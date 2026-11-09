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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Emanuele Tramacere
Traduzido por

VAR menos ativo e diretrizes de Orsato: de De Bruyne contra o Genoa a Joao Mario contra a Juventus, são 21 os erros de arbitragem nesta Serie A 2026/2027

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A Serie A 2026/2027 para para mais uma pausa de seleções e, mais uma vez, é hora de fazer um balanço. Já são 11 rodadas disputadas e há muitas novidades para discutir. Entre elas, está a questão da arbitragem, transformada, de um lado, por mudanças nas regras que, em tese, aumentaram o tempo efetivo de jogo e, de outro, pela nova diretriz do responsável pela CAN, Daniele Orsato. Em comparação com a atuação de Gianluca Rocchi, Orsato optou por uma intervenção menor do VAR e recolocou o árbitro de campo no centro das decisões, inclusive das mais "espinhosas".

Mesmo assim, como informou a Panorama, não faltaram erros. Após 11 rodadas, já são 21 erros de arbitragem não corrigidos e mantidos em campo. Sem um canal oficial de comunicação como foi o Open VAR no ano passado, a lista, evidentemente, pode ser ampliada ou aprimorada.

  • Erros de arbitragem na 1ª rodada da Serie A

    Genoa-Napoli 0-2

    (Di Bello – Manganiello/Meraviglia): Gol de De Bruyne precedido por empurrão em Vazquez (sem OFR)

    Torino-Milan 1-2

    (Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Toque de mão de Vlasic em cruzamento de Cissé, sem pênalti (sem OFR)

    Roma-Fiorentina 4-0

    (Marcenaro – Abisso/Giua): Golpe com a mão de Hermoso em Mastantono no início da APP; 1º gol deveria ter sido anulado (sem OFR)

  • Erros de arbitragem na 2ª rodada da Serie A

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Rasteira de Dragusin em Monterisi dentro da área não punida (sem OFR)

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Dois golpes com a mão (soco) de Jimenez em Bracaglia, passíveis de cartão vermelho (sem OFR)

  • Erros de arbitragem na 3ª rodada da Serie A

    Cagliari-Lecce 1 a 0

    (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Rasteira de Gagliardini em N’Dri com o tempo esgotado (sem OFR)

    Juventus-Milan 1 a 1

    (Mariani – Fabbri/Camplone): De Winter pisa no pé de Kolo Muani no início da APP do primeiro gol, que deveria ser anulado (sem OFR)

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  • Erros de arbitragem da 4ª rodada da Serie A

    Como-Parma 2-1

    (Mucera – Giua/Mazzoleni): Entrada dura de Caqueret em Britschgi, apenas cartão amarelo (sem revisão em campo)

  • Erros de arbitragem na 5ª rodada da Serie A

    Bologna-Torino 1-1

    (Guida – Santoro/Camplone): Rasteira de Heggem em Oristanio, que avançava em direção ao gol (sem revisão em campo)

    Fiorentina-Napoli 1-1

    (Doveri – Gariglio/Pezzuto): Agarrão prolongado de Dragusin em Hojlund (sem revisão em campo)

    Juventus-Atalanta 2-0

    (Zufferli – Marini/Giua): Puxão de camisa de Kalulu em Rowe, que avançava em direção ao gol dentro da área (sem revisão em campo)

  • Erros de arbitragem na 6ª rodada da Serie A

    Lecce-Bologna 1-2

    (Pairetto – Mazzoleni/Dionisi): Entrada dura de El Azzouzi em Ndri, punida apenas com cartão amarelo (sem OFR)

    Sassuolo-Milan 1-1

    (Fourneau – Santoro/Meraviglia): Entrada de Laurentiè em Gila abaixo do joelho, provavelmente para cartão vermelho, mas sem nenhuma punição (sem OFR)

  • Erros de arbitragem na 7ª rodada da Serie A

    Bologna-Inter 1-3

    (Doveri – Gariglio/Piccinini): Rasteira de Darmian em Thuram na área; o jogador da Inter recebeu cartão amarelo por simulação, mas era pênalti (sem revisão à beira do campo)

    Fiorentina-Como 1-3

    (Di Bello – Paterna/Pezzuto): Milla recuperou a bola cometendo falta em Gonçalves no lance do primeiro gol do Como (sem revisão à beira do campo)

  • Erros de arbitragem na 8ª rodada da Serie A

    Lazio-Parma 2 a 1

    (Arena – Santoro/Mazzoleni): Troilo segura Frattesi e toca sua perna quando ele avançava em velocidade na área (sem revisão à beira do campo)

    Inter-Fiorentina 2 a 1

    (Mariani – Fabbri/Santoro): Rasteira clara de Viery em Thuram dentro da área (sem revisão à beira do campo)

  • Erros de arbitragem da 9ª rodada da Série A

    Parma-Udinese 0-0

    (Massa – Mazzoleni/Baroni): Agarrão prolongado de Troilo em Davis, sem pênalti (sem OFR)

    Venezia-Inter 0-2

    (Pairetto – Camplone/Volpi): Suposta falta de Carlos Augusto na recuperação da bola na jogada do primeiro gol da Inter (sem OFR)

    Frosinone-Lecce 5-1

    (Abisso – Piccinini/Mazzoleni): Agarrão prolongado de Calò em Gandelman, sem pênalti (sem OFR)

  • Erros de arbitragem na 10ª rodada da Série A

    Como-Venezia 1 a 0

    (Ferrieri Caputi – Cosso/Giua): Toque de mão de Milla, pênalti para o Venezia revogado (OFR equivocada)

  • Erros de arbitragem na 11ª rodada da Serie A

    Genoa-Milan 1-2

    (Massa – Camplone/Marini): Falta de Marcandalli em Rabiot em clara chance de gol, punida apenas com cartão amarelo (sem OFR)

    Fiorentina-Juventus 2-2

    (Colombo – Di Paolo/Meraviglia): Toque de braço evidente de Joao Mario na área não punido (sem OFR)