Até agora, tudo bem para os co-anfitriões da Copa do Mundo. É verdade que os Estados Unidos, o México e o Canadá foram todos sorteados em chaves bastante fracas, mas cada seleção merece reconhecimento por garantir uma vaga nas oitavas de final com uma partida de antecedência.

A seleção dos EUA e o “El Tri” chegaram até a garantir a liderança do grupo após vencerem suas duas primeiras partidas — o que foi particularmente significativo para os mexicanos, pois significa que jogarão em casa nas oitavas de final — e novamente nas quartas de final, caso derrotem o Equador no Azteca, um estádio magnífico e mítico no qual nunca perderam uma partida da Copa do Mundo. O México, portanto, tem uma chance real de chegar às quartas de final pela primeira vez desde que sediou o torneio pela última vez, lá em 1986.

Infelizmente para o Canadá, a seleção desperdiçou a oportunidade de disputar pelo menos mais uma partida em Vancouver após perder por 2 a 1 para a Suíça na mesma cidade. No entanto, simplesmente passar da fase de grupos é, inegavelmente, uma grande conquista para uma seleção que nunca havia vencido uma partida na fase final, com Jesse Marsch argumentando que 40 milhões de pessoas afirmarão que estavam presentes na histórica goleada de 6 a 0 sobre o Catar, que cativou o que é tradicionalmente “um país do hóquei”.

Além disso, não é como se os canadenses tivessem que viajar muito para a fase de 32. O Canadá enfrentará a África do Sul em uma partida com grandes chances de vitória em Inglewood, o que significa que há uma chance muito real de que todas as três nações anfitriãs cheguem às oitavas de final, já que a seleção dos EUA deve ter poder de fogo mais do que suficiente para derrotar a Bósnia e Herzegovina em Santa Clara.