Vasilije Kostov: O jovem fenômeno sérvio cuja temporada brilhante chamou a atenção do Arsenal, do Barcelona e de outros clubes

Esta tem sido, na verdade, a definição perfeita de uma temporada de destaque para Kostov; há um ano, ele ainda jogava pela equipe sub-19 do Red Star, mas, 12 meses depois, ele está chegando ao fim de uma notável campanha de estreia no time principal, na qual somou mais de 20 gols e assistências.

Ainda faltando algumas semanas para completar 18 anos, esses números absurdos e suas atuações dinâmicas pelo futuro campeão sérvio chamaram a atenção da elite europeia, com times como Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique, entre uma série de grandes clubes, supostamente acompanhando de perto suas incríveis proezas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o adolescente que está conquistando o futebol sérvio...