Finalmente, o cenário da Leagues Cup está começando a ficar um pouco mais claro. Ter 36 times disputando um torneio com duas ligas separadas pode ficar um pouco complicado, especialmente quando apenas oito podem se classificar para o mata-mata, talvez um número insuficiente pelo tamanho do torneio, mas essa é uma questão para outro dia.

De qualquer forma, agora já existem algumas certezas. Dois clubes da MLS, Vancouver e Minnesota, estão definitivamente fora da competição. Nada menos que 10 clubes da Liga MX já se despediram. Às vésperas da rodada final, está basicamente tudo em aberto.

Ainda assim, alguns times realmente se colocaram em boa posição até aqui.

Austin e Charlotte fizeram o trabalho. O Chicago Fire, que começou a tirar o melhor de Robert Lewandowski, entrou na briga. O LAFC conseguiu lidar com um calendário complicado. O Philadelphia Union ainda tem chances. Mas alguns estão em perigo. O Inter Miami, favorito no papel, pode acabar não se classificando depois da derrota no fim de semana. O embalo do Portland Timbers pode ter parado bruscamente. Juntando tudo, a rodada final promete ser das mais atraentes.

E antes de alguns dias caóticos, GOAL analisa os vencedores e perdedores do fim de semana...







