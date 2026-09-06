O drama aumentou ainda mais dentro da área, resultando em um incidente controverso envolvendo Gabriel e Martinez. Após um cruzamento rasteiro, Gabriel caiu no chão enquanto disputava a bola com Jorrel Hato. Quando Gabriel esticou a perna para desviar a bola em direção ao gol ainda no chão, sua chuteira atingiu em cheio o rosto de Martinez.

O goleiro ficou com muitas dores e precisou de atendimento médico no gramado. Apesar da entrada imprudente, o árbitro Chris Kavanagh optou por não mostrar cartão.

A Premier League explicou depois que uma checagem do VAR deu suporte à decisão de campo, já que a revisão entendeu que Gabriel não cometeu jogo brusco grave.



