Para surpresa de absolutamente ninguém, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, transformou a Copa do Mundo de 2026 em um verdadeiro caos, tanto dentro quanto fora de campo.
Conforme já foi destacado neste site, o formato com 48 seleções, que exigiu a introdução de uma tabela para o terceiro colocado, foi injusto e ridículo, enquanto a introdução de intervalos para hidratação foi, como era de se esperar, um verdadeiro assassino do ritmo do jogo — uma decisão vergonhosa disfarçada de tentativa de proteger os jogadores, mas que, na realidade, não passou de mais uma manobra cínica para gerar o máximo possível de receita publicitária para os detentores dos direitos de transmissão do torneio.
Como era de se esperar, torcedores de todo o mundo perceberam a defesadeInfantino — que insulta a inteligência — de interromper o jogo mesmo em arenas com ar-condicionado ou em condições de chuva, em nome da “igualdade”, e, com razão, vaiaram os intervalos em todos os jogos, sem exceção.
E isso se referia apenas aos torcedores que tiveram a sorte de conseguir realmente assistir aos jogos. Milhões e milhões de outros torcedores em todo o mundo foram impedidos de participar da maior festa do esporte, impossibilitados de assistir à grande maioria dos jogos nos Estados Unidos devido aos preços exorbitantes dos ingressos, hotéis e transporte — ou simplesmente porque tinham a cor ou religião “errada”.
Mais uma vez, nada disso foi nem um pouco surpreendente, pois, apesar de todas as preocupações expressas na fase de preparação, especialmente pelos torcedores africanos, Infantino passou mais de um ano cedendo aos caprichos de um lunático de direita. Era, portanto, inevitável que a FIFA perdesse completamente o controle de um torneio que deveria estar organizando — como ressalta o fato de que o principal árbitro da África nem sequer conseguiu entrar nos Estados Unidos.
Infantino afirmou que esta seria “a Copa do Mundo mais inclusiva” da história, mas já se revelou a mais exclusiva — e, por isso, o presidente da FIFA nunca deve ser perdoado, muito menos reeleito.