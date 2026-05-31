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Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da temporada europeia 2025-26: do PSG defendendo seu título da Liga dos Campeões e o trio de ataque avassalador do Bayern de Munique até o sofrimento de Arne Slot e o Real Madrid mergulhando no caos

Vencedores & perdedores
Liga dos Campeões
PSG
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Real Madrid
Barcelona
Bayern de Munique
Inter de Milão
Milan
P. Guardiola
A. Slot
E. ten Hag
O. Glasner
D. Malen
Cesc Fábregas
P. Sage
C. Chivu
Bodo/Glimt
Especiais e Opinião

A temporada de clubes europeia chegou a um final dramático no sábado, com o Paris Saint-Germain derrotando o Arsenal nos pênaltis e conquistando a defesa do título da Liga dos Campeões. Desde o Real Madrid, há quase uma década, ninguém havia conseguido defender o título, tornando esta uma noite verdadeiramente memorável para os jogadores de Luis Enrique. No entanto, a derrota não deve tirar o brilho da campanha histórica do Arsenal, já que os Gunners conquistaram a Premier League pela primeira vez em 22 anos.

Por outro lado, o Bayern de Munique bateu inúmeros recordes em sua trajetória rumo à conquista de mais um título da Bundesliga, enquanto o Barcelona também foi coroado campeão nacional pela segunda temporada consecutiva, deixando para trás o Real Madrid, em crise, na La Liga.

Na Itália, entretanto, Antonio Conte deixou o Napoli apenas um ano após conquistar o Scudetto, que nesta temporada foi conquistado com facilidade pelo Inter, enquanto seus dois rivais tradicionais, Juventus e AC Milan, ficaram de fora da Liga dos Campeões pela primeira vez na história da competição.

Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da temporada de futebol europeu 2025-26? O GOAL analisa tudo abaixo...

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Mikel Arteta

    Mikel Arteta admitiu que a emoção predominante no final da final da Liga dos Campeões foi a “dor” — e isso era perfeitamente compreensível. O Arsenal esteve a um passo, na disputa de pênaltis, de destronar o PSG como rei do futebol europeu, e o espanhol admitiu que levaria algum tempo para superar a derrota em Budapeste.

    A dor logo dará lugar ao orgulho, porém, e não apenas em seus jogadores. Ele provavelmente não dirá isso em público, mas Arteta tem todo o direito de se orgulhar imensamente de seus próprios esforços nos últimos nove meses — porque esta foi, sem dúvida, uma campanha decisiva para o técnico do Arsenal.

    Após cinco temporadas completas sem um troféu, o espanhol simplesmente precisava conquistar algum título e, apesar de mais um abril angustiante que despertou temores de mais uma suposta “falha no momento decisivo”, ele levou os Gunners ao primeiro título da Premier League desde 2004.

    É claro que não foi exatamente uma vitória para o “Jogo Bonito”; o Arsenal levou o conceito de “vencer feio” a um outro nível com suas perdas de tempo, simulações e dependência deprimente de jogadas ensaiadas para marcar gols. De fato, a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, que efetivamente garantiu o título, resumiu bem a abordagem do Arsenal, com David Raya e Leandro Trossard simulando lesões nos segundos finais de uma vitória sobre o segundo pior time da liga, conquistada com um gol de cabeça após um escanteio.

    Ainda assim, embora até mesmo Thierry Henry tenha admitido que não ficou nada impressionado com o estilo de jogo cínico de Arteta, o ex-atacante da França sentiu, assim como todos os demais ligados ao clube, que os fins justificavam os meios — e o fato é que a agonizante seca de títulos do Arsenal chegou ao fim.

    Diga o que quiser, então, sobre Arteta e seus métodos. Ou sobre a quantidade de tempo e dinheiro que ele gastou para levar os Gunners até este ponto. Mas ele merece algum respeito por transformar “especialistas em fracasso” na melhor equipe da Inglaterra. O processo pode não ter sido bonito, mas foi inegavelmente eficaz.

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  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Cesc Fàbregas

    Quando Cesc Fàbregas se dirigiu aos jogadores do Como em uma roda após a última partida da temporada, fora de casa contra o Cremonese, ele lhes disse: “Vocês serão lembrados para sempre”. E assim será.

    Com a vitória por 4 a 1 no Stadio Giovanni Zini, o Como se classificou para a Liga dos Campeões — uma conquista verdadeiramente histórica para um clube que nunca havia disputado competições europeias antes.

    Fàbregas insistiu que tudo se deveu aos seus jogadores, mas o ex-meio-campista da Espanha foi a força motriz indiscutível por trás de uma das ascensões mais notáveis e rápidas à proeminência na história do futebol moderno. Como se alguém precisasse ser lembrado, o Como disputava a Série B quando Fàbregas chegou ao Sinigaglia como jogador, e ele desempenhou um papel fundamental na construção do clube do zero.

    "Sempre digo que tive que tomar muitas decisões aqui, porque praticamente me deram as chaves do lado futebolístico, e não havia praticamente nada quando começamos", disse o jogador de 39 anos à DAZN Italia. “Hoje conversei com dois fisioterapeutas que estavam conosco há quatro anos, quando vim jogar, e falamos sobre o fato de que não tínhamos um campo de treinamento, então fazíamos massagens em mesas nos fundos de um bar! Agora, estamos na Liga dos Campeões!”

    E Fàbregas merece todo o crédito do mundo por ter realizado esse sonho aparentemente impossível, não só com o melhor time de futebol da Série A, mas também com o mais jovem.

    É claro que o desafio agora para o Como será manter o campeão da Copa do Mundo, porque o diretor esportivo Carlalberto Ludi pode até estar certo quando diz que Fabregas é um técnico ainda melhor do que foi como jogador.

  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    PERDEDOR: AC Milan

    Ao discutir as questões de infraestrutura do futebol italiano durante uma entrevista à Gazzetta dello Sport e ao Corriere della Sera pouco antes do fim da temporada da Série A, o criticado proprietário do AC Milan, Gerry Cardinale, acusou o Inter de “não ter aparecido” na final da Liga dos Campeões do ano passado. O Nerazzurri pode ter sido dominado em campo pelo PSG, mas foi difícil entender exatamente por que Cardinale, fundador da RedBird, se sentiu compelido a mencionar o rival da cidade de Milão. 

    O futebol italiano pode ter muitos problemas, mas o Inter certamente não é um deles. A partida em Munique foi a segunda participação do time na final da Liga dos Campeões em três temporadas, enquanto o Milan não conseguiu se classificar por dois anos consecutivos — e os Rossoneri resumem bem a maneira desastrosa como a maioria dos times da Série A é administrada. 

    Apesar de ter gasto mais durante a janela de transferências do verão passado do que qualquer um de seus rivais da primeira divisão, e de não ter o peso de disputar competições europeias, o Milan passou de disputar o título com a Inter a desperdiçar uma classificação entre os quatro primeiros ao perder seis de seus últimos dez jogos.

    A derrota decisiva em casa para o Cagliari foi particularmente vergonhosa, com o Milan abrindo o placar, mas acabando sendo derrotado com facilidade por um time que não tinha nada em jogo. 

    Cardinale respondeu ao “fracasso inequívoco” demitindo não apenas o técnico Massimiliano Allegri, mas também o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada. A demissão em massa, porém, não vai acalmar os torcedores. Eles ficaram profundamente preocupados com a decisão de demitir o ex-diretor técnico Paolo Maldini em 2023 — apenas um ano depois que a lenda do clube havia arquitetado uma conquista surpreendente do Scudetto —, mas estavam dispostos a dar tempo a Cardinale e companhia para provarem seu valor. 

    Agora, porém, a paciência se esgotou. Houve protestos contra Cardinale e seu assessor especial, Zlatan Ibrahimovic, mesmo antes da derrota para o Cagliari. Depois disso, os ultras da Curva Sud penduraram uma faixa do lado de fora do hotel em que ele estava hospedado com os dizeres: “Cardinale, vá para casa! VERGONHA!”

    Não há indícios de que o americano pretenda atender ao pedido deles, mas se ele ficar no San Siro — e os primeiros relatos indicam que ele pretende assumir um papel mais ativo a partir de agora —, ele poderia fazer pior do que observar o que o Inter, recém-coroado campeão da Série A, está fazendo certo para ajudá-lo a descobrir onde o Milan está errando.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    VENCEDOR: Barcelona

    Na véspera do último Clássico da temporada, a equipe de redes sociais do Barcelona publicou uma foto do elenco sorridente acompanhada da frase: “Uma grande família”. Foi uma indireta nada sutil aos rivais ferrenhos do Blaugrana, o Real Madrid, que entrou em colapso total antes do jogo no Camp Nou, com a briga de Aurelien Tchouameni com Federico Valverde no vestiário sendo apenas um dos vários conflitos nos bastidores na capital espanhola.

    Em nítido contraste com os mercenários do Madrid, o Barça realmente se parece com um bando de irmãos neste momento — e não apenas porque tantos membros do elenco vieram da La Masia. Uma das principais razões pelas quais o técnico Hansi Flick acaba de ser recompensado com um novo contrato é que o alemão realmente cultivou um maravilhoso espírito de equipe desde que assumiu o cargo há dois anos — em meio a uma atmosfera tensa após a demissão mal conduzida da lenda do clube, Xavi — e esse senso de união impulsionou os catalães rumo ao segundo título consecutivo da La Liga.

    É verdade que a eliminação da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid afetou profundamente o Barça, enquanto a falta de disciplina, aliada à notória linha de defesa alta de Flick, continua a lançar dúvidas sobre a capacidade desta equipe de conquistar a primeira Copa da Europa desde 2015.

    No entanto, esta é uma equipe jovem e talentosa liderada pelo magnífico Lamine Yamal, que provavelmente só tende a melhorar, especialmente porque o equilíbrio financeiro do Barça garantiu um retorno iminente, mas há muito esperado, à famosa regra financeira 1-1 da La Liga — razão pela qual eles já contrataram Anthony Gordon e estão otimistas quanto à contratação de Julián Álvarez também (apesar da zombaria divertida do Atlético de Madrid).

    Levando tudo isso em conta, então, este é um ótimo momento para ser torcedor do Barça, com o clube se aproximando de algo parecido com estabilidade, enquanto o Real Madrid mergulhou no caos total. Como diz o diretor esportivo Deco, isso parece “o início de uma nova era” de sucesso no Camp Nou.

  • Florentino PerezGetty Images

    PERDEDOR: Florentino Pérez

    Em 15 de maio, o Barcelona fez história ao conquistar o título da Liga com uma vitória no El Clásico. A vitória também garantiu que o Real Madrid terminasse a segunda temporada consecutiva sem nenhum título importante, aumentando ainda mais a pressão sobre o presidente do clube, Florentino Pérez, que havia tomado a decisão desastrosa de demitir Xabi Alonso em janeiro e substituí-lo pelo técnico novato Álvaro Arbeloa.

    Apenas dois anos após conquistar a dobradinha, o Madrid havia basicamente implodido, dentro e fora de campo, com Fede Valverde acabando no hospital após uma das várias brigas no vestiário na semana que antecedeu a desastrosa derrota por 2 a 0 no Camp Nou.

    Foi em meio a essa atmosfera de alta tensão e extremo constrangimento que Pérez subiu ao palco em uma coletiva de imprensa improvisada em 17 de maio e declarou: “Boa tarde, lamento informar que não vou renunciar.” Foi o prelúdio perfeitamente antagônico para o que se seguiria, pois Pérez não tinha realmente vindo para defender seu mandato, mas sim para atacar seus “inimigos” por supostamente tentarem levá-lo a um fim prematuro.

    Durante um discurso inflamado de uma hora, o dirigente de 79 anos atacou a imprensa por publicar “notícias falsas” e supostamente conspirar contra ele, descartou preocupações com sua condição física ao se descrever como “um animal sobrenatural” e acusou tanto o Barcelona quanto a La Liga de corrupção.

    Basicamente, Pérez foi “totalmente à la Trump” — e ninguém deveria nunca ir “totalmente à la Trump”. Ele saiu parecendo completamente fora de si e há uma chance de que sua decisão chocante de convocar eleições — apenas um ano após garantir seu sétimo mandato — possa sair pela culatra.

    Pela primeira vez desde que voltou ao cargo em 2009, a presidência de Pérez está prestes a ser contestada, com a candidatura do magnata das energias renováveis Enrique Riquelme tendo sido formalmente aprovada. Portanto, embora Pérez não vá renunciar, há agora uma chance real de que ele possa ser forçado a sair.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    VENCEDOR: Bodo/Glimt

    Depois que o Bodo/Glimt não só derrotou o Inter para chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões, como também humilhou os finalistas da temporada passada no San Siro, o técnico Kjetil Knutsen ficou quase sem palavras: “Um time de uma pequena cidade do norte... Dá para acreditar nisso?!” E a resposta foi não, realmente não dava.

    Numa era em que o futebol é dominado — e, portanto, destruído — pelo dinheiro, todos nós nos acostumamos a ver os mesmos clubes de elite participando das fases eliminatórias da Liga dos Campeões ano após ano. No entanto, o Bodo/Glimt, estreante na competição, provou que os sonhos ainda podem se tornar realidade, que é possível que clubes maravilhosamente bem administrados causem surpresas contra os grandes.

    Lembre-se, o Bodo não chegou aos play-offs por acaso; eles derrotaram o Manchester City de Pep Guardiola em seu infame gramado de plástico antes de virar o jogo e derrotar o Atlético de Madrid de Diego Simeone no Metropolitano.

    Após seu sucesso impressionante no San Siro, por sua vez, o Jogador da Partida, Jens Petter Hauge, expressou seu orgulho por fazer parte de um “grande projeto” — e isso realmente é algo especial.

    O Bodo só foi promovido à primeira divisão da Noruega em 2018 e agora é reverenciado em toda a Europa como um modelo a ser seguido.

    “Foi uma longa jornada para chegarmos onde estamos agora”, disse Knutsen, e o melhor é que os noruegueses não têm intenção de descansar sobre os louros, já que acabaram de iniciar a construção de um estádio novinho em folha que deve permitir ao Bodo continuar sua verdadeira e inspiradora campanha de vitórias sobre gigantes.

    “Sempre há oportunidades no futebol”, disse Knutsen, “mesmo que você venha de uma cidade pequena”.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-RELEGATION-PADERBORN-WOLFSBURGAFP

    PERDEDOR: Wolfsburg

    Apesar de ter garantido a classificação para a Liga dos Campeões, Oliver Glasner deixou o Wolfsburg no final da temporada 2020-21 devido à sua “relação inexistente” com o diretor esportivo Jorg Schmadtke e várias figuras importantes no vestiário, incluindo o capitão Josuha Guilavogui, que admitiu abertamente: “Estou feliz que ele tenha ido embora”.

    Infelizmente para o Wolfsburg, o time nunca mais foi o mesmo desde que Glasner saiu e, na segunda-feira, foi rebaixado da Bundesliga após 29 temporadas consecutivas na primeira divisão alemã.

    De acordo com o membro da diretoria Diego Benaglio, houve lágrimas no vestiário após a derrota decisiva na repescagem para o Paderborn — e, segundo outras fontes, até mesmo algum vandalismo, com o zagueiro Jeanuel Belocian descarregando sua frustração em uma porta. Como disse o técnico Dieter Hecking à Sat.1: “Quando você é rebaixado, dói.”

    Espera-se agora que Hecking e vários jogadores bem pagos, incluindo Christian Eriksen, deixem o clube — mas a grande preocupação dos torcedores é que o rebaixamento possa levar a montadora alemã Volkswagen a encerrar sua longa parceria com o clube.

    Se isso acontecer, pode demorar algum tempo até vermos o Wolfsburg de volta à Bundesliga — sem falar na Liga dos Campeões.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    VENCEDOR: Christian Chivu

    Christian Chivu desapareceu logo pelo túnel depois que o Inter garantiu o título da Série A — e não apenas porque achava que seus jogadores mereciam todo o destaque. “Fui fumar um cigarro”, revelou o ex-zagueiro nerazzurri à DAZN Italia. “Tenho alguns vícios, desculpem!”

    Na verdade, não havia motivo para Chivu se desculpar. Pelo contrário, eram os outros que deveriam ter pedido desculpas a ele por terem descartado o ex-técnico do Parma depois de conquistar apenas três pontos nos três primeiros jogos no comando do Inter.

    Chivu ficou mais incomodado com a “zombaria e a difamação do grupo”, mas havia muitos comentaristas que achavam que o inexperiente técnico de 45 anos não estava à altura da tarefa de substituir Simone Inzaghi, que havia se demitido após a pesada derrota na final da Liga dos Campeões da última temporada. No entanto, Chivu fez um excelente trabalho ao revitalizar um time que parecia morto e enterrado após aquela devastadora derrota por 5 a 0 para o PSG em Munique.

    Consequentemente, embora ainda haja algumas dúvidas sobre as credenciais de Chivu como técnico após a vergonhosa derrota na Liga dos Campeões para o Bodo/Glimt, o presidente do clube, Beppe Marotta, agora espera que o romeno permaneça no comando por “muitos anos ainda” — e dá para entender o porquê.

    Chivu não conquistou apenas o Scudetto, mas também a Coppa Italia, tornando-se o primeiro técnico da Inter a levar para casa os dois troféus na mesma temporada desde José Mourinho, vencedor da tríplice coroa.

  • SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Erik ten Hag

    Erik ten Hag disse que foi ao mesmo tempo “maravilhoso” e “especial” voltar ao FC Twente como diretor técnico. “Sou torcedor do Het Diekman desde criança”, afirmou o holandês em janeiro. “Minha carreira como jogador e como técnico começou aqui.”

    No entanto, não havia a menor possibilidade de Ten Hag imaginar voltar ao De Grolsch Veste nesta fase de sua carreira — e certamente não depois de suceder Xabi Alonso como técnico do Bayer Leverkusen em maio passado.

    Ten Hag sabia que teria uma tarefa difícil pela frente ao substituir um técnico que havia conquistado uma dobradinha invicta — sobretudo porque muitos jogadores importantes seguiram Alonso para fora da BayArena, incluindo Florian Wirtz e Jeremie Frimpong.

    Apesar disso, o ex-técnico do Manchester United estava extremamente confiante em restaurar sua reputação como um grande treinador após sua demissão prejudicial em Old Trafford. “É um desafio atraente construir algo juntos neste período de mudanças e desenvolver uma equipe ambiciosa”, disse Ten Hag.

    No entanto, ele foi demitido após apenas dois jogos na Bundesliga (uma derrota e um empate) — tornando-se o reinado mais curto da história da primeira divisão alemã. Ten Hag ficou, sem surpresa, furioso com a decisão, chamando-a de “sem precedentes”, o que de fato foi, e alegando que merecia o “tempo e a confiança” de que precisava para entregar “sucesso e títulos”.

    No entanto, o diretor-geral Simon Rolfes disse que o clube não teve outra opção a não ser agir diante de relatos de que Ten Hag, em apenas três meses, havia se desentendido com quase todos no clube!

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Unai Emery

    Nesta mesma época do ano passado, havia muita ansiedade no Aston Villa. Perder a classificação para a Liga dos Campeões foi, como disse Ezri Konsa, “um grande golpe para os jogadores”. No entanto, também foi um duro golpe do ponto de vista financeiro, pois significou um orçamento de transferências ainda mais restrito para um clube que já enfrentava problemas bem conhecidos com o Regulamento de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League.

    Uma janela de transferências de verão previsivelmente decepcionante mal animou o clima em Villa Park, e os torcedores temiam genuinamente o rebaixamento depois de verem seu time não conseguir vencer nenhuma das cinco primeiras partidas. Naquela fase, a ideia de o Villa terminar em quarto lugar e conquistar o primeiro troféu europeu em três décadas teria parecido uma piada.

    No entanto, o ex-diretor executivo Paul Faulkner estava certo ao chamar Unai Emery de “um gênio”, e o espanhol comandou uma recuperação notável que culminou com o Villa garantindo o retorno à Liga dos Campeões com uma vitória emocionante sobre o Liverpool, antes de apresentar um desempenho digno de um futuro rei na final da Liga Europa.

    “Ele tem sido incrível como técnico”, disse Faulkner à BBC. “O time estava passando por dificuldades sob o comando de seu antecessor, Steven Gerrard, e ele simplesmente o transformou. Ele tem muitos dos mesmos jogadores, eles reforçaram um pouco o elenco, mas grande parte desse time está lá há muito tempo, desde antes da chegada do técnico. Você vê como ele conseguiu unir esse grupo e obter resultados consistentes. É absolutamente notável.”

    Como resultado, um homem que antes era impiedosamente ridicularizado no Arsenal é agora considerado uma lenda viva no Villa.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-VICTORY-PARADEAFP

    VENCEDOR: Pierre Sage

    Pierre Sage revelou na semana passada que foi procurado por vários clubes em busca de um novo treinador, o que não é nem um pouco surpreendente. O que o técnico de 47 anos conquistou com o Lens é realmente extraordinário.

    Quando a temporada começou, ninguém sabia ao certo o que esperar de um time que havia terminado em oitavo lugar no ano anterior, especialmente porque havia perdido três jogadores importantes: Neil El-Aynaoui, Andy Diouf e Facundo Medina. O principal objetivo de Sage, então, era evitar o rebaixamento.

    No entanto, logo ficou claro que algo especial estava acontecendo no Lens, com Sage integrando com sucesso uma infinidade de novas contratações ao time, incluindo Florian Thauvin e Odsonne Eduoard, ao mesmo tempo em que tirava o melhor de jogadores como Malang Sarr.

    Contra todas as expectativas, o Lens se viu em uma verdadeira disputa pelo título com o poderoso PSG, e poderia até ter terminado em primeiro lugar se a Ligue 1 não tivesse tomado a decisão vergonhosa de transferir o confronto entre os líderes da tabela para o Stade Bollaert-Delelis, porque ele coincidia com a partida das quartas de final da Liga dos Campeões do clube da capital contra o Liverpool.

    Ainda assim, o segundo lugar garantiu a vaga na Liga dos Campeões, e uma vitória por 3 a 1 sobre o Nice levou o Lens a conquistar a Coupe de France pela primeira vez na história do clube. Foi, como disse Sage, “o ápice de uma temporada magnífica” — e pode muito bem levar o francês a se transferir para um clube ainda maior.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    PERDEDOR: Propriedade de vários clubes

    Foi noticiado em março que os proprietários do Liverpool, o Fenway Sports Group, haviam abandonado o plano de adquirir outros times de futebol. Os motivos por trás dessa decisão ainda não foram revelados, mas é impossível não imaginar se isso teve, pelo menos em parte, a ver com o fracasso que a propriedade de vários clubes (MCO) tem representado para outros investidores.

    O City Football Group acaba de ver o Girona ser rebaixado da La Liga — apenas 16 meses depois de os jogadores de Michel disputarem a Liga dos Campeões.

    O rebaixamento do Girona é obviamente um grande transtorno para a equipe de recrutamento do Manchester City, que enviou mais dois jovens jogadores, Vitor Reis e Claudio Echeverri, ao Estadi Montilivi para ganharem valiosa experiência na equipe principal de seu clube satélite. Mas é obviamente um golpe muito maior para os torcedores do clube catalão, que agora questionam os méritos de ser uma parte subordinada de um modelo de MCO.

    Enquanto isso, de acordo com as últimas notícias da França, o coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, está tentando desesperadamente vender o Nice — mas isso não será fácil, dada a atmosfera tóxica que se vive atualmente no Allianz Riviera. De fato, ninguém da empresa do bilionário britânico, a INEOS, se atreveu a comparecer ao último jogo do Nice na temporada da Ligue 2 por medo de represálias dos torcedores frustrados, que já haviam atacado os jogadores do clube em dezembro. Eles fizeram bem em ficar longe, já que os ultras invadiram o campo no final do empate em 0 a 0 com o Metz, que levou o Nice para a repescagem de promoção/rebaixamento.

    Enquanto isso, a BlueCo enfrentou não um, mas dois grupos de torcedores protestando contra sua propriedade em abril, quando torcedores de Estrasburgo atravessaram o Canal da Mancha para unir forças com seus colegas do Chelsea em Stamford Bridge, em uma tentativa conjunta de expulsar Todd Boehly & Cia. de seus respectivos clubes.

    David Cook, organizador da marcha transfronteiriça, disse que poderia ser “um momento marcante na história do futebol, com torcedores de dois países diferentes marchando juntos na tentativa de promover mudanças” — e só nos resta torcer para que ele esteja certo.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    VENCEDOR: O trio de ataque do Bayern de Munique

    Apesar de terem levado o Bayern de Munique ao bicampeonato nesta temporada, os fenomenais atacantes de Vincent Kompany — Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise — provavelmente terão que conquistar uma Liga dos Campeões juntos antes de serem considerados um dos maiores trios de ataque da história do futebol.

    No entanto, uma Copa da Europa é realmente tudo o que lhes falta, pois eles têm tudo em termos de atributos ofensivos. Diaz é um jogador extremamente dinâmico que quase sempre se destaca em jogos importantes, Olise tem a habilidade de driblar adversários quase sem esforço, enquanto simplesmente não há nenhum camisa 9 mais completo no futebol atual do que Kane.

    Consequentemente, os três irão para a Copa do Mundo com chances reais de disputar a Bola de Ouro deste ano, já que reescreveram os livros de recordes da Bundesliga nesta temporada ao somarem 104 participações em gols entre eles.

    Kane, Diaz e Olise também marcaram 109 gols em todas as competições — segundo a Opta, o único trio a marcar mais gols ao longo de uma única temporada desde 2013 foi o do Barcelona, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, na temporada 2015-16 — e, apesar de terem personalidades muito diferentes, o inglês, o colombiano e o francês se complementam perfeitamente.

    De fato, a lenda do Bayern, Lothar Matthäus, provavelmente resumiu isso da melhor maneira ao compará-los a um relógio suíço: “Uma engrenagem se encaixa perfeitamente na seguinte, há uma coordenação precisa das peças individuais e, assim, o resultado final é uma obra de arte completa de alta qualidade.”

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Marselha

    O Marselha é há muito considerado um dos clubes mais caóticos do futebol mundial. No entanto, mesmo para os padrões do OM, esta temporada tem sido uma loucura.

    Antes da estreia na Ligue 1 contra o Rennes, falava-se muito que a equipe de Roberto De Zerbi poderia realmente disputar o título com o Paris Saint-Germain. No entanto, o caos se instalou no vestiário após uma derrota desastrosa por 1 a 0 no Roazhon Park, com Adrien Rabiot e Jonathan Rowe envolvidos em uma briga física que De Zerbi comparou a uma “briga de bar” e que acabou levando o clube a dispensar os dois jogadores.

    O Marselha, na verdade, se recuperou muito bem desse episódio embaraçoso, mas seu desempenho continuou instável e, pouco mais de uma semana depois de ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Club Brugge, o OM sofreu uma goleada de 5 a 0 para o PSG no Parc des Princes, o que deixou De Zerbi em um estado de “desespero total”.

    O italiano renunciou apenas três dias depois e, embora seu sucessor, Habib Beye, tenha conseguido garantir a classificação para a Liga Europa na última rodada da temporada, ele também deve deixar o cargo em meio a mais rumores de agitação no vestiário.

    A julgar pelas últimas notícias, não faltam interessados em se tornar o próximo técnico do Marselha, mas será preciso alguém com uma personalidade muito especial para restaurar a ordem no Velódromo e montar o tipo de time que uma cidade apaixonada por futebol há muito merece.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Donyell Malen

    Quando a Roma contratou Donyell Malen por empréstimo do Aston Villa durante a janela de transferências de inverno, o técnico Gian Piero Gasperini elogiou o holandês como “exatamente o tipo de jogador” de que sua equipe precisava. Nem todos estavam tão convencidos disso. Malen havia marcado apenas sete gols em 35 partidas da Premier League desde que chegou ao Villa vindo do Borussia Dortmund em 2024. Gasperini, porém, sabia do que estava falando.

    Dizer que Malen conquistou a Série A seria um eufemismo. O jogador de 27 anos teve um desempenho histórico, quebrando o recorde de Mario Balotelli de maior número de gols por um jogador contratado em janeiro (12), ao marcar 14 vezes em apenas 18 partidas, terminando em segundo lugar atrás de Lautaro Martinez na disputa pelo título de artilheiro.

    O meio-campista da Roma, Bryan Cristante, descreveu Malen como “uma arma a mais”, e essa foi uma descrição bastante adequada para um atacante que levou os Giallorossi a um quarto lugar, garantindo assim ao clube uma vaga na Liga dos Campeões pela primeira vez em sete anos.

    A classificação para a competição europeia também ativou a cláusula de compra obrigatória de € 25 milhões prevista no contrato de empréstimo de Malen, e esse valor parece um verdadeiro achado.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    No futebol, a vida realmente muda muito rápido. Arne Slot levantou o troféu da Premier League no final de seu primeiro ano no Liverpool; foi demitido no final do segundo. O holandês sem dúvida se sentirá injustiçado com a demissão — sobretudo por causa daquela conquista surpreendente do título. Ele também argumentará que teve muito azar com lesões durante a temporada 2025-26 e que a insubordinação de Mohamed Salah não o ajudou em nada.

    No entanto, o fato de Slot ter sido mandado embora no sábado não foi de forma alguma surpreendente. Na verdade, poderia-se facilmente argumentar que ele deveria ter sido demitido antes. Slot simplesmente nunca se recuperou da pior sequência de resultados do Liverpool em 71 anos. Mesmo quando começaram a somar pontos novamente, o time continuava jogando muito mal — e ficou claro bem antes do fim da temporada que ele havia ficado completamente sem ideias.

    Os torcedores poderiam ter tolerado as derrotas se não fosse pelo fato de que elas sempre vinham acompanhadas de atuações desanimadoras e, embora houvesse muitas desculpas, nunca houve qualquer indício de que Slot pudesse reverter a situação. Consequentemente, parece que ele perdeu não apenas o apoio dos torcedores, mas também de seus próprios jogadores, deixando o Liverpool sem outra opção a não ser demitir, com relutância, o homem que os levou ao seu segundo título da Premier League.

    O futebol é realmente um jogo cruel às vezes.


  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    VENCEDOR: Oliver Glasner

    Havia um receio muito concreto de que a temporada do Crystal Palace fosse desmoronar quando Oliver Glasner confirmou sua intenção de se demitir, um dia após se saber que o clube havia concordado em vender o capitão Marc Guehi ao Manchester City em janeiro.

    Segundo o austríaco, a decisão havia sido tomada meses antes, mas o momento do anúncio foi significativo e gerou receios de que ele pudesse até mesmo sair antes do fim da janela de transferências de inverno — especialmente com o Manchester United ainda em busca de um novo técnico na época.

    No fim das contas, Glasner cumpriu o restante de seu contrato e se despediu da melhor maneira possível, levando o Palace à glória na Conference League — apenas um ano depois de arquitetar uma vitória surpreendente na final da FA Cup sobre o Manchester City.

    O que acontecerá a seguir ainda não está claro. O Palace ainda não definiu um substituto, enquanto as opções de Glasner parecem muito mais limitadas do que o esperado.

    Seria uma surpresa monumental, porém, se um time de ponta não o contratasse mais cedo ou mais tarde, porque o que ele conquistou com um time que nunca havia ganhado um título importante foi verdadeiramente extraordinário e, sem dúvida, servirá de fonte de inspiração para outros clubes menores em toda a Europa.

    “Se o Palace consegue, todos os times precisam acreditar que podem ir lá e conseguir”, disse entusiasmado o ex-atacante do Eagles, Clinton Morrison, na BBC Radio 5 Live. “Não achei que veria isso na minha vida e não achei que ele teria esse impacto no Crystal Palace, mas você sempre tem que continuar acreditando, porque momentos como esses são o motivo pelo qual vivemos.”

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    PERDEDOR: Manchester City

    19 de maio de 2026 — Os torcedores do Manchester City provavelmente nunca passaram por um dia mais deprimente na última década. Enquanto tentavam aceitar as notícias confiáveis de que seu querido técnico, Pep Guardiola, havia decidido deixar o cargo no final da temporada, eles tiveram que assistir, impotentes, suas esperanças de encerrar a carreira com um sétimo título da Premier League irem por água abaixo em Bournemouth.

    É claro que a decisão de Guardiola de se despedir neste verão — em vez de esperar o término do contrato no ano que vem — não foi uma grande surpresa. Já havia rumores de que ele decidiria encerrar a carreira independentemente do que acontecesse na reta final da campanha. E as duas copas nacionais ainda representavam uma ótima maneira de Guardiola fechar com chave de ouro uma gestão repleta de troféus, ao mesmo tempo em que sugeriam que o mais recente time montado pelo catalão tem chances de dar continuidade à era de sucesso sem precedentes que ele comandou no Etihad.

    No entanto, Guardiola não é o único a partir. O inspirador capitão do City, Bernardo Silva, também está de saída, e sua ausência será profundamente sentida tanto dentro quanto fora de campo, especialmente se Rodri seguir seus passos. E quem sabe se Erling Haaland resistirá à tentação de se juntar a um clube de verdadeira elite?!

    Não se enganem: estes são tempos preocupantemente incertos para o City, que foi eliminado da Liga dos Campeões por um péssimo Real Madrid com uma facilidade inquietante. Apesar de todo o seu dinheiro, Guardiola sempre foi seu ativo mais valioso, o gênio do comando técnico com quem todos queriam trabalhar. Enzo Maresca simplesmente não tem a mesma aura nem o histórico comprovado de sucesso, o que significa que o suposto pânico nas ruas do norte de Londres há um mês deu lugar à ansiedade na metade azul de Manchester.

  • VENCEDOR: FC Thun

    Dez anos após a vitória milagrosa do Leicester City na Premier League, fomos presenteados com mais um conto de fadas do futebol — desta vez na Suíça.

    O FC Thun corria sério risco de falência há sete anos e foi rebaixado para a segunda divisão suíça no final da temporada 2019-20. O time de uma pequena cidade com cerca de 45.000 habitantes garantiu o retorno à primeira divisão no verão passado, mas seu único objetivo quando a atual campanha começou era a permanência na divisão.

    No entanto, graças à magnífica gestão do ex-atacante da Suíça Mauro Lustrinelli, o Thun conquistou o título da liga pela primeira vez em seus 128 anos de existência. Foi uma conquista verdadeiramente notável e uma história tão comovente de triunfo inesperado que foi celebrada até mesmo pelos rivais derrotados.

    “É por isso que amamos o futebol”, disse o ponta do Young Boys, Christian Fassnacht, à BBC Sport depois que seu ex-clube conquistou o título no início deste mês, “porque o futebol tem suas próprias regras, e histórias como essa dão a volta ao mundo. Todo o futebol suíço está feliz pelo Thun.”

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Paris Saint-Germain

    A pergunta óbvia depois que Luis Enrique levou o PSG à conquista de sua segunda Liga dos Campeões consecutiva foi: ele gostaria de ficar por mais uma temporada? E a resposta parece ser sim. Mal havia levantado o troféu, o espanhol já falava em reforçar seu elenco durante a janela de transferências de verão.

    É claro que, embora a manutenção de uma competição acirrada pelas vagas seja de vital importância para qualquer time de sucesso, Luis Enrique é, sem dúvida, a chave para as esperanças do PSG de se tornar o primeiro time, desde o Real Madrid, a conquistar três Ligas dos Campeões consecutivas.

    Como resultado, os torcedores devem ter ficado ainda mais entusiasmados com a revelação do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, à TNT Sports de que está “muito confiante” de que o ex-técnico do Barcelona permanecerá em Paris.

    “O que importa é o projeto”, disse o catariano, “e Luis Enrique é o melhor líder para o projeto. Ele é o melhor técnico do mundo.”

    Pouquíssimas pessoas contestariam essa afirmação, o que significa que o PSG realmente tem todas as chances de manter seu título continental. O time conta com o terceiro elenco mais jovem a conquistar a Liga dos Campeões de todos os tempos e uma safra empolgante de jogadores formados na base, então, se Luis Enrique conseguir as contratações de verão que deseja, o PSG poderá ser imbatível novamente na próxima temporada.