"Vem para o United! Precisamos de reforços": a estrela do dardo Luke Littler adoraria ver este craque da Bundesliga no Manchester United

“Vem para o United! Precisamos de ajuda”, disse Littler. O bicampeão mundial de dardos também deu uma justificativa: “Casemiro vai nos deixar”.

De fato, o contrato do jogador de 34 anos com o Manchester United não será renovado, e Stiller, assim como o brasileiro, é um meio-campista defensivo.

Mas enquanto Casemiro tem seus pontos fortes mais como recuperador de bola e lutador de classe mundial, Stiller é mais um meia-armador que joga mais recuado e um distribuidor de passes. Será que o jogador do VfB Stuttgart, que foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apenas devido à lesão de Aleksandar Pavlovic para os próximos jogos internacionais, realmente tem o que é preciso para suceder a lenda Casemiro no United? Pelo menos, o United deveria procurar um sucessor que ocupe a mesma posição?