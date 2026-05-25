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Premier League W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da Premier League: Mikel Arteta e Bruno Fernandes deixam sua marca - mas os dirigentes do Liverpool e do Chelsea têm perguntas a responder

Vencedores & perdedores
Premier League
Especiais e Opinião
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
B. Fernandes
M. Arteta
A. Slot
E. Maresca
P. Guardiola
Sunderland
Leeds
U. Emery
A. Iraola
K. Andrews
R. Le Bris
D. Farke
H. Elliott
Aston Villa
Bournemouth
Brighton
Brentford
West Ham

A temporada 2025-26 da Premier League chegou a um final tenso no domingo, quando o Tottenham venceu o Everton por uma diferença mínima, levando o West Ham ao rebaixamento, apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United. Enquanto isso, no nordeste da Inglaterra, o Sunderland derrotou de forma sensacional o Chelsea, garantindo uma vaga na Liga Europa e, ao mesmo tempo, impedindo que os vencedores do Mundial de Clubes se classificassem para qualquer competição continental na próxima temporada.

No outro extremo do país, o Manchester City se despediu com carinho de seu icônico e extremamente bem-sucedido técnico, Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que a lenda viva do Liverpool, Mohamed Salah, encerrava uma sensacional trajetória de nove anos em Anfield.

É claro que a maior demonstração de emoção ocorreu, sem dúvida, no Selhurst Park, onde os sofridos torcedores do Arsenal viram seu time levantar o troféu da Premier League pela primeira vez em 22 anos.

Mas quem foram os maiores vencedores da temporada 2025-26? O GOAL analisa tudo...

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Treinadores especializados em jogadas ensaiadas

    É óbvio que há uma infinidade de razões para a desastrosa defesa do título do Liverpool, mas a incapacidade da equipe de lidar com jogadas ensaiadas foi, sem dúvida, um dos principais fatores que contribuíram para isso. Como lamentou o técnico Arne Slot antes da última partida da temporada contra o Brentford, o futebol mudou muito no último ano, e os Reds foram duramente punidos por não terem conseguido se adaptar.

    Lembre-se de que o Liverpool não contratou um técnico especializado em jogadas ensaiadas sob o comando de Slot; eles simplesmente promoveram Aaron Briggs para o cargo em setembro do ano passado, e isso não deu certo. Briggs já havia saído em dezembro, e era difícil não sentir alguma simpatia por um homem que havia sido originalmente contratado como “técnico de desenvolvimento individual”.

    De fato, se a temporada 2025-26 nos ensinou alguma coisa, é que é absolutamente essencial ter um bom treinador de jogadas ensaiadas. Escanteios, cobranças de falta e laterais são mais importantes do que nunca, como ressalta o fato notável de que as equipes que marcaram mais gols em jogadas de bola parada em cada uma das quatro principais ligas da Inglaterra foram todas coroadas campeãs.

    Portanto, se o Liverpool quiser ter alguma chance de reconquistar o título na próxima temporada, claramente terá que encontrar sua própria versão de Nicolas Jover ou Austin MacPhee durante o verão.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    PERDEDOR: A equipe técnica do Liverpool

    Slot provavelmente poderia ter sido classificado como um “vencedor” — simplesmente porque ainda é o técnico do Liverpool. Apesar de ter comandado uma das piores campanhas de defesa de título da história da Premier League, o holandês conseguiu chegar ao fim da temporada, o que não foi tarefa fácil, especialmente tendo em vista as críticas nada sutis de Mohamed Salah ao estilo de jogo da equipe e à queda no nível dentro do vestiário.

    No entanto, embora Slot mantenha o apoio de seus empregadores, ficou dolorosamente claro durante o empate de maio com o Chelsea em Anfield que os torcedores perderam a fé no homem que levou o Liverpool ao seu 20º título inglês, igualando o recorde, há apenas um ano. Eles já estavam gritando o nome de Xabi Alonso antes do fim da humilhante derrota na FA Cup contra o Manchester City — e quem poderia culpá-los?

    Eles estavam cansados das desculpas de Slot e de sua incapacidade flagrante de fazer algo a respeito das deficiências defensivas de sua equipe, do meio-campo que não funcionava ou do ataque ineficaz — tudo isso contribuiu para que o Liverpool cruzasse a linha com dificuldade e conquistasse uma vaga na Liga dos Campeões ao final de uma campanha difícil e sem títulos.

    É claro que os torcedores não estão insatisfeitos apenas com Slot. Eles sabem que ele não é o único culpado pelo notável retrocesso dos Reds.

    O CEO de Futebol do Fenway Sports Group (FSG), Michael Edwards, e o diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, foram os principais responsáveis pela onda de gastos de 450 milhões de libras no verão, que enfraqueceu o time mais forte da Inglaterra. De fato, dos 10 jogadores que chegaram a Anfield no verão passado, apenas um, Hugo Ekitike, pode ser classificado como um sucesso absoluto — e mesmo ele enfrenta um futuro incerto após romper o tendão de Aquiles em abril.

    Apesar de mostrar lampejos de sua classe inquestionável, Florian Wirtz, o jogador de 100 milhões de libras, tem decepcionado em muitas ocasiões; Giorgi Mamardashvili não parece ser uma melhoria em relação a Caoimhin Kelleher, muito menos a Alisson Becker; Jeremie Frimpong tem lutado para recuperar a forma e a condição física; enquanto Alexander Isak, a contratação mais cara da história do futebol britânico, parece estar se tornando um dos maiores fracassos da história do futebol.

    O início da próxima temporada, portanto, parece ser decisivo para Slot, Edwards e Hughes. Todos os três têm contrato até 2027 e, neste momento, não há desejo entre a torcida de que qualquer um deles receba uma renovação.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    O mandato de Ruben Amorim no Manchester United já parecia bastante desastroso quando ele foi demitido em 5 de janeiro. No entanto, o sucesso subsequente de Michael Carrick com o mesmo elenco nos últimos seis meses ridicularizou completamente a reputação outrora brilhante do técnico português.

    Apesar de não ter o peso das competições europeias, o United de Amorim estava apenas em sexto lugar na tabela no momento de sua demissão. Sob o comando de Carrick, o time terminou em terceiro lugar, acumulando mais pontos na Premier League do que qualquer outro técnico durante a segunda metade da temporada.

    O que foi realmente embaraçoso para Amorim, porém, foi que Carrick não fez nada particularmente revolucionário do ponto de vista tático. Ele fez as mudanças mais óbvias que se podia imaginar, mudanças que o absurdamente teimoso Amorim se recusou até mesmo a considerar. Carrick abandonou a defesa com três zagueiros, colocou Bruno Fernandes em sua melhor posição atrás do camisa 9 e trouxe de volta ao time Kobbie Mainoo, inexplicavelmente marginalizado.

    Amorim ainda tem apenas 41 anos e o trabalho que fez no Sporting CP não deve ser esquecido. No entanto, a lembrança que ficará de sua passagem pela Inglaterra será a de um técnico sem noção movendo freneticamente peças em um quadro tático durante a derrota na Carabao Cup em Grimsby Town, em agosto passado.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Bruno Fernandes

    Há quem defenda que o jogador da temporada deva sempre vir do time campeão. No entanto, isso é um completo absurdo. Embora o futebol seja um esporte coletivo, estamos falando de um prêmio individual, e o melhor jogador do campeonato nem sempre joga no melhor time da liga.

    Este ano é um exemplo perfeito disso. David Raya, Declan Rice e Gabriel Magalhães tiveram ótimas atuações pelo campeão Arsenal — mas Bruno Fernandes foi, sem dúvida, o jogador da temporada. Ele pode não ser uma figura particularmente simpática, mas nenhum outro jogador da liga é tão importante para sua equipe quanto o português é para o Manchester United.

    Em poucas palavras: os Red Devils nem sequer teriam chegado perto de terminar em terceiro lugar se não fosse pelo seu capitão, que quebrou o recorde de assistências da Premier League, anteriormente compartilhado por Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Foi uma conquista histórica e uma recompensa justa para um jogador que nunca recebeu o crédito que merece — apesar de ser o camisa 10 mais criativo e trabalhador do futebol mundial nos últimos cinco anos.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    PERDEDOR: BlueCo

    À medida que a temporada chega ao fim, há, na verdade, um certo otimismo cauteloso em Stamford Bridge. Segundo relatos, os tão criticados proprietários do Chelsea, a BlueCo, decidiram finalmente aprimorar sua estratégia de contratação de jogadores para incluir nomes consagrados — em vez de se concentrarem exclusivamente em angariar o maior número possível de jovens talentos de ponta —, e essa mudança de abordagem, há muito esperada, sem dúvida ajudou o clube a convencer Xabi Alonso a substituir Liam Rosenior como técnico efetivo neste verão. Também é perfeitamente possível que a ausência total de competições europeias ajude o espanhol, já que ele quase sempre terá uma semana para preparar seus jogadores para os jogos da Premier League.

    No entanto, não há como esconder o fato de que a campanha do Chelsea na Premier League 2025-26 foi uma catástrofe total.

    Os Blues eram apontados como potenciais candidatos ao título após a vitória na Copa do Mundo de Clubes no verão passado nos Estados Unidos, mas já estavam fora da disputa quando foi tomada a decisão desastrosa de demitir Enzo Maresca por uma suposta demonstração de insubordinação e substituí-lo pelo “homem da empresa” Rosenior.

    Em um desdobramento que não surpreendeu absolutamente ninguém, o ex-técnico do Strasbourg não conseguiu conquistar um vestiário ainda leal a Maresca com seu discurso de LinkedIn, e foi demitido pouco mais de quatro meses após assinar um contrato ridículo de cinco anos e meio, após uma sequência de cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar um único gol, o que destruiu as esperanças da equipe de terminar entre os cinco primeiros.

    Perder a vaga na Liga dos Campeões representou um grande golpe financeiro para as contas do clube, que estão sob um escrutínio cada vez maior; por isso, nem mesmo a participação na final da FA Cup sob o comando do técnico interino Calum McFarlane levantou o ânimo dos torcedores, alguns dos quais desceram a Wembley Way atrás de uma faixa que dizia: “Fora, BlueCo! Queremos nosso Chelsea de volta.”

    Há poucas chances de que seu desejo se realize — pelo menos não ainda —, mas se a gestão de Alonso começar devagar, a pressão sobre Todd Boehly e companhia só vai aumentar. Pois, embora o Chelsea possa ser “campeão mundial”, cresce a sensação de que seus proprietários estão entre os mais desorientados do futebol atual.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Enzo Maresca

    Um técnico que está desempregado desde que foi demitido no meio da temporada pode parecer uma escolha estranha para um dos nossos “vencedores”. No entanto, os últimos seis meses correram maravilhosamente bem para Enzo Maresca.

    A decisão do italiano de criticar seu clube após uma vitória rotineira sobre o Everton em dezembro pode ter parecido bizarra, mas, como escrevemos na época, Maresca sabia exatamente o que estava fazendo. Ele efetivamente se despediu do cargo em Stamford Bridge — porque já estava sendo cotado para outro no Etihad Stadium.

    É verdade que alguns questionaram as credenciais de Maresca como sucessor de Pep Guardiola no Manchester City, além de sua relação profissional anterior, mas seu trabalho no Chelsea tem sido visto sob uma luz muito favorável desde sua saída.

    O Blues entrou em colapso total sob o comando de Liam Rosenior durante a segunda metade da temporada, e foi extremamente significativo que jogadores-chave como Enzo Fernández e Marc Cucurella se sentissem compelidos a lamentar publicamente a decisão do clube de demitir Maresca, o mentor por trás da goleada sobre o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes do verão passado.

    Basicamente, ser demitido pelos palhaços que comandam o circo em Stamford Bridge foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a Maresca, que agora vai trabalhar para um clube muito melhor administrado.

  • Ange PostecoglouIMAGO

    PERDEDOR: Ange Postecoglou

    Durante uma coletiva de imprensa extraordinária realizada em 18 de outubro, Ange Postecoglou reagiu às crescentes especulações sobre seu futuro como técnico do Nottingham Forest lançando uma defesa apaixonada de sua carreira como treinador, durante a qual declarou desafiadoramente que sua “história” no City Ground terminaria exatamente da mesma forma que em todos os seus clubes anteriores: “Eu com um troféu.”

    No dia seguinte, porém, Postecoglou já estava fora, demitido apenas 18 minutos após a derrota de sua equipe por 3 a 0 em casa para o Chelsea. O australiano certamente tinha todos os motivos para se sentir injustiçado. Ele estava no comando há apenas 39 dias — o que o tornava o técnico permanente com o mandato mais curto da história da Premier League.

    No entanto, ele não conseguiu vencer nenhuma das oito partidas que comandou em todas as competições e perdeu seis delas, incluindo uma partida da Carabao Cup contra o Swansea City.

    Postecoglou é uma figura marcante, com uma filosofia de futebol admiravelmente ousada, mas sua passagem historicamente ruim pelo Forest, infelizmente, não fez absolutamente nada para alterar a percepção que ele detestava de si mesmo como “treinador fracassado que teve sorte de conseguir outra oportunidade” em um cargo na Premier League tão logo após ter sido demitido pelo Spurs.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Mikel Arteta

    Esta foi, sem dúvida, uma campanha decisiva para Mikel Arteta no Arsenal. Após cinco temporadas completas sem conquistar nenhum título, o espanhol simplesmente precisava conquistar algum troféu e, apesar de mais um mês de abril cheio de ansiedade que despertou receios de mais uma suposta “derrota no momento decisivo”, ele levou os Gunners ao primeiro título da Premier League desde 2004.

    É claro que não foi exatamente uma vitória para o “Jogo Bonito”; o Arsenal levou o conceito de “vencer feio” a um outro nível com suas perdas de tempo, simulações e dependência deprimente de jogadas ensaiadas para marcar gols. De fato, a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, que efetivamente garantiu o título, resumiu bem a abordagem do Arsenal, com David Raya e Leandro Trossard simulando lesões nos segundos finais de uma vitória sobre o segundo pior time da liga, conquistada com um gol de cabeça após um escanteio.

    Ainda assim, embora até mesmo Thierry Henry tenha admitido que não ficou nada impressionado com o estilo de jogo cínico de Arteta, o ex-atacante da França sentiu, assim como todos os envolvidos com o clube, que os fins justificavam os meios — e o fato é que o Arsenal está agora à beira de uma histórica dobradinha entre a Premier League e a Liga dos Campeões.

    Diga o que quiser, então, sobre Arteta e seus métodos. Ou sobre a quantidade de tempo e dinheiro que ele gastou para levar os Gunners até este ponto. Mas ele merece algum respeito por transformar “especialistas em fracasso” na melhor equipe da Inglaterra — e, potencialmente, da Europa. O processo pode não ter sido bonito, mas foi inegavelmente eficaz.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    PERDEDOR: Manchester City

    19 de maio de 2026 — Os torcedores do Manchester City provavelmente nunca passaram por um dia mais deprimente na última década. Enquanto tentavam aceitar as notícias confiáveis de que seu querido técnico, Pep Guardiola, havia decidido deixar o cargo no final da temporada, eles tiveram que assistir, impotentes, suas esperanças de encerrar a carreira com um sétimo título da Premier League irem por água abaixo em Bournemouth.

    É claro que a decisão de Guardiola de se despedir neste verão — em vez de esperar o término do contrato no ano que vem — não foi uma grande surpresa. Já havia rumores de que ele decidiria encerrar a carreira independentemente do que acontecesse na reta final da campanha. E as duas copas nacionais ainda representavam uma ótima maneira de Guardiola fechar com chave de ouro uma gestão repleta de troféus, ao mesmo tempo em que sugeriam que o mais recente time montado pelo catalão tem chances de dar continuidade à era de sucesso sem precedentes que ele comandou no Etihad.

    No entanto, Guardiola não é o único a partir. O inspirador capitão do City, Bernardo Silva, também está de saída, e sua ausência será profundamente sentida tanto dentro quanto fora de campo, especialmente se Rodri seguir seus passos. E quem sabe se Erling Haaland resistirá à tentação de se juntar a um clube de verdadeira elite?!

    Não se enganem: estes são tempos preocupantemente incertos para o City. Apesar de todo o seu dinheiro, Guardiola sempre foi seu ativo mais valioso, o gênio do comando técnico com quem todos queriam trabalhar. Esse tipo de aura será impossível de substituir, o que significa que o suposto pânico nas ruas do norte de Londres há um mês deu lugar à ansiedade na metade azul de Manchester.

  • Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport

    VENCEDOR: Unai Emery

    Nesta mesma época do ano passado, havia muita ansiedade no Aston Villa. Perder a classificação para a Liga dos Campeões foi, como disse Ezri Konsa, “um grande golpe para os jogadores”. No entanto, também foi um duro golpe do ponto de vista financeiro, pois significou um orçamento de transferências ainda mais restrito para um clube que já enfrentava problemas bem conhecidos com os Regulamentos de Lucro e Sustentabilidade da Premier League.

    Uma janela de transferências de verão previsivelmente decepcionante mal animou o clima em Villa Park, e os torcedores temiam genuinamente o rebaixamento depois de verem seu time não conseguir vencer nenhuma das cinco primeiras partidas.

    Naquela fase, a ideia de o Villa terminar em quarto lugar e conquistar o primeiro troféu europeu em três décadas teria parecido ridícula. No entanto, como o ex-diretor executivo Paul Faulkner destacou, Unai Emery é “um gênio”, e o espanhol comandou uma recuperação notável que culminou com o Villa garantindo o retorno à Liga dos Campeões com uma vitória emocionante sobre o Liverpool, antes de apresentar um desempenho digno de um futuro rei na final da Liga Europa.

    “Ele tem sido incrível como técnico”, disse Faulkner à BBC. “O time estava passando por dificuldades sob o comando de seu antecessor, Steven Gerrard, e ele simplesmente o transformou. Ele conta com muitos dos mesmos jogadores; houve algumas adições ao elenco, mas grande parte desse time está lá há muito tempo, desde antes da chegada do técnico. Dá para ver como ele conseguiu unir esse grupo e obter resultados consistentes. É absolutamente notável.”

    Como resultado, um homem que antes era impiedosamente ridicularizado no Arsenal é agora considerado uma lenda viva no Villa.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Harvey Elliott

    Após a goleada do Aston Villa sobre o Freiburg na Liga Europa, Harvey Elliott postou no Instagram: “Estava escrito nas estrelas desde o momento em que assinei! Viva o maldito Villa! Tive um papel fundamental! Brincadeiras à parte, torcedores do Villa, muito obrigado por tudo! Aproveitem.”

    A mistura de sinceridade e humor autodepreciativo era típica de Elliott, mas só fez com que sentíssemos ainda mais pena de um dos personagens mais simpáticos do futebol atual.

    A transferência de Elliott para o Villa poderia ter sido o ponto de virada para um jovem incrivelmente talentoso que havia deixado o Liverpool no verão passado em busca de tempo de jogo regular. No entanto, o jogador de 23 anos não jogou nem um minuto desde março porque o Villa não quis acionar a cláusula de compra obrigatória de £ 35 milhões em seu contrato de empréstimo, permitindo que ele atingisse 10 partidas pelo clube no campeonato.

    Apesar dos rumores de que o ex-diretor esportivo Monchi contratou um jogador que Unai Emery não queria, este último nunca explicou adequadamente por que Elliott foi rapidamente considerado dispensável.

    “Revelar agora o motivo dessa decisão é muito difícil, ou talvez seja fácil, mas não é o momento certo”, disse Emery no início deste mês, ao mesmo tempo em que elogiava o profissionalismo e a personalidade do jogador. “Meu pedido de desculpas a Harvey Elliott está, todos os dias, em minha mente.”

    O arrependimento do espanhol é obviamente admirável, mas não adianta absolutamente nada para Elliott, que chegou a Villa Park de olho em uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo e agora retorna a Anfield enfrentando um futuro incerto após perder um ano inteiro de sua carreira. É uma prova de seu caráter fantástico o fato de ele ainda conseguir ver o lado engraçado de uma situação desesperadamente triste.


  • Leeds United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: O Campeonato

    Como esta temporada deixou bem claro, a Championship é extremamente competitiva. Os clubes estão dispostos a chegar a extremos absurdos para garantir o acesso à Premier League, seja correndo o risco de ruína financeira ao gastar quantias exorbitantes em jogadores — ou simplesmente espionando os treinos dos adversários!

    É claro que o problema era que, embora fosse muito difícil sair do Campeonato Inglês, era muito fácil cair de volta para ele. Consequentemente, antes do início da temporada da Premier League, a expectativa era de que as três equipes recém-promovidas fossem todas rebaixadas pelo terceiro ano consecutivo. No entanto, apenas o Burnley não conseguiu evitar o rebaixamento.

    O Leeds United pode ter passado por algumas dificuldades ao entrar em abril, mas estava matematicamente salvo com três jogos restantes graças a uma sequência impressionante de invencibilidade que incluiu uma vitória histórica sobre o Manchester United em Old Trafford, o que significa que Daniel Farke passou de um homem condenado a um candidato à honraria de cidadão ilustre da cidade!

    Notavelmente, Regis Le Bris fez um trabalho ainda mais notável no Stadium of Light. É verdade que o Sunderland gastou uma quantia significativa no verão passado, mas ninguém esperava vê-lo em sétimo lugar após um empate em 0 a 0 com o Manchester City no dia de Ano Novo — muito menos terminar na mesma posição. No entanto, os Black Cats venceram seus dois últimos jogos, fora de casa contra o Everton e em casa contra o Chelsea, garantindo uma vaga na Europa pela primeira vez desde 1973 — e apenas um ano após vencer a final do playoff da Championship em Wembley.

    Consequentemente, Le Bris, Farke e todos os envolvidos nos dois clubes merecem todo o elogio do mundo por provarem que ainda é possível para times recém-promovidos não apenas sobreviver — mas prosperar — na Premier League.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Eddie Howe

    O Newcastle United garantiu uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada da temporada 2024-25. No domingo, o time nem sequer tinha chances de se classificar para a Liga Conferência — o que só serve para ressaltar o quanto Eddie Howe e sua equipe caíram de nível ao longo do último ano.

    Para ser justo com o técnico, ele dificilmente pode ser culpado pelo gol de Alexander Isak que jogou todos os seus planos de pré-temporada em total desordem. Também não é culpa dele que o Newcastle tenha falhado miseravelmente em contratar qualquer um de seus principais alvos de transferência para substituir o atacante sueco.

    No entanto, Howe não conseguiu tirar o melhor proveito de Nick Woltemade e, em particular, de Yoane Wissa, que se revelou uma das piores contratações da Premier League nesta temporada. Não é como se Anthony Elanga ou Jacob Ramsey tivessem melhorado sob o seu comando, enquanto os torcedores ficaram frustrados com as táticas sem inspiração e as substituições previsíveis do técnico.

    Consequentemente, sérias questões estão sendo levantadas sobre o técnico que pôs fim à espera de 70 anos do Newcastle por um troféu nacional ao arquitetar uma vitória surpreendente sobre o Liverpool na final da Carabao Cup, mas que agora vem de um resultado imperdoável: o 12º lugar na primeira divisão.

    O que se diz é que Howe mantém o apoio do CEO David Hopkinson e do diretor esportivo Ross Wilson, e ele está convicto de que ainda é o homem certo para o cargo. No entanto, não dá para deixar de imaginar se ele ainda vai querer o cargo quando a janela de transferências fechar, já que há uma chance real de que este verão seja ainda pior do que o anterior, com Anthony Gordon, Sandro Tonali e Bruno Guimarães sendo todos associados a uma saída do St. James’ Park.

    O Newcastle teve muita dificuldade em atrair grandes talentos para Tyneside mesmo depois de se classificar para a Liga dos Campeões. Imagine só como será difícil sem nenhuma participação em competições europeias para oferecer — especialmente em meio a rumores de que os proprietários sauditas do clube planejam reduzir seus investimentos no esporte...

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Nuno Espírito Santo

    Não há temporada muito pior para um técnico do que a de Nuno Espírito Santo. Apesar de ter levado o Nottingham Forest à Europa no ano passado, o português foi demitido após apenas três partidas da temporada 2025-26, devido a um desentendimento com o temperamental proprietário do clube, Evangelos Marinakis, sobre a decisão de nomear o ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu, como diretor global de futebol do clube e dar ao brasileiro o controle das transferências.

    Nuno não ficou desempregado por muito tempo, porém, já que foi apresentado como substituto de Graham Potter no West Ham em 27 de setembro, com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe de Nuno só parecia realmente ter chances de se salvar em abril, quando conquistou sete pontos em nove possíveis logo após a pausa para os jogos internacionais de março. O West Ham, porém, não voltaria a vencer até a última rodada da temporada e, nessa altura, já havia permitido que o Tottenham o ultrapassasse na tabela, o que significou que a vitória por 3 a 0 sobre o Leeds se revelou em vão.

    Embora o rebaixamento parecesse um castigo adequado para os infelizes proprietários do West Ham, era difícil não sentir alguma simpatia por Nuno. Algumas decisões importantes foram, sem dúvida, contra sua equipe nos últimos meses da temporada, enquanto Unai Emery, ao escalar um time enfraquecido antes da semifinal da Liga Europa, presenteou o Spurs com três pontos importantes contra o Aston Villa.

    Ainda assim, embora nenhuma equipe tivesse sido rebaixada com 39 pontos desde o Blackpool e o Birmingham City em 2011, Nuno teve oito meses inteiros para evitar o rebaixamento — e não conseguiu. Como ele mesmo disse logo após a confirmação do rebaixamento: “Nós melhoramos, mas não o suficiente.”

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Equipes bem organizadas que superam as expectativas

    O dinheiro é o motor do futebol moderno, o que significa que os clubes mais ricos do esporte ficam com quase todos os títulos disponíveis. No entanto, ainda é possível que times com orçamentos modestos causem surpresas contra os grandes, como o Brentford, o Brighton e o Bournemouth provaram de forma emocionante nesta temporada ao terminarem na metade superior da tabela da Premier League, apesar de todos estarem entre os cinco últimos em termos de gastos com salários.

    Para que ninguém se esqueça, esperava-se que o Brentford (20º) passasse por grandes dificuldades nesta temporada após a saída de Thomas Frank para o Tottenham, com seu sucessor, o ex-treinador de jogadas ensaiadas Keith Andrews, apontado por muitos especialistas como o principal candidato à demissão. No entanto, as bases no Gtech Community Stadium são tão sólidas que o irlandês não apenas durou mais do que Frank, que foi demitido pelo Spurs em fevereiro, como também igualou a melhor classificação de todos os tempos do dinamarquês na primeira divisão: o nono lugar.

    O Brighton, por sua vez, há muito é considerado um dos clubes mais bem administrados do futebol europeu, um modelo a ser seguido por outros, então não foi surpresa ver Fabian Hurzeler levar os Seagulls à Conference League, onde eles têm todas as chances de vencer na próxima temporada.

    Quanto ao Bournemouth, Andoni Iraola é claramente um jovem técnico excepcional que merece um cargo de destaque, mas o espanhol seria o primeiro a admitir que o crédito pelo histórico sexto lugar dos Cherries deve ser compartilhado não apenas entre a comissão técnica e os jogadores, mas também com todos que trabalham nos bastidores do Vitality Stadium.

    Consequentemente, eles estarão otimistas em continuar sendo um time competitivo na Premier League mesmo após a saída de Iraola, porque o Bournemouth provou, junto com outros times que superaram as expectativas, como o Brentford e o Brighton, que muitos dos times de elite da Inglaterra têm mais dinheiro do que bom senso.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Tottenham

    O Spurs pode ter evitado o rebaixamento no domingo, mas isso não foi motivo para comemoração. Como o zagueiro Micky van de Ven admitiu à BBC Sport: “Terminar em 17º lugar por dois anos consecutivos é inaceitável para nós. Este clube tem jogadores incríveis. Foi vergonhoso deixar a situação chegar à última rodada.”

    É claro que o bom trabalho realizado por Roberto De Zerbi desde sua chegada, em 31 de março, oferece alguma esperança de um futuro melhor, mas não podemos esquecer que o italiano é uma figura incrivelmente exigente, que nunca tem medo de expressar seus sentimentos se sentir que está sendo decepcionado por seus empregadores no mercado de transferências — e ele agora trabalha para um time que se tornou sinônimo de atitudes chocantes e decisões terríveis (pesquise Igor Tudor no Google para saber mais!).

    De fato, em meio à explosão de alívio no Tottenham Hotspur Stadium no domingo, uma faixa resumiu de forma bastante sucinta o sentimento predominante de frustração entre os torcedores: “Prometeram sucesso, entregaram fracasso. Fora, ENIC!”.