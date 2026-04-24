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Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
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Vasilije Kostov: O jovem fenômeno sérvio cuja temporada brilhante chamou a atenção do Arsenal, do Barcelona e de outros clubes

NXGN
Estrela Vermelha
V. Kostov
Sérvia
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Barcelona
Especiais e Opinião

Com apenas 17 anos, Vasilije Kostov está reescrevendo os recordes no mais alto nível do futebol sérvio. A mais recente joia a surgir da famosa academia do Estrela Vermelha de Belgrado, o meio-campista ofensivo está desafiando toda a lógica ao colocar a elite europeia em alerta máximo com uma campanha individual brilhante pelo maior clube do país.

Esta tem sido, na verdade, a definição perfeita de uma temporada de destaque para Kostov; há um ano, ele ainda jogava pela equipe sub-19 do Red Star, mas, 12 meses depois, ele está chegando ao fim de uma notável campanha de estreia no time principal, na qual somou mais de 20 gols e assistências.

Ainda faltando algumas semanas para completar 18 anos, esses números absurdos e suas atuações dinâmicas pelo futuro campeão sérvio chamaram a atenção da elite europeia, com times como Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique, entre uma série de grandes clubes, supostamente acompanhando de perto suas incríveis proezas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o adolescente que está conquistando o futebol sérvio...

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Onde tudo começou

    Nascido em Belgrado, capital da Sérvia, em maio de 2008, a trajetória de Kostov começou na academia local SF Royal FC, mas não demorou muito para que ele chamasse a atenção de um dos maiores clubes do país. Ele tinha apenas sete anos quando foi contratado pelo Red Star (também conhecido como Crvena zvezda), amplamente considerado o clube mais popular e bem-sucedido da Sérvia, à frente de seu acirrado rival da cidade, o Partizan.

    Evidentemente identificado como um talento especial desde muito jovem, Kostov progrediu rapidamente nas categorias de base. Na temporada 2023-24, ele contribuiu com 20 gols pela equipe sub-17, com apenas 15 anos, garantindo sua promoção para a equipe sub-19 na temporada seguinte. Uma temporada igualmente impressionante, jogando ao lado de garotos três anos mais velhos, o levaria para o time principal.

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  • A grande chance

    Foram as atuações de Kostov nos clássicos eternos das categorias de base contra o Partizan, na temporada 2024-25, que realmente chamaram a atenção. Depois de já ter marcado um gol espetacular na vitória em casa em setembro, com um belo chute no ângulo superior, o então jogador de 16 anos marcou o gol da vitória nos acréscimos fora de casa em março, driblando três defensores antes de chutar forte, sem chances para o goleiro, provocando comemorações frenéticas que resultaram em uma briga generalizada entre os jovens jogadores.

    Kostov foi, na verdade, promovido para o time principal logo no início de 2025, mas continuou a ser o capitão da equipe sub-19 regularmente, já que era incluído apenas esporadicamente nas escalações de jogo pelo ex-técnico Vladan Milojevic. Sua estreia na equipe principal acabaria ocorrendo com uma participação de 10 minutos contra o Beograd na Superliga Sérvia no início de abril do ano passado, mas ele teria que esperar por oportunidades mais consistentes.

  • Como vai tudo?

    Esta temporada, porém, tem sido uma história diferente; depois de passar a pré-temporada com o time principal, Kostov é agora um membro de pleno direito do elenco principal aos 17 anos, e não tem olhado para trás enquanto conquista o futebol sérvio.

    Após um início de campanha forte, que incluiu um gol maravilhoso na Liga Europa em sua estreia continental contra o Porto, uma estreia pela seleção principal e uma renovação de contrato em outubro, o adolescente elevou seu jogo a outro nível desde o início do ano e o retorno da lenda do Inter e da Sérvia, Dejan Stankovic, ao banco de reservas.


    Escalado de forma mais consistente como meia-atacante, depois de anteriormente ter sido colocado na lateral, Kostov marcou seis gols em seis jogos do campeonato entre o início de fevereiro e meados de março, além de dar duas assistências, demonstrando um dinamismo excepcional na função de camisa 10. Essa sequência incluiu mais um gol contra o Partizan, que já deve estar cansado de vê-lo, já que ele se tornou o mais jovem artilheiro de todos os tempos no clássico eterno.

    Seu total combinado de gols e assistências em todas as competições até agora é de 21 — números bastante impressionantes para um jogador de sua tenra idade.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Principais pontos fortes

    Uma espécie de retorno ao passado como um autêntico camisa 10 da velha guarda, Kostov ainda possui todas as características de um jogador ofensivo moderno. Seu jogo se baseia na visão de jogo e na astúcia, mas ele também possui a velocidade e a força necessárias para ter sucesso em um esporte onde o aspecto físico está se tornando cada vez mais importante.

    O baixo centro de gravidade do jovem permite que ele faça mudanças explosivas de direção e, apesar da idade, ele não é de forma alguma fácil de ser desarmado, muitas vezes usando seu físico bastante robusto (1,73 m) para proteger a posse de bola e se afastar dos adversários.

    Como mostram seus números, Kostov já tem faro de gol e de assistência aos 17 anos, mas sua mentalidade também se destaca. “Acredito firmemente nesse garoto”, disse o ex-técnico do Red Star, Milojevic. “Acima de tudo, ele tem uma ética de trabalho muito positiva, ouve seus treinadores e trabalha individualmente com eles.”

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Há espaço para melhorias

    Parece bastante injusto criticar um jogador de 17 anos que vem apresentando um desempenho tão consistente no mais alto nível em seu país natal. Dada a sua idade e o fato de que ele provavelmente nem deveria ser titular ainda, Kostov, como era de se esperar, ainda apresenta algumas falhas em certos aspectos, como a contribuição defensiva; e, se formos rigorosos, ele provavelmente poderia driblar o adversário com mais frequência, dada a sua enorme confiança com a bola.

    Uma coisa que ele precisa ter em mente é não deixar que sua temporada de destaque suba à cabeça. Em uma entrevista recente ao site sérvio Sportal, Kostov discordou da afirmação de Stankovic de que o jogador havia melhorado em “30%” desde que ele voltou como técnico.

    “Sinceramente, acho que progredi ainda mais”, disse ele. “Mas enfim, não importa... Com certeza vou progredir ainda mais no final [da temporada]. Acho que evoluí mais tanto fisicamente quanto mentalmente.”

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O próximo... Isco?

    Jogando no nível em que se encontra, apesar da pouca idade, Kostov parece pronto para trilhar seu próprio caminho rumo à grandeza. Mas, se formos compará-lo a alguém que já está consolidado no mais alto nível, ele é, sem dúvida, mais parecido com um jogador do calibre de Isco.

    Embora não sejam os mais altos, eles compartilham aquele centro de gravidade baixo e a constituição robusta que são atributos essenciais para um camisa 10 que atua entre as linhas, onde pequenas vantagens são tão importantes para driblar os defensores, criar espaço, criar chances e marcar gols.

    O ex-jogador do Real Madrid é um dos mestres modernos dessa função e também possui a versatilidade para atuar pelas pontas, assim como o promissor sérvio. Se ele continuar nessa trajetória, não seria nenhuma surpresa ver Kostov pisar também no lendário gramado do Bernabéu.

  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    E agora?

    Não será surpresa saber que alguns dos principais clubes da Europa estão acompanhando de perto as atuações de Kostov em Belgrado, em meio a uma campanha de destaque no Red Star. No curto prazo, ele certamente estará focado em ajudar seu atual clube a conquistar o nono título consecutivo do campeonato, agora que a equipe inicia a fase final da Super Liga, mas seu futuro será alvo de intenso escrutínio quando chegar o verão.

    O jovem já foi associado a times como Arsenal, AC Milan, Barcelona (contra quem marcou um gol com um pênalti à la Panenka na UEFA Youth League em 2024), Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, enquanto a ligação de Stankovic com a Inter supostamente significa que o gigante italiano também está na disputa. No entanto, como o jovem assinou um novo contrato até 2028 em outubro, o Red Star está em posição de vantagem.

    Resta saber se eles decidirão lucrar neste verão com o que certamente será uma quantia recorde para um jogador sérvio. Seja como for, o próprio jogador insiste que não se deixa afetar pelo barulho.

    “Não acho que me deixei levar pelo fato de escreverem muito sobre a possibilidade de eu ir para outro lugar”, disse ele aoSportal. “Todos esses números altos, 25 milhões (de euros)... Isso não afeta em nada meu jogo e minha permanência aqui.”

    No entanto, Kostov deu a entender que já superou o nível da primeira divisão sérvia e deu uma dica significativa sobre onde poderia acabar no futuro: “Não posso dizer que seja muito fácil (o nível), porque há muitos jogadores experientes e realmente bons na Super Liga. É claro que acho que posso jogar em um nível mais alto, sem dúvida. Neste momento, acho que isso está totalmente bem para mim.”

    Ele acrescentou: “Acho que me sairia melhor na Alemanha ou na Itália. Como já disse muitas vezes, não penso muito nos meus desejos. Não é meu objetivo principal ir para algum lugar neste verão.”