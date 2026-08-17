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Thomas Hindle

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Vencedores e perdedores da MLS: Nashville SC consegue sua grande vitória sobre o Inter Miami, San Diego FC se recupera, e até onde o Philadelphia Union pode ir com Cavan Sullivan?

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Vencedores & perdedores
Major League Soccer
Nashville SC x Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps
C. Sullivan
L. Messi

Foi um fim de semana agitado para a MLS, com muito mais do que uma grande vitória do Nashville SC sobre o Inter Miami para empolgar.

Começamos com o San Diego FC. Tem sido um ano bastante miserável para a equipe do sul da Califórnia, que terminou em primeiro na Conferência Oeste e fez uma longa campanha nos playoffs em sua temporada inaugural. Desde então, praticamente tudo deu errado. O futebol não encaixou, e há uma chance real de o San Diego ficar fora dos playoffs. Isso representaria um colapso imenso após o sucesso do ano passado.

Ultimamente, porém, tem havido sinais de vida. O futebol parece melhor. Os erros que haviam atrapalhado a temporada se tornaram menos frequentes. O ambiente é bom. E, na noite de sábado, tudo isso culminou em uma grande vitória sobre o LAFC.

Em outros lugares, houve algumas coisas não tão boas. Michael Bradley teve um início realmente maravilhoso em sua passagem pelo Red Bulls como técnico. A lua de mel acabou, porém, e seu time é vulnerável defensivamente. A situação também não está exatamente ótima para o LAFC, que ainda pode vencer o Oeste, mas enfrenta um protesto de torcedores no Change.org por causa de Marc Dos Santos. Vale citar também o Inter Miami, que está muito claramente em uma encruzilhada e foi atropelado pelo Nashville SC.

GOAL analisa os principais resultados e os vencedores e perdedores do fim de semana...



  • MukhtarGetty

    VENCEDOR: Hany Mukhtar

    O confronto entre Miami e Nashville era algo tentador.

    Ali estavam duas equipes em momentos claramente diferentes. O único tropeço real do Nashville nesta temporada veio na Leagues Cup, quando não conseguiu superar uma sequência de três confrontos difíceis contra grandes times da Liga MX. Tem sido, com certa folga, a equipe mais completa da MLS. Sofreu o menor número de gols e, com tranquilidade, teve o melhor saldo de gols da Conferência Leste. A dupla Sam Surridge-Hany Mukhtar continua tão eficaz quanto sempre.

    O Miami, por sua vez, chegou ao jogo em meio a uma enorme incerteza. Lionel Messi, de volta aos gramados menos de duas semanas após a morte de seu pai, está de volta ao campo, mas as peças ao seu redor ainda não se encaixavam. Mas também, esse tal de Messi continua sendo muito bom. Nashville primeiro. Miami segundo. Fogos de artifício, certo?

    Não foi bem assim para o Miami. O Nashville passou por cima. Mukhtar marcou dois gols e teve papel decisivo nos outros dois, enquanto o Nashville fez quatro. Messi deu uma assistência simplesmente sublime para Telasco Segovia. Mas também perdeu um pênalti em um momento crucial da partida. Sim, ele acertou a trave duas vezes. Sim, o Miami finalizou 16 vezes. Mas, de alguma forma, nunca pareceu realmente perto de marcar. Enquanto isso, o Nashville foi muito, muito cirúrgico. E Mukhtar foi melhor do que Messi na noite.

    • Publicidade
  • Michael Bradley NYRBGetty

    PIOR: Michael Bradley

    Talvez sempre fosse haver algum tipo de oscilação do Red Bulls. Esse é o problema quando se joga um futebol tão expansivo e aberto. Você pode ter todos os Adri Mehmetis do mundo, mas, em algum momento, acaba sendo exposto. E foi isso o que aconteceu. O Red Bulls saiu na frente em Atlanta e, pelo andamento da partida, poderia até ter feito mais um ou dois gols.

    Mas havia espaço demais nos contra-ataques. E, à medida que o Red Bulls de marcação alta foi cansando, o Atlanta mostrou muita qualidade nas transições. Tristan Muyumba, que tem gosto pelo espetacular, colocou a bola no ângulo para empatar o jogo em 1 a 1. Depois, Fafa Picault marcou um raro gol de cabeça aos 82 minutos. Foi o primeiro jogo do Atlanta em casa desde 9 de maio, e a equipe deu ao público do Mercedes-Benz algo para comemorar.

    Bradley, por sua vez, terá de refletir. O RBNY não é ruim, mas sim errático. O time pode complicar a vida de qualquer adversário, mas os 41 gols sofridos são a prova de que precisa apertar um pouco mais a defesa.

  • Anders Dreyer Getty

    VENCEDOR: Anders Dreyer

    O San Diego FC precisava de algo para comemorar. A temporada tem sido um verdadeiro choque de realidade para a história inspiradora do ano passado. Vale lembrar: o time ficou a 180 minutos de erguer a MLS Cup em sua primeira temporada. Isso teria sido uma conquista notável e uma aula de montagem de elenco.

    Mas as coisas não são tão simples assim, e a equipe de Mikey Varas despencou de volta à realidade em 2026. Há vários motivos para isso. Sem dúvida, a polêmica em torno de Chucky Lozano não ajudou. Mas o San Diego também não tem se ajudado muito, jogando um futebol de posse e cometendo erros demais enquanto exagera na tentativa de ser refinado com a bola. Ainda assim, estas últimas semanas foram relativamente animadoras. O time está em uma boa pequena sequência de invencibilidade e conseguiu uma grande vitória sobre o LAFC no sábado.

    Não foi a exibição mais bonita. O time finalizou menos que o LAFC, e um infeliz toque de mão no gol de Denis Bouanga no primeiro tempo poderia ter feito o jogo pender para o outro lado. Mas Anders Dreyer, que ainda não atingiu o nível da temporada passada, apareceu no momento certo. O ponta dinamarquês converteu um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo para dar à sua equipe uma sólida vitória por 1 a 0 contra um time que poderia ter assumido a liderança da Conferência Oeste com três pontos (estamos convenientemente ignorando aqui o seu segundo cartão amarelo absurdamente idiota aos 51 minutos do segundo tempo).

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  • Marc Dos SantosGetty

    DERROTA: Marc Dos Santos

    E do outro lado da moeda... tem sido uma temporada estranha para Dos Santos. Steve Cherundolo sempre seria um nome difícil de substituir no banco do LAFC, mesmo que tenha tido dificuldade para fazer o LAFC render taticamente no início da temporada passada. Ainda assim, a reação dos torcedores a Dos Santos tem sido mista. Está claro que as coisas não estão totalmente certas do ponto de vista tático.

    Son Heung-Min não marcou gols na frequência que muitos esperavam. As novas contratações não trouxeram equilíbrio. Nem mesmo o terceiro lugar no Oeste, com bastante margem para seguir melhorando, impediu uma petição de torcedores de grande repercussão pedindo a demissão do técnico.

    Então, e agora? Bem, a derrota por 1 a 0 para o San Diego não ajudou. Tampouco ajuda o fato de Son ter marcado apenas quatro gols nesta temporada da MLS. Seria difícil para o LAFC justificar a saída de um treinador que ainda pode levá-lo ao título da MLS Cup. Mas os torcedores não estão felizes.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    VENCEDOR: Cavan Sullivan

    Bem, então. Acontece que o garoto joga um pouco.

    A cada atuação de Cavan Sullivan, o ex-técnico Bradley Carnell fica cada vez mais mal na foto. Ficou claro que o Philadelphia era controlado demais sob o comando do antigo treinador. Havia cautela em excesso e liberdade de menos. Não está claro se isso faz parte da natureza de Carnell ou se era uma diretriz vinda de cima. Ainda assim, o Union parece mais solto agora. Sullivan não é o único motivo, houve melhorias em todos os setores, enquanto a contratação de Kai Wagner parece um golpe de mestre. Mas ele é, sem dúvida, o principal beneficiado, um adolescente que era preservado em excesso e agora joga sem medo.

    Há traços de um jovem Bukayo Saka aqui. O Union não tem nada a perder. E seu criativo meio-campista aberto está feliz em assumir a responsabilidade. Até aqui, está funcionando muito bem. Sullivan deu duas assistências contra o NYCFC, e o Union virou um déficit de 2 a 0 para garantir a quarta vitória seguida na MLS. É hora de o Union sonhar?

  • Craig WaibelGetty

    PERDEDOR: Craig Waibel

    O técnico do Seattle Sounders, Brian Schmetzer, costuma ser um cara bastante equilibrado. Ele também não tem medo de dizer o que pensa. Em 2025, por exemplo, disse à GOAL que esperava que seu jovem meio-campista estrela Obed Vargas fosse vendido ao Atlético de Madrid depois que os dois lados se enfrentassem no Mundial de Clubes daquele ano (o negócio foi concluído no início de 2026).

    No entanto, no domingo, Schmetzer foi além. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de chamar jogadores do time do Sounders na MLS Next Pro, Schmetzer, de forma bastante franca, disse que o Sounders "precisa de um pouco mais do que isso". Ele também criticou as opções no banco. Tudo pareceu uma crítica sutil ao diretor esportivo do Seattle Sounders, Craig Waibel. E ele tem razão, especialmente porque o Sounders está sem sua estrela extremamente confiável, Jordan Morris.

    Mas os atacantes veteranos Paul Arriola e Jesus Ferreira também estão fora. Somando a ausência do meio-campista da seleção dos EUA Cristian Roldan, a situação fica curta em opções. Seattle perdeu por 2 a 0 para um bom time do Vancouver no domingo e teve uma atuação aceitável. Ainda assim, o que falta aqui é qualidade, não esforço.