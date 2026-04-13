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MLS Winners & Lsoers (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da MLS: Julian Hall é o verdadeiro melhor jovem da MLS, German Berterame acaba com sua fase ruim e Tata Martino pode estar em sérios apuros

Inter Miami CF
G. Berterame
Red Bull New York
Especiais e Opinião
Major League Soccer
Atlanta United
San Diego FC
Portland Timbers
P. Neville

Os resultados foram muito variados, e alguns treinadores de renome tiveram desempenhos que podem definir o sucesso ou o fracasso das temporadas.

Esta foi uma semana importante para quem gosta de apontar a falta de equilíbrio na MLS. Foi uma rodada de jogos bastante peculiar. O Inter Miami ficou no empate em 2 a 2. O LAFC, até então invicto, foi derrotado por um Portland em dificuldades. O San Diego FC perdeu novamente. Nada nesta liga é previsível, e é por isso que a amamos.

Mas, se olharmos mais a fundo, vemos algumas histórias interessantes surgindo. Julian Hall, que tantas vezes ficou em segundo plano em relação a Cavan Sullivan na disputa pelo título de melhor jovem jogador da MLS, continuou a impressionar. German Berterame mostrou que, afinal, talvez não tenha sido uma contratação tão ruim assim. E um técnico de renome pode muito bem ter conseguido o tipo de resultado que salvará seu emprego.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da MLS após mais um fim de semana caótico de ação...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    VENCEDOR: Julian Hall

    O melhor jogador jovem da MLS não é Cavan Sullivan, pelo menos não neste momento. É simples: Julian Hall está jogando melhor. É claro que o atacante do New York Red Bulls teve mais oportunidades de mostrar sua qualidade, mas Hall certamente aproveitou ao máximo. Ele começou a temporada marcando gols e agora passou a dar assistências. Contra o Miami, ele não balançou as redes, mas foi fundamental em tudo. O americano deu duas assistências brilhantes e poderia ter marcado um ou dois gols por conta própria. Esta Copa do Mundo provavelmente é um ciclo cedo demais para Hall, mas ele está se tornando um verdadeiro talento.

    • Publicidade
  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    O que está acontecendo em San Diego? No ano passado, a equipe apresentou um dos melhores futebol da liga e manteve uma consistência notável ao longo da temporada, somando pontos com regularidade e merecendo plenamente a longa campanha nos playoffs que conseguiu. Este ano, porém, as coisas parecem um pouco instáveis. Seria de se esperar que a franquia recém-chegada tivesse dificuldades no ataque, especialmente na ausência do exilado Chucky Lozano.

    Mas é na defesa que as coisas estão complicadas. O San Diego sofreu pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas em todas as competições e não vence desde 11 de março. A disciplina também é um problema. A equipe é a segunda que mais comete faltas na liga e já teve jogadores expulsos três vezes só na MLS. O último fim de semana foi um retrato fiel do time até o momento. A equipe de Mikey Varas abriu 1 a 0, mas deixou a vantagem escapar aos poucos. Estava perdendo por 2 a 1 no intervalo e teve um jogador expulso dois minutos após o reinício, o que praticamente acabou com qualquer esperança de recuperação.

    Varas acumula agora uma sequência de seis jogos sem vitória. Seu emprego certamente está seguro, mas o técnico estreante enfrenta um período difícil. Será interessante ver como eles vão sair desse buraco.

  • German Beterame Getty

    VENCEDOR: German Berterame

    Finalmente.

    O Inter Miami precisava mesmo de um atacante com tanta frequência? Ou, mais precisamente, precisava mesmo gastar o dinheiro reservado para um jogador designado nisso? Certamente não. Berterame foi caro e, até agora, não se encaixou muito bem. A justificativa na época era que ele ofereceria profundidade crucial para a CONCACAF Champions Cup. Bem, o Miami está fora da competição, e os jogos recentes mostraram que os Herons, simplesmente, jogam melhor quando ele não está em campo.

    Mas no sábado, ele mostrou onde pode estar seu valor: como presença dentro da área. Seu gol não foi particularmente difícil, já que Berterame se viu um pouco livre demais na área do Red Bulls e mandou para o fundo da rede. Ainda assim, todos os gols contam, e esse pode ser o tipo de momento que o ex-jogador da Liga MX precisa para se firmar na MLS.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    PERDEDOR: Emmanuel Latte Lath

    Será que já é hora de considerar Emmanuel Latte Lath um fracasso? O Atlanta United gastou uma fortuna com o atacante, e ele simplesmente não correspondeu às expectativas no ano e pouco que está na liga. Claro, isso não é necessariamente culpa dele. Ele certamente pode ter motivos para reclamar da falta de assistências que recebeu enquanto jogava pelo Atlanta United. Ser o camisa 9 de um time que não cria muitas oportunidades é uma tarefa difícil.

    Mas ele também não tem ajudado muito a si mesmo. Um total de oito gols em 32 jogos no ano passado foi fraco. E ele marcou apenas um nos primeiros sete jogos desta temporada. Este fim de semana foi particularmente ruim para o marfinense, já que ele simplesmente não conseguiu se destacar contra um Chicago Fire em ascensão. Certamente, o Atlanta vai incentivá-lo a tentar sair dessa fase ruim com mais chutes a gol. Mas, até lá, ele parece um jogador supervalorizado que simplesmente não consegue se adaptar à MLS.

  • Phil NevilleGetty

    VENCEDOR: Phil Neville

    Neville estava, sem dúvida, jogando pelo seu emprego nesta semana. O Portland teve um início de temporada difícil e, com um calendário complicado pela frente, havia motivos para acreditar que o inglês estava a uma derrota de ser demitido. O LAFC, mesmo jogando em casa, parecia ser exatamente o adversário errado para qualquer tipo de façanha.

    Mas o Portland conseguiu. Sofreu mais chutes a gol do LAFC, mas teve mais posse de bola e foi preciso quando importava, lutando para conquistar uma vitória por 2 a 1 graças ao gol da vitória de Kevin Kelsy aos 96 minutos. Neville tem sido notavelmente intransigente em seu estilo de futebol. O Portland sempre vai tentar ter a posse de bola. Eles sempre querem jogar alguma versão do 4-3-3. É um estilo do tipo tudo ou nada, mas aqui funcionou, e Neville vai sobreviver por mais um dia.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    PERDEDOR: Ben Olsen

    O Houston Dynamo abriu os cordões à bolsa neste verão. A franquia, historicamente parcimoniosa, destinou US$ 13 milhões para reforçar o elenco, trazendo uma série de talentos para dar a Ben Olsen uma chance real de subir na tabela após uma temporada sem playoffs. E parecia ser uma decisão inteligente. Olsen é um técnico experiente, capaz de montar uma equipe, especialmente no ataque.

    O problema? A defesa tem sido desastrosa até agora. O Houston sofreu 16 gols até o momento, o segundo pior desempenho da Conferência Oeste. Este fim de semana foi particularmente sombrio, quando a equipe levou seis gols no Colorado. O Rapids é um time bom, mas sofrer seis gols nunca é bom. Olsen e companhia precisarão se reorganizar daqui para frente.