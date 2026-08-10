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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da Leagues Cup: Cavan Sullivan tem a melhor atuação da jovem carreira, Robert Lewandowski mostra sua classe e Kris Valde se irrita com os torcedores no Providence Park

Especiais e Opinião
Análises
Leagues Cup
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Philadelphia Union
R. Lewandowski
C. Sullivan

Uma segunda rodada caótica da Leagues Cup trouxe um pouco mais de clareza sobre quem pode avançar ao mata-mata, com muitas boas atuações

Finalmente, o cenário da Leagues Cup está começando a ficar um pouco mais claro. Ter 36 times disputando um torneio com duas ligas separadas pode ficar um pouco complicado, especialmente quando apenas oito podem se classificar para o mata-mata, talvez um número insuficiente pelo tamanho do torneio, mas essa é uma questão para outro dia.

De qualquer forma, agora já existem algumas certezas. Dois clubes da MLS, Vancouver e Minnesota, estão definitivamente fora da competição. Nada menos que 10 clubes da Liga MX já se despediram. Às vésperas da rodada final, está basicamente tudo em aberto.

Ainda assim, alguns times realmente se colocaram em boa posição até aqui.

Austin e Charlotte fizeram o trabalho. O Chicago Fire, que começou a tirar o melhor de Robert Lewandowski, entrou na briga. O LAFC conseguiu lidar com um calendário complicado. O Philadelphia Union ainda tem chances. Mas alguns estão em perigo. O Inter Miami, favorito no papel, pode acabar não se classificando depois da derrota no fim de semana. O embalo do Portland Timbers pode ter parado bruscamente. Juntando tudo, a rodada final promete ser das mais atraentes.

E antes de alguns dias caóticos, GOAL analisa os vencedores e perdedores do fim de semana...



  • VENCEDOR: Cavan Sullivan

    O novo técnico do Philadelphia Union, Ryan Richter, tem feito um ótimo trabalho ao administrar Cavan Sullivan. O princípio geral dele? Deixar o garoto jogar. Enquanto primeiro Jim Curtin e depois Bradley Carnell adotaram uma abordagem cautelosa com o imensamente talentoso adolescente, Richter soltou o freio de mão. Nos cinco jogos de Richter no comando, quatro deles com vitória, os minutos de Sullivan foram: 85, 89, 89, 90 e 60.

    O futebol é, em grande parte, um esporte em que se aprende em serviço, com o futebol profissional sendo fundamental para permitir o desenvolvimento dos jovens. E Sullivan está vivendo isso plenamente. Claro, houve algumas imperfeições, lances em que o adolescente ainda exagera ou tenta fazer um pouco demais. Mas, na noite de sábado, ele fez uma hora maravilhosa de futebol. O adolescente marcou um gol e deu uma assistência. Ele completou todos os seus dribles e teve participação vital sem a bola enquanto o Union conseguiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Necaxa para seguir vivo na Leagues Cup.

    • Publicidade

  • PERDEDOR: Kris Velde

    Velde não jogou tão mal assim na derrota do Portland por 3 a 1 para o gigante da Liga MX, o Club America. Ele marcou um gol de empate realmente lindo aos 20 minutos, passando pela defesa para recolocar no jogo um time do Timbers que, fora isso, foi morno. Mas foi o que aconteceu depois disso que definiu a noite dele. Ao ser perguntado sobre a atmosfera, que contou com muitas camisas do Club America, Velde deu uma resposta bem enfática:

    "Merda, merda, merda, merda. Um monte de camisas amarelas na nossa própria casa. Nunca vi isso na minha vida. Não entendo como isso é possível", disse ele aos repórteres após o apito final.

    Talvez não façam isso no seu estádio?



  • Robert LewandowskiGetty

    VENCEDOR: Robert Lewandowski

    Sempre pareceu que Lewandowski só precisava de uma faísca para ganhar vida. Depois de passar em branco nos seus dois primeiros jogos na MLS, o atacante polonês encontrou um pouco de ritmo. Talvez mais importante, porém, ele lembrou o mundo do quão bom pode ser.

    Ele marcou duas vezes contra o Charlotte em 1º de agosto, e ambos os gols foram finalizações clássicas de centroavante. E a noite de domingo parecia pronta para ser um pouco frustrante. Ao longo dos 90 minutos, Lewandowski criou mais chances do que qualquer outro em campo, somou mais toques na área adversária e finalizou mais vezes. Parecia ser um daqueles dias. Então, o gol saiu. Ele foi o primeiro a reagir a um rebote para marcar o terceiro do Chicago na noite, em uma convincente vitória por 3 a 1.

    Seu gol de oportunismo não apenas matou o jogo, como também reforçou um ponto: Lewandowski é extremamente experiente. Outros jogadores poderiam ter perdido a cabeça, desistido ou, bem, parado de tentar. Mas o polonês esperou pelo seu momento e, mesmo que seu gol tenha sido brigado, foi mais do que merecido.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    DERROTADO: Inter Miami

    É verdade que houve algumas circunstâncias atenuantes na derrota do Inter Miami por 2 a 1 para o Monterrey, na noite de sábado. A principal delas foi a ausência de Lionel Messi devido à morte trágica de seu pai. Algumas coisas são maiores do que o futebol, e ficar sem seu principal jogador, ainda mais nas piores circunstâncias possíveis, é algo difícil de superar.

    Ainda assim, havia uma partida a ser disputada. E o Miami esteve longe de convencer em casa. O técnico Guillermo Hoyos escalou um time mais ou menos com força máxima como mandante. Mas, sem o suspenso Luis Suarez, com Messi ausente e German Berterame lesionado, os Herons foram bastante inofensivos no ataque. As já conhecidas fragilidades defensivas também apareceram, e havia pouco do que reclamar quando o ex-jogador do Chicago Fire Hugo Cuypers marcou o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, deixando as esperanças do Miami na Leagues Cup em perigo real. Para deixar claro, o Miami pode perder jogos. Nenhum time é perfeito.

    Mas esta partida levantou algumas questões mais amplas sobre o universo pós-Messi para o qual eles, sem dúvida, terão de se preparar. Quando ele sair, quem assume o comando? A noite de sábado não trouxe muito alento.

  • Seattle SoundersGetty

    VENCEDOR: Seattle Sounders

    Como Seattle precisava disso! Foi um período miserável para o Sounders, que igualou o recorde da franquia com uma sequência de sete derrotas entre 16 de maio e 5 de agosto. Nada dava certo para o gigante da MLS, que não tinha resposta para uma enxurrada de problemas de lesão no meio-campo, com Cristian Roldan à frente, e para uma defesa que não conseguia parar de sofrer gols.

    Bem, na noite de sábado, Roldan voltou ao time titular. E não foi coincidência que a equipe tenha parecido muito mais eficiente. O equilíbrio estava lá. Seattle controlou o jogo o tempo todo, ficando com a maior parte da posse de bola, cedendo apenas uma "grande chance" e criando muitas boas oportunidades. O Querétaro FC não conseguiu lidar com o herói cult Paul Rothrock pela esquerda, que ofereceu muita criatividade e intensidade, além de dar duas assistências na vitória por 3 a 0. Serão alguns dias difíceis. Seattle precisa vencer o Chivas, provavelmente por uma margem bem convincente, para garantir uma vaga no mata-mata. Mas este foi um resultado que lhe deu uma chance e também encerrou a má fase.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    DERROTADO: Vancouver Whitecaps

    No fim das contas, a era pós-Sebastian Berhalter em Vancouver talvez seja um pouco mais difícil de conduzir do que se pensava inicialmente. Enquanto Berhalter jogou os 90 minutos pelo Middlesbrough em sua estreia completa e deu a assistência para o gol da vitória no triunfo por 1 a 0 sobre o Wrexham, seus ex-companheiros sofreram em casa. O Whitecaps não contou com Andrés Cubas, que usou a braçadeira de capitão em sua primeira partida da Leagues Cup. O combativo meio-campista tem aparecido em rumores de transferência ultimamente, e a sexta-feira destacou o quanto ele é crucial para o Whitecaps.

    O time canadense foi realmente dominado sem ele, e nem mesmo o retorno de Thomas Muller conseguiu impedir o FC Juarez de sair com três pontos vitais na noite de sexta-feira. A súmula conta uma história de domínio de Vancouver e oportunismo do Juarez: os visitantes marcaram três gols em seis finalizações. Mas a realidade é que Vancouver foi frágil, cometeu muitos erros e ofereceu espaços demais nos contra-ataques. Agora está fora de um torneio no qual muitos esperavam que pudesse brigar.