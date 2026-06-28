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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

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Vencedores e perdedores da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: do conto de fadas de Cabo Verde e da grandiosidade de Lionel Messi ao colapso de Marcelo Bielsa e à péssima finalização da Turquia

Vencedores & perdedores
Copa do Mundo
L. Messi
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K. Mbappe
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Tunísia
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A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 teve um desfecho dramático no sábado, quando a Áustria marcou o gol de empate aos 96 minutos contra a Argélia, garantindo sua classificação para as oitavas de final e, ao mesmo tempo, eliminando o Irã, que estava prestes a avançar como uma das equipes que terminaram em terceiro lugar no torneio. Em outra partida, Lionel Messi saiu do banco para ajudar a Argentina a manter seu aproveitamento de 100% de vitórias com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e, com isso, o camisa 10 ampliou seu recorde de gols em finais para 19.

No entanto, o grande rival de Messi, Cristiano Ronaldo, não conseguiu ajudar Portugal a ultrapassar a Colômbia na liderança do Grupo K, já que a Seleção empatou em 0 a 0 com os Cafeteiros em Miami. Em outra partida, a República Democrática do Congo virou o jogo e derrotou o Uzbequistão, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final, ao lado da Croácia, que precisou de um gol da vitória aos 83 minutos contra Gana para garantir sua classificação.

Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores da maior fase de grupos da história da Copa do Mundo? O GOAL analisa tudo a seguir...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Os coapresentadores

    Até agora, tudo bem para os co-anfitriões da Copa do Mundo. É verdade que os Estados Unidos, o México e o Canadá foram todos sorteados em chaves bastante fracas, mas cada seleção merece reconhecimento por garantir uma vaga nas oitavas de final com uma partida de antecedência.

    A seleção dos EUA e o “El Tri” chegaram até a garantir a liderança do grupo após vencerem suas duas primeiras partidas — o que foi particularmente significativo para os mexicanos, pois significa que jogarão em casa nas oitavas de final — e novamente nas quartas de final, caso derrotem o Equador no Azteca, um estádio magnífico e mítico no qual nunca perderam uma partida da Copa do Mundo. O México, portanto, tem uma chance real de chegar às quartas de final pela primeira vez desde que sediou o torneio pela última vez, lá em 1986.

    Infelizmente para o Canadá, a seleção desperdiçou a oportunidade de disputar pelo menos mais uma partida em Vancouver após perder por 2 a 1 para a Suíça na mesma cidade. No entanto, simplesmente passar da fase de grupos é, inegavelmente, uma grande conquista para uma seleção que nunca havia vencido uma partida na fase final, com Jesse Marsch argumentando que 40 milhões de pessoas afirmarão que estavam presentes na histórica goleada de 6 a 0 sobre o Catar, que cativou o que é tradicionalmente “um país do hóquei”.

    Além disso, não é como se os canadenses tivessem que viajar muito para a fase de 32. O Canadá enfrentará a África do Sul em uma partida com grandes chances de vitória em Inglewood, o que significa que há uma chance muito real de que todas as três nações anfitriãs cheguem às oitavas de final, já que a seleção dos EUA deve ter poder de fogo mais do que suficiente para derrotar a Bósnia e Herzegovina em Santa Clara.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    PERDEDORA: Tunísia

    Sabri Lamouchi sabia muito bem que a Tunísia enfrentaria adversários de peso em um grupo que contava com Suécia, Japão e Holanda, mas insistiu que tanto ele quanto seus jogadores estavam ansiosos para participar “desse incrível evento mundial”. Infelizmente para o ex-jogador da seleção francesa, sua participação teve um fim brutalmente prematuro: Lamouchi foi demitido após a derrota da Tunísia por 5 a 1 para a Suécia, tornando-se assim o primeiro técnico na história da Copa do Mundo a ser demitido após apenas uma partida.

    Ainda assim, o ex-técnico do Nottingham Forest pode se consolar com o fato de que os problemas da seleção nacional vão muito além do treinador. De fato, a incapacidade de Hervé Renard de levantar as Águias de Cartago — que sofreram mais duas derrotas contundentes contra o Japão e a Holanda — gerou um debate, talvez já atrasado, sobre a forma como a Federação Tunisiana de Futebol (TFF) opera.

    Afinal, Lamouchi havia sido contratado há apenas cinco meses para substituir Sami Trabelsi, que conduziu a equipe pelas eliminatórias sem sofrer nenhum gol, mas acabou sendo demitido após a derrota nas oitavas de final da Copa Africana das Nações para o Mali, nos pênaltis.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    VENCEDOR: Sebastian Beccacece

    Sebastián Beccacece não hesitou em ressaltar que a dramática vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha não tinha nada a ver com ele. “Isso é para o povo”, disse ele. “Os jogadores garantiram a classificação [para as oitavas de final] para eles, então que comemorem juntos e aproveitem esse momento.”

    Beccacece também merecia aproveitar o momento — e foi o que fez, subindo nas arquibancadas para abraçar sua família, tanto após o gol da vitória do Equador no final da partida quanto quando soou o apito final.

    Foram cenas verdadeiramente sensacionais, do tipo que nos lembram por que assistimos à Copa do Mundo, e que se tornaram ainda mais emocionantes pelo fato de que Beccacece provavelmente teria sido demitido se o Equador não tivesse conseguido essa grande zebra em Nova Jersey.

    O argentino pode ter feito um trabalho sensacional ao levar o Equador ao segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas, mas o caráter defensivo de suas táticas foi questionado — especialmente após uma sequência de quatro empates consecutivos sem gols.

    Assim, Beccacece parecia um homem condenado após o Equador não ter marcado nenhum gol nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo. O empate em 0 a 0 com Curaçao foi particularmente ruim para o técnico de 45 anos, que sabia que nada menos do que uma vitória sobre a Alemanha manteria a “La Tri” na competição — e a ele no cargo.

    Beccacece, portanto, merece todo o crédito por ter arquitetado uma vitória plenamente merecida sobre uma seleção que vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas — apesar de ter ficado atrás no placar logo aos dois minutos de jogo.

    “É a maior vitória do Equador em uma Copa do Mundo”, afirmou o técnico, com toda razão, após garantir uma vaga nas oitavas de final ao derrotar os tetracampeões. “Trabalhamos para isso, viemos com o sonho de fazer a melhor Copa do Equador de todos os tempos, e agora conseguimos.

    “Mantivemos a tranquilidade. Mantivemos exatamente a mesma ideia de como jogar. Agora, vamos seguir em frente, com humildade e prudência.” E com um técnico argentino que, de repente, virou a sensação do Equador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Irã

    O Irã está fora da Copa do Mundo, e isso é extremamente conveniente tanto para os Estados Unidos quanto para a FIFA, pois, muito provavelmente, muitas pessoas vão esquecer o tratamento vergonhoso que Amir Ghalenoei e seus jogadores receberam no torneio.

    Por nenhuma outra razão além da pura perseguição política, o Irã foi, como disse Ghalenoei, “a seleção mais oprimida” da história da Copa do Mundo, forçada a chegar pouco antes e logo após seus dois primeiros jogos da fase de grupos, o que teve um efeito devastador na preparação para ambas as partidas. “Tudo é um desastre para nós”, admitiu o capitão Mehdi Taremi após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na primeira rodada.

    Apesar disso, o Irã esteve “a milímetros” de chegar às oitavas de final, já que o “gol da vitória” de Shoja Khalilzadeh nos acréscimos contra o Egito foi anulado por um impedimento extremamente apertado.

    Se não tivessem sido submetidos às “piores condições possíveis”, há todas as chances de que o Irã — que foi a primeira seleção da história da Copa do Mundo a sofrer um atentado a bomba por parte do país anfitrião — tivesse chegado à fase eliminatória. Ao falar após a eliminação de sua equipe invicta, Ghalenoei implorou à FIFA para “não deixar isso acontecer novamente”, ao mesmo tempo em que instou “o Sr. Infantino a enfrentar” os Estados Unidos. Obviamente, não havia/há nenhuma chance disso acontecer. Infantino é um covarde que não fará nada além de falar que esta foi a melhor Copa do Mundo de todos os tempos quando proferir seu discurso de encerramento no mês que vem.

    No entanto, embora os EUA e a FIFA, sem dúvida, façam o possível para dar a impressão de que o Irã nem sequer esteve lá, os jogadores de Ghalenoei — que deixaram um recado pedindo que “prevalecessem a paz, o respeito e a amizade entre todas as nações” após o empate em 0 a 0 com a Bélgica em Los Angeles — deixaram sua marca na Copa do Mundo de 2026 contra todas as adversidades. “O que esses jovens fizeram”, disse o técnico, “ficará registrado na história.”

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Turquia

    O consenso geral antes do início do torneio era de que havia três “azarões” óbvios: Noruega, Japão e Turquia. Os dois primeiros se saíram bem, fazendo jus às expectativas; o último, não.

    Apesar de ter derrotado os co-anfitriões dos EUA, a Turquia terminou em último lugar em um grupo que muitos acreditavam que ela lideraria, e o mais traumático foi que foi eliminada após apenas duas partidas. “Todo mundo está triste, todo mundo está chorando”, revelou o meia-atacante do Real Madrid, Arda Güler, depois que os jogadores de Vincenzo Montella sofreram uma surpreendente derrota por 2 a 0 para a modesta Austrália, seguida por uma derrota por 1 a 0 para o Paraguai, que jogava com dez jogadores. “Devíamos ter vencido esses jogos. Nos esforçamos muito, mas não deu certo. Mas deveríamos ter marcado alguns gols.”

    Mas não marcaram. A Turquia apenas bateu o recorde de maior número de chutes a gol em duas partidas sem acertar o fundo da rede pelo menos uma vez.

    “De alguma forma, a bola não entrou”, lamentou Montella. “É muito difícil dizer adeus à Copa do Mundo depois de apenas duas partidas.” E especialmente para um elenco relativamente jovem que havia conquistado de verdade o status de “azarão” ao praticar um futebol fantástico e chegar às quartas de final do Campeonato Europeu há apenas dois anos.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: África

    Há quatro anos, no Catar, uma magnífica seleção do Marrocos fez história ao chegar às semifinais da Copa do Mundo. No entanto, pode-se facilmente argumentar que o torneio deste verão já é um sucesso ainda maior para a África.

    O continente enviou 10 seleções para o torneio na América do Norte, e apenas uma está voltando para casa após a fase de grupos (a Tunísia). É uma conquista verdadeiramente histórica, considerando que o recorde anterior de seleções da CAF na fase eliminatória era de três!

    “Agora, todas as seleções africanas podem sonhar grande. Na última Copa do Mundo, o Marrocos chegou às semifinais, mas o que está por vir é bom para as seleções africanas”, disse Yoane Wissa após ajudar a República Democrática do Congo a chegar às oitavas de final com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. “Podemos ver que agora os jovens jogadores estão surgindo ainda mais cedo, o que é bom, e isso mostra que nossa federação pode sonhar grande.”


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Marcelo Bielsa

    “Sou tóxico”, admitiu Marcelo Bielsa após a vergonhosa derrota do Uruguai por 5 a 1 em um amistoso contra uma seleção dos Estados Unidos formada por reservas, em dezembro passado. “Associar-se a mim só vai piorar a sua situação. Você me entende?” Quem não entendia, com certeza entende agora.

    A campanha do Uruguai na Copa do Mundo foi um desastre total, com a Celeste sendo eliminada após não conseguir vencer nenhuma partida no Grupo H. A derrota por 1 a 0 para a Espanha na sexta-feira selou seu destino, mas o Uruguai nunca deveria ter se encontrado em uma situação em que o resultado da partida em Guadalajara pudesse, de alguma forma, afetar sua classificação para as oitavas de final.

    Uma seleção classificada em 16º lugar no ranking mundial deveria ter vencido facilmente a Arábia Saudita e Cabo Verde. No entanto, o Uruguai empatou com ambas, tornando sua eliminação precoce tristemente previsível, especialmente porque já era óbvio, mesmo antes do início do torneio, que tudo estava muito mal nos bastidores.

    Como escrevemos antes da estreia do Uruguai, Bielsa é um gênio com muitas falhas, um personagem difícil, atormentado pela tendência de desgastar os jogadores; por isso, não foi grande surpresa ver seu reinado terminar em amargura.

    “Se me perguntarem como minha passagem [pela seleção] será lembrada, é um mandato que não deixou nada para trás”, admitiu o argentino. “Não deixo nada para o futebol uruguaio.” O que é extremamente triste, mas inegavelmente verdadeiro.


  • VENCEDOR: Cabo Verde

    Provavelmente você vai ouvir muita gente comentando nos próximos dias que Cabo Verde mostrou por que ampliar a Copa do Mundo para 48 seleções foi uma boa ideia. Não dê atenção a isso. Cabo Verde não entrou pela porta dos fundos. A seleção se classificou por mérito próprio, liderando um grupo que contava com Camarões. E não roubou uma vaga nas oitavas de final por ter ficado em terceiro lugar. Terminou em segundo lugar no grupo sem perder um único jogo, o que é simplesmente a conquista mais notável para a menor nação em área territorial a se classificar para a fase final.

    “Sinceramente, é uma loucura”, disse o meio-campista Deroy Duarte após ser eleito o melhor jogador da partida, no empate em 0 a 0 com a Arábia Saudita que garantiu a classificação para as oitavas de final. “Sinto como se estivesse em um sonho. Estamos muito felizes. Esperamos que todos os cabo-verdianos também estejam felizes. A partir de amanhã, vamos nos concentrar na próxima partida.”

    E essa próxima partida será contra a Argentina, o que significa que seu zagueiro central nascido em Dublin, Roberto Lopes — que foi recrutado pelos Blue Sharks pelo LinkedIn —, terá a chance de jogar contra Lionel Messi.

    “Para mim, ele é o maior de todos os tempos”, disse o zagueiro do Shamrock Rovers. “Que oportunidade de testar a si mesmo. É uma façanha incrível para nós, jogadores, enfrentarmos um adversário desse nível.”

    Naturalmente, ninguém dá a Lopes e companhia a menor chance de surpreender os atuais campeões, mas Bubista e seus jogadores não temem mais nenhum time do futebol mundial. “Para nós”, disse o técnico, “nada é impossível.”


  • dembele(C)Getty Images

    VENCEDOR: Os grandes nomes do futebol

    É engraçado pensar nisso agora, mas havia dúvidas sobre vários dos principais destaques do torneio antes mesmo do início da fase de grupos. Lionel Messi jogou apenas 20 minutos nos dois jogos de preparação da Argentina devido a uma fadiga muscular no tendão da coxa esquerda e, mesmo assim, marcou cinco gols em suas duas primeiras partidas, ultrapassando Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo.

    Lamine Yamal também teve seus problemas com lesões depois de perder o final da temporada 2025-26 do Barcelona, mas marcou seu primeiro gol como titular na Copa do Mundo na goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita na segunda rodada. Kylian Mbappé, por sua vez, chegou à América do Norte em excelente condição física — alguns torcedores do Real Madrid achavam que ele estava poupando-se para a Copa do Mundo —, mas Didier Deschamps mais uma vez se viu obrigado a defender o caráter de seu capitão antes mesmo do início da campanha da França, após novas alegações de que o atacante não era um verdadeiro jogador de equipe. Mbappé respondeu com quatro gols em suas duas primeiras partidas.

    Vinícius Júnior também não perdeu tempo para calar seus críticos. O ponta vem sendo há muito tempo criticado em seu país natal, o Brasil, por não conseguir repetir com a seleção o desempenho que tem nos clubes — mas ele se destacou quando a Seleção enfrentava dificuldades contra o Marrocos e passou a seguir os passos de ilustres compatriotas como Jairzinho (1970), Romário (1994), Rivaldo e Ronaldo (ambos em 2002), marcando gols em todas as três partidas da fase de grupos.

    Já Cristiano Ronaldo passou boa parte da carreira provando que as pessoas estavam erradas e, depois de não marcar contra a República Democrática do Congo, balançou as redes na partida seguinte, contra o Uzbequistão, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo.

    Com Mohamed Salah levando o Egito às oitavas de final pela primeira vez na história, Harry Kane de olho em mais uma Chuteira de Ouro, Erling Haaland arrasando no torneio antes de ser estrategicamente poupado e o detentor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, marcando três gols contra a Noruega, é justo dizer que todas as maiores estrelas da Copa do Mundo brilharam na fase de grupos, o que é um excelente presságio para o restante do torneio.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Gianni Infantino

    Para surpresa de absolutamente ninguém, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, transformou a Copa do Mundo de 2026 em um verdadeiro caos, tanto dentro quanto fora de campo. 

    Conforme já foi destacado neste site, o formato com 48 seleções, que exigiu a introdução de uma tabela para o terceiro colocado, foi injusto e ridículo, enquanto a introdução de intervalos para hidratação foi, como era de se esperar, um verdadeiro assassino do ritmo do jogo — uma decisão vergonhosa disfarçada de tentativa de proteger os jogadores, mas que, na realidade, não passou de mais uma manobra cínica para gerar o máximo possível de receita publicitária para os detentores dos direitos de transmissão do torneio. 

    Como era de se esperar, torcedores de todo o mundo perceberam a defesadeInfantino que insulta a inteligência — de interromper o jogo mesmo em arenas com ar-condicionado ou em condições de chuva, em nome da “igualdade”, e, com razão, vaiaram os intervalos em todos os jogos, sem exceção.

    E isso se referia apenas aos torcedores que tiveram a sorte de conseguir realmente assistir aos jogos. Milhões e milhões de outros torcedores em todo o mundo foram impedidos de participar da maior festa do esporte, impossibilitados de assistir à grande maioria dos jogos nos Estados Unidos devido aos preços exorbitantes dos ingressos, hotéis e transporte — ou simplesmente porque tinham a cor ou religião “errada”. 

    Mais uma vez, nada disso foi nem um pouco surpreendente, pois, apesar de todas as preocupações expressas na fase de preparação, especialmente pelos torcedores africanos, Infantino passou mais de um ano cedendo aos caprichos de um lunático de direita. Era, portanto, inevitável que a FIFA perdesse completamente o controle de um torneio que deveria estar organizando — como ressalta o fato de que o principal árbitro da África nem sequer conseguiu entrar nos Estados Unidos.

    Infantino afirmou que esta seria “a Copa do Mundo mais inclusiva” da história, mas já se revelou a mais exclusiva — e, por isso, o presidente da FIFA nunca deve ser perdoado, muito menos reeleito.