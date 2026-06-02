O Vasco se salva na matemática de Renato Gaúcho? Veja quantos pontos o time faria até o fim do Brasileirão

Após a última rodada, contra o Atlético-MG, no qual a equipe saiu derrotada antes da paralisação, Renato destacou a evolução da equipe desde sua chegada e ressaltou o equilíbrio da disputa na parte inferior da tabela.

"Comigo esse grupo ganhou 19 dos 42 pontos que disputou. É uma campanha muito boa. Infelizmente o Vasco não começou bem o campeonato. Está na zona de rebaixamento com 20 pontos, mas tem três/quatro clubes com 21 pontos, tem clubes com 22, tem clube em nono lugar com três pontos a mais do que a gente. Está muito embolado (...) O campeonato está bastante equilibrado nessa zona, e infelizmente vamos ficar essa folga para a Copa na zona."

Caso mantenha o atual rendimento após a retomada da competição, o Vasco não apenas alcançaria a tradicional meta dos 45 pontos, como terminaria o campeonato acima dela.