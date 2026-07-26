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Thomas Hindle

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Vencedores e perdedores da MLS: Son Heung-min está em grande fase novamente, Antoine Griezmann volta a encontrar seu ritmo, mas Robert Lewandowski precisa de tempo

Especiais e Opinião
Análises
Orlando City
Los Angeles FC
Red Bull New York
A. Griezmann
H. Son
CF Montreal x Inter Miami CF
CF Montreal
Inter Miami CF
Major League Soccer
Casemiro
R. Lewandowski

O GOAL apresenta os principais destaques da semana na MLS, com novas estrelas buscando encontrar o ritmo e as veteranas demonstrando sua qualidade

Mais uma semana da MLS e mais um monte de histórias interessantes para acompanhar. De alguma forma, no meio do debate sobre a formação de jovens talentos, o posicionamento das franquias e quem poderá ser o próximo comissário, fica de lado o fato de que este é um produto realmente bom, e o futebol é muito agradável de assistir.

Sim, há as questões de sempre sobre equilíbrio e imprevisibilidade. Mas há temas mais amplos aqui que têm significado. O primeiro é o desempenho dos grandes nomes da liga. Casemiro já fez sua estreia oficial pelo Miami. Tanto Robert Lewandowski quanto Antoine Griezmann já entraram em campo — com graus variados de sucesso — por seus novos clubes. Son Heung-Min, embora já bem estabelecido neste momento, parece uma nova contratação para o revitalizado LAFC.

E depois há a questão dos jovens. No momento, o New York Red Bulls está mostrando por que isso nem sempre dá certo. Enquanto isso, o Philadelphia Union é um bom exemplo de como essa estratégia pode dar certo.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais uma semana intrigante de ação na MLS...

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    VENCEDOR: Son Heung-Min está em grande fase

    Alguns jogadores são simplesmente bons demais para ficarem quietos. Son passou por dificuldades durante toda a primeira metade da temporada e não conseguiu marcar nenhum gol antes da pausa para a Copa do Mundo. Ele disse aoGOAL que estava guardando seu melhor desempenho para a Copa do Mundo. Essa brincadeira não se confirmou exatamente no torneio, já que a Coreia do Sul decepcionou e foi eliminada na fase de grupos. Mas, desde então, isso tem se mostrado mais do que verdadeiro.

    Son não tirou férias após o torneio. Em vez disso, voltou imediatamente à ação com o LAFC. E tem parecido um jogador empenhado em mostrar seu melhor futebol. Em três partidas, ele marcou três gols e parece muito mais relaxado no terço final do campo. Este não é mais um atacante que força a jogada quando a bola não entra no gol. Sua finalização contra o Sporting KC no sábado foi clássica: um passo à frente do zagueiro, um passe preciso no canto inferior. O LAFC espera que haja mais por vir.

    • Publicidade
  • New York Red BullsGetty

    PERDEDOR: O New York Red Bulls tem dificuldades para recuperar a forma

    Bradley Ball foi uma revelação no início do ano. O Red Bulls transbordava criatividade, energia jovem e ímpeto ofensivo. Ninguém conseguia lidar direito com eles — com a pressão alta, as transições rápidas e tudo mais. Para deixar claro, não se trata de um time que de repente se tornou ruim. Mas tem sido uma sequência difícil para a equipe de Michael Bradley, que perdeu duas partidas consecutivas.

    As estatísticas parecem indicar que dominaram o Charlotte FC. A realidade é outra. Perderam por 2 a 0, sofreram dois gols bastante evitáveis logo no início e nunca conseguiram encontrar uma resposta para a sólida organização defensiva do Charlotte. Esse é, obviamente, o outro lado da moeda de ser um time que se destaca nas transições: quando o ritmo do jogo diminui, as coisas ficam mais complicadas. Um cartão vermelho recebido no final da partida pelo meio-campista defensivo Adri Mehmeti só veio agravar ainda mais a situação.

  • Antoine GriezmannGetty

    VENCEDOR: Antoine Griezmann prova seu valor na MLS

    Será que isso alguma vez não ia dar certo? O Orlando estava um pouco desorganizado na primeira metade da temporada, mas basta dar a Antoine Griezmann um atacante com quem se articular e uma estrutura para trabalhar, e a mágica acontece. Provavelmente não há jogador mais inteligente no futebol quando se trata de orquestrar um ataque. Griezmann é um mestre dos fundamentos, com um toque extra de criatividade para completar.

    Ele comandou o Orlando contra o Nashville. Nenhum jogador de ataque teve mais toques na bola ou passes completados, e nenhum jogador de linha registrou mais recuperações defensivas do que suas sete. E mesmo que Tyrese Spicer tenha marcado o merecido gol da vitória, Griezmann merece os aplausos. Ele vem sendo fantástico há dois jogos, e o Orlando pode estar começando a dar a volta por cima.

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  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    VENCEDOR: O Philly aproveita o ímpeto da chegada do novo técnico

    Ryan Richter gritou “técnico interino” quando o Philadelphia Union o contratou em maio de 2026. Ele vinha comandando o Union 2, e a Filadélfia precisava basicamente de uma solução rápida após se separar de Bradley Carnell. Richter estava disponível, e o Union estava desesperado.

    No entanto, desde que assumiu o comando, o Union venceu duas partidas seguidas e vem apresentando um futebol atraente. As razões para isso podem ser muitas. Em primeiro lugar, é perfeitamente possível que o Union esteja simplesmente revigorado. É basicamente isso que acontece com o “efeito novo técnico”: um novo treinador chega e o futebol melhora. Mas Richter também pode estar no caminho certo. Ele tomou as decisões certas. Milan Iloski manteve sua vaga no ataque — e agora marcou gols em cinco partidas consecutivas. Cavan Sullivan, de 16 anos, é titular indiscutível. Basicamente, Richter deixou os jovens jogarem. E está dando certo.

  • Robert LewandowskiGetty

    PERDEDOR: O papel de Lewandowski continua incerto

    Tudo bem, não é necessariamente hora de entrar em pânico total só porque Robert Lewandowski não marcou gols em dois jogos seguidos. Às vezes, os jogadores de futebol precisam de um tempinho para se adaptar, e há alguns fatos que se aplicam a esse caso. A primeira é que Lewandowski não vem jogando de forma consistente há dois meses. A segunda é que o Chicago Fire se saiu muito bem sem ele. O time era, talvez, um candidato marginal ao Supporters’ Shield, e Hugo Cuypers estava bem na disputa pela Chuteira de Ouro (mesmo que uma queda de rendimento fosse inevitável).

    Então, coloque um novo atacante na equipe, um que tenha menos mobilidade e esteja um pouco fora de sintonia, e as coisas ficam instáveis. Esse é o dilema de Lewandowski. O atacante polonês foi titular contra o Miami e saiu do banco contra o NYCFC — e não conseguiu marcar em nenhuma das duas partidas. Ele acertou apenas um chute a gol nesses dois jogos. O Chicago também perdeu as duas partidas. É preciso dar tempo ao tempo, mas as estatísticas iniciais não são muito convincentes.

  • imago-sport-1080479016.jpgEyepix Group

    VENCEDOR: O Miami continua em boa fase mesmo sem o Leo


    Nem sempre foi bonito, mas continua sendo eficaz.

    Desde que voltou da pausa para a Copa do Mundo, o Inter Miami venceu duas partidas consecutivas, superando o Chicago Fire e o CF Montreal por uma diferença combinada de dois gols. Esses resultados ampliaram a sequência de vitórias do Miami para seis partidas. Lionel Messi conquistou, com toda a justiça, os dois últimos prêmios Landon Donovan de MVP da MLS devido ao seu imenso impacto nos Herons, mas com ele e Rodrigo De Paul se recuperando após a Copa do Mundo, o elenco coadjuvante mostrou que é capaz de assumir a responsabilidade.

    Luis Suárez marcou três gols nas duas vitórias, enquanto Casemiro se encaixou perfeitamente no meio-campo em sua estreia pelo clube contra o Montreal. No entanto, nem tudo são boas notícias, já que o jogador designado Germán Berterame está iniciando sua recuperação após sofrer lesões no ombro esquerdo e no nariz em uma colisão assustadora contra o Montreal. No geral, porém, o técnico interino Guillermo Hoyos está mostrando que pode ajudar o Miami a encontrar maneiras de vencer e segurar as pontas até que Messi e De Paul retornem.