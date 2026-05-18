Sam Sarver, você é uma lenda absoluta.

Esta temporada estava precisando de um pouco de emoção, de um pouco de provocação. A qualidade do futebol na MLS nunca esteve tão boa. Há todos os tipos de clubes jogando com todos os tipos de sistemas, com treinadores de todo o mundo. Mais de cinquenta jogadores desta liga irão, muito provavelmente, para a Copa do Mundo. Tudo isso é ótimo. Mas o que faltava era um pouco de emoção, algo para gerar um pouco de agitação.

Entra em cena o animado atacante do FC Dallas, que decidiu tirar sarro de alguns torcedores adversários e acabou bebendo quase uma cerveja inteira depois de marcar o gol da vitória no finalzinho (mais sobre isso depois). Foi um momento divertido em uma semana que, de resto, foi emocionante na MLS. Houve muito o que gostar aqui. O Inter Miami conquistou sua primeira vitória no Nu Stadium — um jogo em que Messi deu uma assistência sublime. Guilherme lembrou a todos por que ele é, discretamente, uma das melhores contratações da temporada para o Houston Dynamo. E Hugo Cuypers marcou gols como se seu nome fosse Robert Lewandowski.

O GOAL resume mais uma semana intrigante de ação na MLS, com a pausa para a Copa do Mundo se aproximando...