Vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da WSL: Khadija Shaw e o Manchester City mostraram-se imbatíveis, enquanto o Chelsea volta à estaca zero e o Manchester United enfrenta uma grande decisão sobre o futuro de Marc Skinner

Quando o Manchester United e o Man City fecharam uma negociação verdadeiramente surpreendente no último dia da janela de transferências, em setembro, as críticas se voltaram mais para o United do que para o City. Os Red Devils receberam mais dinheiro pela Grace Clinton do que pagaram pela Jess Park, já que as duas jogadoras da seleção inglesa trocaram de clube, mas isso parecia ir contra o que o United precisava. Esta era uma equipe que clamava por maior profundidade de elenco antes de sua primeira temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma troca de uma jogadora por outra, portanto, não era a resposta, mesmo que Park fosse uma boa jogadora.

No entanto, quase um ano depois, embora esse argumento ainda seja válido e a falta de profundidade tenha sido um fator-chave nas deficiências do United nesta temporada, está claro que foram, de fato, Park e os Red Devils que saíram melhor nessa troca. Isso porque Clinton, depois de ter sido uma revelação nos dois anos anteriores — a ponto de entrar na seleção inglesa e se tornar titular relativamente regular na equipe de Sarina Wiegman —, teve uma temporada para esquecer.

Grande parte disso se deveu ao azar. Clinton chegou ao City com uma pequena lesão e lidou com mais algumas desde então, limitando assim sua capacidade de entrar no time titular de Jeglertz. O desempenho da equipe também tornou isso mais difícil, especialmente porque o City não disputou competições europeias, o que aumentaria a necessidade de rodízio. Mas ter encerrado a temporada da WSL tendo sido titular apenas duas vezes será uma enorme decepção para Clinton.

Como será a próxima temporada para a meio-campista das Lionesses? É de se imaginar que seja bem diferente, já que Jeglertz e o clube claramente a queriam, além do fato de que deve haver mais jogos na agenda devido à participação na Liga dos Campeões. Mas isso também dependerá de a jogadora de 23 anos, cujo talento é indiscutível, se manter em forma. Esta transferência ainda pode ser um sucesso para a jogadora e para o clube, mas a primeira temporada foi difícil.