Vencedores e perdedores da MLS: Evander pede desculpas por marcar gols da vitória, Kai Wagner está de volta e o San Diego FC não aprende a lição

A MLS encontrou o sucessor de Don Garber em Larry Berg, mas, por enquanto, o foco continua em campo. O sinal mais claro disso? Lionel Messi voltou a jogar futebol. A pausa para a Copa do Mundo acabou oficialmente. O principal nome está de volta. É hora de levar as coisas a sério de novo.

O Inter Miami não recebeu exatamente esse recado. Os Herons tiveram dificuldades contra o Columbus Crew e escaparam em um morno empate em casa por 2 a 2.

Em outros lugares, houve boas notícias para o Philadelphia Union, que percebeu que ter um lateral-esquerdo capaz de cruzar a bola talvez leve à criação de mais chances (quem diria?). E há também Evander, que continua muito bom em chutar a bola muito forte para o fundo da rede.

No geral, foi muito bom de assistir. É uma pena, na verdade, que a Leagues Cup agora interrompa o embalo da liga. Ainda assim, ele certamente voltará.

GOAL analisa os vencedores e os perdedores de mais uma semana envolvente de ação da MLS...