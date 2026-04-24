Vasilije Kostov: O jovem fenômeno sérvio cuja temporada brilhante chamou a atenção do Arsenal, do Barcelona e de outros clubes

Não será surpresa saber que alguns dos principais clubes da Europa estão acompanhando de perto as atuações de Kostov em Belgrado, em meio a uma campanha de destaque no Red Star. No curto prazo, ele certamente estará focado em ajudar seu atual clube a conquistar o nono título consecutivo do campeonato, agora que a equipe inicia a fase final da Super Liga, mas seu futuro será alvo de intenso escrutínio quando chegar o verão.
O jovem já foi associado a times como Arsenal, AC Milan, Barcelona (contra quem marcou um gol com um pênalti à la Panenka na UEFA Youth League em 2024), Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, enquanto a ligação de Stankovic com a Inter supostamente significa que o gigante italiano também está na disputa. No entanto, como o jovem assinou um novo contrato até 2028 em outubro, o Red Star está em posição de vantagem.
Resta saber se eles decidirão lucrar neste verão com o que certamente será uma quantia recorde para um jogador sérvio. Seja como for, o próprio jogador insiste que não se deixa afetar pelo barulho.
“Não acho que me deixei levar pelo fato de escreverem muito sobre a possibilidade de eu ir para outro lugar”, disse ele aoSportal. “Todos esses números altos, 25 milhões (de euros)... Isso não afeta em nada meu jogo e minha permanência aqui.”
No entanto, Kostov deu a entender que já superou o nível da primeira divisão sérvia e deu uma dica significativa sobre onde poderia acabar no futuro: “Não posso dizer que seja muito fácil (o nível), porque há muitos jogadores experientes e realmente bons na Super Liga. É claro que acho que posso jogar em um nível mais alto, sem dúvida. Neste momento, acho que isso está totalmente bem para mim.”
Ele acrescentou: “Acho que me sairia melhor na Alemanha ou na Itália. Como já disse muitas vezes, não penso muito nos meus desejos. Não é meu objetivo principal ir para algum lugar neste verão.”