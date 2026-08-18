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Gabriel Marin

Vasco investe quase R$ 200 milhões em atacantes, mas segue em busca de um artilheiro

Vasco

Clube gastou uma fortuna no setor ofensivo desde a gestão de Pedrinho, mas ainda não encontrou o homem-gol capaz de solucionar a crise de gols da equipe

O Vasco voltou ao mercado em busca de um centroavante para tentar resolver um problema que se arrasta há temporadas. Mesmo após investir quase R$ 200 milhões em jogadores para o setor ofensivo desde o início da gestão de Pedrinho, o clube ainda não encontrou um artilheiro capaz de assumir a responsabilidade pelos gols da equipe.

A necessidade ficou ainda mais evidente na derrota por 3 a 0 para o Santos, no último domingo (16). O Vasco criou oportunidades, mas novamente falhou na hora de transformar as chances em gols. O time não marca há três partidas e tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 gols, ao lado de Chapecoense e Internacional.

O cenário levou a diretoria a intensificar a procura por um centroavante. A missão, porém, não é simples: os nomes que agradam à cúpula vascaína estão acima da capacidade financeira atual do clube.

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  • Vasco da Gama v Botafogo - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Do investimento alto ao retorno abaixo do esperado

    Desde que assumiu o controle da SAF, Pedrinho participou da contratação de 12 jogadores para o ataque. O investimento elevado, entretanto, não foi acompanhado pelo mesmo nível de retorno dentro de campo.

    Em 2024, o Vasco contratou quatro atletas para o setor. Maxime Domínguez custou R$ 12,4 milhões e chegou com a missão de substituir Adson pela ponta direita. Para o lado esquerdo, Jean David foi contratado por R$ 8 milhões, enquanto Emerson Rodríguez chegou por empréstimo. Alex Teixeira, por sua vez, assinou sem custos.

    Nenhum deles conseguiu se firmar como uma peça de destaque em São Januário.

    A diretoria manteve as pontas como prioridade na primeira janela de 2025. Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto foram contratados por um total de 7,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 45,6 milhões na cotação da época.

    Entre os três, apenas Nuno Moreira conseguiu se estabelecer. O português ganhou espaço ao longo da temporada e se transformou em titular absoluto.

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  • Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Andrés Gómez foi a exceção

    No segundo semestre de 2025, já sob a tutela do diretor de futebol Admar Lopes, o Vasco trouxe Andrés Gómez por empréstimo. No início de 2026, o clube exerceu a opção de compra do colombiano por 4,5 milhões de euros.

    Gómez se tornou o principal caso de sucesso entre os atacantes contratados pela atual gestão. Desde a reta final da temporada passada, o jogador assumiu protagonismo e passou a ser uma das peças mais importantes do elenco.

    Existe, porém, uma deficiência que chama atenção: a finalização.

    Em 57 partidas pelo Vasco, o colombiano marcou apenas seis gols. O número ajuda a explicar por que, mesmo contando com um jogador de destaque no ataque, o clube continua procurando alguém capaz de decidir as partidas dentro da área.

  • Sao Paulo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Saídas de Vegetti e Rayan deixaram um vazio

    A dificuldade ofensiva ganhou proporções maiores em 2026 após as saídas de Vegetti e Rayan, os dois principais artilheiros do Vasco na temporada anterior.

    Os atacantes, juntos, marcaram 47 gols em 2025. Vegetti já havia chegado ao clube antes da gestão de Pedrinho, enquanto Rayan era uma das principais joias formadas nas categorias de base.

    Para compensar as perdas, o Vasco voltou a investir pesado no ataque no início de 2026. Brenner custou R$ 30,1 milhões, Marino Hinestroza foi contratado por R$ 26 milhões e Spinelli chegou por R$ 10,2 milhões.

    Nenhum dos três, porém, conseguiu se consolidar como titular durante o primeiro semestre.

    A situação se agravou com a lesão de Brenner, justamente quando a equipe mais precisava de uma referência ofensiva.

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  • Vasco Da Gama v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Colidio chegou, mas não resolve sozinho

    Na atual janela, o Vasco contratou Santiago Sosa para o meio-campo e Facundo Colidio para o ataque. O argentino estreou como titular na derrota para o Santos e pode atuar como centroavante.

    O problema é que Colidio apresenta características que o fazem render melhor fora da área. A diretoria, portanto, continua procurando um jogador com perfil diferente: um camisa 9 capaz de transformar as oportunidades criadas pela equipe em gols.

    Após a derrota para o Santos, Pedro Emanuel reforçou que a intenção não é contratar apenas para aumentar o número de jogadores no elenco: "Mais do que quantidade tem que ser qualidade".

    Segundo o treinador, o clube também acompanha o movimento do mercado europeu, que pode oferecer novas oportunidades conforme os clubes começam a liberar atletas que não estarão nos respectivos elencos.

  • AC Sparta Praha v Aberdeen FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    John Mercado é uma das negociações

    Um dos nomes que estão na mesa do Vasco é John Mercado, do Sparta Praga, da República Tcheca. O equatoriano demonstrou interesse em defender o clube carioca, e as negociações continuam.

    O Vasco chegou a apresentar uma proposta de aproximadamente 7 milhões de euros, cerca de R$ 42,3 milhões na cotação atual, mas a oferta foi recusada.

    Apesar disso, a diretoria mantém as conversas na tentativa de chegar a um acordo. A contratação depende, entre outros fatores, da capacidade do clube de ajustar os valores de uma operação considerada importante para o setor ofensivo.

  • FBL-LIBERTADORES-GUAIRA-INDRIVADAVIAAFP

    Alex Arce aparece como alternativa

    Outro nome que ganhou força no mercado é o de Alex Arce, atualmente vinculado ao Independiente Rivadavia. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (18) pelo jornalista Juan G. Denis C., o Vasco pretende avançar nas negociações pelo centroavante.

    A busca faz sentido diante dos números apresentados pelo paraguaio. Aos 31 anos, Arce soma 100 gols e dez assistências em 176 partidas como profissional.

    O atacante também vive momento de destaque na Libertadores. Arce é o artilheiro da competição e disputa as oitavas de final com o Independiente Rivadavia contra o Fluminense. O clube argentino terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 16 pontos em seis partidas.

    O Vasco, entretanto, não é o único interessado. O Internacional também demonstrou interesse pelo jogador e chegou a tentar avançar nas negociações, oferecendo um salário superior ao que Arce recebe atualmente, mas não conseguiu chegar a um acordo.

  • Vasco Da Gama v Olimpia - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Vasco precisa encontrar o homem-gol

    Enquanto a janela de transferências permanece aberta, a diretoria vascaína trabalha para encontrar uma solução que não apareceu mesmo após uma sequência de grandes investimentos.

    O desafio agora é ainda maior. O clube disputa competições simultaneamente e precisa de mais opções para administrar o calendário, mas também necessita elevar a qualidade do ataque para reagir no Campeonato Brasileiro.

    O histórico recente mostra que simplesmente gastar não foi suficiente. De Maxime Domínguez a Brenner, passando por Jean David, Garré, Loide Augusto, Andrés Gómez e outros nomes, o Vasco investiu pesado na tentativa de reconstruir seu setor ofensivo.

    A busca agora é por algo mais específico: um atacante capaz de assumir a responsabilidade de marcar gols.

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