Tendo enfrentado e jogado ao lado de alguns dos maiores talentos da Itália na Serie A, o goleiro da Inter está convencido de que a Azzurra está longe de ter falta de capacidade técnica.

Em entrevista ao importante jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Martinez disse: "Sinceramente, vejo muito potencial na Itália. Eles precisam redescobrir um modelo de jogo definido, mas não falta qualidade.

"Há vários jogadores da Inter de alto nível e muitos outros nomes válidos ao lado deles. Eles precisam recuperar a confiança após a decepção de ficar fora da Copa do Mundo; para mim, é mais uma questão mental do que um problema de qualidade."