Vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da WSL: Khadija Shaw e o Manchester City mostraram-se imbatíveis, enquanto o Chelsea volta à estaca zero e o Manchester United enfrenta uma grande decisão sobre o futuro de Marc Skinner

A primeira conquista do título da WSL pelos Cityzens em 10 anos foi um desses momentos, mesmo que já estivesse claro, logo no início da temporada, que a equipe de Andree Jeglertz terminaria na liderança. A forma decepcionante como o Chelsea, que havia conquistado os últimos seis títulos, defendeu seu título foi outro, com uma reconstrução se aproximando no lado azul de Londres neste verão.
Houve muitas histórias interessantes em toda a divisão, porém, e não apenas na disputa pelo título. Como se sairiam as London City Lionesses, com seus vastos recursos financeiros, em sua primeira temporada na primeira divisão? Seriam elas a “surpresa” da temporada 2025-26, ou seria outra equipe? E após uma janela de transferências de verão que gerou um nível de gastos nunca antes visto no futebol feminino, como se sairiam essas novas contratações na WSL? A curiosidade era particularmente grande em torno das três estrelas da liga que exigiram valores na casa dos sete dígitos.
Essas perguntas, e muitas outras, foram respondidas nos últimos nove meses, enquanto o GOAL analisa os vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da WSL...