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WSL Winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da WSL: Khadija Shaw e o Manchester City mostraram-se imbatíveis, enquanto o Chelsea volta à estaca zero e o Manchester United enfrenta uma grande decisão sobre o futuro de Marc Skinner

Vencedores & perdedores
WSL
Manchester City Women
K. Shaw
V. Miedema
Chelsea FC Women
Manchester United Women
London City Lionesses
Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Leicester City WFC
A. Jeglertz
M. Skinner
Futebol feminino
Especiais e Opinião
G. Geyoro
G. Clinton
D. Vidosic

Com o encerramento da temporada da Superliga Feminina no sábado, um time que não fosse o Chelsea levantou o troféu pela primeira vez em sete anos, e as comemorações do Manchester City marcaram o fim de um ano repleto de reviravoltas e surpresas.

A primeira conquista do título da WSL pelos Cityzens em 10 anos foi um desses momentos, mesmo que já estivesse claro, logo no início da temporada, que a equipe de Andree Jeglertz terminaria na liderança. A forma decepcionante como o Chelsea, que havia conquistado os últimos seis títulos, defendeu seu título foi outro, com uma reconstrução se aproximando no lado azul de Londres neste verão.

Houve muitas histórias interessantes em toda a divisão, porém, e não apenas na disputa pelo título. Como se sairiam as London City Lionesses, com seus vastos recursos financeiros, em sua primeira temporada na primeira divisão? Seriam elas a “surpresa” da temporada 2025-26, ou seria outra equipe? E após uma janela de transferências de verão que gerou um nível de gastos nunca antes visto no futebol feminino, como se sairiam essas novas contratações na WSL? A curiosidade era particularmente grande em torno das três estrelas da liga que exigiram valores na casa dos sete dígitos.

Essas perguntas, e muitas outras, foram respondidas nos últimos nove meses, enquanto o GOAL analisa os vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da WSL...

  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Andree Jeglertz

    Quando Jeglertz chegou a Manchester no verão passado, sua reputação estava bastante abalada. Apesar de ter em seu currículo conquistas como o título da Liga dos Campeões e dois prêmios de Treinador do Ano na Suécia, o técnico de 54 anos assumiu o cargo no Manchester City logo após uma grande decepção no Campeonato Europeu de 2025. À frente da seleção da Dinamarca, que contava com a estrela do Bayern de Munique Pernille Harder, ele não conseguiu levar a equipe a somar nenhum ponto, e a equipe foi eliminada na fase de grupos.

    No entanto, a maneira como Jeglertz reagiu a esse verão decepcionante tem sido notável. Assumindo o comando de um time do City que não conquistava o título da WSL há 10 anos e carregava feridas profundas devido ao colapso da campanha de 2023-24, ele conseguiu guiar esse grupo para superar todos os efeitos negativos dessas decepções por meio de uma excelente gestão de jogadoras e um treinamento de alta qualidade.

    Os ajustes táticos de Jeglertz foram extremamente eficazes. Eles permitiram que Vivianne Miedema se destacasse, formando uma parceria maravilhosa com a incrivelmente prolífica Khadija Shaw, que tem sido a peça central de um ataque implacável, mas não o único fator nele. Sua capacidade de fornecer uma base para suas jogadoras e, em seguida, deixá-las se expressarem livremente tem funcionado muito bem.

    Como essa equipe se apresentará daqui para frente é a grande questão. Com Shaw aparentemente de saída, a adaptação e o recrutamento terão que ser precisos. Mas os torcedores do City podem se sentir confiantes com a forma enfática como Jeglertz provou seu valor como técnico nesta temporada, após as decepções do verão passado.

    • Publicidade
  • Olivia McLoughlin Leicester Women 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Leicester City

    Quando o Leicester City demitiu a treinadora Amandine Miquel apenas 10 dias antes do início desta temporada da WSL, não parecia um bom presságio para o ano que se iniciava. Nove meses depois, esse pressentimento se confirmou, em uma campanha que terminará com as Foxes enfrentando o Charlton Athletic na repescagem de rebaixamento na próxima semana.

    Apesar do número debilitante de lesões sofridas na última temporada, Miquel mostrou por que é uma das melhores treinadoras em ascensão no futebol feminino, levando o Leicester à segurança com uma tranquilidade impressionante, relativamente falando. Separar-se dela não fazia muito sentido em geral, muito menos quando a pré-temporada estava chegando ao fim e a nova campanha estava prestes a começar.

    Entrou Rick Passmoor, um homem com vasta experiência em uma longa carreira, mas assumindo seu primeiro cargo de treinador principal no nível de elite desde 2017. Houve alguns bons resultados iniciais, com uma vitória sobre o Liverpool e um empate contra o Everton, o que garantiu a Passmoor o cargo em caráter permanente, após ter assumido inicialmente como interino. Mas o Leicester não venceu nenhuma partida em 2026, perdendo todas as 11 que disputou, ficando condenado à última colocação na WSL e à repescagem de rebaixamento.

    Tudo se decide na próxima semana, então, quando a equipe viajar para Londres para enfrentar o Charlton. O rebaixamento seria devastador para um time que está entre os melhores desde a promoção em 2021, enquanto o impacto adicional que a queda para a terceira divisão poderia ter sobre a equipe masculina também pode ser preocupante.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Khadija Shaw

    Da última vez que o Man City estava bem na briga pelo título da WSL, Shaw teve que assistir ao desfecho de tudo à margem do campo. Depois de ter sido uma jogadora fundamental durante toda a temporada 2023-24, marcando 21 gols em apenas 18 jogos, uma lesão no pé a impediu de participar da reta final, quando o City perdeu a liderança e o Chelsea aproveitou para conquistar seu quinto título consecutivo da WSL.

    No ano passado, a lesão voltou a atacar, e Shaw foi uma das muitas jogadoras que não puderam participar de grande parte da temporada, impedindo o City de disputar aquele troféu novamente. O time parecia pronto para isso à medida que a metade da campanha se aproximava, até que a lista de ausências cresceu tanto que se tornou impossível.

    Desta vez, foi diferente. Shaw esteve sempre presente para ajudar o City a exorcizar todos aqueles demônios e conquistar a WSL pela primeira vez em 10 anos. Ela conquista a terceira Chuteira de Ouro consecutiva por seus esforços, após marcar 21 gols em 22 jogos, além da medalha de campeã que ela e suas companheiras de equipe tanto almejavam há tanto tempo.

    Parece que desempenhar um papel fundamental na conquista desse troféu será também seu presente de despedida. O contrato de Shaw em Manchester expira neste verão e tudo indica que ela não apenas sairá de graça, mas também se juntará ao Chelsea, rival da WSL. É um grande golpe para um clube que acaba de viver um momento de grande glória, e é de se perguntar quais obstáculos nas negociações poderiam ser tão grandes a ponto de impedir o City de oferecer à talvez melhor atacante do planeta a renovação que ela deseja, especialmente quando todas as notícias sugerem que ela quer ficar.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    PERDEDOR: Marc Skinner

    Ao analisar a temporada do Manchester United em todas as competições, há motivos para otimismo. A campanha até as quartas de final da Liga dos Campeões, em sua estreia na competição, foi impressionante, assim como o fato de os Red Devils terem chegado a mais uma grande final de copa. As contratações de verão de Jess Park e Julia Zigiotti Olme também têm sido casos de sucesso notáveis.

    No entanto, na WSL, este foi um ano extremamente decepcionante para o United. A equipe de Marc Skinner começou bem a campanha, permanecendo invicta nas primeiras sete partidas, antes que a falta de profundidade do elenco se tornasse evidente em novembro, quando o time teve dificuldades para lidar com a carga de jogos duplos imposta pela Liga dos Campeões.

    O investimento limitado no verão precisa, sem dúvida, ser levado em conta no desempenho do United nesta temporada, mas o clube compensou isso de certa forma em janeiro, e as contratações feitas, embora parecessem boas no papel, não tiveram o impacto desejado. A utilização regular de Ellen Wangerheim na lateral, quando ela é uma atacante de centro natural, levantou questionamentos sobre Skinner, enquanto a incapacidade de tirar mais proveito de Lea Schuller, uma artilheira inveterada ao longo de sua carreira, é uma preocupação.

    Esperava-se que a viagem do United ao Chelsea na última rodada fosse decisiva, em uma possível disputa de um único jogo pela última vaga na Liga dos Campeões. No entanto, as Red Devils conseguiram vencer apenas uma de suas cinco partidas da WSL antes desse confronto de encerramento da temporada, o que as tirou prematuramente da disputa por uma vaga no futebol europeu.

    A ausência de vitórias na liga contra qualquer um dos cinco primeiros colocados da divisão, combinada com resultados decepcionantes contra o West Ham e o Brighton durante essa fase ruim, levou a um aumento do descontentamento entre a torcida e colocou ainda mais pressão sobre Skinner, enquanto o clube avalia um ano de altos e baixos.

    O United apoiou o técnico durante todo o tempo e ele tem contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Mas, apesar dos altos desta temporada, é difícil não questionar o técnico, considerando o quão decepcionante foi a campanha na WSL.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    VENCEDORA: Vivianne Miedema

    Vivianne Miedema está de volta. Os últimos anos têm sido difíceis para a maior artilheira de todos os tempos da WSL, desde a grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida no final de 2022. Seguiram-se outras cirurgias no joelho, com pequenas lesões aqui e ali limitando sua capacidade de recuperar o seu melhor nível, que é de classe mundial. Nesta temporada, porém, a holandesa atingiu dois dígitos em gols e duas dezenas de partidas como titular pela primeira vez na WSL desde a campanha 2021-22, desempenhando um papel fundamental na conquista do título pelo Man City.

    Apenas Shaw e Alessia Russo estiveram diretamente envolvidas em mais gols nesta temporada do que Miedema, que também tem cinco assistências em seu nome. Sua parceria com a primeira tem sido um prazer de assistir, com aquele ataque duplo vindo das áreas centrais causando sérios problemas para tantos adversários do City.

    O lado agridoce de tudo isso é que parece que esta será a única temporada completa da dupla Miedema-Shaw, com a última aparentemente prestes a seguir em frente. Será interessante ver como Jeglertz se adaptará se de fato isso vier a acontecer. Miedema se tornará a camisa 9? Ou o clube contratará outra atacante central para permitir que Miedema continue a brilhar como camisa 10?

    De qualquer forma, a boa notícia é que a holandesa está totalmente recuperada e de volta a jogar em alto nível. Isso é um grande ponto positivo que as novas campeãs da WSL podem aproveitar.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    PERDEDOR: Chelsea

    Há doze meses, o Chelsea parecia imbatível. O time não perdeu nenhuma partida em competições nacionais no primeiro ano de Sonia Bompastor no comando, conquistando a Copa da Liga, a FA Cup e a WSL, e registrando a primeira campanha invicta na história desta última em uma temporada de 22 jogos. Seguir essa trajetória com uma temporada como esta, portanto, tem sido realmente decepcionante.

    Após uma sequência de seis vitórias consecutivas na WSL, há a compreensão de que tal sequência tinha que chegar ao fim em algum momento, e que desfrutar de um período tão prolongado de sucesso foi incrível. Mas, nas palavras da vice-capitã Erin Cuthbert no início desta temporada: “Isso não torna as coisas melhores nem ameniza minhas emoções em relação a [perder o título].”

    O Chelsea teve que lidar com muitas lesões nesta temporada e isso certamente influenciou, enquanto a falta de investimentos em janeiro foi uma verdadeira surpresa, considerando isso e o fato de que várias jogadoras estavam chegando ao fim de seus respectivos contratos, com Catarina Macario e Guro Reiten partindo para a NWSL antes do fim da temporada, esvaziando ainda mais o elenco, que já estava com poucas opções.

    Agora, este é um verão importante para o Chelsea, após o que pareceu uma temporada de transição. Millie Bright se aposentou, Macario e Reiten partiram e há uma série de jogadoras sem contrato, incluindo Sam Kerr e Lucy Bronze. Assim, esta é uma janela de transferências em que Bompastor provavelmente deixará sua marca na equipe, moldando-a ainda mais à sua imagem.

    Acertar nessas contratações será vital para que o Chelsea se restabeleça no topo da WSL. Ter conquistado a Copa da Liga apesar de tudo é um ponto positivo, mas a maneira como as Blues desmoronaram na derrota para o Man City na semifinal da FA Cup, levando dois gols nos últimos cinco minutos, resumiu o trabalho que Bompastor tem pela frente para levar a equipe de volta ao lugar onde ela esteve.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Tottenham

    Parece que o Tottenham está de volta aos trilhos. Na primeira temporada de Martin Ho no comando do clube, o ex-assistente técnico do Manchester United causou um impacto maravilhoso, levando o Spurs à sua melhor temporada de todos os tempos na WSL, que igualou a melhor classificação anterior do clube (quinto lugar) e estabeleceu um novo recorde de pontos conquistados.

    É verdade que já passamos por isso antes. Há apenas duas temporadas, Robert Vilahamn assumiu o comando e levou o clube ao sexto lugar e à sua primeira grande final, na FA Cup. Um ano depois, seu impacto diminuiu quando o Spurs caiu para o 11º lugar na classificação de 12 times, o que levou à sua saída.

    O que torna a situação diferente sob o comando de Ho? A próxima temporada nos dirá mais, mas o Tottenham tem se mostrado mais consistente em jogos contra times abaixo dele na tabela e mais ameaçador em confrontos com os que estão acima, mesmo que os resultados possam não sugerir isso. Também vale a pena notar que o Spurs foi um dos times mais afetados durante a Copa da Ásia, perdendo suas duas zagueiras centrais titulares para o torneio e, em seguida, Clare Hunt pelo resto da temporada após uma lesão sofrida durante o torneio.

    Acrescente-se o impacto positivo das quatro contratações de janeiro — e das seis novas aquisições da temporada no total, nenhuma com mais de 24 anos — e há muitos motivos para acreditar que o Spurs pode seguir em frente a partir daqui, em vez de sofrer uma queda na classificação semelhante à do ano passado.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Grace Geyoro

    Os valores das transferências no futebol feminino dispararam no verão passado. Depois que Naomi Girma se tornou a primeira jogadora a atingir a marca de um milhão de dólares em janeiro de 2025, Olivia Smith se tornou a primeira jogadora a atingir a marca de um milhão de libras alguns meses depois, e a bola começou a rolar de verdade, com valores na casa dos sete dígitos para Lizbeth Ovalle e Alyssa Thompson. A transferência de Grace Geyoro para o London City Lionesses no último dia da janela de transferências da WSL, porém, superou todas elas, já que ela deixou o Paris Saint-Germain em uma transferência que bateu o recorde mundial.

    Geyoro já havia sido especulada para uma transferência para o Chelsea em janelas anteriores e chegou a outro canto de Londres como uma jogadora genuinamente de classe mundial. Em 11 temporadas em Paris, além de oito anos na seleção francesa, ela provou sua qualidade repetidas vezes, chegando até a se tornar capitã do PSG antes de sua saída.

    O fato de a jogadora de 28 anos ter enfrentado dificuldades para realmente deixar sua marca na WSL, então, foi uma verdadeira surpresa. O London City não tem disputado o topo da tabela, é verdade, mas o time recém-promovido não teve uma temporada ruim, mantendo-se confortavelmente no meio da tabela durante todo o campeonato. Mas momentos de destaque de Geyoro, que encerrou o ano com um gol e nenhuma assistência em 19 jogos, têm sido difíceis de encontrar.

    Talvez a próxima temporada seja diferente. Esta é a primeira vez que Geyoro joga fora de seu país natal, e o impacto de se adaptar a um novo ambiente, com um novo idioma, uma nova cultura e um novo estilo de jogo, pode ser subestimado. Mas é difícil ignorar o quão discreta foi a primeira temporada na WSL da jogadora mais cara da história do futebol feminino.

  • Dario Vidosic Brighton 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Dario Vidosic

    Depois de dar mostras de seu potencial na temporada passada, o Brighton subiu mais um degrau nesta temporada, no segundo ano da gestão de Dario Vidosic. Especialmente desde o início do ano, parece que as coisas realmente se encaixaram para os Seagulls, dando aos torcedores muito otimismo de que a trajetória ascendente do time poderá continuar na próxima temporada.

    Os últimos seis jogos do Brighton nesta campanha dizem tudo: Vitória sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup; vitória por 3 a 2 sobre o Man City, já praticamente campeão, adiando as comemorações do título; um ponto conquistado no Manchester United, depois que os Red Devils marcaram aos 94 minutos; outro empate contra os Gunners, encerrando a campanha deles pelo título; vitória sobre o Liverpool na semifinal da FA Cup, depois de estar perdendo por 2 a 0; com a única decepção sendo uma derrota dramática no último minuto para o Spurs na última rodada.

    “Tivemos algumas atuações realmente boas durante toda a temporada, mas talvez não tenhamos obtido os resultados que merecíamos”, disse Fran Kirby, ex-jogadora da seleção inglesa cujo papel no projeto do Brighton não pode ser subestimado, ao Argus durante essa sequência. “Tudo está se encaixando em termos do estilo que queremos jogar, da maneira como jogamos e da cultura do grupo.”

    É claro que ainda há áreas em que a equipe precisa melhorar, e a janela de transferências de verão será interessante, especialmente considerando o quão bem este clube costuma se sair no mercado. Mas há muitos motivos para estar otimista e curioso sobre como a temporada 2026-27 do Brighton pode se desenrolar, enquanto a glória da FA Cup ainda está em jogo.

  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Grace Clinton

    Quando o Manchester United e o Man City fecharam uma negociação verdadeiramente surpreendente no último dia da janela de transferências, em setembro, as críticas se voltaram mais para o United do que para o City. Os Red Devils receberam mais dinheiro pela Grace Clinton do que pagaram pela Jess Park, já que as duas jogadoras da seleção inglesa trocaram de clube, mas isso parecia ir contra o que o United precisava. Esta era uma equipe que clamava por maior profundidade de elenco antes de sua primeira temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma troca de uma jogadora por outra, portanto, não era a resposta, mesmo que Park fosse uma boa jogadora.

    No entanto, quase um ano depois, embora esse argumento ainda seja válido e a falta de profundidade tenha sido um fator-chave nas deficiências do United nesta temporada, está claro que foram, de fato, Park e os Red Devils que saíram melhor nessa troca. Isso porque Clinton, depois de ter sido uma revelação nos dois anos anteriores — a ponto de entrar na seleção inglesa e se tornar titular relativamente regular na equipe de Sarina Wiegman —, teve uma temporada para esquecer.

    Grande parte disso se deveu ao azar. Clinton chegou ao City com uma pequena lesão e lidou com mais algumas desde então, limitando assim sua capacidade de entrar no time titular de Jeglertz. O desempenho da equipe também tornou isso mais difícil, especialmente porque o City não disputou competições europeias, o que aumentaria a necessidade de rodízio. Mas ter encerrado a temporada da WSL tendo sido titular apenas duas vezes será uma enorme decepção para Clinton.

    Como será a próxima temporada para a meio-campista das Lionesses? É de se imaginar que seja bem diferente, já que Jeglertz e o clube claramente a queriam, além do fato de que deve haver mais jogos na agenda devido à participação na Liga dos Campeões. Mas isso também dependerá de a jogadora de 23 anos, cujo talento é indiscutível, se manter em forma. Esta transferência ainda pode ser um sucesso para a jogadora e para o clube, mas a primeira temporada foi difícil.