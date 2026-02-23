Goal.com
Mark Doyle

Traduzido por

Vencedores e perdedores do futebol do fim de semana: Eberechi Eze, o algoz do Tottenham, volta a marcar, Cesc Fàbregas presta homenagem a Arsène Wenger em Como e as esperanças do Lens de conquistar o título da Ligue 1 sofrem um duro golpe

A suspeita era de que a disputa pelo título da Premier League estava prestes a dar uma guinada dramática depois que o Manchester City chegou a dois pontos do Arsenal, cada vez mais nervoso, no sábado. No entanto, os Gunners responderam da melhor maneira possível, derrotando o rival Tottenham, do norte de Londres, no dia seguinte, mantendo viva a esperança de conquistar o primeiro título desde 2004.

Na Itália, enquanto isso, o Inter reforçou sua posição no topo da tabela da Série A ao vencer fora de casa contra o Lecce, enquanto os times imediatamente abaixo dele tropeçaram. Já o líder da Bundesliga, Bayern de Munique, reafirmou sua supremacia na Alemanha após uma recente oscilação, com Harry Kane e companhia agora oito pontos à frente do Borussia Dortmund.

No entanto, temos “novos” líderes na França e na Espanha, com o Paris Saint-Germain tirando o Lens da liderança ao vencer o Metz por 3 a 0, enquanto o Barcelona venceu pelo mesmo placar contra o Levante, aproveitando ao máximo a surpreendente derrota do Real Madrid para o Osasuna.

Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da rodada do fim de semana? Como sempre, o GOAL está à disposição para analisar tudo...

  VENCEDOR: Inter

    VENCEDOR: Inter

    Havia apenas quatro pontos separando as cinco primeiras equipes da Série A na virada do ano, e uma disputa épica pelo título parecia mais provável do que possível. Menos de três meses depois, porém, tudo já está decidido, com o Inter agora 10 pontos à frente do seu rival mais próximo, o AC Milan.

    O Nerazzurri pressionou seu rival da cidade ao vencer o Lecce por 2 a 0 no sábado, graças aos gols de Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji nos últimos 15 minutos — e o Rossoneri mais uma vez não conseguiu responder. Depois de já ter perdido dois pontos em casa para o Como no meio da semana, a equipe de Massimiliano Allegri sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Parma no San Siro.

    É claro que ainda faltam 12 rodadas e o Milan “recebe” o Inter no Derby della Madonnina do próximo mês. No entanto, mesmo que o Milan encontre um ataque mais eficaz, é impossível imaginar Cristian Chivu e companhia desperdiçando o título, já que conquistaram 40 pontos em 14 jogos desde que perderam o último clássico, em novembro.

    Portanto, embora o Inter esteja à beira de uma eliminação embaraçosa da Liga dos Campeões para o Bodo/Glimt, pelo menos entrará na partida de volta, na terça-feira, no San Siro, com a certeza de que o Scudetto já está garantido.

  PERDEDOR: Real Madrid

    PERDEDOR: Real Madrid

    O Real Madrid teve que trabalhar muito para recuperar a liderança da La Liga. Foram necessárias sete vitórias consecutivas — cinco delas sob o comando de Álvaro Arbeloa — para finalmente ultrapassar o atual campeão Barcelona no último fim de semana. No entanto, o Los Blancos já está de volta ao segundo lugar após uma derrota preocupante por 2 a 1 para o Osasuna no sábado.

    Pode-se argumentar que o Real Madrid teve um pouco de azar ao perder em Pamplona, já que o gol da vitória de Raúl García saiu aos 90 minutos, após um passe ruim de Dani Ceballos dentro da sua própria área. No entanto, o erro não forçado resumiu bem o desempenho desleixado dos visitantes.

    O Real Madrid foi particularmente fraco do ponto de vista defensivo. Thibaut Courtois cometeu o pênalti que resultou no gol de Ante Budimir, Raúl Asencio teve um desempenho desastroso na zaga, enquanto o capitão Dani Carvajal foi substituído no meio do segundo tempo após ser atormentado pelo veloz Víctor Muñoz. E não foi como se a entrada de Trent Alexander-Arnold no lugar de Carvajal tivesse melhorado as coisas, já que o ex-lateral-direito do Liverpool falhou miseravelmente em perceber — e depois lidar com — o perigo que antecedeu o belo gol de Garcia.

    No entanto, o Real Madrid não foi muito melhor no ataque. Vinicius Jr pode ter destacado sua qualidade — e personalidade — ao marcar pelo terceiro jogo consecutivo no campeonato, mas Kylian Mbappé parecia estar longe de sua melhor forma física. Arbeloa também admitiu de forma reveladora que, com Federico Valverde sem oferecer nada pelo lado direito — principalmente porque ele precisava recuar regularmente para ajudar Carvajal, que estava com dificuldades —, o Los Blancos parecia desequilibrado, dada a preferência de Mbappé por se deslocar para o lado esquerdo.

    Fica claro, então, que embora o Barça tenha seus próprios problemas, será necessário muito mais trabalho árduo para Arbeloa colocar o Real Madrid de volta no topo da La Liga.

  • VENCEDOR: Eberechi Eze

    Eberechi Eze não tem jogado tão bem — ou com tanta frequência — como gostaria desde que se juntou ao Arsenal, vindo do Crystal Palace, em agosto passado. No entanto, ele dificilmente se arrependerá da decisão de desistir de uma transferência acordada para o Tottenham para se mudar para o Emirates — e não apenas porque está envolvido em uma disputa pelo título, em vez de uma batalha contra o rebaixamento.

    Com seus dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 1 sobre seu rival mais odiado, Eze chegou a cinco gols em dois jogos contra o Spurs. Notavelmente, apenas Robert Pires (sete em 11 partidas) e Emmanuel Adebayor (seis em sete) marcaram mais vezes pelo Gunners nos clássicos do norte de Londres pela Premier League.

    Portanto, embora Eze ainda tenha muito trabalho pela frente para garantir uma vaga na equipe titular de Mikel Arteta, o torcedor do Arsenal desde criança já se tornou um herói cult entre seus companheiros Gooners.

  PERDEDOR: Os jovens do Chelsea

    PERDEDOR: Os jovens do Chelsea

    Com 11 jogos da campanha 2025-26 ainda por disputar, o Chelsea já igualou seu recorde de cartões vermelhos em uma única temporada (oito). Como um homem da empresa, Liam Rosenior inevitavelmente descartou a conexão bastante óbvia entre a indisciplina incessante dos Blues e a insistência do clube em investir exclusivamente em jogadores jovens.

    “Não se trata de juventude”, insistiu o técnico após a expulsão de Wesley Fofana no surpreendente empate em 1 a 1 com o Burnley, no sábado, em casa. “Trata-se de avaliar os jogadores e identificar aqueles em quem você pode confiar em momentos difíceis.”

    Rosenior também afirmou: “ Só posso falar sobre o meu tempo com o grupo até agora. Até hoje, nosso histórico disciplinar tem sido bom.”

    No entanto, Rosenior está no comando há apenas seis jogos do campeonato e, como destacou o cartão vermelho de Fofana, a falta de compostura em momentos decisivos é um problema recorrente que está custando caro ao Chelsea na batalha cada vez mais intensa com o Manchester United e o Liverpool por uma vaga entre os cinco primeiros.

    Apenas o West Ham perdeu mais pontos em posições vencedoras nesta temporada, e apenas uma vez o Blues conseguiu vencer um jogo em que ficou reduzido a 10 jogadores. Portanto, embora Rosenior não seja responsável pelo problema, ele precisa resolvê-lo, especialmente porque seu emprego pode depender da classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

  VENCEDOR: Cesc Fàbregas

    VENCEDOR: Cesc Fàbregas

    Na semana passada, argumentamos que Cesc Fabregas é o jovem treinador mais cobiçado da Europa neste momento — e o espanhol mostrou exatamente porquê no sábado. Apenas três dias depois de surpreender o AC Milan - em todos os sentidos - ao ajudar o Como a conquistar um empate por 1 a 1 no San Siro, Fabregas expôs as falhas da Juventus de Luciano Spalletti durante a vitória por 2 a 0 em Turim, com o segundo gol dos visitantes - um contra-ataque habilidoso finalizado por Maxence Caqueret, provocando comparações com os grandes times do Arsenal de Arsene Wenger no passado.

    “Ele é como um segundo pai para mim e, obviamente, trabalhou muito nas transições, atacando o espaço, algo que é ainda mais importante no futebol moderno”, disse o ex-meio-campista do Arsenal, Barcelona e Chelsea à DAZN Italia após liderar o Como na primeira vitória fora de casa sobre a Bianconeri em 75 anos. “Aprendi muito com ele e quero que minha equipe faça o mesmo.

    “Também tentamos jogar de uma forma que dificultasse para a Juve hoje. Meus rapazes tiveram um desempenho excelente e fizemos algo diferente dos outros jogos, que foi marcar o segundo gol. Contra esse tipo de talento e qualidade, se você não marcar o segundo gol, eles acabam te alcançando. Gostei muito que meu goleiro só fez uma defesa em toda a partida, o que significa que estávamos no controle da situação.”

    Não há como contestar a opinião de Fabregas sobre o jogo, assim como é impossível negar que o Como, sexto colocado, a cinco pontos da Roma, quarta colocada, e já classificado para as semifinais da Coppa Italia, está a caminho de se classificar para uma competição europeia pela primeira vez na história.

    “Não posso dizer que estamos buscando um objetivo ou outro”, acrescentou Fabregas. “Não se esqueçam de que estávamos na Série B há um ano e meio, então temos que levar as coisas com calma, um passo de cada vez, construindo uma cultura e uma identidade que possam nos levar a vencer todos os jogos que for possível.”

  PERDEDOR: Lente

    PERDEDOR: Lente

    Depois de finalmente nos deixarmos entusiasmar com a perspectiva de o Lens vencer a Ligue 1, eles imediatamente nos decepcionaram ao permitir que o PSG, campeão perene, os usurpasse no topo da tabela.

    O que realmente dói é que tudo estava indo tão bem para a equipe de Pierre Sage no Stade Bollaert-Delelis no sábado. Odsonne Eduouard abriu o placar aos três minutos de jogo, antes de Florian Thauvin continuar sua notável recuperação, dobrando a vantagem do time da casa no início do segundo tempo.

    No entanto, o Lens ficou em estado de choque após sofrer três gols em apenas 10 minutos do segundo tempo, quando Folarin Balogun, em grande fase, o capitão do Mônaco, Denis Zakaria, e o super-reserva Ansu Fati se combinaram para virar o jogo.

    “Nós estragamos tudo”, admitiu Sage. “Tínhamos a vitória nas mãos, estávamos jogando muito bem no segundo tempo, tínhamos resolvido as coisas entre o primeiro e o segundo tempo e estávamos bastante focados em terminar a partida dessa forma. Os três gols que levamos foram erros individuais e coletivos.”

    Uma capitulação tão chocante não passaria impune pelo PSG, especialmente porque eles jogavam em casa contra o Metz mais tarde naquela noite, e os homens de Luis Enrique abriram dois pontos de vantagem com uma vitória fácil por 3 a 0 sobre o lanterna da Ligue 1.

    O desafio agora para o Lens, ainda em estado de choque, é permanecer a uma distância competitiva do PSG nas próximas cinco rodadas, antes de receber o tricampeão da última temporada no mês que vem.

  VENCEDOR: Corações

    VENCEDOR: Corações

    Havia um receio muito real de que a devastadora derrota por 4 a 2 para o Rangers na semana passada pudesse abalar o Hearts, mas os jogadores de Derek McInnes são claramente mais fortes, como demonstraram ao vencerem o Falkirk por uma margem mínima em um confronto tenso em Tynecastle no sábado.

    “Às vezes, essas vitórias por 1 a 0 são a base de qualquer sucesso que uma equipe possa ter”, disse o técnico após o gol decisivo de Islam Chesnokov pouco antes do intervalo em Edimburgo. “ Acho que isso já foi demonstrado ao longo da história.”

    Certamente, encontrar uma maneira de vencer nesta fase da temporada é de extrema importância, como ressaltado pelo fato de que nem o Celtic nem o Rangers - que conquistaram os últimos 40 títulos escoceses entre eles - conseguiram vencer no fim de semana.

    O Hibernian, rival do Hearts, fez um grande favor a ambos ao marcar o gol da vitória aos 87 minutos no Celtic Park no domingo, enquanto o Rangers só conseguiu um empate em 2 a 2 com o Livingston. A disputa pelo topo continua ridiculamente acirrada, com o surpreendente líder ainda apenas quatro pontos à frente do Rangers e seis à frente do Celtic, que tem um jogo a menos. No entanto, com apenas 10 rodadas restantes, está claro que o forte time do Hearts tem chances reais de conquistar o que seria o primeiro título do clube desde 1960.

  PERDEDOR: Marselha

    PERDEDOR: Marselha

    Habib Beye não é um desconhecido em Marselha. Ele até foi capitão do clube durante os quatro anos em que jogou no Stade Velodrome.

    “Sinto-me pronto para a pressão”, disse ele na semana passada, após ser nomeado sucessor de Roberto De Zerbi como técnico. “Não venha para cá se não quiser estar exposto a essa pressão. Mas não considero a equipe doente. É apenas uma questão de forma.”

    De Zerbi sem dúvida discordaria. Ele achava que o time atual precisava mais de um psicólogo do que de um técnico — e vimos o motivo na primeira partida de Beye no comando, na sexta-feira, com o Marselha sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o Brest.

    Os visitantes, inexplicavelmente apáticos, sofreram dois gols nos primeiros trinta minutos e, embora tenham tido 68% de posse de bola, fizeram muito pouco com ela. Mason Greenwood selou uma noite verdadeiramente miserável para o Marselha ao perder um pênalti a dez minutos do fim.

    Já deve estar claro para Beye, então, que a equipe está em uma condição muito pior do que ele inicialmente pensava. Além disso, a pressão sobre os jogadores só aumentou depois que Lille e Rennes se aproximaram a três pontos do Marselha, quarto colocado, na disputa por uma vaga na terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões da próxima temporada.

    Assim, parece que o confronto decisivo do próximo fim de semana com o Lyon, terceiro colocado, no Velódromo, pode definir o destino de uma equipe que já está há quatro jogos sem vencer na Ligue 1.

  • VENCEDOR: Ragnar Ache

    Ainda estamos em fevereiro, mas, para o técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, Ragnar Ache já tem o Prêmio Puskas deste ano garantido.

    “Agora, o que importa é o segundo lugar”, disse o polonês após ver seu camisa 9 marcar um gol espetacular de bicicleta no empate por 2 a 2 com o Hoffenheim no sábado.

    Foi certamente um gol maravilhoso, que até mesmo surpreendeu Ache.

    “Tudo aconteceu muito rápido”, admitiu o jogador de 27 anos. “Foi um ótimo cruzamento de Said [El Mala] e eu nem pensei muito. Apenas deixei meu corpo agir. Então, a bola simplesmente voou para dentro. Eu mesmo mal consigo acreditar.”

    Ele não estava sozinho nessa opinião, com o companheiro de equipe de Ache, Joel Schmied, brincando: “Ele mal se mexe nos treinos durante a semana, então faz algo assim – é incrível!”

