Vasco investe quase R$ 200 milhões em atacantes, mas segue em busca de um artilheiro

O Vasco voltou ao mercado em busca de um centroavante para tentar resolver um problema que se arrasta há temporadas. Mesmo após investir quase R$ 200 milhões em jogadores para o setor ofensivo desde o início da gestão de Pedrinho, o clube ainda não encontrou um artilheiro capaz de assumir a responsabilidade pelos gols da equipe.

A necessidade ficou ainda mais evidente na derrota por 3 a 0 para o Santos, no último domingo (16). O Vasco criou oportunidades, mas novamente falhou na hora de transformar as chances em gols. O time não marca há três partidas e tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 gols, ao lado de Chapecoense e Internacional.

O cenário levou a diretoria a intensificar a procura por um centroavante. A missão, porém, não é simples: os nomes que agradam à cúpula vascaína estão acima da capacidade financeira atual do clube.