Vencedores e perdedores da MLS: James Rodríguez e Josh Sargent fazem suas tão esperadas estreias. Será que é hora de se preocupar com Son Heung-Min?

James Rodríguez finalmente entrou em campo pelo Minnesota United. Mas essa pode ser a única boa notícia para um time dos Loons que parece estar bem abaixo do seu nível desde que perdeu Eric Ramsay para o West Brom durante a entressafra (a boa notícia: ele está disponível novamente).

O Minnesota não é o único time em dificuldades, no entanto. Um mês após o início da temporada da MLS, a tabela já conta uma história estranha: alguns times muito bons — principalmente na Conferência Oeste — e outros surpreendentemente ruins. O Orlando City recentemente se despediu do técnico Oscar Pareja, que estava no cargo há muito tempo e sempre superava as expectativas. Será que Pat Noonan está enfrentando questões semelhantes? A derrota por 6 a 1 para o New England Revolution, que vinha enfrentando dificuldades, é inexplicável, especialmente para um time de Cincinnati que, no papel, é um dos mais completos da MLS.

Enquanto isso, o Toronto FC espera que sua reviravolta esteja próxima. Os Reds finalmente apresentaram Josh Sargent no BMO Field após concluir o que pode se tornar uma transferência recorde na MLS. O Toronto não parece o mesmo desde seu triunfo na MLS Cup há quase uma década. Será que Sargent pode ser a faísca que trará de volta os bons velhos tempos?

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da 4ª rodada da MLS.