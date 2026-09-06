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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

VAR anula gol de empate de Riccardo Calafiori, mas Gabriel escapa de cartão vermelho em drama no dérbi de Londres

R. Calafiori
Gabriel
Arsenal
Arsenal x Chelsea
Chelsea
Premier League

O zagueiro do Arsenal Gabriel evitou um cartão vermelho controverso depois que sua chuteira atingiu o rosto de Emi Martinez durante um frenético confronto da Premier League contra o Chelsea. O caótico clássico londrino também viu Riccardo Calafiori ter um gol de empate no início anulado pelo VAR por impedimento, antes de Kai Havertz e Martin Odegaard marcarem para dar ao Arsenal uma vantagem de 2 a 1 no domingo.

  • Vantagem inicial do Chelsea e frustração com o VAR

    Um eletrizante clássico londrino da Premier League viu o Chelsea abrir o placar de surpresa no segundo minuto, com um voleio de Morgan Rogers. O Arsenal pensou ter respondido rapidamente aos 12 minutos, quando Calafiori empurrou a bola para além da linha após um bate-rebate na pequena área.

    No entanto, o VAR interveio para anular o gol. Os replays confirmaram que Ezri Konsa estava em posição de impedimento quando Calafiori finalizou, e a bola pode até ter desviado em Konsa no caminho para a rede.

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  • Gabriel escapa de punição por chute no rosto

    O drama aumentou ainda mais dentro da área, resultando em um incidente controverso envolvendo Gabriel e Martinez. Após um cruzamento rasteiro, Gabriel caiu no chão enquanto disputava a bola com Jorrel Hato. Quando Gabriel esticou a perna para desviar a bola em direção ao gol ainda no chão, sua chuteira atingiu em cheio o rosto de Martinez.

    O goleiro ficou com muitas dores e precisou de atendimento médico no gramado. Apesar da entrada imprudente, o árbitro Chris Kavanagh optou por não mostrar cartão.

    A Premier League explicou depois que uma checagem do VAR deu suporte à decisão de campo, já que a revisão entendeu que Gabriel não cometeu jogo brusco grave.


  • Havertz marca para deixar tudo igual

    Apesar da polêmica em torno da entrada que passou impune e do gol anulado anteriormente, o Arsenal acabou encontrando uma forma de empatar. Aos 25 minutos, Havertz recebeu a bola pelo lado direito, conduziu pela entrada da área e bateu de pé esquerdo em direção ao gol. A finalização forte passou pelas pontas dos dedos de Martinez para deixar tudo igual em 1 a 1 contra o ex-clube do atacante alemão. O gol de empate devolveu o ímpeto ao Arsenal no fim do primeiro tempo.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard amplia a vantagem enquanto o Arsenal segue pressionando

    O Arsenal aproveitou seu embalo logo após o intervalo e abriu 2 a 1 aos 50 minutos, graças a uma finalização precisa de Martin Odegaard. Depois deste caótico clássico londrino, os dois clubes buscarão dar sequência às suas atuações e impor domínio em seus próximos compromissos. Com os ânimos exaltados e o VAR muito acionado, o restante da campanha da Premier League promete ainda mais drama.

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