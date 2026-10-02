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'Vejo muito potencial na Itália' - goleiro da Inter, Josep Martinez, aposta na recuperação da Itália após a decepção na Copa do Mundo
Goleiro espanhol avalia recuperação italiana
O goleiro da Inter acredita que as dificuldades do futebol italiano no cenário internacional decorrem puramente de fatores psicológicos, e não de qualquer queda na qualidade dos jogadores. Não conseguir se classificar para três Copas do Mundo consecutivas desencadeou uma profunda crise de confiança para os tetracampeões mundiais. Mancini agora foi encarregado de comandar uma reconstrução completa do elenco, convocando uma leva de jovens talentos para reconstruir a identidade de jogo da seleção nacional.
- Getty Images Sport
Goleiro destaca batalha pela recuperação mental
Tendo enfrentado e jogado ao lado de alguns dos maiores talentos da Itália na Serie A, o goleiro da Inter está convencido de que a Azzurra está longe de ter falta de capacidade técnica.
Em entrevista ao importante jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Martinez disse: "Sinceramente, vejo muito potencial na Itália. Eles precisam redescobrir um modelo de jogo definido, mas não falta qualidade.
"Há vários jogadores da Inter de alto nível e muitos outros nomes válidos ao lado deles. Eles precisam recuperar a confiança após a decepção de ficar fora da Copa do Mundo; para mim, é mais uma questão mental do que um problema de qualidade."
Goleiro é convocado de volta para a seleção após longa espera
A avaliação positiva de Martinez coincide com um orgulhoso marco pessoal após ele receber uma convocação surpresa para a seleção da Espanha de Luis de la Fuente. O jogador de 28 anos retorna oficialmente ao grupo da Espanha pela primeira vez desde ter feito sua única partida pela seleção principal em junho de 2021. Uma lesão de Joan Garcia abriu a porta para Martinez ocupar uma vaga de goleiro ao lado das opções mais experientes David Raya e Unai Simon.
- AFP
Decisão no Stade de France aguarda
O verdadeiro teste para a nova geração da Itália chega na sexta-feira, quando viaja para enfrentar a França no Stade de France, pelo Grupo A1 da Liga das Nações. Mancini precisa elaborar um plano tático inteligente para neutralizar uma forte seleção francesa, agora comandada pelo lendário estrategista Zinedine Zidane. Conquistar um resultado positivo em Paris é vital para reforçar o moral do elenco e manter vivas as esperanças de chegar à fase de mata-mata.
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