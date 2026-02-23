Vencedores e perdedores do futebol do fim de semana: Eberechi Eze, o algoz do Tottenham, volta a marcar, Cesc Fàbregas presta homenagem a Arsène Wenger em Como e as esperanças do Lens de conquistar o título da Ligue 1 sofrem um duro golpe

Na Itália, enquanto isso, o Inter reforçou sua posição no topo da tabela da Série A ao vencer fora de casa contra o Lecce, enquanto os times imediatamente abaixo dele tropeçaram. Já o líder da Bundesliga, Bayern de Munique, reafirmou sua supremacia na Alemanha após uma recente oscilação, com Harry Kane e companhia agora oito pontos à frente do Borussia Dortmund.
No entanto, temos “novos” líderes na França e na Espanha, com o Paris Saint-Germain tirando o Lens da liderança ao vencer o Metz por 3 a 0, enquanto o Barcelona venceu pelo mesmo placar contra o Levante, aproveitando ao máximo a surpreendente derrota do Real Madrid para o Osasuna.
Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da rodada do fim de semana? Como sempre, o GOAL está à disposição para analisar tudo...