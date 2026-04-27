Vencedores e perdedores da MLS: Timo Werner impulsiona o San Jose Earthquakes, Kevin Denkey brilha novamente, crescem as preocupações com o Inter Miami de Lionel Messi

O que está acontecendo com o Inter Miami? Foram uns dias bem estranhos no sul da Flórida. Javier Mascherano saiu sem cerimônia, e os Herons ainda não conseguiram definir um plano de sucessão claro. O diretor esportivo assumiu o cargo de técnico, e não há muitos indícios de que haverá um novo nome no banco de reservas tão cedo. E em campo, os resultados são estranhos, uma tendência que se manteve com o empate em 1 a 1 contra o New England Revolution no sábado.

Mas nem tudo é ruim. Em outros lugares, a temporada parece bastante boa. Timo Werner está marcando gols com facilidade pelo San Jose. Kevin Denkey, depois de um desempenho um pouco abaixo do esperado em 2025, decolou este ano com o FC Cincinnati. E o técnico do Atlanta United, Tata Martino, conseguiu uma vitória que pode muito bem ter salvado seu emprego.

E, claro, as coisas continuam tão imprevisíveis como sempre. O Montreal pode voltar a ser bom. O New York Red Bulls continua patinando no mesmo lugar. É tudo totalmente caótico, um pouco sem sentido e perfeito à sua maneira.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais um fim de semana emocionante de ação da MLS...