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VAR anula gol de empate de Riccardo Calafiori, mas Gabriel escapa de cartão vermelho em drama no dérbi de Londres
Vantagem inicial do Chelsea e frustração com o VAR
Um eletrizante clássico londrino da Premier League viu o Chelsea abrir o placar de surpresa no segundo minuto, com um voleio de Morgan Rogers. O Arsenal pensou ter respondido rapidamente aos 12 minutos, quando Calafiori empurrou a bola para além da linha após um bate-rebate na pequena área.
No entanto, o VAR interveio para anular o gol. Os replays confirmaram que Ezri Konsa estava em posição de impedimento quando Calafiori finalizou, e a bola pode até ter desviado em Konsa no caminho para a rede.
Gabriel escapa de punição por chute no rosto
O drama aumentou ainda mais dentro da área, resultando em um incidente controverso envolvendo Gabriel e Martinez. Após um cruzamento rasteiro, Gabriel caiu no chão enquanto disputava a bola com Jorrel Hato. Quando Gabriel esticou a perna para desviar a bola em direção ao gol ainda no chão, sua chuteira atingiu em cheio o rosto de Martinez.
O goleiro ficou com muitas dores e precisou de atendimento médico no gramado. Apesar da entrada imprudente, o árbitro Chris Kavanagh optou por não mostrar cartão.
A Premier League explicou depois que uma checagem do VAR deu suporte à decisão de campo, já que a revisão entendeu que Gabriel não cometeu jogo brusco grave.
Havertz marca para deixar tudo igual
Apesar da polêmica em torno da entrada que passou impune e do gol anulado anteriormente, o Arsenal acabou encontrando uma forma de empatar. Aos 25 minutos, Havertz recebeu a bola pelo lado direito, conduziu pela entrada da área e bateu de pé esquerdo em direção ao gol. A finalização forte passou pelas pontas dos dedos de Martinez para deixar tudo igual em 1 a 1 contra o ex-clube do atacante alemão. O gol de empate devolveu o ímpeto ao Arsenal no fim do primeiro tempo.
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Odegaard amplia a vantagem enquanto o Arsenal segue pressionando
O Arsenal aproveitou seu embalo logo após o intervalo e abriu 2 a 1 aos 50 minutos, graças a uma finalização precisa de Martin Odegaard. Depois deste caótico clássico londrino, os dois clubes buscarão dar sequência às suas atuações e impor domínio em seus próximos compromissos. Com os ânimos exaltados e o VAR muito acionado, o restante da campanha da Premier League promete ainda mais drama.
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