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MLS Winners and Losers May 4GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da MLS: Martin Ojeda domina o Inter Miami de Lionel Messi, Evander volta a marcar gols, e será que Bruce Arena é o melhor técnico da liga?

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Miami e Orlando protagonizaram um clássico da Flórida, mas foi um fim de semana de altos e baixos para alguns dos maiores treinadores da MLS.

Será que o Orlando City SC e o Inter Miami são mesmo um clássico? Para ser sincero, essa narrativa parece um pouco forçada. Não há muita rivalidade aqui, nem muita raiva. Se essas duas equipes realmente se detestam tanto assim, não fazem muito para demonstrar isso. Na verdade, o que esse confronto precisava era de um clássico de verdade, algo que valesse a pena relembrar. Bem, o que você acha de um dos maiores colapsos da história da temporada regular da MLS? O Miami estava dominando, ganhava por 3 a 0 e parecia que ia simplesmente aumentar a vantagem a partir daí.

Mas o Orlando reagiu com tudo, marcou quatro gols seguidos e levou o Miami a uma derrota por 4 a 3 em seu novo estádio. Não foi um desastre para Lionel Messi e companhia. Mas chegou perto.

No entanto, houve outros grandes momentos na MLS neste fim de semana. Evander, sempre na disputa pelo prêmio de MVP, mostrou um desempenho digno de MVP na grande vitória do Cincy. Cristian Roldan teve um dia para esquecer — e resumiu por que ainda pode estar na corda bamba para a seleção americana. E Henrik Rydstrom mostrou exatamente por que é tão difícil seguir os passos de uma lenda do clube.

O GOAL apresenta os vencedores e os perdedores de mais um fim de semana cativante na Major League Soccer...

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    VENCEDOR: Martin Ojeda

    Houve um atacante argentino que ganhou as manchetes no Nu Stadium na noite de sábado, e seu nome não é Lionel Messi. Martin Ojeda, para ser justo, é uma presença talentosa no terço final do campo. Ele é, na verdade, um dos poucos pontos positivos de um Orlando City que, de resto, vem passando por uma temporada bastante desastrosa este ano. O que ele não era esperado que fizesse, porém, era marcar um hat-trick contra o Inter Miami e levar os Lions a uma vitória histórica contra seus rivais da Flórida.

    Mas as convenções raramente se aplicam nesta liga, e Ojeda mandou bem. Seus dois primeiros gols foram lindos — giros instintivos e finalizações em ângulo. O terceiro foi um pênalti cobrado com calma. E o Orlando mereceu totalmente a vitória.

    • Publicidade
  • Guillermo HoyosGetty

    PERDEDOR: Guillermo Hoyos

    Chamavam Guillermo Hoyos de “padrinho de Messi”. E por um bom motivo. Hoyos é uma presença constante na vida do argentino e, quando o Inter Miami estava procurando um técnico, deu-se conta de que esse cara estava, de certa forma, à espera de ser escolhido. Quanto às credenciais de Hoyos como técnico? Bem, elas são um pouco contraditórias. É claro que ele já treinou em vários lugares, mas o sucesso duradouro nunca foi realmente seu forte.

    Para ser justo, essa foi sua primeira derrota no comando. Mas foi preocupante. E o que é ainda menos impressionante? O fato de o técnico ter respondido a apenas uma pergunta na coletiva antes de sair furioso.



  • San Jose Earthquakes v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    VENCEDOR: Bruce Arena

    O San Jose é uma história verdadeiramente inspiradora em uma liga que talvez precise de mais exemplos como esse. Atualmente, a MLS gira em torno de grandes nomes, muito dinheiro e gastos exorbitantes. Mas esse não é o caso do Earthquakes. O time possui o elenco de menor valor financeiro da liga. É composto, em sua maioria, por talentos americanos. Tem uma presença sólida na NCAA. Tudo isso parece um pouco à moda antiga — de certa forma.

    E eles também têm um técnico à moda antiga. Bruce Arena teve altos imensos e baixos devastadores como técnico da Seleção Americana. Mas ele também sabe como montar um time vencedor, como comprovado por sua passagem pela MLS, onde conquistou nove troféus importantes. E é exatamente isso que ele está fazendo com o San Jose. O time da Califórnia é, de longe, o melhor time da MLS nesta temporada. E isso foi feito à moda antiga. Claro, Timo Werner é uma estrela singular. Mas há um time de ponta ao seu redor, e eles mostraram isso novamente fora de casa contra o Toronto, no empate em 1 a 1.

  • Henrik RydstromGetty

    PERDEDOR: Henrik Rydstrom

    O que é mais difícil: suceder a Jurgen Klopp no Liverpool ou a Wilfried Nancy no Columbus Crew? Brincadeiras à parte, pense nisso. Ambos são treinadores de elite que conduziram um clube a um sucesso sem precedentes. Ambos praticavam um futebol único. Ambos são figuras extremamente cativantes. É sempre difícil sair da sombra de uma lenda, e Henrik Rydstrom ainda não conseguiu fazer isso.

    Sim, o Crew teve um pouco de azar — principalmente com a lesão no ligamento cruzado anterior de Wessam Abou Ali. Mas Rydstrom não consegue fazer muita coisa acontecer. O Crew perdeu para o Minnesota, sem James Rodríguez, no sábado. É a quinta derrota da temporada, e é difícil imaginar como eles poderão reverter a situação tão cedo.

  • EvanderGetty

    VENCEDOR: Evander

    É bom ver o Evander de volta à boa forma. O brasileiro teve um início de temporada difícil, sofrendo uma contusão na primeira partida do Cincinnati e enfrentando dificuldades para se recuperar depois disso. Mas, nos últimos jogos, ele recuperou um pouco da sua velha magia do samba. E esteve magnífico no sábado contra o Chicago.

    Ele marcou três gols, incluindo um pênalti decisivo aos 97 minutos, para derrotar um rival da Conferência Leste. O Cincinnati ainda não convenceu totalmente. E pode estar com falta de um jogador no ataque. Mas o fato de Evander estar recuperando a forma seria muito importante.

  • Cristian Roldan Getty

    PERDEDOR: Cristian Roldan

    De jogador perfeito de Mauricio Pochettino a alguém que comete erros com demasiada frequência? Bem, talvez isso seja um pouco injusto com Roldan, que é um excelente meio-campista da MLS. Ele é um veterano experiente desta liga, capaz de fazer um pouco de tudo. Provavelmente, ele não recebe o reconhecimento que merece. No entanto, ele teve um dia difícil no sábado.

    Uma tentativa de passe para trás acabou se transformando em um passe incrivelmente generoso, enquanto o Seattle perdia pontos para um Sporting KC bastante fraco. Haverá outros dias, mas este não foi um grande momento para o jogador que sonha com a Copa do Mundo pela seleção dos EUA.