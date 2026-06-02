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Vasco Da Gama v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

O Vasco se salva na matemática de Renato Gaúcho? Veja quantos pontos o time faria até o fim do Brasileirão

Vasco
Brasileirão

Com 20 pontos em 18 rodadas e ocupando a primeira posição da zona de rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo, o Vasco aposta na reação sob o comando de Renato Gaúcho; mantido o aproveitamento atual do treinador, a equipe teria boas chances de permanecer na Série A

A pausa para a Copa do Mundo chegou em um momento delicado para o Vasco. Apesar da melhora de desempenho desde a chegada de Renato Gaúcho, o clube encerrou as primeiras 18 rodadas do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, abrindo o Z-4 com 20 pontos conquistados.

Mesmo assim, os números do treinador oferecem motivos para otimismo. Desde que assumiu a equipe, Renato somou 19 dos 42 pontos disputados, desempenho que representa um aproveitamento de 45,2%. Em um campeonato marcado pelo equilíbrio na parte de baixo da tabela, a projeção indica que o Cruz-Maltino ainda tem margem para escapar do rebaixamento.

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  • Vasco 2026Matheus Lima/Vasco

    Mantendo o ritmo

    Se repetir nas 20 rodadas restantes o mesmo aproveitamento obtido até aqui, o Vasco conquistaria aproximadamente 27 dos 60 pontos que ainda disputará. Somados aos 20 pontos atuais, o clube chegaria a 47 pontos ao fim do Brasileirão.

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    Historicamente, a marca de 45 pontos é tratada como a referência para escapar do rebaixamento. Desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes, apenas uma equipe foi rebaixada com essa pontuação (Coritiba, em 2009), enquanto a maioria dos times que alcançam a faixa entre 45 e 47 pontos consegue permanecer na elite nacional.

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  • Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que disse Renato Gaúcho?

    Após a última rodada, contra o Atlético-MG, no qual a equipe saiu derrotada antes da paralisação, Renato destacou a evolução da equipe desde sua chegada e ressaltou o equilíbrio da disputa na parte inferior da tabela.

    "Comigo esse grupo ganhou 19 dos 42 pontos que disputou. É uma campanha muito boa. Infelizmente o Vasco não começou bem o campeonato. Está na zona de rebaixamento com 20 pontos, mas tem três/quatro clubes com 21 pontos, tem clubes com 22, tem clube em nono lugar com três pontos a mais do que a gente. Está muito embolado (...) O campeonato está bastante equilibrado nessa zona, e infelizmente vamos ficar essa folga para a Copa na zona."

    Caso mantenha o atual rendimento após a retomada da competição, o Vasco não apenas alcançaria a tradicional meta dos 45 pontos, como terminaria o campeonato acima dela.