O Real Madrid conduziu as negociações com sucesso para garantir que Bellingham continue sendo uma peça fundamental do clube por quase mais uma década. O jogador da seleção inglesa, que rapidamente se tornou uma das figuras mais influentes do vestiário, chegou a um acordo total para permanecer na capital espanhola até 30 de junho de 2031.

A diretoria do Bernabeu trabalhou intensamente nos bastidores para concluir o acerto, com conversas iniciadas discretamente na reta final da temporada anterior. Nunca houve dúvidas significativas sobre o desfecho, já que o jogador manifestou plena satisfação tanto com sua vida profissional no clube quanto com sua vida pessoal em Madri.

O impacto de Bellingham foi tão profundo que o clube considerou necessário agir cedo e de forma decisiva, conforme noticiado pelo Marca. O meio-campista demonstrou uma capacidade rara de carregar os companheiros de equipe nos momentos difíceis, exibindo uma maturidade muito além de seus 23 anos. O novo contrato não é apenas uma recompensa pelas atuações passadas, mas também uma declaração das intenções do clube para o futuro, colocando o jogador como o pilar central em torno do qual a equipe será construída nas próximas temporadas.