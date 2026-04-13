Vencedores e perdedores da MLS: Julian Hall é o verdadeiro melhor jovem da MLS, German Berterame acaba com sua fase ruim e Tata Martino pode estar em sérios apuros

Esta foi uma semana importante para quem gosta de apontar a falta de equilíbrio na MLS. Foi uma rodada de jogos bastante peculiar. O Inter Miami ficou no empate em 2 a 2. O LAFC, até então invicto, foi derrotado por um Portland em dificuldades. O San Diego FC perdeu novamente. Nada nesta liga é previsível, e é por isso que a amamos.

Mas, se olharmos mais a fundo, vemos algumas histórias interessantes surgindo. Julian Hall, que tantas vezes ficou em segundo plano em relação a Cavan Sullivan na disputa pelo título de melhor jovem jogador da MLS, continuou a impressionar. German Berterame mostrou que, afinal, talvez não tenha sido uma contratação tão ruim assim. E um técnico de renome pode muito bem ter conseguido o tipo de resultado que salvará seu emprego.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da MLS após mais um fim de semana caótico de ação...