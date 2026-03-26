Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

"Vem para o United! Precisamos de reforços": a estrela do dardo Luke Littler adoraria ver este craque da Bundesliga no Manchester United

A. Stiller
Stuttgart
Alemanha

Luke Littler não é apenas um excelente jogador de dardos, mas também um grande torcedor do Manchester United. Quando questionado sobre seu jogador alemão favorito, ele expressou um desejo especial.

“Angelo Stiller”, respondeu Littler quando o repórter da DAZN, Leon Karasch, perguntou quem era seu jogador alemão favorito. Embora a superestrela do dardo tenha recebido um comentário elogioso do repórter por isso, o rápido acréscimo de Littler deixou o repórter da DAZN completamente perplexo. 



  • “Vem para o United! Precisamos de ajuda”, disse Littler. O bicampeão mundial de dardos também deu uma justificativa: “Casemiro vai nos deixar”.

    De fato, o contrato do jogador de 34 anos com o Manchester United não será renovado, e Stiller, assim como o brasileiro, é um meio-campista defensivo.

    Mas enquanto Casemiro tem seus pontos fortes mais como recuperador de bola e lutador de classe mundial, Stiller é mais um meia-armador que joga mais recuado e um distribuidor de passes. Será que o jogador do VfB Stuttgart, que foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apenas devido à lesão de Aleksandar Pavlovic para os próximos jogos internacionais, realmente tem o que é preciso para suceder a lenda Casemiro no United? Pelo menos, o United deveria procurar um sucessor que ocupe a mesma posição?

    • Publicidade

  • De qualquer forma, o fato de Littler estar de olho em um jogador como Angelo Stiller demonstra, sem dúvida, que a superestrela do dardo possui um certo conhecimento sobre futebol; ele está atualmente em Berlim para a 8ª rodada da Premier League of Darts. 

Amistosos
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Bundesliga
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB