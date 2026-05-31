Vencedores e perdedores da temporada europeia 2025-26: do PSG defendendo seu título da Liga dos Campeões e o trio de ataque avassalador do Bayern de Munique até o sofrimento de Arne Slot e o Real Madrid mergulhando no caos

Ao discutir as questões de infraestrutura do futebol italiano durante uma entrevista à Gazzetta dello Sport e ao Corriere della Sera pouco antes do fim da temporada da Série A, o criticado proprietário do AC Milan, Gerry Cardinale, acusou o Inter de “não ter aparecido” na final da Liga dos Campeões do ano passado. O Nerazzurri pode ter sido dominado em campo pelo PSG, mas foi difícil entender exatamente por que Cardinale, fundador da RedBird, se sentiu compelido a mencionar o rival da cidade de Milão.

O futebol italiano pode ter muitos problemas, mas o Inter certamente não é um deles. A partida em Munique foi a segunda participação do time na final da Liga dos Campeões em três temporadas, enquanto o Milan não conseguiu se classificar por dois anos consecutivos — e os Rossoneri resumem bem a maneira desastrosa como a maioria dos times da Série A é administrada.

Apesar de ter gasto mais durante a janela de transferências do verão passado do que qualquer um de seus rivais da primeira divisão, e de não ter o peso de disputar competições europeias, o Milan passou de disputar o título com a Inter a desperdiçar uma classificação entre os quatro primeiros ao perder seis de seus últimos dez jogos.

A derrota decisiva em casa para o Cagliari foi particularmente vergonhosa, com o Milan abrindo o placar, mas acabando sendo derrotado com facilidade por um time que não tinha nada em jogo.

Cardinale respondeu ao “fracasso inequívoco” demitindo não apenas o técnico Massimiliano Allegri, mas também o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada. A demissão em massa, porém, não vai acalmar os torcedores. Eles ficaram profundamente preocupados com a decisão de demitir o ex-diretor técnico Paolo Maldini em 2023 — apenas um ano depois que a lenda do clube havia arquitetado uma conquista surpreendente do Scudetto —, mas estavam dispostos a dar tempo a Cardinale e companhia para provarem seu valor.

Agora, porém, a paciência se esgotou. Houve protestos contra Cardinale e seu assessor especial, Zlatan Ibrahimovic, mesmo antes da derrota para o Cagliari. Depois disso, os ultras da Curva Sud penduraram uma faixa do lado de fora do hotel em que ele estava hospedado com os dizeres: “Cardinale, vá para casa! VERGONHA!”

Não há indícios de que o americano pretenda atender ao pedido deles, mas se ele ficar no San Siro — e os primeiros relatos indicam que ele pretende assumir um papel mais ativo a partir de agora —, ele poderia fazer pior do que observar o que o Inter, recém-coroado campeão da Série A, está fazendo certo para ajudá-lo a descobrir onde o Milan está errando.