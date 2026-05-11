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“Vários clubes” devem intensificar o interesse na contratação de Mason Greenwood, já que a lenda do Marselha, Chris Waddle, considera o ex-atacante do Manchester United um “sucesso garantido” na França
Greenwood foi contratado pelo Marselha por 27 milhões de libras
Marselha não é um lugar para os tímidos ou os fracos de coração, com uma torcida apaixonada que exige que qualquer pessoa que passe pelo clube cause impacto imediato — seja em campo ou no banco de reservas.
Waddle conhece bem essa pressão desde seus tempos de jogador, já que o ex-astro da Inglaterra viveu três anos memoráveis na costa do Mediterrâneo, que o levaram à final da Copa da Europa e lhe renderam o status de herói cult bem longe de sua zona de conforto.
Greenwood trilhou um caminho semelhante, com o versátil jogador de 24 anos rumando para a Ligue 1 ao deixar Old Trafford. O United, gigante da Premier League, depois de ver um produto de sua base reconstruir sua carreira por empréstimo no Getafe, na Espanha, aprovou uma transferência de 27 milhões de libras (37 milhões de dólares).
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Histórico de Greenwood: gols e partidas enquanto o preço de venda dispara
Greenwood, que ainda tem a opção de mudar de seleção para a Jamaica, dividiu o prêmio de Artilheiro do Campeonato com Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro, durante sua primeira temporada no Marselha.
Desde então, seu total de gols chegou a 48 em 80 partidas, com um recorde pessoal de 26 gols marcados em todas as competições nesta temporada. Os inevitáveis rumores de transferência foram acionados, com o preço pedido por Greenwood ultrapassando amplamente a marca de £ 50 milhões (US$ 68 milhões).
Uma venda pode ser concretizada na próxima janela de transferências, já que surgem questionamentos sobre seu desempenho recente, com times de toda a Europa — incluindo a Juventus, gigante da Série A — ponderando sobre os méritos de uma abordagem oficial.
Para qual time Greenwood poderia se transferir na janela de transferências do verão de 2026?
Waddle acredita que muitos interessados entrarão na disputa pela contratação de Greenwood caso sejam abertas negociações. O ex-ala da seleção inglesa — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium que oferece um jogo de caça-níqueis de futebol — comentou ao GOAL sobre a conquista do Marselha: “Eu sei como é. Eles exigem muito. Também querem entretenimento. Mas eles exigem muito dos jogadores. Acham que deveriam estar no topo da tabela.
“Desde que ele foi para lá, tem jogado bem. Tem se saído bem, tem sido bastante consistente. Ele continua marcando gols — contribuindo com gols. Ele tem recebido muitos pênaltis, mas está lá, está em forma.
“Tenho certeza de que há muitos clubes acompanhando seu desenvolvimento e de olho nele. Se ele precisar deixar o Marselha um dia, haverá vários clubes interessados em contratar o Mason. Ele tem se saído muito bem por eles.
“O clube tem sido muito irregular nos últimos dois ou três anos. Tem sido muito inconsistente, mesmo terminando sempre entre os cinco primeiros, entre os quatro primeiros. Eles chegam em boas posições e depois fracassam, mas depois se recuperam.
“Ele tem sido um dos destaques da equipe, do elenco. Está na idade certa. Parece estar focado. Sabe o que o Marselha exige. Sabe o que o Marselha quer e está tentando dar isso a eles. Pode-se dizer que ele tem sido um sucesso garantido no Marselha.”
- AFP
O Manchester United ficará com 50% de qualquer valor que Greenwood venha a render
Greenwood tem contrato com o Marselha até o verão de 2029, o que significa que seu atual clube pode exigir o valor mais alto possível em qualquer negociação de transferência. O clube também está ciente de que o United incluiu uma cláusula de 50% sobre eventuais transferências futuras no acordo que levou o atacante ambidestro para a França.
Os Red Devils acompanharão de perto o desenrolar dos acontecimentos a partir de agora, já que podem se beneficiar financeiramente com isso, visto que parece cada vez mais provável que o jogador nascido em Bradford encare um novo desafio em 2026.