Vencedores e perdedores do futebol do fim de semana: Eberechi Eze, o algoz do Tottenham, volta a marcar, Cesc Fàbregas presta homenagem a Arsène Wenger em Como e as esperanças do Lens de conquistar o título da Ligue 1 sofrem um duro golpe

Na semana passada, argumentamos que Cesc Fabregas é o jovem treinador mais cobiçado da Europa neste momento — e o espanhol mostrou exatamente porquê no sábado. Apenas três dias depois de surpreender o AC Milan - em todos os sentidos - ao ajudar o Como a conquistar um empate por 1 a 1 no San Siro, Fabregas expôs as falhas da Juventus de Luciano Spalletti durante a vitória por 2 a 0 em Turim, com o segundo gol dos visitantes - um contra-ataque habilidoso finalizado por Maxence Caqueret, provocando comparações com os grandes times do Arsenal de Arsene Wenger no passado.

“Ele é como um segundo pai para mim e, obviamente, trabalhou muito nas transições, atacando o espaço, algo que é ainda mais importante no futebol moderno”, disse o ex-meio-campista do Arsenal, Barcelona e Chelsea à DAZN Italia após liderar o Como na primeira vitória fora de casa sobre a Bianconeri em 75 anos. “Aprendi muito com ele e quero que minha equipe faça o mesmo.

“Também tentamos jogar de uma forma que dificultasse para a Juve hoje. Meus rapazes tiveram um desempenho excelente e fizemos algo diferente dos outros jogos, que foi marcar o segundo gol. Contra esse tipo de talento e qualidade, se você não marcar o segundo gol, eles acabam te alcançando. Gostei muito que meu goleiro só fez uma defesa em toda a partida, o que significa que estávamos no controle da situação.”

Não há como contestar a opinião de Fabregas sobre o jogo, assim como é impossível negar que o Como, sexto colocado, a cinco pontos da Roma, quarta colocada, e já classificado para as semifinais da Coppa Italia, está a caminho de se classificar para uma competição europeia pela primeira vez na história.

“Não posso dizer que estamos buscando um objetivo ou outro”, acrescentou Fabregas. “Não se esqueçam de que estávamos na Série B há um ano e meio, então temos que levar as coisas com calma, um passo de cada vez, construindo uma cultura e uma identidade que possam nos levar a vencer todos os jogos que for possível.”