades físicas agora habituais do atacante prejudicassem suas esperanças de manter o título de melhor jogador do mundo.

    No entanto, Dembélé começou 2026 da mesma forma explosiva que 2025, com dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Marselha na noite de domingo, somando cinco gols em suas últimas cinco partidas na Ligue 1. Seu sublime chute contra o Lille continua sendo o melhor de todos, mas seu segundo gol contra o OM foi uma ilustração clássica de Dembele em plena forma, quando ele passou por Leonardo Balerdi e Facundo Medina antes de mandar a bola para o fundo da rede.

    Foi, como disse Luis Enrique, “um gol incrível” e abriu caminho para o PSG enviar uma mensagem a todos os seus rivais – na França e além – com sua atuação mais completa da temporada até agora.

    “Queríamos dar uma resposta forte, para mostrar que o Paris Saint-Germain ainda está aqui”, admitiu o capitão Marquinhos. “ Aos poucos, estamos melhorando fisicamente, taticamente e em termos de confiança, e esta partida serviu para mostrar isso. Acho que conseguimos, com a abordagem certa, intensidade e todos os ingredientes necessários para esta partida a nosso favor.

    Todos os jogadores se sentiram bem, criamos muitas chances, recuperamos a bola no campo adversário e jogamos bem como equipe. Acho que foi uma partida perfeita. Temos que continuar assim, porque grandes coisas estão por vir, grandes jogos pela frente. Cabe a nós manter esse nível até o final da temporada para alcançar grandes conquistas.”

    Certamente, com Dembele de volta à sua melhor forma, tudo é novamente possível para o PSG.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LYONAFP

    PERDEDOR: Endrick

    Paulo Fonseca, sem surpresa e compreensivelmente, saiu em defesa de Endrick depois que o jogador, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes, no sábado. Não foi exatamente o ato mais malicioso de conduta violenta que se pode ver, com Endrick chutando Dehmaine Tabibou de forma bastante inofensiva enquanto os dois disputavam a bola perto da linha lateral.

    Fonseca ficou em uma posição mais delicada, porém, ao argumentar que Endrick estava sendo injustamente alvo dos adversários.

    “Este é o terceiro jogo em que os adversários começam a partida com muita agressividade em relação a Endrick”, disse ele. “Achei que essas coisas fossem coisa do passado, mas a intenção era clara. Eles realmente pretendiam intimidar Endrick. Os árbitros devem proteger o talento de um jogador como Endrick.”

    Embora seja inegável que os árbitros têm a responsabilidade de proteger adequadamente os jogadores talentosos, os comentários de Fonseca pareceram uma tentativa de desviar a atenção, porque o fato é que o Lyon, que disputa a Liga dos Campeões, teve sorte que a petulância de Endrick não custou a equipe a sexta vitória consecutiva na Ligue 1, que a levou a terminar o fim de semana em terceiro lugar na tabela, três pontos à frente do Marselha.

    Não havia absolutamente nenhuma necessidade de ele se envolver com Tabibou, já que sua equipe estava ganhando por um gol, e imagina-se que Fonseca dirá ao jogador da seleção brasileira que ele terá que se acostumar a lidar com muita atenção indesejada dos zagueiros se quiser realizar seu indubitável potencial de superestrela.

    Além disso, Endrick não pode se dar ao luxo de ficar de fora por suspensão se quiser garantir sua vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte.

  • FBL-ITA-SERIE A-GENOA-NAPOLIAFP

    VENCEDOR: Napoli

    Quando Scott McTominay saiu mancando do campo durante a vitória dramática do Napoli por 3 a 2 sobre o Genoa no sábado, um Antonio Conte completamente perplexo virou-se para sua comissão técnica e brincou: “Vou ter que jogar daqui a pouco!”.

    A crise de lesões do Partenopei pode não ser tão grave assim, mas a situação é certamente séria. O atual campeão italiano entrou em campo na Ligúria sem Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour, enquanto Matteo Politano e Vanja Milinkovic-Savic estavam aptos apenas para ficar no banco.

    A última coisa que Conte precisava, então, era de mais lesões — especialmente do talismã McTominay, que marcou o segundo gol do Napoli, e do zagueiro Alessandro Buongiorno, que foi forçado a sair de campo pouco antes da marca de uma hora.

    Ainda assim, embora Conte esteja longe de estar satisfeito com a força de seu elenco, ele não tem nada além de admiração por seus jogadores, que conseguiram uma vitória por 3 a 2 no Luigi Ferraris graças ao pênalti de Rasmus Hojlund aos 95 minutos — apesar de terem jogado os últimos quinze minutos com apenas 10 homens, após a expulsão de Juan Jesus por receber o segundo cartão amarelo.

    “Nunca paramos de pressionar e tentar conquistar a vitória”, disse o técnico do Napoli à DAZN. “ Isso mostra que a equipe nunca desiste.

    “Todos os domingos parecem trazer um novo obstáculo. Eu estava curioso para ver como a equipe reagiria sem Di Lorenzo, que é uma figura tão importante por sua qualidade e carisma. Mas vi uma resposta forte de todos. São rapazes que estão superando tudo com o coração puro.”

  • SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment

    PERDEDOR: La Liga

    A batalha contra o rebaixamento do Rayo Vallecano contra o Real Oviedo foi suspensa apenas quatro horas antes do início previsto, porque as condições climáticas adversas tornaram o campo em Madri impraticável. O Oviedo, por sua vez, expressou solidariedade com a situação do Vallecano, que há muito tempo está em desacordo com o presidente do Rayo, Raul Martin Presa, sobre as condições do gramado do Campo de Futebol de Vallecas, bem como das instalações de treinamento.

    No entanto, o Oviedo, que está na última posição da La Liga, seis pontos atrás do Vallecano, 18º colocado, apresentou um pedido formal à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para que o jogo fosse atribuído a seu favor, pois acredita que o protocolo correto não foi seguido.

    “Vamos lutar pelos três pontos, não porque gostamos de ganhar na mesa, mas porque achamos que estamos sendo tratados injustamente”, disse o presidente do clube, Martin Pelaez, à Cadena SER. “ Sofremos algumas decisões controversas da arbitragem em oito ou nove jogos e estamos sempre apoiando e contribuindo, mas chega um momento em que é preciso dizer ‘chega’. Já pagamos o preço de sermos o time recém-promovido.

    Nossa intenção é sempre competir em campo, mas quando os regulamentos não são cumpridos, tudo tem que ser igual para todos. Com o que estamos jogando, não estamos aqui para abrir mão de nada, estamos aqui para lutar pelo que é nosso direito.”

    Quando e como a questão será resolvida ainda é uma incógnita no momento em que este artigo foi escrito, mas o que está claro é que se trata de uma confusão administrativa que o futebol espanhol realmente poderia ter evitado, com Santi Cazorla entre aqueles que criticaram as autoridades do futebol após o controverso adiamento de sábado.

    “A realidade é que a La Liga está a anos-luz de distância da Premier League em todos os aspectos”, escreveu o ex-meio-campista do Arsenal no X.

  • FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    VENCEDOR: Luis Diaz

    Apenas alguns minutos depois de Cody Gakpo ter sido substituído após mais uma atuação ineficaz pelo Liverpool na derrota de domingo para o Manchester City, Luis Diaz completou um hat-trick na goleada do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre o Hoffenheim.

    É verdade que os dois ex-companheiros de equipe enfrentavam times de qualidade muito diferente, e há relatos na Alemanha de que, após jogar na notoriamente competitiva Premier League por três anos e meio, Diaz ficou surpreso com o tempo e o espaço que tem com a bola na Bundesliga.

    No entanto, o colombiano continua, sem dúvida, a apresentar um desempenho impressionante (ao contrário do dolorosamente unidimensional Gakpo). Depois de desempenhar um papel fundamental na conquista do título da liga pelo Liverpool, com 13 gols em 36 partidas, Diaz agora igualou essa marca em apenas 20 partidas pelo Bayern, graças a um hat-trick que veio de apenas 1,07 xG, levando o CEO Jan-Christian Dreesen a descrever o versátil ponta como “um furacão” que deixa um rastro de destruição em seu caminho.

    Max Eberl simplesmente se referiu a ele como um jogador que faz a diferença. “Embora tenhamos conquistado a vitória como um grupo, Luis foi a chave hoje”, disse o diretor esportivo do Bayern. “Luis sempre joga com paixão e desejo. Ele também consegue passar por vários jogadores às vezes. Estamos extremamente felizes por tê-lo aqui.” Já o Liverpool deve estar lamentando tê-lo deixado sair.

  • LOSER: Cristian Romero

    Cristian Romero está compreensivelmente frustrado no Tottenham. Ele “não estava se sentindo bem” antes do empate por 2 a 2 com o Manchester City na semana passada, mas, como capitão, sentiu que não tinha outra opção a não ser jogar, pois o técnico Thomas Frank tinha “apenas 11 jogadores disponíveis”, o que, em uma crítica clara ao clube, o zagueiro descreveu como uma situação “vergonhosa”. No entanto, não havia desculpa para Romero perder a cabeça mais uma vez na derrota por 2 a 0 para o Manchester United no sábado.

    Apenas 28 minutos se passaram quando o argentino foi expulso por uma falta terrivelmente imprudente em Casemiro, que efetivamente custou a vitória ao seu time. Além disso, como esta foi a segunda expulsão de Romero na temporada, ele agora está suspenso pelos próximos quatro jogos do Spurs, contra Newcastle, Arsenal, Fulham e Crystal Palace — o que é um desastre para um time em dificuldades.

    Consequentemente, agora há muito pouca simpatia pelo capitão do Spurs. Ele piorou ainda mais uma situação já ruim com um cartão vermelho incrivelmente caro, que não pode ser interpretado como um completo abandono do dever. Romero deveria ser um líder. Na realidade, porém, ele é um risco.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

0