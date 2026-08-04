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Evander, FC CincinnatiGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da MLS: Evander pede desculpas por marcar gols da vitória, Kai Wagner está de volta e o San Diego FC não aprende a lição

Vencedores & perdedores
Major League Soccer
Especiais e Opinião
FC Cincinnati
Chicago Fire FC
Seattle Sounders
San Diego FC
Evander Ferreira
K. Wagner
R. Lewandowski

Com a pausa para a Copa do Mundo definitivamente encerrada, a GOAL analisa os vencedores e perdedores de mais uma semana intrigante da MLS.

A MLS encontrou o sucessor de Don Garber em Larry Berg, mas, por enquanto, o foco continua em campo. O sinal mais claro disso? Lionel Messi voltou a jogar futebol. A pausa para a Copa do Mundo acabou oficialmente. O principal nome está de volta. É hora de levar as coisas a sério de novo.

O Inter Miami não recebeu exatamente esse recado. Os Herons tiveram dificuldades contra o Columbus Crew e escaparam em um morno empate em casa por 2 a 2.

Em outros lugares, houve boas notícias para o Philadelphia Union, que percebeu que ter um lateral-esquerdo capaz de cruzar a bola talvez leve à criação de mais chances (quem diria?). E há também Evander, que continua muito bom em chutar a bola muito forte para o fundo da rede.

No geral, foi muito bom de assistir. É uma pena, na verdade, que a Leagues Cup agora interrompa o embalo da liga. Ainda assim, ele certamente voltará.

GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais uma semana envolvente de ação da MLS...

  • EvanderGetty

    VENCEDOR: Evander

    A primeira coisa que Evander fez depois de marcar de exatamente 35,2 metros do gol foi pedir desculpas ao seu técnico. O treinador do FC Cincinnati, Pat Noonan, supostamente havia feito uma reunião com seu elenco no início da semana, pedindo que eles finalizassem com mais qualidade e tivessem mais paciência no ataque. Um pouco mais de inteligência no terço final, argumentou ele, e o Cincinnati poderia dar o próximo passo.

    Então, quando Evander dominou, levantou a cabeça, deu de ombros e mandou a bola para a rede de muito longe, ele estava tecnicamente ignorando as ordens do seu técnico. Também estava marcando o gol da vitória em uma virada bastante notável sobre o San Jose. O Cincinnati abriu 2 a 0 de desvantagem em casa e parecia caminhar para derrotas consecutivas. Então Evander assumiu o controle. Ele deu a assistência para o primeiro com uma cavadinha precisa no caminho de Bryan Ramirez. Também deu a assistência para o segundo, encontrando Tom Barlow em uma área semelhante, e ele finalizou. E então veio o terceiro, realmente notável.

    Tudo isso aconteceu, claro, com o meia-atacante parecendo tão displicente como sempre. Mas, ao apito final, sua ficha mostrava: um gol, duas assistências, sete chances criadas e, claro, o prêmio de melhor em campo.

    • Publicidade
  • Brian SchmetzerGetty

    PIOR: Brian Schmetzer

    O que está acontecendo em Seattle? Os Sounders, se nada mais, estão sempre ali, por perto. O time de Brian Schmetzer chegou aos playoffs em nove das últimas 10 temporadas. Em todas essas aparições, exceto uma, ficou entre os quatro primeiros. A capacidade de fazer campanhas longas pode ser questionada, especialmente após a eliminação na primeira rodada para o Minnesota United nos pênaltis no ano passado. Mas consistência é a marca de Schmetzer.

    Por isso, é bastante intrigante ver a melhor equipe do Noroeste do Pacífico acumular seis derrotas seguidas, um novo recorde da franquia. É ainda mais surpreendente, e talvez um pouco desanimador, que duas das seis tenham sido para o Portland, que está em seu terceiro técnico na temporada. A derrota de sábado à noite pareceu particularmente sombria, nem que seja porque os Sounders realmente abriram o placar. Mas desmoronaram com o passar do jogo. A lesão de Paul Arriola, aos quatro minutos, foi um golpe para um elenco que já estava curto.

    E, enquanto o Portland administrou o jogo e buscou uma vitória tardia mais do que merecida, os Sounders pareceram sem energia e sem ideias. A equipe acertou apenas um chute no alvo no segundo tempo e teve sete toques na área adversária depois do intervalo. No momento, tudo parece um pouco sombrio. E, com a Leagues Cup se aproximando, é difícil ver onde as coisas podem melhorar.


  • imago-sport-1080642409.jpgPropaganda Photo

    VENCEDOR: Robert Lewandowski

    Bem, isso ia acontecer em algum momento. Houve uma cena engraçada antes do confronto da Conferência Leste do Chicago Fire contra o Charlotte. Robert Lewandowski literalmente não sabia para onde estava indo. Em um breve vídeo, captado pelas câmeras da Apple TV enquanto entrava no estádio, a lenda polonesa apareceu pedindo informações a um segurança enquanto caminhava pelos corredores do gigantesco Soldier Field.

    Afinal, esse lugar é novo para ele. Mas, no sábado, ele fez parecer que estava em casa. O que há de tão especial em Lewandowski hoje em dia é a forma como consegue se movimentar. Ele nunca dependeu de velocidade ou atletismo. Lewandowski é um daqueles atacantes resistentes que contam tanto com um instinto implacável quanto com a capacidade de contorcer o corpo para encontrar ângulos impossíveis. Os dois gols dele foram belos exemplos disso. O primeiro foi um giro e uma finalização fatal no canto inferior, com um movimento de quadril de um homem muito mais jovem. O segundo foi um leve toque na bola para afastá-la de um zagueiro, um toque delicado para fechar um ângulo e criar apenas espaço suficiente para uma batida colocada rasteira no canto inferior.

    Os primeiros jogos dele na liga foram um pouco difíceis. Mas não se engane. Lewandowski chegou.


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  • Tata MartinoGetty

    PIOR: Tata Martino

    Tata Martino afirmou antes desta temporada que o retorno ao Atlanta United era uma boa ideia:

    "Eu sei que existe um ditado de que segundas passagens nem sempre são as melhores. Mas, no meu caso, já fiz isso uma vez antes, e conseguimos alcançar o sucesso", disse ele à GOAL em novembro.

    Era bem fácil acreditar nele. O Atlanta vinha de uma temporada desastrosa, mas havia investido apenas 12 meses antes. O elenco parecia bom o bastante para, no mínimo, sair da lanterna da Conferência Leste e entrar na briga pelos playoffs. E, mesmo que Martino pedisse paciência, havia a expectativa de que o homem que lhes deu o título da MLS Cup menos de uma década antes pudesse ao menos mudar a sorte da equipe.

    Acontece que algumas situações são mais difíceis de reverter do que outras. O Atlanta simplesmente não consegue engrenar. Raramente é atropelado, mas nenhum clube da MLS perdeu mais jogos, e a equipe tem a menor pontuação da liga. A decepção mais recente? Uma derrota por 3 a 2 para o Philadelphia depois de abrir 2 a 0 aos 66 minutos. Para ser justo, o Atlanta ficou com 10 jogadores e estava em modo de sobrevivência. Mas sofrer dois gols nos acréscimos é uma reviravolta bastante sombria. A informação é de que Romelu Lukaku pode estar a caminho, pouco depois de Emmanuel Latte Lath ter sido emprestado ao Union Berlin. Isso certamente seria um reforço bem-vindo.

  • Kai WagnerGetty

    VENCEDOR: Kai Wagner

    A estratégia de transferências do Philadelphia é curiosa. Funciona mais ou menos assim: ter dois dos quatro melhores defensores da liga e depois se desfazer deles na mesma intertemporada. Ver um deles ter dificuldades para manter a regularidade em um rival da Conferência Oeste. Depois, recomprar o outro sete meses após deixá-lo sair. Wagner é o maior assistente da história do clube e tem um pé esquerdo mortal. Sem dúvida, ele também foi o melhor jogador do Union na campanha do Supporters' Shield de 2025, com 11 assistências e papel-chave na melhor defesa da MLS.

    Seu retorno tem sido algo bastante notável. O Union talvez estivesse enfrentando dificuldades quando ele chegou. Mas, com Wagner de volta, a equipe reencontrou sua velha forma. Ele tem três assistências em três jogos e deu duas de muita categoria para comandar a reação tardia do Union contra o Atlanta na noite de sábado. Resta saber se isso é apenas um impulso momentâneo para um time que não podia piorar. Certamente, NY Red Bulls, Seattle e Atlanta formam uma sequência gentil de jogos. Mas você só pode vencer o que colocam à sua frente, e Wagner voltou a parecer o melhor lateral-esquerdo da MLS.

  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    Pela milésima vez, San Diego, por que estamos saindo jogando desde trás? Sim, o campeão da Conferência Oeste do ano passado pratica um futebol agradável. Mas também é algo imensamente previsível e, às vezes, muito fácil de parar. Ainda assim, Varas manteve sua posição ao insistir para que o San Diego mantenha a bola no chão. O time é o último da liga em rebatidas por jogo e o 25º em xG contra. Traduzindo: não dá chutões para longe e, quando perde a bola, o adversário consegue recuperações em zonas perigosas. Na maioria das vezes, também está convertendo isso em gol.

    E foi exatamente isso que aconteceu contra o Minnesota. O San Diego sofreu um gol totalmente evitável aos três minutos, quando o time da casa se aproveitou de uma jogada desleixada. A equipe reagiu e buscou o empate por 1 a 1, e poderia até ter vencido. Mas a insistência de Varas em jogar de uma única maneira passou a ser prejudicial.