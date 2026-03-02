Goal.com
MLS Winners and Losers
Vencedores e perdedores da MLS: Lionel Messi acorda para liderar a recuperação do Inter Miami, Timo Werner brilha - crescem as dúvidas sobre Tata Martino com o Atlanta United

A segunda rodada da MLS trouxe uma vitória marcante para o Inter Miami e a continuidade da boa fase do Red Bulls. Mas talvez seja hora de se preocupar com o Atlanta.

E assim, mais um fim de semana da MLS chega ao fim. Olhando bem, a maioria dos resultados foi (mais ou menos) como era de se esperar. 

O Inter Miami estava perdendo, então Lionel Messi acordou. O LAFC foi convincente contra o Houston. Vancouver venceu. San Diego também. Em todos os outros lugares, os resultados foram bem variados, mas é aí que está a graça. 

É claro que Messi foi o destaque (acostume-se a ouvir isso). Mas houve muitos outros motivos para se animar. 

O Chicago Fire estava em alta no ano passado, oscilando entre o ruim e o excelente. Agora, eles parecem muito melhores. A revolução de Michael Bradley continua, com o técnico estreante provando que os jovens podem dar certo. Timo Werner impressionou em sua estreia pelo San Jose Earthquakes. E, do lado mais negativo, Tata Martino descobriu que talvez nem sempre seja necessário voltar para o seu ex. 

O GOAL analisa tudo isso e muito mais ao detalhar os vencedores e perdedores de mais uma rodada cheia da MLS...

  • VENCEDOR: Lionel Messi

    Quem mais? O fato é que o Inter Miami jogou muito mal no primeiro tempo da partida de domingo contra o Orlando City. O meio-campo estava totalmente aberto, e mesmo a qualidade individual de Yannick Bright — que geralmente é muito bom em cobrir espaços — não foi suficiente para impedir o ataque bem coordenado do Orlando. Francamente, eles tiveram sorte de estar perdendo por apenas dois gols após 30 minutos. 

    Messi, por sua vez, não estava totalmente ausente. Mas também não estava exatamente comandando o jogo. Então, no segundo tempo, ele acordou. Ele recuou para receber a bola e, quando a tinha, era muito mais eficaz. Ele marcou o primeiro gol do Miami, com um chute maravilhoso no ângulo superior da área. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro também marcou o quarto gol com um belo chute, garantindo a vitória aos 90 minutos. Claro, ele foi ajudado por um time de Orlando que se cansou bastante com o passar do jogo. Mas Messi ganhou vida e, como já fez inúmeras vezes, salvou o Miami no domingo. 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    PERDEDOR: Tata Martino

    Martino pregou paciência antes de assumir o cargo em Atlanta. O técnico argentino admitiu que a segunda fase pode ser difícil, e Atlanta tinha muito a melhorar após passar por uma campanha bastante desastrosa em 2025. 

    O objetivo, insistiu ele, era apenas chegar aos playoffs — o que, francamente, deveria ser o mínimo para um time que gastou a terceira maior quantia na Major League Soccer nos últimos 18 meses. E, claro, sempre haveria algumas preocupações. O Atlanta carece de equilíbrio e não tem muita defesa. Este time vai sofrer gols.

    Mas o que eles devem ser capazes de fazer é marcar gols — muitos gols. Existem poucos times na MLS que têm o mesmo talento ofensivo ou podem se orgulhar das armas individuais que o Five Stripes possui. No entanto, em dois jogos, eles não conseguiram balançar as redes. 

    No sábado, eles acertaram apenas um chute no gol contra o San Jose, que ainda está se encontrando. Martino, ao que parece, ainda tem muito trabalho pela frente. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    VENCEDOR: Julian Hall

    Quem disse que não se pode ganhar nada com jovens? Na verdade, faz todo o sentido que Michael Bradley confie nos jovens para comandar o New York Red Bulls. Afinal, ele mostrou o quanto a academia do clube é rica na última temporada, ao vencer a MLS Next Pro. Ele já confia nesses rapazes. 

    Mas o que ninguém realmente esperava era o quão importante seria o papel de vários adolescentes no que tem sido um início de temporada sólido. Na verdade, Hall não é um desconhecido. Ele é muito bem cotado há algum tempo, um atacante versátil um degrau abaixo dos melhores talentos do sistema juvenil dos EUA, mas certamente um jogador promissor para o futuro. No entanto, jogadores de 17 anos não começam como titulares em times da MLS. Parece, porém, que este não é um time normal da MLS — e o técnico não se importa muito com convenções. 

    Hall já foi titular em duas partidas e marcou três gols no início da temporada, incluindo o gol da vitória contra o New England no sábado. Bradley não está reinventando a roda. Hall não é um talento totalmente único. Mas ele é um jovem que está provando que pode ter um desempenho de alto nível. Isso só pode ser bom para um time como o Red Bulls, que tem grandes ambições. 

  • Phil NevilleGetty

    PERDEDOR: Phil Neville

    O início da temporada foi misto para os Timbers. Eles são um time da MLS com uma excelente tradição, uma equipe extremamente simpática com uma torcida fiel que normalmente encontra uma maneira de competir. No ano passado, eles ficaram sem o craque Evander, conseguiram se classificar para os playoffs e deram trabalho ao San Diego na primeira rodada. Mas foi uma pré-temporada difícil, por vários motivos. David Ayala foi uma grande perda e, com apenas Cole Bassett — um talento sólido, mas não espetacular da MLS — como único substituto no meio-campo, o Timbers parece um pouco enfraquecido.

    A primeira semana foi animadora, pois eles conseguiram uma vitória por 3 a 2 sobre o Columbus, que está em transição. Mas a semana passada foi bem difícil. O Colorado está cheio de ambição sob o comando do novo técnico Matt Wells, mas ainda é um time jovem que o Portland poderia tirar pontos, mesmo fora de casa. No entanto, o Portland foi derrotado no Dick's Sporting Goods Park, no Colorado, e terminou o jogo com 10 jogadores. Olhando de forma geral, o Timbers é um time que está na borda da zona de classificação para os playoffs e que provavelmente terá tantas vitórias quanto derrotas. Mas é nesse tipo de jogo — contra times próximos na tabela — que eles simplesmente precisam conquistar pontos. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    VENCEDOR: Timo Werner

    Quem diria que o atacante de alta qualidade também poderia dar assistências? Quando está em forma, Timo Werner é uma máquina de gols — seu espaço de ataque mais perigoso é pela esquerda, onde sua velocidade transforma jogadas simples em chances. Ele mostrou em várias temporadas da Bundesliga que pode ultrapassar a marca de 20 gols.

    O que não esperávamos era que ele deixasse sua marca pela lateral oposta.

    Na verdade, isso pareceu uma jogada livre. O San Jose estava no controle quando ele entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, mesmo que o Atlanta tivesse momentos de posse de bola. Os visitantes foram repetidamente expostos na transição, e Werner - com poucos minutos consistentes nas últimas temporadas - recebeu uma tarefa simples: esticar o campo e correr contra a linha defensiva em recuo.

    Ele fez exatamente isso, embora em um território desconhecido. Werner flutuou pela linha de frente, mas passou grande parte do segundo tempo pela direita, onde repetidamente passou por seu marcador e deu uma assistência maravilhosa para o segundo gol do San Jose — o gol que efetivamente encerrou o jogo. Haverá dificuldades à medida que a precisão retornar. Mas esta foi uma estreia muito encorajadora.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    PERDEDOR: Columbus Crew

    Caramba. O Columbus sempre teria uma transição um pouco difícil sob o comando do novo técnico Henrik Rydström. Diga o que quiser sobre a passagem de Wilfried Nancy pelo Celtic, mas o ex-técnico era o Columbus. Esta é uma franquia tradicional com uma história de sucesso, mas o francês foi fundamental para o sucesso da equipe nos últimos anos. Perder ele e depois um assistente de ponta sempre tornaria 2026 complicado. A perda de pontos era inevitável. 

    A derrota por 3 a 2 para o Portland na estreia da temporada fora de casa é perdoável. O Providence Park é uma fortaleza e será basicamente a única razão pela qual o Portland causará algum dano nesta temporada. Mas um empate com o Sporting KC? Mesmo fora de casa? Não é bom. O Crew não foi superado, mas o Sporting KC, que, convenhamos, é um time muito ruim, teve seus momentos. 

    E quando foi preciso, o atacante Wessam Abou Ali, que custa muito dinheiro, falhou, perdendo um pênalti vital que teria dado três pontos ao time. O gol de Diego Rossi aos 82 minutos salvou um ponto, mas qualquer coisa a mais teria sido um exagero. A Conferência Leste é muito, muito boa. O Crew, ao que parece, pode ter um pouco de dificuldade. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    VENCEDOR: Gregg Berhalter

    O futebol de Berhalter foi muito divertido no ano passado. O Fire marcou muitos gols, mas também sofreu muitos. Às vezes, era emocionante assistir aos jogos. Outras vezes, era bastante decepcionante. Parecia muito com um novo técnico chegando a um time que tinha muitas falhas, recebendo muito dinheiro e sendo instruído a resolver a situação. Isso certamente não foi muito divertido para os torcedores do Fire. Mas parecia certo. 

    Este ano, porém, as expectativas são um pouco maiores. 

    Este grupo já tem mais tempo de convivência. As peças devem estar de volta ao lugar. Berhalter também, depois de seu tempo longe da MLS, não tem desculpas. Os períodos de adaptação acabaram. E as coisas certamente parecem um pouco mais claras. A derrota por 2 a 1 para o Houston na noite de abertura não é nada boa, mas o Dynamo se reestruturou muito bem nesta entressafra. A vitória por 3 a 0 neste fim de semana sobre o Montreal foi muito mais promissora. São esses jogos, contra adversários mais fracos, em que o Fire simplesmente não pode perder pontos se quiser ser um time sólido nos playoffs desta temporada. Marcar três gols contra um time inferior e controlar o jogo apesar de jogar com 10 homens por 30 minutos não é nada mal. 

