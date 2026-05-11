Waddle acredita que muitos interessados entrarão na disputa pela contratação de Greenwood caso sejam abertas negociações. O ex-ala da seleção inglesa — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium que oferece um jogo de caça-níqueis de futebol — comentou ao GOAL sobre a conquista do Marselha: “Eu sei como é. Eles exigem muito. Também querem entretenimento. Mas eles exigem muito dos jogadores. Acham que deveriam estar no topo da tabela.

“Desde que ele foi para lá, tem jogado bem. Tem se saído bem, tem sido bastante consistente. Ele continua marcando gols — contribuindo com gols. Ele tem recebido muitos pênaltis, mas está lá, está em forma.

“Tenho certeza de que há muitos clubes acompanhando seu desenvolvimento e de olho nele. Se ele precisar deixar o Marselha um dia, haverá vários clubes interessados em contratar o Mason. Ele tem se saído muito bem por eles.

“O clube tem sido muito irregular nos últimos dois ou três anos. Tem sido muito inconsistente, mesmo terminando sempre entre os cinco primeiros, entre os quatro primeiros. Eles chegam em boas posições e depois fracassam, mas depois se recuperam.

“Ele tem sido um dos destaques da equipe, do elenco. Está na idade certa. Parece estar focado. Sabe o que o Marselha exige. Sabe o que o Marselha quer e está tentando dar isso a eles. Pode-se dizer que ele tem sido um sucesso garantido no Marselha.”