Vencedores e perdedores da MLS: Son Heung-min está em grande fase novamente, Antoine Griezmann volta a encontrar seu ritmo, mas Robert Lewandowski precisa de tempo

Mais uma semana da MLS e mais um monte de histórias interessantes para acompanhar. De alguma forma, no meio do debate sobre a formação de jovens talentos, o posicionamento das franquias e quem poderá ser o próximo comissário, fica de lado o fato de que este é um produto realmente bom, e o futebol é muito agradável de assistir.

Sim, há as questões de sempre sobre equilíbrio e imprevisibilidade. Mas há temas mais amplos aqui que têm significado. O primeiro é o desempenho dos grandes nomes da liga. Casemiro já fez sua estreia oficial pelo Miami. Tanto Robert Lewandowski quanto Antoine Griezmann já entraram em campo — com graus variados de sucesso — por seus novos clubes. Son Heung-Min, embora já bem estabelecido neste momento, parece uma nova contratação para o revitalizado LAFC.

E depois há a questão dos jovens. No momento, o New York Red Bulls está mostrando por que isso nem sempre dá certo. Enquanto isso, o Philadelphia Union é um bom exemplo de como essa estratégia pode dar certo.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais uma semana intrigante de ação na MLS...