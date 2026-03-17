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MLS Winners and Losers March 16GOAL

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Vencedores e perdedores da MLS: James Rodríguez e Josh Sargent fazem suas tão esperadas estreias. Será que é hora de se preocupar com Son Heung-Min?

A quarta semana da MLS não decepcionou, com várias contratações de destaque fazendo sua estreia. Será que a situação de Pat Noonan no FC Cincinnati está ficando cada vez mais delicada?

James Rodríguez finalmente entrou em campo pelo Minnesota United. Mas essa pode ser a única boa notícia para um time dos Loons que parece estar bem abaixo do seu nível desde que perdeu Eric Ramsay para o West Brom durante a entressafra (a boa notícia: ele está disponível novamente).

O Minnesota não é o único time em dificuldades, no entanto. Um mês após o início da temporada da MLS, a tabela já conta uma história estranha: alguns times muito bons — principalmente na Conferência Oeste — e outros surpreendentemente ruins. O Orlando City recentemente se despediu do técnico Oscar Pareja, que estava no cargo há muito tempo e sempre superava as expectativas. Será que Pat Noonan está enfrentando questões semelhantes? A derrota por 6 a 1 para o New England Revolution, que vinha enfrentando dificuldades, é inexplicável, especialmente para um time de Cincinnati que, no papel, é um dos mais completos da MLS.

Enquanto isso, o Toronto FC espera que sua reviravolta esteja próxima. Os Reds finalmente apresentaram Josh Sargent no BMO Field após concluir o que pode se tornar uma transferência recorde na MLS. O Toronto não parece o mesmo desde seu triunfo na MLS Cup há quase uma década. Será que Sargent pode ser a faísca que trará de volta os bons velhos tempos?

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da 4ª rodada da MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    VENCEDOR: Petar Musa

    Petar Musa não costuma ser citado como uma atração imperdível da MLS. É provável que você não veja camisetas de Musa fora da região de Dallas, e os jogos do FC Dallas geralmente não são os mais disputados da cidade quando a equipe visita outros estádios, como acontece com Lionel Messi, Son Heung-min ou, agora, James Rodríguez.

    No entanto, ele pode ser o melhor atacante da liga que não veste a camisa nº 10 do Inter Miami. Musa provou isso na noite de sábado contra a famosa defesa do San Diego FC em seu próprio estádio, marcando um hat-trick inacreditável para forçar um empate em 3 a 3. Isso dá continuidade a um início impressionante para o jogador da seleção croata, que agora soma cinco gols em quatro partidas.

    Mesmo que Musa não seja um nome conhecido nos Estados Unidos, ele certamente está causando impacto no exterior. No ano passado, o AS noticiou que clubes da Premier League estavam de olho no atacante. A transferência não se concretizou, mas se ele mantiver esse ritmo — especialmente se for convocado para a seleção croata na Copa do Mundo —, ele pode se tornar um alvo de transferência de alto valor neste verão.

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  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    PERDEDOR: James Rodríguez

    Para ser justo, isso é injusto com Rodríguez, que vem se recuperando fisicamente para sua tão esperada estreia pelo Minnesota. No entanto, não parece que o astro colombiano vá ajudar muito se os Loons continuarem enfrentando tantas dificuldades assim.

    Times bons não perdem por seis gols. Mesmo que tenha sido contra um Vancouver Whitecaps bem entrosado, a pressão recai sobre o novo técnico Cameron Knowles. O Minnesota sofreu 11 gols nas quatro primeiras partidas, empatado na segunda pior marca da liga.

    Além da perda de Dayne St. Clair, este elenco é praticamente o mesmo que chegou às semifinais da Conferência Oeste na temporada passada — só que agora conta com uma grande reforço na figura de Rodríguez. A organização tática e uma mentalidade defensiva sólida impulsionaram aquela campanha. Até agora, neste ano, nenhuma das duas coisas tem sido evidente.

    A responsabilidade recai sobre Knowles.

  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Josh Sargent

    Sargent quase se tornou um herói logo no seu primeiro toque de bola. O novo atacante do Toronto saiu do banco e, em uma jogada ensaiada, conseguiu um toque bem na frente do gol, mas a bola foi imediatamente bloqueada pela defesa do New York Red Bulls.

    Essa não foi a única chance que Sargent viu escapar. Ele também perdeu um cara a cara após receber um passe em profundidade perfeitamente medido. Essas chances perdidas custaram caro, já que os visitantes empataram no final, forçando um empate em 1 a 1, mas ainda havia motivos para otimismo. Para um jogador que teve cerca de oito dias de treino com o clube, a integração na equipe de Robin Fraser ficou imediatamente evidente. Considerando o valor de Sargent, é de se imaginar que os gols não demorarão a aparecer.

    Tão importante quanto isso, o entusiasmo voltou a Toronto. Historicamente, os Reds têm sido um dos times mais ambiciosos da MLS, com uma torcida fervorosa que faz da maior cidade do Canadá um dos melhores mercados de futebol da América do Norte quando o time é competitivo. O problema é que eles não o são há quase uma década. Movimentações malfadadas, como a era Lorenzo Insigne, fizeram com que arquibancadas cada vez mais vazias se tornassem uma visão comum no BMO Field.

    No entanto, no sábado, no momento em que Sargent pisou no gramado, havia uma agitação palpável nas arquibancadas. Movimentações como a contratação de Sargent — juntamente com a troca do ano passado por Djordje Mihailovic — significam que as expectativas agora devem ser maiores. Para Fraser, isso provavelmente significa playoffs ou fracasso. Veremos se ele consegue levá-los até lá.

  • Los Angeles Football Club v FC DallasGetty Images Sport

    PERDEDOR: Son Heung-Min

    "Vencer é o melhor desodorante."

    Para o LAFC, a famosa frase de John Madden parece especialmente adequada neste momento. Madden costumava usá-la para descrever como a vitória pode mascarar falhas que mais tarde podem voltar para prejudicar uma equipe. No momento, porém, é difícil encontrar muitos problemas para o LAFC. Eles têm um recorde perfeito de 4 vitórias e 0 empates, somando 12 pontos, logo atrás do Vancouver Whitecaps no saldo de gols. Não sofreram nenhum gol e parecem ter potencial para serem campeões nesta temporada.

    No entanto, se há um ponto de preocupação, talvez seja o ataque. O LAFC marcou respeitáveis oito gols no ano, mas, considerando o talento ofensivo à sua disposição, é justo questionar se esse número não deveria ser maior. Parte dessa questão pode estar em Son Heung-Min.

    O astro sul-coreano ainda não marcou nesta temporada, o que parece quase absurdo considerando sua forma no ano passado. Em 2025, ele marcou nove gols e deu três assistências em 10 partidas. Este ano, ele já tem três assistências, mas não tem sido tão preciso na frente do gol, registrando apenas dois chutes a gol.

    Com o time, de resto, funcionando a todo vapor, esse é um assunto que tem passado praticamente despercebido. Mas, no momento em que o LAFC perder pontos, os holofotes certamente se voltarão para o Jogador Designado que muitos esperavam que disputasse o prêmio de MVP da MLS. Já houve sinais visíveis de frustração — particularmente na estreia contra o Miami, quando ele desabafou com o novo técnico Marc Dos Santos após ser substituído antes do apito final. Fique ligado.

  • New York City FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    VENCEDOR: NYCFC

    O site The Athletic realizou recentemente uma pesquisa com os diretores gerais da MLS, e um dos resultadosmais notáveis foi a grande consideração pelo técnico do New York City FC, Pascal Jansen, que ficou em segundo lugar, atrás apenas de Jesper Sorensen, como o melhor treinador da liga na opinião deles. A julgar pelo início do NYCFC na temporada de 2026, eles podem ter acertado em cheio.

    Os Pigeons estão voando alto, liderando a Conferência Leste com um sólido histórico de 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O mais impressionante é que Jansen está conseguindo isso com um elenco que não conta com um atacante reconhecido, após perder Alonso Martínez por lesão durante a janela internacional de novembro passado e ver uma grande contratação de Moussa Sylla fracassar logo antes do início da temporada.

    Em vez disso, ele se mostrou criativo, às vezes escalando Nicolás Fernández Mercau, de 1,68 m, como falso nove. O resultado? Mercau lidera o time com quatro gols, e o NYCFC ostenta um dos ataques mais perigosos da MLS, com 11 gols em quatro jogos.

    É muito cedo para falar sobre candidatos a Treinador do Ano, mas Jansen já está se consolidando como um dos principais técnicos da MLS.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: O estado de Ohio

    Se não fosse pelo surpreendente início de 0-4-0 do Philadelphia Union e pelo St. Louis repetir os erros das duas últimas temporadas, o Columbus poderia ser o pior time da MLS neste momento.

    É difícil de acreditar, mas o Crew soma apenas dois pontos em quatro partidas. O Columbus não tem se saído muito bem até agora, mas os problemas no ataque são os mais preocupantes. O Crew marcou apenas quatro gols, apesar de contar com Wessam Abou Ali em plena forma ao lado de Diego Rossi. As coisas simplesmente não estão dando certo para o novo técnico Henrik Rydström.

    Embora grande parte da atenção tenha se concentrado em Rydström, talvez seja justo questionar Daniel Gazdag. Contratado em uma transferência sensacional para compensar parte da produção perdida com a saída de Cucho Hernandez, Gazdag soma apenas oito participações em gols em 28 partidas no campeonato. O time precisa de mais de seu craque húngaro.

    Do outro lado da rivalidade entre Hell e Real, o FC Cincinnati também está passando por dificuldades — e pode ser um exemplo do que acontece quando a tentativa de repetir o sucesso dá errado. Embora o clube provavelmente diga o contrário, a goleada sofrida no ano passado nas mãos do Inter Miami não deve ter sido bem recebida, considerando a força desse elenco. O FCC é indiscutivelmente um dos times mais completos da MLS, mas desmoronou na derrota por 4 a 0 para os futuros campeões nas semifinais.

    Nesta temporada, além de vencer o Atlanta United, a equipe de Pat Noonan perdeu para três times em dificuldades — Minnesota United, Toronto FC e New England —, dando a cada um deles sua primeira vitória do ano.

    Noonan continua sendo um dos treinadores mais respeitados da MLS. Mas com nomes comprovadamente vencedores potencialmente disponíveis — Eric Ramsay, Oscar Pareja, Patrick Vieira e até mesmo Wilfried Nancy (embora isso seja difícil de imaginar, dada a rivalidade) — a pressão aumentará se os resultados não melhorarem em breve.

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