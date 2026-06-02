O Vasco se salva na matemática de Renato Gaúcho? Veja quantos pontos o time faria até o fim do Brasileirão

A pausa para a Copa do Mundo chegou em um momento delicado para o Vasco. Apesar da melhora de desempenho desde a chegada de Renato Gaúcho, o clube encerrou as primeiras 18 rodadas do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, abrindo o Z-4 com 20 pontos conquistados.
Mesmo assim, os números do treinador oferecem motivos para otimismo. Desde que assumiu a equipe, Renato somou 19 dos 42 pontos disputados, desempenho que representa um aproveitamento de 45,2%. Em um campeonato marcado pelo equilíbrio na parte de baixo da tabela, a projeção indica que o Cruz-Maltino ainda tem margem para escapar do rebaixamento.