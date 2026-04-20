Vencedores e perdedores da MLS: Lionel Messi é ovacionado diante de um público recorde no Mile High Stadium, mas será que é hora de questionar as táticas de Mikey Varas no San Diego FC?

Don Garber chamou o dia de “um dia marcante para o futebol no Colorado”.

E, de certa forma, ele estava certo. O Empower Field, que normalmente é a casa do Denver Broncos, teve 75.584 pessoas lotando as arquibancadas para assistir ao Rapids receber o Inter Miami. Foi o segundo maior público da história da liga, e foi realmente notável ver uma multidão tão grande assistindo a uma partida da Major League Soccer.

É claro que, no fim das contas, o dia foi de Messi. O Colorado jogou bem. O Miami jogou um pouco melhor. Messi marcou um gol glorioso da vitória. Claro, não foi o resultado que a torcida da casa poderia ter desejado. Mas o jogo? Foi uma partida verdadeiramente excelente. E se eles gostaram disso? Bem, esses nem foram os melhores 90 minutos do fim de semana.

E não foi a única partida decente na MLS. Este fim de semana foi um verdadeiro festival de gols por toda parte. Mais da metade dos jogos teve mais de três gols. Seis partidas tiveram mais de cinco. Foi, no mínimo, divertido. Esse é o ponto aqui. Foi uma 8ª rodada dramática.

O GOAL analisa uma semana de jogos com muitos gols na Major League Soccer...