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MLS Winners and Losers May 18GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da MLS: Hugo Cuypers em busca de recordes, Sam Sarver dá o tom de descontração e o Inter Miami de Lionel Messi conquista sua primeira vitória no Nu Stadium

Especiais e Opinião
S. Sarver
A. Hoyos
H. Cuypers
M. Moralez
Inter Miami CF
FC Dallas
Chicago Fire FC

Um atacante do FC Dallas proporcionou um dos momentos mais emocionantes da temporada até agora, enquanto o Miami conquistou uma vitória elegante em casa.

Sam Sarver, você é uma lenda absoluta.

Esta temporada estava precisando de um pouco de emoção, de um pouco de provocação. A qualidade do futebol na MLS nunca esteve tão boa. Há todos os tipos de clubes jogando com todos os tipos de sistemas, com treinadores de todo o mundo. Mais de cinquenta jogadores desta liga irão, muito provavelmente, para a Copa do Mundo. Tudo isso é ótimo. Mas o que faltava era um pouco de emoção, algo para gerar um pouco de agitação.

Entra em cena o animado atacante do FC Dallas, que decidiu tirar sarro de alguns torcedores adversários e acabou bebendo quase uma cerveja inteira depois de marcar o gol da vitória no finalzinho (mais sobre isso depois). Foi um momento divertido em uma semana que, de resto, foi emocionante na MLS. Houve muito o que gostar aqui. O Inter Miami conquistou sua primeira vitória no Nu Stadium — um jogo em que Messi deu uma assistência sublime. Guilherme lembrou a todos por que ele é, discretamente, uma das melhores contratações da temporada para o Houston Dynamo. E Hugo Cuypers marcou gols como se seu nome fosse Robert Lewandowski.

O GOAL resume mais uma semana intrigante de ação na MLS, com a pausa para a Copa do Mundo se aproximando...

  • VENCEDOR: Sam Sarver

    Que momento! Será que existe maneira melhor de fazer o papel de vilão do que a forma como Sarver o interpretou com maestria na noite de sábado?

    O ponta do FC Dallas marcou um gol de contra-ataque verdadeiramente lindo para garantir a vitória em San Jose, furando a defesa e finalizando no canto inferior. E então, diante da torcida da equipe da casa, ele entrou em ação. Ele comemorou dando um “mergulho” de costas nas placas de publicidade e, quando torcedores insatisfeitos jogaram cervejas no campo, Sarver simplesmente pegou uma, parou um segundo para olhar para a torcida e tomou tudo de um só gole.

    Isso foi legal para os torcedores de San Jose, que viram seu time perder no final de forma bastante dolorosa? Provavelmente não. Mas foi um momento de grande impacto para encerrar uma partida de futebol cativante — e certamente um dos momentos da temporada até agora.


    • Publicidade
  • Henrik RydstromGetty

    PERDEDOR: Henrik Rydstrom

    Bem, quando se perde o emprego, é difícil aguentar a pressão do fim de semana. O Columbus Crew anunciou no domingo à noite que havia dispensado o técnico sueco de suas funções. Basta olhar para as estatísticas para perceber facilmente o motivo. Rydstrom venceu apenas três das 14 partidas da MLS, e o diretor-geral Issa Tall admitiu posteriormente que ele nunca conseguiu o apoio total do vestiário depois de receber a difícil tarefa de suceder a lenda do clube, Wilfried Nancy.

    Talvez mais preocupante, porém, tenha sido o estilo de jogo. Rydstrom nunca conseguiu realmente tirar o melhor proveito de um time repleto de talentos. O Columbus praticava um dos futebol mais empolgantes da liga sob o comando de Nancy e estava repetidamente entre os times que mais marcavam gols na MLS. Sob o comando de Rydstrom, a equipe parecia um pouco apática. O empate em 1 a 1 com o Philadelphia Union, que vem passando por uma fase de baixa de gerações, resumiu bem a situação — e acabou custando o emprego a Rydstrom.

  • Hugo Cuypers Getty

    VENCEDOR: Hugo Cuypers

    Quem é Robert Lewandowski? Dê uma olhada nas últimas páginas dos jornais, dê uma olhada nas redes sociais e ouça o que se comenta nas ruas, e grande parte das especulações parece apontar Robert Lewandowski — cuja saída do Barcelona já está confirmada — como o principal alvo do Chicago Fire. Mas talvez eles nem precisem dele.

    Hugo Cuypers, até o momento, tem sido um atacante bastante convincente na MLS. Ele marcou 10 gols em sua primeira temporada e 21 no ano passado. Esta campanha pareceu bastante decisiva para ele. Para ser claro, o Fire precisava de ajuda para impedirque a bola entrasse no gol, mas se houvesse um atacante lendário no mercado, qualquer time deveria realmente aproveitar a oportunidade.

    Mas será que eles realmente precisam de Lewandowski? Cuypers está tendo uma temporada notável, beirando o recorde. E ao marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Montreal no sábado, ele se colocou entre a elite. Ele já marcou em 10 jogos consecutivos da MLS pela equipe de Gregg Berhalter. A última pessoa a atingir dois dígitos? Carlos Vela em 2020. Não é má companhia.

  • Maxi MoralezGetty

    PERDEDOR: Maxi Moralez

    No primeiro tempo da partida do NYCFC contra o New York Red Bulls, Maxi Moralez fez algo bastante inofensivo. Um zagueiro central do Red Bulls recebeu um passe. Moralez pressionou e tentou recuperar a bola. Mas, quando Moralez se lançou aos pés do adversário, sua perna cedeu. Não houve contato real, e o jogador de 39 anos caiu no chão. Ele pediu ajuda com gestos e foi retirado de maca do campo.

    Foi uma daquelas lesões que pareciam graves apenas devido ao quão pouco contato realmente houve. Relatos dispersos sugeriram que houve algum tipo de lesão no joelho. O NYCFC ainda não confirmou nada. Mas parece que pode ser algo sério para o lendário meio-campista ofensivo. E se ele sofresse uma lesão de longa duração, na idade dele, é justo questionar até que ponto um retorno seria possível. Os Pigeons certamente esperam por boas notícias.

  • Guilherme Houston DynamoGetty

    VENCEDOR: Guilherme

    Guilherme sempre teve tudo para ser uma contratação sólida para o Houston. O brasileiro de 31 anos é um grande talento, capaz de fazer um pouco de tudo. Principalmente como ponta esquerda, ele também pode atuar pela direita ou pelo meio. Ben Olsen admitiu ao GOAL antes do início da temporada que precisava de um pouco mais de criatividade no ataque. E é exatamente isso que Guilherme oferece. Não importa onde jogue, ele é um catalisador. E os resultados até agora têm sido sólidos. Guilherme tem contribuído com gols e assistências, além de dar um pouco de vida no terço final do campo.

    Ele ofereceu mais um momento de classe no sábado, marcando na vitória do Dynamo por 1 a 0 sobre o Vancouver Whitecaps, rival da Conferência Oeste. São agora 11 contribuições para gols na temporada para o jogador de Houston, e o Dynamo venceu três dos últimos quatro jogos. Ainda há algumas inconsistências, mas Guilherme está impulsionando um time que está bem na briga pelos playoffs. Isso não é nada ruim.

  • Guillermo HoyosGetty

    VENCEDOR: Guillermo Hoyos

    Finalmente, uma boa noite para o técnico do Miami. Tem sido um mês estranho desde que Javier Mascherano perdeu o cargo no sul da Flórida. Hoyos foi nomeado do nada e tem sido destaque na mídia principalmente por pedir que a imprensa pare de pressionar Lionel Messi. Os resultados, embora satisfatórios, não têm sido exatamente brilhantes. E, antes do jogo de domingo, o Miami ainda não havia conquistado nenhuma vitória no Nu Stadium.

    E, finalmente, conseguiu uma. O crédito aqui é de Hoyos, que mudou um pouco as coisas. Ele optou pelo sistema que Mascherano nunca conseguiu fazer funcionar totalmente e escalou um trio de ataque formado por Messi, Luis Suárez e Germán Berterame. E embora haja falhas defensivas, o Miami está muito mais controlado com esse trio e as pernas de Telasco Segovia cobrindo as lacunas entre eles. Messi, é claro, fez algumas jogadas heroicas, dando uma assistência sublime e marcando um gol maravilhoso na confortável vitória por 2 a 0. O Portland não ofereceu muito naquela noite, mas o Miami também não deu muitas chances a eles. Finalmente, uma boa noite para o novo técnico.