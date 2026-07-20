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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Vencedores e perdedores da Copa do Mundo de 2026: de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que brilharam no torneio, e da defesa impenetrável da Espanha, até as tristes despedidas de Cristiano Ronaldo e Neymar e Christian Pulisic, que não soube aproveitar seu momento

Vencedores & perdedores
Copa do Mundo
L. Messi
C. Ronaldo
J. Bellingham
K. Mbappe
Neymar
Inglaterra
T. Tuchel
Argentina
Espanha
Alemanha
Brasil
Portugal
Estados Unidos da América
Senegal
Egito
Japão
Curaçao
Cabo Verde F
Uzbequistão
D. Deschamps
J. Marsch
Vozinha
S. Lopes Cabral
Especiais e Opinião

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim em Nova Jersey no domingo, com a Espanha sendo merecidamente coroada campeã após uma vitória difícil por 1 a 0 sobre a Argentina, que jogava com dez jogadores, em uma das piores finais da história do torneio. O reserva da La Roja, Ferran Torres, marcou o único gol de uma partida que foi basicamente um confronto entre ataque e defesa, mesmo antes de Enzo Fernández ter sido expulso de forma imprudente por receber o segundo cartão amarelo no último minuto do tempo regulamentar.

Também houve cenas desagradáveis após o apito final, com o meio-campista argentino Leandro Paredes — que teve sorte de não ter sido expulso durante a partida — atacando verbalmente mais de um jogador espanhol enquanto estes entravam em campo para comemorar uma vitória baseada em uma defesa disciplinada e no domínio do meio-campo.

Nesse sentido, a Espanha foi a vencedora mais merecedora, essencialmente a salvadora do “Jogo Bonito”. Mas quem mais pode sair da Copa do Mundo de cabeça erguida? E quem deveria baixar a cabeça de vergonha?

A seguir, o GOAL apresenta os maiores vencedores e perdedores de um torneio inegavelmente dramático, mas também terrivelmente deprimente...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Erling Haaland

    Erling Haaland já não tinha mais forças muito antes do fim da derrota devastadora e extremamente infeliz da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final. Mas, embora o camisa 9 estivesse fisicamente exausto após a derrota por 2 a 1 em Miami, ele também estava cheio de orgulho pelo que ele e seu país haviam conquistado na Copa do Mundo.

    A Noruega basicamente arrasou com os Estados Unidos, com seu atacante estrela e sua torcida animada se tornando sensações na internet, deixando Haaland sem saber muito bem como assimilar tudo isso.

    “Acho que minha notoriedade cresceu um pouco, vamos colocar assim, mas é difícil até mesmo processar tudo isso agora, quando olho para trás e penso nos jogos”, admitiu ele após marcar sete gols em apenas cinco partidas, incluindo dois na impressionante vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, pentacampeão mundial.

    “É incrivelmente especial fazer parte de um evento como este – algo que eu costumava assistir de longe e agora estou vivendo em primeira mão. Fico genuinamente emocionado quando penso no nosso excelente desempenho, no sentimento de união lá na Noruega e na positividade e alegria que sentimos tanto lá quanto aqui.

    “Essas coisas são surreais. E acho que tudo isso me transformou como pessoa.”

    • Publicidade
  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Neymar

    "Eu tentei, eu tentei, mas agora acabou", disse Neymar, visivelmente emocionado, após a derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, em Nova Jersey, que encerrou uma carreira internacional que deu uma volta completa. "Comecei aqui, terminei aqui."

    O local não foi o único aspecto adequado ao último jogo de Neymar pela seleção brasileira. Houve também a maneira como ele se despediu: o atacante se deixou envolver em uma troca de farpas com o goleiro norueguês Orjan Nyland, o que não serviu para nada além de perder tempo — porque isso resumiu muito bem um jogador que quase sempre teve suas prioridades totalmente equivocadas.

    Neymar era um talento único de sua geração, possivelmente dotado de tanto talento natural quanto Lionel Messi, e houve momentos durante o período em que jogaram juntos no Barcelona em que ele parecia destinado a herdar o trono do argentino como o melhor jogador do planeta.

    Isso nunca aconteceu, porém, porque, embora Neymar pudesse ter sido tão talentoso quanto Messi, ele nunca foi tão profissional, o que fez com que seu corpo começasse a traí-lo ainda na casa dos 20 anos. Consequentemente, enquanto Messi conseguiu brilhar em mais uma Copa do Mundo aos 39 anos, quatro anos depois de conquistar o título no Catar, Neymar já está acabado aos 34, sem nunca ter alcançado todo o seu potencial.

    Para falar a verdade, o “Sr. Vidro” do futebol já estava “acabado” muito antes de seu retorno ao local de sua estreia pelo Brasil, em agosto de 2010; embora tenha conquistado muito durante seu tempo no auge, ele poderia ter feito muito mais se tivesse realmente se esforçado ao máximo.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Kylian Mbappé

    Como Wayne Rooney e inúmeros outros apontaram, Kylian Mbappé não merecia ganhar a Chuteira de Ouro devido aos gols marcados depois que a França já havia sido eliminada. Mas regras são regras, e o triunfo do francês fez com que ele se tornasse o primeiro jogador a terminar como artilheiro em dois torneios distintos.

    Ainda mais significativo: os dois gols de Mbappé na partida ridícula da disputa pelo terceiro lugar fizeram com que ele ultrapassasse Messi como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo — o que é simplesmente a conquista mais notável para um jogador de 27 anos.

    Dada a sua idade, há todas as chances de que Mbappé acabe estabelecendo um recorde que nunca será superado.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    PERDEDOR: Julian Nagelsmann

    A Alemanha claramente tem problemas maiores do que o seu técnico. Após a humilhante derrota para o Paraguai nas oitavas de final deste verão, a Die Mannschaft ainda não venceu nenhuma partida da fase eliminatória — nem conseguiu manter o gol invicto, aliás — desde que derrotou a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2014. É seguro afirmar, portanto, que Jürgen Klopp tem um grande desafio pela frente.

    No entanto, ele deve se sair bem melhor do que seu antecessor, Julian Nagelsmann, cuja reputação sofreu um duro golpe — e com razão — após a eliminação precoce da Alemanha.

    Embora tenha apenas 38 anos, Nagelsmann há muito é considerado um estrategista prodigiosamente talentoso — e, no entanto, seu trabalho com a seleção nacional e com o Bayern de Munique não corrobora essa reputação tão elevada.

    A Alemanha pode ter goleado Curaçao na estreia, e uma péssima decisão do VAR pode ter prejudicado a equipe na prorrogação contra o Paraguai, mas, na maior parte do tempo, a seleção foi dolorosamente previsível e sem criatividade em suas jogadas de construção.

    Kai Havertz se recusou a culpar seu técnico. Todos os outros, porém, o fizeram, tornando a “demissão” de Nagelsmann após a Copa do Mundo algo absolutamente previsível.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Lamine Yamal

    O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, admitiu após a vitória de sua equipe sobre a Áustria nas oitavas de final que a Copa do Mundo ainda não havia visto o melhor de Lamine Yamal. Na verdade, isso nunca aconteceu de fato, já que as lesões prejudicaram inegavelmente o ponta, que terminou com um gol e nenhuma assistência em oito partidas.

    E, no entanto, foi Yamal quem acabou consolando Lionel Messi — o homem que, como é sabido, ajudou a dar banho nele quando era bebê —, após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final.

    O simbolismo foi sublime, uma ilustração da vida real da passagem do bastão. Yamal ainda tem muito a fazer para igualar as conquistas de Messi no futebol nas últimas duas décadas, mas, com apenas 19 anos, ele já conquistou tanto a Copa do Mundo quanto o Campeonato Europeu. Quem sabe quantos outros títulos importantes ele ainda poderá conquistar, especialmente porque este torneio mostrou que esse jogador extremamente talentoso é um verdadeiro jogador de equipe.

    “Isso vai ajudá-lo a amadurecer e a se tornar um jogador de futebol ainda melhor do que já é”, disse Luis de la Fuente após o apito final em Nova Jersey. “Ele realmente se sacrificou pelo bem coletivo. Isso é muito importante na minha equipe. Na minha opinião, ele fez uma ótima Copa do Mundo.”

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Em meio a toda a negatividade em torno da goleada sofrida pelos Estados Unidos contra a Bélgica nas oitavas de final, Christian Pulisic afirmou que o único aspecto positivo, do ponto de vista pessoal, era que ele teria, pelo menos, algum “tempo para descansar” depois de ver sua participação na competição chegar a um fim um pouco prematuro devido a uma lesão. Dá para entender perfeitamente o que ele quis dizer: Pulisic tem sido atormentado por problemas físicos ao longo de toda a sua carreira e certamente se beneficiaria de uma pausa.

    No entanto, após uma das derrotas mais desiludentes da história do futebol americano, falar em descanso e recuperação era a última coisa que um público ainda atordoado queria ouvir de seu suposto craque, e a reação negativa foi ainda mais brutal pelo fato de ter sido liderada por Landon Donovan.

    “A realidade é que ele saiu de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo em casa com a perna ainda intacta. Porque você teria que me arrastar pra fora do campo, porra”, disse a lenda da Seleção dos EUA no “Unfiltered Podcast”, ao lado de outro ícone americano, Tim Howard. “E eu teria dado um soco na cara do médico e dito: ‘Você não vai me tirar do campo. Dê o que for preciso pra mim, e eu vou ficar em campo.’

    “Estou começando a olhar para trás, Tim, e isso agora é mais do que apenas uma tendência. É mesmo. Tipo, quando os jogos são fáceis, e é uma eliminatória em casa, e o adversário é a Jamaica, tudo bem. Mas nos grandes momentos e nos jogos importantes, ele simplesmente não tem feito isso. E não estou criticando, só estou dizendo como as coisas são. Ele é quem ele é neste momento.”

    E se isso não foi Donovan criticando Pulisic como jogador e como pessoa, nem queremos imaginar o que ele poderia dizer quando realmente quisesse dar uma alfinetada!

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Irã

    O Irã foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo, e isso foi extremamente conveniente tanto para os Estados Unidos quanto para a FIFA, pois muitas pessoas já haviam esquecido o tratamento vergonhoso que Amir Ghalenoei e seus jogadores receberam no torneio. O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, chegou a fazer uma “dança da alegria” após a eliminação do Irã — o que diz tudo o que você precisa saber sobre a natureza mesquinha e vingativa do governo de Donald Trump.

    Por nenhuma outra razão além da pura perseguição política, o Irã foi, nas palavras de Ghalenoei, “a seleção mais oprimida” da história da Copa do Mundo, forçada a chegar pouco antes e imediatamente após seus dois primeiros jogos da fase de grupos, o que teve um efeito devastador em sua preparação para ambas as partidas.

    “Tudo é um desastre para nós”, admitiu o capitão Mehdi Taremi após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na primeira rodada. Apesar disso, o Irã esteve “a milímetros” de chegar às oitavas de final, já que o “gol da vitória” de Shoja Khalilzadeh nos acréscimos contra o Egito foi anulado por um impedimento extremamente apertado.

    Se não tivessem sido submetidos às “piores condições possíveis”, há todas as chances de que o Irã, que foi a primeira seleção da história da Copa do Mundo a sofrer um atentado por parte do país anfitrião, tivesse chegado à fase eliminatória. Falando após a eliminação de sua equipe invicta, Ghalenoei implorou à FIFA para “não deixar isso acontecer novamente”, ao mesmo tempo em que instou “o Sr. Infantino a enfrentar” os Estados Unidos.

    Obviamente, não havia a menor chance disso acontecer. Infantino é um covarde hipócrita que elogiou os jogadores iranianos no vestiário após o empate com a Nova Zelândia, mas não fez absolutamente nada para ajudar a causa deles em público, pois não queria fazer nada que pudesse colocar em dúvida sua afirmação francamente insultuosa de que a Copa do Mundo foi “o evento mais incrível” de todos os tempos.

    No entanto, enquanto a FIFA se esforçou ao máximo para fazer parecer que o Irã nem sequer estivesse lá, os jogadores de Ghalenoei — que deixaram um bilhete pedindo que “a paz, o respeito e a amizade prevalecessem entre todas as nações” após o empate em 0 a 0 com a Bélgica em Los Angeles — ainda assim conseguiram deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026. “O que esses jovens fizeram”, disse o técnico, “ficará registrado na história”.

  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: As vítimas do VAR

    Os torcedores de futebol de todo o mundo ficaram encantados com a decisão de Luka Modric de continuar jogando após a devastadora eliminação da Croácia na fase de grupos da Euro 2024. Um dos grandes nomes do esporte não merecia se despedir em circunstâncias tão amargas e decepcionantes. No entanto, como se viu, se ele tivesse se aposentado imediatamente após o gol de empate da Itália aos 98 minutos em Leipzig, Modric teria sido poupado de uma despedida ainda mais dolorosa em Toronto.

    A Croácia parecia ter merecidamente forçado a prorrogação em seu confronto das oitavas de final contra Portugal quando Josko Gvardiol empatou em 2 a 2 aos 13 minutos do tempo de acréscimo — e, sem surpresa, o gol do zagueiro provocou cenas de comemoração frenética na linha lateral.

    No entanto, o gol foi anulado de forma polêmica pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), cuja tecnologia semelhante ao “Snickometer” supostamente detectou um toque mínimo de Igor Matanovic que colocou Mario Pasalic em impedimento antes que a bola chegasse a Gvardiol.

    “Não vou comentar muito sobre isso, mas direi que a arbitragem foi muito ruim”, disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic. “Dava para ver até que ponto as emoções foram abafadas e, no conjunto, todas essas decisões nos fazem retroceder e, na verdade, tiram a alegria do futebol.

    “Fomos longe demais com o VAR. O VAR mata as emoções, mata tudo dentro de você.” Alemanha, Egito, Noruega e as inúmeras outras vítimas do VAR nesta Copa do Mundo sem dúvida concordariam.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DERROTADO: Senegal

    Habib Diarra admitiu que não sabia o que dizer após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo. Os Leões de Teranga estavam vencendo a Bélgica por 2 a 0 a apenas quatro minutos do fim da partida em Seattle e, ainda assim, de alguma forma permitiram que seus adversários, que estavam jogando muito mal, forçassem a prorrogação. Então, com a disputa de pênaltis se aproximando, Lamine Camara cometeu um pênalti que Youri Tielemans converteu, mandando o Senegal de volta para casa mais cedo.

    A tentação era sentir pena da equipe de Pape Thiaw, que teve o azar de cair no mesmo grupo que França e Noruega, mas Diarra não achou que eles merecessem qualquer simpatia após a eliminação nas oitavas de final.

    “Estamos arrasados, é muito difícil de engolir, mas uma partida dura 90 minutos”, disse ele. “Quando você está em campo, precisa dar tudo de si — mas não foi isso que fizemos. A culpa é só nossa.”

    E ele estava certo. Apesar da polêmica em torno da decisão do pênalti, não havia como negar o fato de que o Senegal havia dado um tiro no próprio pé — e mais de uma vez.

    A campanha da equipe foi marcada por problemas fora de campo, incluindo uma briga por bônus não pagos e um impasse contratual entre o técnico e a federação de futebol do país, enquanto Papa Gueye revelou, após o desastre contra a Bélgica, que não jogaria mais pela seleção sob a atual comissão técnica, tornando a demissão subsequente de Thiaw totalmente previsível.

    Levando tudo isso em conta, essa foi uma campanha na Copa do Mundo adequadamente tumultuada para a seleção do Senegal, que causou caos com sua desistência da Copa Africana das Nações no início deste ano.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    VENCEDOR: Marrocos

    A Copa do Mundo de 2026 destacou a força do futebol africano, com nove das dez seleções classificadas do continente chegando às oitavas de final. No entanto, não foi nem um pouco surpreendente que o Marrocos tenha ido mais longe do que todos os outros, com os Leões do Atlas chegando às quartas de final na América do Norte. E quem sabe, se não tivessem tido o azar de enfrentar a França novamente, o orgulho da África poderia até ter igualado seu histórico quarto lugar no Catar 2022?

    Definitivamente, há argumentos para se afirmar que esta foi uma seleção marroquina ainda mais forte, já que, sem dúvida, apresentou maior poder ofensivo; e se o artilheiro Ismael Saibari estivesse em condições de enfrentar os franceses em Foxborough, o confronto nas quartas de final poderia ter tido um desfecho diferente.

    “É claro que estamos decepcionados com a derrota”, disse Mohamed Ouahbi após a derrota de sua equipe por 2 a 0, “e precisamos de mais opções no banco quando temos lesões, ausências e cansaço. Mas o futuro será brilhante se continuarmos assim.

    “Sabemos que representamos mais do que apenas um país. Representamos o povo marroquino e muitos países da Ásia e da África. Muitas pessoas se identificam com essa seleção, e vamos continuar trabalhando para conquistar títulos no futuro.”

    Um grande título está certamente ao alcance deles. Vale lembrar que Ouahbi assumiu o comando da seleção principal apenas em março, após um excelente trabalho nas categorias de base, o que significa que Marrocos tem todo o direito de sonhar em se tornar o primeiro país africano a conquistar a Copa do Mundo quando for co-anfitrião do torneio daqui a quatro anos.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Futebol asiático

    O técnico do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, afirma que “com exceção do Japão, da Austrália e talvez do Irã, todas as seleções [asiáticas] precisam melhorar” — e ele não está errado. A Copa do Mundo foi um desastre para a Confederação Asiática de Futebol (AFC), com apenas duas de suas nove representantes conseguindo passar da fase de grupos — e tanto o Japão quanto a Austrália foram eliminados imediatamente nas oitavas de final, de qualquer forma.

    Consequentemente, das 29 partidas disputadas pelas seleções asiáticas na América do Norte, elas venceram apenas três no total: a Coreia do Sul derrotou a Tchequia, a Austrália surpreendeu a Turquia e o Japão venceu a Tunísia.

    Além disso, Iraque, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e o Uzbequistão de Cannavaro terminaram todos em último lugar em seus respectivos grupos, o que só serviu para dar razão àqueles que argumentavam que a AFC não merecia três vagas adicionais para a Copa do Mundo ampliada de 2026.

    O presidente da AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, reconheceu que as seleções asiáticas têm “muito trabalho a fazer” nos próximos anos para “alcançar” a elite do futebol — mas “a pequena diferença em relação ao nível mais alto”, da qual ele falou, acabou parecendo um abismo na Copa do Mundo de 2026.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Thomas Tuchel

    A disputa pelo terceiro e quarto lugares é um jogo sem importância, desprovido de qualquer significado real, e a natureza divertida, mas sem sentido, do emocionante confronto de sábado entre França e Inglaterra — com 10 gols — apenas reacendeu o debate sobre se os gols e assistências registrados nessa partida deveriam contar para a contagem geral de um jogador, já que tais jogos têm pouca semelhança com o futebol de torneios de verdade devido à total ausência de risco e pressão.

    No entanto, a vitória em Miami significou muito para Thomas Tuchel, pois permitiu que ele desse um tom positivo a uma campanha que desmoronou por causa de suas táticas negativas.

    Diante da reação justamente contundente à péssima gestão de jogo de Tuchel contra a Argentina, o alemão mostrou-se cauteloso em exaltar demais a conquista de sua equipe, mas não hesitou em destacar que os Três Leões conquistaram suas primeiras medalhas em uma Copa do Mundo desde que levantaram o troféu em 1966.

    O terceiro lugar também ajudará a Federação Inglesa de Futebol (FA) a justificar sua decisão de manter Tuchel por mais dois anos, embora a retirada covarde que ele pediu na chocante e vergonhosa capitulação na semifinal devesse ter resultado em sua demissão imediata.

    Tuchel deveria ser um estrategista superior a Sir Gareth Southgate, mas mostrou-se tudo menos isso na Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra não apresentou uma única atuação completa em oito partidas (teria até desperdiçado uma vantagem de 4 a 0 contra a França se Michael Olise não tivesse perdido a chance mais fácil) e não teria chegado nem perto das quatro melhores se não fosse por um calendário favorável e algumas decisões arbitrais extremamente benéficas.

    Nesse contexto, Tuchel vai agradecer à sorte pela repescagem pelo terceiro lugar, já que as consequências desse fracasso teriam sido muito mais difíceis de suportar sem ela. Como Danny Murphy disse à BBC: “Tuchel vai manter o cargo, mas não acho que devesse. [A Inglaterra] perdeu a chance de chegar à final da Copa do Mundo por causa das táticas dele.”

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    PERDEDOR: Didier Deschamps

    Em sua postagem de despedida a Didier Deschamps, Mbappé escreveu: “As pessoas nem sempre souberam valorizar sua grandeza, mas o tempo e a história vão cuidar disso”. E talvez Mbappé esteja certo. Talvez, daqui a alguns anos, as pessoas olhem para trás e avaliem os 14 anos de Deschamps como técnico da França como um sucesso, porque ele conquistou uma Copa do Mundo — o que é, obviamente, algo incrivelmente difícil de se conseguir.

    No entanto, mesmo durante aquele triunfo de 2018, havia a sensação de que a França poderia ter sido ainda melhor do que a soma de suas partes, e essa sensação só se intensificou nos anos seguintes, à medida que uma seleção cada vez mais forte continuava ficando aquém das expectativas em grandes torneios, especialmente nos Campeonatos Europeus.

    Além disso, o futebol da França na Alemanha, há dois anos, foi uma vergonha absoluta, dada a qualidade do talento à sua disposição, e o dedo acusador foi, com razão, apontado para o dolorosamente pragmático Deschamps, que teve a sorte de manter seu cargo.

    Talvez justamente por isso, Deschamps parecesse ter tirado o freio de mão tardiamente na preparação para a Copa do Mundo deste verão, mas, na hora da verdade, quando mais uma vez tiveram que enfrentar a Espanha, ficou claro que nada havia realmente mudado. Apesar de todos os seus fantásticos jogadores, a França continuou sendo uma seleção fundamentalmente falha.

    Os Bleus contavam com uma das linhas de ataque mais formidáveis que a Copa do Mundo já viu e, ainda assim, mal conseguiram se impor contra a La Roja, que os dominou completamente em Dallas. Mbappé disse em sua postagem nas redes sociais que os jogadores haviam “decepcionado” Deschamps, mas, para o resto de nós, parecia que Deschamps havia decepcionado a França, a grande favorita para vencer a Copa do Mundo de 2026, que acabou ficando em quarto lugar.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Lionel Messi

    A Copa do Mundo de 2026 terminou em lágrimas para Lionel Messi. O que pode ter sido sua última partida na seleção nacional terminou em uma derrota devastadora, com o camisa 10 limitado a apenas 55 toques na bola durante uma atuação da Argentina na final de domingo que foi ainda mais desastrosa do que o show do intervalo.

    No entanto, se há algo a destacar, é que o que Messi fez na América do Norte foi ainda mais impressionante do que o que ele apresentou no Catar há quatro anos. Aos 39 anos, ele recebeu a Bola de Prata e a Chuteira de Prata, após marcar oito gols e dar quatro assistências.

    Em termos bem simples, ele carregou uma seleção argentina bastante mediana até o que foi, para ele, uma terceira final — igualando o recorde —, com seus feitos heróicos no final da partida contra a Inglaterra ressaltando seu gênio duradouro.

    Como disse Wayne Rooney na transmissão da BBC: “Esta Copa do Mundo consolidou de vez o status de Messi como o maior de todos os tempos.”

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Marcelo Bielsa

    "Sou tóxico", admitiu Marcelo Bielsa após a vergonhosa derrota do Uruguai por 5 a 1 em um amistoso contra uma seleção dos Estados Unidos formada por reservas, em novembro passado. "Associar-se a mim só traz prejuízo. Você me entende?" Quem não entendia, com certeza entende agora.

    A campanha do Uruguai na Copa do Mundo foi um desastre total, com a Celeste sendo eliminada após não conseguir vencer nenhuma partida no Grupo H. A derrota por 1 a 0 para a Espanha selou seu destino, mas o Uruguai nunca deveria ter se encontrado em uma situação em que o resultado daquela partida em Guadalajara pudesse, de alguma forma, afetar sua classificação para as oitavas de final.

    Uma seleção que ocupava a 16ª posição no ranking mundial na época deveria ter vencido facilmente a Arábia Saudita e Cabo Verde. No entanto, o Uruguai empatou com ambas, tornando sua eliminação precoce tristemente previsível, especialmente porque já era óbvio, mesmo antes do início do torneio, que nem tudo estava bem nos bastidores.

    Como escrevemos antes da estreia do Uruguai, Bielsa é um gênio profundamente imperfeito, um personagem ao estilo de Rust Cohle, amaldiçoado com a tendência de desgastar quem está ao seu redor; por isso, não foi grande surpresa ver seu reinado terminar em amargura.

    “Se me perguntarem como minha passagem [pela seleção nacional] será lembrada, é um mandato que não deixou nada para trás”, admitiu o argentino. “Não deixo nada para o futebol uruguaio.” O que é extremamente triste, mas inegavelmente verdadeiro.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    A frustração de Jude Bellingham tomou conta dele na derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal, mas dá para entender o motivo. Não deve ter sido fácil para um jogador de 23 anos, conhecido por seu temperamento impetuoso, perceber que um homem com quase o dobro da sua idade ainda atua em um nível que ele nunca terá a menor esperança de alcançar.

    No entanto, este torneio ainda foi um triunfo para Bellingham, cuja vaga na equipe de Tuchel foi tema de grande debate antes da estreia da Inglaterra contra a Croácia. Alguns comentaristas ainda insistiam que um jogador de temperamento tão explosivo deveria ter ficado em casa, em prol da harmonia do elenco.

    A Inglaterra, porém, teria se perdido na América do Norte sem Bellingham, que mostrou exatamente por que se valoriza tanto com contribuições decisivas contra adversários como Croácia, Panamá, México e Noruega, antes de garantir a vitória na disputa pelo terceiro lugar com um gol solo magnífico que destacou suas habilidades refinadas.

    Aquele maravilhoso gol nos acréscimos em Miami fez com que Bellingham se tornasse o inglês com mais gols em uma única Copa do Mundo, com sete gols, e estamos extremamente confiantes de que mais gols virão daqui a quatro anos. De fato, nessa altura, a posição de Bellingham como titular nem deveria mais ser motivo de discussão. É provável que toda a equipe seja montada em torno de um jogador que pode não ser Messi, mas que muito bem poderá sucedê-lo como o melhor jogador do mundo após a aposentadoria do argentino.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    PERDEDOR: Jesse Marsch

    O Canadá fez história na Copa do Mundo de 2026. Um país que nunca havia vencido uma partida na fase final avançou para a fase eliminatória graças, principalmente, a uma goleada emocionante por 6 a 0 sobre o Catar, antes de chegar às oitavas de final com um gol dramático nos acréscimos contra a África do Sul, que gerou grande orgulho e interesse em um país tradicionalmente voltado para o hóquei.

    É uma pena, então, que a lembrança que ficará da campanha do Canadá na Copa do Mundo seja a entrevista involuntariamente hilária de Jess Marsch após a derrota por 3 a 0 para o Marrocos, que encerrou a participação de sua equipe no torneio. Os canadenses tinham sido a melhor equipe em Houston, segundo Marsch, que também declarou: “Prefiro ser nós do que eles”.

    O americano tinha todo o direito de se sentir incrivelmente orgulhoso do que seus jogadores conquistaram na Copa do Mundo, mas até mesmo eles devem ter ficado constrangidos com a declaração do técnico, que desrespeitou desnecessariamente uma seleção marroquina amplamente superior e não fez absolutamente nada para alterar a percepção amplamente difundida de que Marsch é uma das figuras mais teatrais do futebol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDORA: A defesa da Espanha

    Antes de mais nada, seria negligência da nossa parte não mencionar o trabalho excepcional que Rodri, vencedor da Bola de Ouro, fez ao proteger a zaga da Espanha — especialmente quando Fabian Ruiz se juntou a ele no meio-campo, depois que Luis de la Fuente tomou a decisão ousada, mas brilhante, de deixar o astro do Barcelona, Pedri, no banco.

    Também é importante ressaltar que a conquista da Espanha na Copa do Mundo foi um triunfo coletivo, uma vitória da equipe como um todo, já que cada membro do elenco estava disposto a dar tudo de si pelo bem maior.

    No entanto, não podemos deixar de destacar Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella e, em especial, Pau Cubarsi, de 19 anos, para elogios especiais.

    Todos os quatro foram magníficos do início ao fim e foram a principal razão pela qual a Espanha fez história ao sofrer apenas um gol em toda a campanha vencedora da Copa do Mundo — e o goleiro Unai Simon precisou fazer apenas 10 defesas em oito jogos, o que é ao mesmo tempo histórico e inacreditável.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    PERDEDORA: Escócia

    A Escócia trouxe alguns dos melhores torcedores para a Copa do Mundo, mas uma das piores seleções. Depois de se classificar de forma tão emocionante, a equipe surpreendentemente conservadora de Steve Clarke foi eliminada sem brilho, após vencer apenas uma partida — contra o Haiti, graças a um chute desviado de John McGinn — e conseguir apenas sete chutes a gol em três jogos da fase de grupos.

    Consequentemente, nem mesmo os ex-jogadores da seleção escocesa Craig Burley e Steve Nicol queriam que seu país se beneficiasse de um formato absurdo que resultou na classificação de oito equipes que ficaram em terceiro lugar para a fase de 32.

    “Se eles passarem, tudo bem”, disse Burley à ESPN enquanto a classificação ainda era uma possibilidade, apesar da derrota por 3 a 0 para o Brasil em Miami. “Mas não deveria haver comemoração se esta for a primeira seleção da Escócia a se classificar para a fase de grupos, porque seria, na verdade, apenas por falta de adversários.

    “Não tenho nenhum problema com a eliminação da Escócia ou de qualquer outra seleção que esteja lá embaixo [na parte inferior da tabela dos terceiros colocados], porque, desculpe... sei que é assim que o sistema de chaves funciona com 48 seleções, mas estamos apenas recompensando a mediocridade total aqui.”

    Burley certamente não estava errado. Mesmo levando em conta o fato de que a Escócia estava em um grupo difícil ao lado de duas seleções entre as 10 melhores, Brasil e Marrocos, o simples fato de ela estar na disputa por uma vaga nas oitavas de final prejudicou a credibilidade da competição, como seu compatriota Nicol também não demorou a reconhecer.

    “A Copa do Mundo deveria ser a elite”, destacou a lenda do Liverpool. “É a medalha que todo jogador quer ganhar mais do que qualquer outra, independentemente do país em que jogue. E ela perdeu valor quando há certas seleções que vão passar de fase, mas simplesmente não merecem estar lá.”

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Cabo Verde

    Esqueça a Inglaterra, a Argentina, a França ou a Espanha — Cabo Verde foi a grande sensação da Copa do Mundo de 2026, o conto de fadas do futebol que nos lembrou a todos por que ainda nos importamos com um esporte que já não é mais tão bonito assim.

    Pouco se esperava do menor país em extensão territorial a chegar às finais — e, no entanto, Cabo Verde esteve prestes a causar a maior zebra da história da Copa do Mundo ao levar a Argentina ao limite em um confronto épico das oitavas de final em Miami.

    Tudo acabou em lágrimas, é claro, mas a imagem de Nuno Costa sendo consolado pelo filho nas arquibancadas após a partida foi apenas uma das milhões de lembranças inesquecíveis criadas pela seleção do torneio — incluindo o chute comemorado em todo o mundo por Sidny Lopes Cabral.

    Cabo Verde também não sofreu gols contra a Espanha na estreia no torneio, em grande parte graças a um goleiro desempregado de 40 anos (Vozinha) e a um zagueiro de 34 anos nascido em Dublin que havia sido recrutado no LinkedIn (Pico Lopes), enquanto o empate com a Arábia Saudita, que garantiu a classificação para a fase eliminatória, fez com que o melhor jogador da partida, Deroy Duarte, se sentisse como se estivesse “vivendo um sonho”.

    Definitivamente não parecia real, isso é certo, mas, como disse o técnico Bubista, Cabo Verde provou neste verão que “nada é impossível”, e por isso todos devemos ser eternamente gratos.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    PERDEDOR: Cristiano Ronaldo

    Depois de marcar dois gols contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo gritou para a câmera: “Estou de volta! Estou de volta!” No entanto, ele claramente não estava, e, para falar a verdade, era impossível não se perguntar se ele realmente já havia estado lá, para começar. Na verdade, talvez tivesse sido melhor para todos os envolvidos — incluindo o “CR7” — se sua suspensão para os dois primeiros jogos tivesse sido mantida.

    Porque o que vimos vagando pelos estádios da América do Norte não era o verdadeiro Ronaldo — ou, pelo menos, não aquele de quem nos lembramos marcando gols, quebrando recordes e conquistando troféus por quase duas décadas. O atacante de 41 anos que liderava o ataque de Portugal parecia mais um boneco de papelão — mas com ainda menos movimento.

    Não importa qual seja a sua opinião sobre Ronaldo, como jogador ou como pessoa, foi difícil assistir à sua campanha, como um acidente de carro que você já via chegando de longe. O fato de Roberto Martinez estar ao volante obviamente não foi nenhuma surpresa, e sua licença de treinador deveria ser retirada dele depois de desperdiçar mais uma “Geração de Ouro”.

    Um técnico mais forte teria conduzido Ronaldo à aposentadoria da seleção, especialmente após o vexame que foi a Euro 2024, mas, em vez disso, ele passou quatro anos cedendo aos caprichos de um único indivíduo, quando poderia ter formado uma equipe capaz de vencer a Copa do Mundo — e com consequências previsivelmente desastrosas para Portugal e seu maior jogador de todos os tempos.

    Ronaldo insistiu o tempo todo que seu legado não seria afetado pelos acontecimentos deste verão — mas ele estava errado. E não porque não conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Mas porque atrapalhou uma seleção talentosa que tentava desesperadamente conquistá-la.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Hossam Hassan

    Ao sugerir a ideia de uma Copa do Mundo com 64 seleções, Infantino afirmou acreditar que “todas as nações deveriam ter o direito de sonhar em participar da Copa do Mundo”. No entanto, fica claro que ele se refere a todas as nações, exceto a Palestina, onde, em 3 de julho, o goleiro Saleem Khader al-Ashqar se tornou o 567º membro da comunidade futebolística do país a ser assassinado pelas forças israelenses durante um genocídio que também ceifou a vida e causou mutilações em toda uma geração de crianças.

    A FIFA, sem surpresa, ignorou a morte de Al-Ashqar. Da mesma forma que ignorou o assassinato de Mohammed al-Wahidi, um ex-professor de inglês que trabalhava para o Comitê Egípcio de Ajuda Humanitária em Gaza e organizava festas para assistir aos jogos da Copa do Mundo na cidade. De fato, Al-Wahidi foi morto por um ataque aéreo israelense que também ceifou a vida de dois irmãos, de oito e dez anos, poucas horas antes da exibição do confronto do Egito contra a Argentina nas oitavas de final.

    Esse massacre sem sentido serviu apenas para ilustrar tragicamente por que o técnico do Egito, Hossam Hassan, havia acusado o mundo do futebol de falhar com um povo inteiro na véspera da derrota de sua equipe por 3 a 2 em Atlanta.

    “Gostaria de dizer que isso é uma vergonha para nós”, disse ele aos repórteres na coletiva de imprensa pré-jogo. “É, antes de tudo, uma vergonha para os tomadores de decisão que deixam seres humanos para trás. Mas é uma vergonha para o mundo inteiro, não apenas para o mundo árabe; uma vergonha para todos.

    “Se há alguém no mundo que não se compadece do povo palestino, então essa pessoa não é humana — seja árabe, europeia ou americana. Em qualquer lugar do mundo, inclusive na Europa ou na América, se alguém machuca um animal, vemos os direitos dos animais sendo defendidos e o mundo inteiro reage. Mas tornou-se normal ouvir que duas ou três mil pessoas morrem em um único dia por causa de um míssil.

    “Independentemente da religião... sou um ser humano antes de ser árabe ou qualquer outra coisa. Minha mensagem, então, seria usar o futebol como poder brando. Peço a todos vocês, à mídia, a todos os atletas do mundo, independentemente de suas identidades, que talvez possamos transmitir uma mensagem coletiva.

    “Ela é a seguinte: ‘Deixem o povo palestino em paz, deixem-no existir, deixem-no viver sua própria vida.’”

  • Trump InfantinoGetty Images

    PERDEDOR: A credibilidade da FIFA

    A Copa do Mundo já foi sediada por ditadores fascistas, juntas militares e quem usa o esporte para encobrir violações — e, ainda assim, 2026 foi o ano em que a competição perdeu toda a credibilidade porque Infantino fez com que parecesse 1984.

    Iniciar guerras rendeu a Donald Trump um prêmio da paz antes mesmo do sorteio ter sido realizado, enquanto suas proibições de viagem impediram que milhões e milhões de pessoas sequer comparecessem ao evento, incluindo o principal árbitro da África, transformando assim em piada a afirmação de Infantino de que esta seria a Copa do Mundo mais “inclusiva” de todos os tempos.

    Quando os jornalistas ousaram fazer perguntas, ouviram que deveriam “calmar a cabeça, relaxar” e se concentrar exclusivamente no futebol — mas mesmo isso era impossível, pois a própria natureza do jogo havia sido alterada, passando de dois tempos para quatro quartos, a fim de gerar ainda mais receita publicitária para os detentores de direitos americanos.

    É claro que isso não foi nada comparado ao fato de Trump revelar que havia pedido a Infantino para rever o cartão vermelho de Folarin Balogun contra a Bósnia e Herzegovina — depois que os dirigentes da FIFA passaram horas negando que uma ligação entre os dois tivesse sequer ocorrido.

    O torneio não foi apenas manchado; ele basicamente se tornou uma grande mentira, então houve algo bastante apropriado no fato de que, após a controvérsia ridícula da Spidercam durante a partida entre Noruega e Inglaterra, a FIFA literalmente nos disse para rejeitar as evidências que nossos olhos e ouvidos captaram. Essa foi, na prática, a última e mais essencial ordem de Infantino, e abre caminho para sua reeleição sem oposição no ano que vem.

    Infelizmente, o futebol realmente se foi.