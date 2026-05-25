Vencedores e perdedores da temporada 2025-26 da Premier League: Mikel Arteta e Bruno Fernandes deixam sua marca - mas os dirigentes do Liverpool e do Chelsea têm perguntas a responder

Slot provavelmente poderia ter sido classificado como um “vencedor” — simplesmente porque ainda é o técnico do Liverpool. Apesar de ter comandado uma das piores campanhas de defesa de título da história da Premier League, o holandês conseguiu chegar ao fim da temporada, o que não foi tarefa fácil, especialmente tendo em vista as críticas nada sutis de Mohamed Salah ao estilo de jogo da equipe e à queda no nível dentro do vestiário.

No entanto, embora Slot mantenha o apoio de seus empregadores, ficou dolorosamente claro durante o empate de maio com o Chelsea em Anfield que os torcedores perderam a fé no homem que levou o Liverpool ao seu 20º título inglês, igualando o recorde, há apenas um ano. Eles já estavam gritando o nome de Xabi Alonso antes do fim da humilhante derrota na FA Cup contra o Manchester City — e quem poderia culpá-los?

Eles estavam cansados das desculpas de Slot e de sua incapacidade flagrante de fazer algo a respeito das deficiências defensivas de sua equipe, do meio-campo que não funcionava ou do ataque ineficaz — tudo isso contribuiu para que o Liverpool cruzasse a linha com dificuldade e conquistasse uma vaga na Liga dos Campeões ao final de uma campanha difícil e sem títulos.

É claro que os torcedores não estão insatisfeitos apenas com Slot. Eles sabem que ele não é o único culpado pelo notável retrocesso dos Reds.

O CEO de Futebol do Fenway Sports Group (FSG), Michael Edwards, e o diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, foram os principais responsáveis pela onda de gastos de 450 milhões de libras no verão, que enfraqueceu o time mais forte da Inglaterra. De fato, dos 10 jogadores que chegaram a Anfield no verão passado, apenas um, Hugo Ekitike, pode ser classificado como um sucesso absoluto — e mesmo ele enfrenta um futuro incerto após romper o tendão de Aquiles em abril.

Apesar de mostrar lampejos de sua classe inquestionável, Florian Wirtz, o jogador de 100 milhões de libras, tem decepcionado em muitas ocasiões; Giorgi Mamardashvili não parece ser uma melhoria em relação a Caoimhin Kelleher, muito menos a Alisson Becker; Jeremie Frimpong tem lutado para recuperar a forma e a condição física; enquanto Alexander Isak, a contratação mais cara da história do futebol britânico, parece estar se tornando um dos maiores fracassos da história do futebol.

O início da próxima temporada, portanto, parece ser decisivo para Slot, Edwards e Hughes. Todos os três têm contrato até 2027 e, neste momento, não há desejo entre a torcida de que qualquer um deles receba uma renovação.