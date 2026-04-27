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MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

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Vencedores e perdedores da MLS: Timo Werner impulsiona o San Jose Earthquakes, Kevin Denkey brilha novamente, crescem as preocupações com o Inter Miami de Lionel Messi

San Jose Earthquakes
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Especiais e Opinião
Major League Soccer
T. Werner
L. Messi
K. Denkey

Foi um grande fim de semana para os atacantes da MLS, mas Lionel Messi e o Inter Miami continuam em uma fase estranha após mais um resultado irregular.

O que está acontecendo com o Inter Miami? Foram uns dias bem estranhos no sul da Flórida. Javier Mascherano saiu sem cerimônia, e os Herons ainda não conseguiram definir um plano de sucessão claro. O diretor esportivo assumiu o cargo de técnico, e não há muitos indícios de que haverá um novo nome no banco de reservas tão cedo. E em campo, os resultados são estranhos, uma tendência que se manteve com o empate em 1 a 1 contra o New England Revolution no sábado.

Mas nem tudo é ruim. Em outros lugares, a temporada parece bastante boa. Timo Werner está marcando gols com facilidade pelo San Jose. Kevin Denkey, depois de um desempenho um pouco abaixo do esperado em 2025, decolou este ano com o FC Cincinnati. E o técnico do Atlanta United, Tata Martino, conseguiu uma vitória que pode muito bem ter salvado seu emprego.

E, claro, as coisas continuam tão imprevisíveis como sempre. O Montreal pode voltar a ser bom. O New York Red Bulls continua patinando no mesmo lugar. É tudo totalmente caótico, um pouco sem sentido e perfeito à sua maneira.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais um fim de semana emocionante de ação da MLS...

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    VENCEDOR: Timo Werner

    Muito bem, San Jose. A pré-temporada parecia bastante desastrosa quando o Quakes viu sua principal força criativa, Cristian Espinoza, partir como agente livre. Havia poucas ideias em vista e, além de um ou dois jovens promissores, nenhum líder claro no ataque. A contratação de Werner mudou isso completamente. Isso pode parecer bastante óbvio. O atacante alemão, apesar das críticas, sempre foi capaz de marcar gols.

    Mas poucos poderiam ter previsto a rapidez com que ele se adaptaria à MLS. Esta foi uma jogada magistral de Bruce Arena, que gradualmente inseriu Werner no time titular. E agora que o alemão está lá para ficar, os números estão aparecendo. Ele marcou dois gols no segundo tempo para reverter sozinho uma desvantagem de 2 a 1 na noite de sábado. O San Jose está na liderança da Conferência Oeste. Werner já contribuiu com sete gols. Tudo isso parece muito próximo da perfeição.

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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-REVOLUTIONAFP

    PERDEDOR: Lionel Messi

    As coisas estão estranhas em Miami. Até agora, ainda não ficou bem claro por que Javier Mascherano saiu. Motivos pessoais foi a versão oficial, mas os rumores de descontentamento no vestiário apontam para problemas maiores nos bastidores. Acrescente a isso o fato de que existe um entendimento tácito de que Messi, de qualquer forma, é quem manda no time, e este é um momento curioso para ser torcedor do Miami.

    Normalmente, os resultados em campo podem servir de remendo para os problemas no vestiário. Mas não aqui. O Miami se contentou com um empate em 1 a 1 que pareceu justo. German Berterame marcou, mas Messi teve uma noite frustrante. Na verdade, este foi um dos jogos em que ele mais se destacou na temporada. Mas ele não contribuiu com nenhum gol e saiu de campo de mau humor ao final da partida. Algo está acontecendo aqui.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    VENCEDOR: Tata Martino

    Foi uma semana sombria para Martino, que admitiu que, se não tivesse tido tanto sucesso em sua primeira passagem pelo Atlanta, talvez estivesse procurando um novo emprego neste momento. É uma avaliação dura, mas provavelmente justa. O Atlanta começou a temporada de forma lamentável. As grandes contratações do ano passado ainda não estão rendendo o esperado.

    Eles mantiveram bastante posse de bola e tiveram um desempenho mediano na defesa. Mas o ataque estava desaparecido. Ele não chegou a se destacar no sábado, mas foi o suficiente. A equipe de Martino marcou com seus únicos dois chutes a gol e limitou o Toronto a apenas um. Martino está com os dias contados? Talvez. Mas essa foi uma vitória extremamente bem-vinda.

  • Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Chucky Lozano

    Ok, o que Lozano precisa fazer para ter uma chance aqui? O que ele fez para irritar tanto todo mundo, para começar? O San Diego está passando por uma fase bastante desastrosa. Eles perderam sete jogos seguidos. O ataque está sem ideias. O que eles precisam é de um impulso, de uma faísca, de uma força criativa que possa oferecer algo um pouco diferente no terço final do campo. Bem, acontece que eles têm isso.

    Só que não querem usá-lo. Lozano está afastado desde o início da temporada, e o San Diego sente muita falta dele. O técnico Mikey Varas disse que “não há chance” de ele voltar a jogar pelo time, e o descontentamento dos torcedores está crescendo. Os detalhes do desentendimento continuam obscuros. Mas algo deu errado aqui.

  • New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport

    VENCEDOR: Kevin Denkey

    Sempre foi um pouco estranho que o artilheiro da Bélgica tivesse ido para a MLS. Isso não é desrespeito à liga, é claro. É apenas um caminho curioso para um grande talento seguir. Mas, independentemente de como ele chegou aqui, Denkey ainda deixou um pouco a desejar em 2025. Claro, ele marcou 18 gols, mas ainda assim parecia que ele deveria ter feito mais alguns.

    De qualquer forma, o Cincy o manteve no elenco neste inverno, apesar do suposto interesse europeu, e ele retribuiu a confiança depositada nele. Denkey marcou duas vezes contra o New York Red Bulls, de Michael Bradley. Ele agora soma oito gols e três assistências na temporada. Sua segunda temporada na MLS pode ser especial.

  • Pascal JansenGetty

    PERDEDOR: Pascal Jansen

    Era provável que Jansen passasse por um período difícil. Ele provou ser um técnico extremamente eficaz em 2025 e levou o NYCFC a uma campanha nos playoffs amplamente merecida. Mas a lesão do craque Alonzo Martinez sempre tornaria esta temporada complicada. O clube não buscou um substituto óbvio no mercado e ainda carece de um craque.

    O resultado foi uma campanha cheia de altos e baixos, repleta de atuações sólidas, mas também de inconsistências enlouquecedoras. Foi o que aconteceu no sábado. O NYCFC não foi péssimo em Montreal, mas também não foi particularmente bom. O Montreal se fechou bastante. O NYCFC não criou muitas oportunidades. O Montreal venceu por 1 a 0. Se alguma vez houve um argumento para contratar um jogador de ataque de impacto, foi esse.