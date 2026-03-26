“Angelo Stiller”, respondeu Littler quando o repórter da DAZN, Leon Karasch, perguntou quem era seu jogador alemão favorito. Embora a superestrela do dardo tenha recebido um comentário elogioso do repórter por isso, o rápido acréscimo de Littler deixou o repórter da DAZN completamente perplexo.
Traduzido por
"Vem para o United! Precisamos de reforços": a estrela do dardo Luke Littler adoraria ver este craque da Bundesliga no Manchester United
“Vem para o United! Precisamos de ajuda”, disse Littler. O bicampeão mundial de dardos também deu uma justificativa: “Casemiro vai nos deixar”.
De fato, o contrato do jogador de 34 anos com o Manchester United não será renovado, e Stiller, assim como o brasileiro, é um meio-campista defensivo.
Mas enquanto Casemiro tem seus pontos fortes mais como recuperador de bola e lutador de classe mundial, Stiller é mais um meia-armador que joga mais recuado e um distribuidor de passes. Será que o jogador do VfB Stuttgart, que foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apenas devido à lesão de Aleksandar Pavlovic para os próximos jogos internacionais, realmente tem o que é preciso para suceder a lenda Casemiro no United? Pelo menos, o United deveria procurar um sucessor que ocupe a mesma posição?
De qualquer forma, o fato de Littler estar de olho em um jogador como Angelo Stiller demonstra, sem dúvida, que a superestrela do dardo possui um certo conhecimento sobre futebol; ele está atualmente em Berlim para a 8ª rodada da Premier League of Darts.