Vencedores e perdedores da MLS: Lionel Messi acorda para liderar a recuperação do Inter Miami, Timo Werner brilha - crescem as dúvidas sobre Tata Martino com o Atlanta United

E assim, mais um fim de semana da MLS chega ao fim. Olhando bem, a maioria dos resultados foi (mais ou menos) como era de se esperar.

O Inter Miami estava perdendo, então Lionel Messi acordou. O LAFC foi convincente contra o Houston. Vancouver venceu. San Diego também. Em todos os outros lugares, os resultados foram bem variados, mas é aí que está a graça.

É claro que Messi foi o destaque (acostume-se a ouvir isso). Mas houve muitos outros motivos para se animar.

O Chicago Fire estava em alta no ano passado, oscilando entre o ruim e o excelente. Agora, eles parecem muito melhores. A revolução de Michael Bradley continua, com o técnico estreante provando que os jovens podem dar certo. Timo Werner impressionou em sua estreia pelo San Jose Earthquakes. E, do lado mais negativo, Tata Martino descobriu que talvez nem sempre seja necessário voltar para o seu ex.

O GOAL analisa tudo isso e muito mais ao detalhar os vencedores e perdedores de mais uma rodada cheia da MLS...