Vencedores e perdedores da Copa do Mundo de 2026: de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que brilharam no torneio, e da defesa impenetrável da Espanha, até as tristes despedidas de Cristiano Ronaldo e Neymar e Christian Pulisic, que não soube aproveitar seu momento

Ao sugerir a ideia de uma Copa do Mundo com 64 seleções, Infantino afirmou acreditar que “todas as nações deveriam ter o direito de sonhar em participar da Copa do Mundo”. No entanto, fica claro que ele se refere a todas as nações, exceto a Palestina, onde, em 3 de julho, o goleiro Saleem Khader al-Ashqar se tornou o 567º membro da comunidade futebolística do país a ser assassinado pelas forças israelenses durante um genocídio que também ceifou a vida e causou mutilações em toda uma geração de crianças.

A FIFA, sem surpresa, ignorou a morte de Al-Ashqar. Da mesma forma que ignorou o assassinato de Mohammed al-Wahidi, um ex-professor de inglês que trabalhava para o Comitê Egípcio de Ajuda Humanitária em Gaza e organizava festas para assistir aos jogos da Copa do Mundo na cidade. De fato, Al-Wahidi foi morto por um ataque aéreo israelense que também ceifou a vida de dois irmãos, de oito e dez anos, poucas horas antes da exibição do confronto do Egito contra a Argentina nas oitavas de final.

Esse massacre sem sentido serviu apenas para ilustrar tragicamente por que o técnico do Egito, Hossam Hassan, havia acusado o mundo do futebol de falhar com um povo inteiro na véspera da derrota de sua equipe por 3 a 2 em Atlanta.

“Gostaria de dizer que isso é uma vergonha para nós”, disse ele aos repórteres na coletiva de imprensa pré-jogo. “É, antes de tudo, uma vergonha para os tomadores de decisão que deixam seres humanos para trás. Mas é uma vergonha para o mundo inteiro, não apenas para o mundo árabe; uma vergonha para todos.

“Se há alguém no mundo que não se compadece do povo palestino, então essa pessoa não é humana — seja árabe, europeia ou americana. Em qualquer lugar do mundo, inclusive na Europa ou na América, se alguém machuca um animal, vemos os direitos dos animais sendo defendidos e o mundo inteiro reage. Mas tornou-se normal ouvir que duas ou três mil pessoas morrem em um único dia por causa de um míssil.

“Independentemente da religião... sou um ser humano antes de ser árabe ou qualquer outra coisa. Minha mensagem, então, seria usar o futebol como poder brando. Peço a todos vocês, à mídia, a todos os atletas do mundo, independentemente de suas identidades, que talvez possamos transmitir uma mensagem coletiva.

“Ela é a seguinte: ‘Deixem o povo palestino em paz, deixem-no existir, deixem-no viver sua própria vida.’”