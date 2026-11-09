VAR menos ativo e diretrizes de Orsato: de De Bruyne contra o Genoa a Joao Mario contra a Juventus, são 21 os erros de arbitragem nesta Serie A 2026/2027

A Serie A 2026/2027 para para mais uma pausa de seleções e, mais uma vez, é hora de fazer um balanço. Já são 11 rodadas disputadas e há muitas novidades para discutir. Entre elas, está a questão da arbitragem, transformada, de um lado, por mudanças nas regras que, em tese, aumentaram o tempo efetivo de jogo e, de outro, pela nova diretriz do responsável pela CAN, Daniele Orsato. Em comparação com a atuação de Gianluca Rocchi, Orsato optou por uma intervenção menor do VAR e recolocou o árbitro de campo no centro das decisões, inclusive das mais "espinhosas".
Mesmo assim, como informou a Panorama, não faltaram erros. Após 11 rodadas, já são 21 erros de arbitragem não corrigidos e mantidos em campo. Sem um canal oficial de comunicação como foi o Open VAR no ano passado, a lista, evidentemente, pode ser ampliada ou aprimorada.