Começamos com o San Diego FC. Tem sido um ano bastante miserável para a equipe do sul da Califórnia, que terminou em primeiro na Conferência Oeste e fez uma longa campanha nos playoffs em sua temporada inaugural. Desde então, praticamente tudo deu errado. O futebol não encaixou, e há uma chance real de o San Diego ficar fora dos playoffs. Isso representaria um colapso imenso após o sucesso do ano passado.

Ultimamente, porém, tem havido sinais de vida. O futebol parece melhor. Os erros que haviam atrapalhado a temporada se tornaram menos frequentes. O ambiente é bom. E, na noite de sábado, tudo isso culminou em uma grande vitória sobre o LAFC.

Em outros lugares, houve algumas coisas não tão boas. Michael Bradley teve um início realmente maravilhoso em sua passagem pelo Red Bulls como técnico. A lua de mel acabou, porém, e seu time é vulnerável defensivamente. A situação também não está exatamente ótima para o LAFC, que ainda pode vencer o Oeste, mas enfrenta um protesto de torcedores no Change.org por causa de Marc Dos Santos. Vale citar também o Inter Miami, que está muito claramente em uma encruzilhada e foi atropelado pelo Nashville SC.

GOAL analisa os principais resultados e os vencedores e perdedores do fim de semana...







