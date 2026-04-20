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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da MLS: Lionel Messi é ovacionado diante de um público recorde no Mile High Stadium, mas será que é hora de questionar as táticas de Mikey Varas no San Diego FC?

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De públicos recordes no Colorado a jogos frenéticos e cheios de gols, o GOAL analisa mais um fim de semana emocionante de ação na MLS...

Don Garber chamou o dia de “um dia marcante para o futebol no Colorado”.

E, de certa forma, ele estava certo. O Empower Field, que normalmente é a casa do Denver Broncos, teve 75.584 pessoas lotando as arquibancadas para assistir ao Rapids receber o Inter Miami. Foi o segundo maior público da história da liga, e foi realmente notável ver uma multidão tão grande assistindo a uma partida da Major League Soccer. 

É claro que, no fim das contas, o dia foi de Messi. O Colorado jogou bem. O Miami jogou um pouco melhor. Messi marcou um gol glorioso da vitória. Claro, não foi o resultado que a torcida da casa poderia ter desejado. Mas o jogo? Foi uma partida verdadeiramente excelente. E se eles gostaram disso? Bem, esses nem foram os melhores 90 minutos do fim de semana. 

E não foi a única partida decente na MLS. Este fim de semana foi um verdadeiro festival de gols por toda parte. Mais da metade dos jogos teve mais de três gols. Seis partidas tiveram mais de cinco. Foi, no mínimo, divertido. Esse é o ponto aqui. Foi uma 8ª rodada dramática.

O GOAL analisa uma semana de jogos com muitos gols na Major League Soccer...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    VENCEDOR: Lionel Messi

    É impossível saber exatamente o que se passava pela cabeça de Messi aos 79 minutos da partida do Inter Miami contra o Colorado Rapids. Mas provavelmente foi algo como: “Não vou perder pontos diante da segunda partida com maior público da história da MLS”. Messi está acostumado a grandes ocasiões, e esse cara já disputou finais de Copa do Mundo. Mas esse realmente pareceu ser um daqueles momentos em que a emoção toma conta um pouco. O argentino fez o que costuma fazer no final da carreira durante a maior parte da partida contra o Rapids, contribuindo aqui e ali, entrando e saindo da jogada.

    Mas no final do segundo tempo, ele acordou. Ele pegou a bola um pouco dentro do campo do Colorado e, em seguida, se abaixou, deu um toque leve e mergulhou pela defesa do Rapids. A finalização também foi realmente linda: sem levantar a bola, contornando o zagueiro, no ângulo superior. Messi já marcou esse gol centenas de vezes, e não foi menos espetacular aqui.

    É claro que isso aconteceu no final de uma semana estranha para o Miami. Javier Mascherano deixou o clube na terça-feira, para grande surpresa do mundo da MLS. O zagueiro do Miami, Noah Allen, disse que cabia aos jogadores dar a volta por cima:

    “Acima de tudo, precisávamos assumir o controle da situação e voltar a vencer, que era a tarefa pendente que precisávamos resolver. É claro que também precisávamos ajustar algumas coisas durante esses dias; mas, como eu estava dizendo, precisamos continuar trabalhando e melhorando, porque ainda temos muito espaço para crescer. Então, passo a passo, vamos crescer”, disse ele após o jogo.

    Uma vitória por 3 a 2 é um ótimo começo.

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  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    PERDEDOR: Michael Bradley

    Princípios e ideias táticas são importantes. A maioria dos treinadores os possui e, se os aplicarem corretamente, o sucesso — seja qual for a forma que ele assuma — pode ser alcançado. O problema é que nenhum plano é realmente infalível, e alguns são bastante inflexíveis em sua maneira de jogar (isso é conhecido como o “teorema de Ange Postecoglou”). Michael Bradley não é exatamente um treinador totalmente voltado para sistemas, mas gosta de praticar um estilo específico de futebol. Às vezes, isso torna o Red Bulls imbatível. Em outras, a equipe pode ficar lamentavelmente exposta na defesa.

    E foi isso que aconteceu no sábado, quando enfrentaram o Montreal, que vem passando por dificuldades. Os Red Bulls, segundo todos os indicadores estatísticos, dominaram o time canadense, que demitiu seu técnico há uma semana. Mas o Montreal foi oportunista e aproveitou as transições para marcar dois de seus quatro gols na vitória por 4 a 1. O futebol de Bradley pode ser excelente. Mas também tem suas falhas. Este foi um daqueles dias em que os adversários tiraram proveito disso.

  • Diego Luna RSL 2026Getty

    VENCEDOR: Diego Luna

    O início de temporada foi difícil para Diego Luna, que enfrentou lesões logo no começo e ficou de fora de uma convocação da seleção americana. Em suas duas primeiras partidas da temporada, ele somou apenas 64 minutos em campo, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência. Resumindo, foi um começo para esquecer.

    Mas agora ele parece muito mais o meio-campista ofensivo que Mauricio Pochettino adora. Ele contribuiu para três gols nos últimos dois jogos, dois dos quais no sábado contra o San Diego. Luna foi aquela presença vibrante típica durante toda a partida, começando mais à vontade como meio-campista esquerdo antes de passar a maior parte dos 70 minutos jogando em todos os lugares, correndo por toda parte e criando jogadas em todos os cantos. Ele abriu o placar aos cinco minutos com uma finalização precisa após um erro do San Diego e deu a assistência para o segundo gol logo em seguida.




  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    Apesar de toda a alegria de Luna, havia motivos para pessimismo em San Diego. Eles impressionaram a liga com seu futebol na temporada passada, e isso foi suficiente para levá-los a uma longa campanha nos playoffs.

    Este ano, porém, as coisas não têm sido tão impressionantes. San Diego enfrenta muitos dos mesmos desafios que têm afetado o Red Bulls ultimamente. Eles estão presos a um único estilo de jogo. E, no momento, isso simplesmente não está funcionando. O futebol moderno é muito mais complexo do que simplesmente “chutar para longe” ou “construir jogadas a partir da defesa”. Essas coisas tendem a ser específicas a cada situação e mudam de jogo para jogo. Para San Diego, porém, é uma questão de absolutos. Eles continuam jogando com passes curtos. E continuam sendo pegos fazendo isso.

  • Brian SchmetzerGetty

    VENCEDOR: Brian Schmetzer

    Um grande reconhecimento a Brian Schmetzer, que sempre encontra uma maneira de dar conta do recado. O técnico do Seattle Sounders está prestes a completar 10 anos no cargo, e é fácil perceber por que ele permaneceu por tanto tempo. Em resumo, o Seattle raramente tem um desempenho ruim. A equipe está sempre entre as melhores do Oeste e, mesmo em um período de baixa, continua sendo uma eterna candidata aos playoffs e um adversário difícil de derrotar.

    Foi uma semana difícil e incomum para Schmetzer, que viu seu time ser eliminado da CONCACAF Champions Cup na quarta-feira. Eles precisavam de uma vitória para se recuperar na MLS. E foi exatamente o que fizeram, derrotando o St. Louis CITY S.C. por 4 a 1 em uma partida bastante emocionante. Cristian Roldan voltou a marcar gols, e o Sounders agora está começando a se encontrar na MLS. Há mais coisas envolvidas nisso do que apenas ter um bom técnico, mas Schmetzer parece sempre encontrar um caminho.

  • FC Cincinnati Getty

    PERDEDOR: FC Cincinnati

    O FC Cincinnati costuma ser considerado um time bastante bom. É claro que o ataque está um pouco mais fraco este ano — daí os rumores exagerados sobre o Neymar —, mas o time tem qualidade em todas as posições. Acrescente a isso o fato de que Evander e Kevin Denkey estão no elenco, e este deveria estar entre os melhores times da MLS. Bem, parece que as coisas nem sempre saem exatamente como planejado.

    Tem sido uma temporada de altos e baixos para o Cincy, que simplesmente não consegue segurar o gol. O time sofreu 19 gols até agora e, mesmo que consiga se animar com o empate por 3 a 3, esse foi mais um resultado decepcionante para um time que está jogando bem abaixo do seu potencial.

  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    VENCEDOR: Timo Werner e o San Jose Earthquakes

    Timo Werner disse que precisava de uma mudança — foi isso que o trouxe para a MLS este ano. Bruce Arena e o San Jose Earthquakes também precisavam de uma, depois de terem ficado de fora dos playoffs por pouco. Neste início de temporada, parece que ambos os lados estão conseguindo exatamente isso.

    O San Jose surgiu como uma das maiores surpresas da MLS, ocupando a segunda posição na Conferência Oeste e empatado com 21 pontos com o líder da liga, o Vancouver Whitecaps. O resultado decisivo veio na goleada por 4 a 1 sobre o Los Angeles FC, um dos favoritos da pré-temporada da MLS Cup, com Werner marcando seu primeiro gol na liga para definir o jogo.

    Ainda é cedo, mas Werner e um promissor núcleo de jovens talentos estão levando o Quakes a romper uma seca de playoffs que remonta a 2020.