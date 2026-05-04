Vencedores e perdedores da MLS: Martin Ojeda domina o Inter Miami de Lionel Messi, Evander volta a marcar gols, e será que Bruce Arena é o melhor técnico da liga?

Será que o Orlando City SC e o Inter Miami são mesmo um clássico? Para ser sincero, essa narrativa parece um pouco forçada. Não há muita rivalidade aqui, nem muita raiva. Se essas duas equipes realmente se detestam tanto assim, não fazem muito para demonstrar isso. Na verdade, o que esse confronto precisava era de um clássico de verdade, algo que valesse a pena relembrar. Bem, o que você acha de um dos maiores colapsos da história da temporada regular da MLS? O Miami estava dominando, ganhava por 3 a 0 e parecia que ia simplesmente aumentar a vantagem a partir daí.

Mas o Orlando reagiu com tudo, marcou quatro gols seguidos e levou o Miami a uma derrota por 4 a 3 em seu novo estádio. Não foi um desastre para Lionel Messi e companhia. Mas chegou perto.

No entanto, houve outros grandes momentos na MLS neste fim de semana. Evander, sempre na disputa pelo prêmio de MVP, mostrou um desempenho digno de MVP na grande vitória do Cincy. Cristian Roldan teve um dia para esquecer — e resumiu por que ainda pode estar na corda bamba para a seleção americana. E Henrik Rydstrom mostrou exatamente por que é tão difícil seguir os passos de uma lenda do clube.

O GOAL apresenta os vencedores e os perdedores de mais um fim de semana cativante na Major League Soccer...