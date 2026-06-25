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Ryan Tolmich

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“Vão lá e disputem” – Gio Reyna e Brenden Aaronson aguardam sua chance enquanto a equipe de Mauricio Pochettino busca manter o ritmo contra a Turquia, que passa por dificuldades: cinco pontos-chave para a última partida da fase de grupos da Seleção dos EUA na Copa do Mundo

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Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Estados Unidos da América
Copa do Mundo

A vaga na fase eliminatória já está garantida, mas, antes disso, os EUA precisam superar um confronto contra uma equipe em baixa, mas motivada.

Há tantas complexidades envolvidas na última partida da fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA contra a Turquia. Felizmente para os americanos, uma dessas complexidades não estará em jogo. Eles já conquistaram a liderança do grupo e podem se concentrar nas oitavas de final. Eles conquistaram esse direito nas duas primeiras partidas.

Esse fato levanta uma nova série de questões para Mauricio Pochettino, começando pela mais importante: com que seriedade os EUA vão encarar essa partida?

A resposta é bastante clara: com seriedade, mas com inteligência. Com a primeira colocação já garantida e sem que nenhuma das equipes enfrente consequências reais na quinta-feira, Pochettino tem margem para fazer rodízio. Essas decisões serão tomadas com cautela, mas não sem um propósito. Haja ou não algo em jogo, Pochettino quer continuar vencendo — pela equipe, pelo ímpeto e pelo público americano que está começando a acreditar nesse grupo.

“Minha resposta é garantir que a equipe que vai entrar em campo amanhã queira devorar a grama aqui no SoFi Stadium e jogar como se fosse a final da Copa do Mundo”, disse Pochettino na quinta-feira. “Você pergunta: ‘como’? Precisamos encontrar a maneira de chegar lá amanhã e fornecer à equipe as melhores ferramentas para entrar em campo e competir.”

Então, como isso vai ser? O GOAL analisa cinco pontos-chave para o confronto da seleção dos EUA contra a Turquia...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A situação do cartão amarelo

    Antes desta partida, há quatro jogadores americanos que correm o risco de serem suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O grande problema é que eles são quatro dos jogadores mais importantes da seleção masculina dos EUA.

    Tyler Adams é o pivô do meio-campo. Chris Richards é o principal zagueiro central. Antonee Robinson sempre foi uma arma pela esquerda, enquanto Folarin Balogun, no ataque, tem sido a grande revelação desta seleção neste verão. Todos receberam cartões amarelos nos dois primeiros jogos. Isso significa que, com mais um, eles ficariam de fora das oitavas de final.

    “Obviamente, quero jogar todas as partidas, de preferência cada minuto de cada jogo, mas entendo que coisas podem acontecer e que algumas estão fora do meu controle”, disse Richards na quinta-feira. “Não sei como será a escalação amanhã, mas sei que, se estiver jogando, darei o meu melhor, o melhor mesmo, para não receber um cartão amarelo.

    “No fim das contas, não tenho certeza se ele vai arriscar escalar a gente que já está com um cartão amarelo, então, sim, é uma situação muito, muito complicada no momento.”

    Na verdade, não é tão difícil assim, porque todos os quatro jogadores são, para ser franco, insubstituíveis. É por isso que nunca valeria a pena arriscar escalá-los neste jogo. Com isso em mente, espere um time titular da Seleção dos EUA com muitas alterações, ditado por pelo menos quatro substituições que devem ser feitas por uma questão de extrema cautela.

    “Acho que é fácil responder em relação aos jogadores que estão com cartões amarelos”, disse Pochettino. “Acho desnecessário correr o risco de receber outro cartão amarelo e ficar indisponível para a próxima fase. Acho que essa é uma resposta um pouco óbvia e simples: não escalá-los desde o início.”

    • Publicidade
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freese vai continuar no gol?

    Mais uma vez, espera-se uma rotação. Não há necessidade de arriscar jogadores-chave em uma partida que, no fim das contas, não traz nenhum benefício concreto para o futuro dos EUA. Mas será que há benefícios concretos para alguém como Matt Freese caso ele mantenha sua vaga no gol?

    A ascensão de Freese ao posto de titular, por coincidência, começou contra a Turquia no verão passado. Agora, pouco mais de um ano depois, ele soma 17 partidas pela seleção, duas das quais neste torneio de verão. Ele tem experiência, sem dúvida, mas, no panorama geral, Freese ainda é muito novo no futebol internacional.

    Haveria motivos para dar uma chance aos outros dois goleiros do elenco, é claro. Matt Turner merece, tanto por ser um bom companheiro quanto por seu desempenho geral na MLS. Chris Brady, por sua vez, é o único membro do trio de goleiros que ainda não disputou uma Copa do Mundo, e a oportunidade de entrar em campo certamente seria a realização de um sonho.

    No entanto, este não é exatamente o momento para histórias inspiradoras. Se Pochettino acredita que escalar Freese o preparará melhor para a fase eliminatória, então é de se esperar que o goleiro do NYCFC defenda o gol pela terceira partida consecutiva na Copa do Mundo.

    “É uma decisão do técnico, obviamente”, disse Freese nesta semana. “Temos 26 jogadores aqui que querem jogar e estão prontos para isso, além de se esforçarem ao máximo todos os dias nos treinos. Nós, como grupo, temos total confiança em todos os 26, então estamos realmente focados em continuar nos preparando, nos esforçando nos treinos e estando prontos para qualquer coisa.”

  • turkeyGetty Images

    O que está acontecendo com a Turquia?

    Se você ainda não viu as estatísticas por trás da eliminação da Turquia neste verão, há uma que se destaca. Nos dois primeiros jogos, a equipe teve mais chutes, 62, do que qualquer outra seleção na Copa do Mundo. Treze desses chutes foram no alvo. O problema, porém, foi que exatamente zero deles entrou no gol, e é por isso que a equipe está voltando para casa mais cedo.

    É claro que a Turquia sabe jogar. A equipe consegue criar e gerar chances, principalmente por meio dos meias-estrelas Arda Güler e Kenan Yildiz. Só que não conseguiu converter nenhuma dessas chances. Mas quinta-feira é um novo dia para eles. Será que será diferente?

    O que realmente importa é como a Turquia vai se apresentar. Estará determinada a encerrar esta Copa do Mundo com uma nota positiva, provando que os dois primeiros jogos foram meros acasos? Ou vai desanimar, murchar e jogar sem empenho, sem nada pelo que realmente lutar e com o ânimo por baixo devido à eliminação precoce da Copa do Mundo?

    “É uma partida da Copa do Mundo”, disse Pochettino. “Quando você defende sua camisa, sua bandeira, sua cultura, é sempre uma questão de orgulho. Não tenho dúvidas de que a seleção turca vai ser competitiva amanhã. Eles têm bons jogadores. É claro que estão eliminados, mas acho que vai ser um jogo difícil. Não estamos pensando que será uma partida fácil.”

    De muitas maneiras, será a Turquia que vai ditar o ritmo da partida. Será um jogo enérgico e físico, ou serão apenas duas seleções jogando por jogar? A Ay-Yıldızlılar, no fim das contas, será fundamental para definir esse tom.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Os criadores de oportunidades

    Os já mencionados Yildiz e Guler são espetaculares. Apesar dos resultados até agora, esses dois meio-campistas estão entre os melhores jovens jogadores do mundo. Ambos têm um futuro incrivelmente promissor e, atualmente, estão se destacando como alguns dos meio-campistas ofensivos mais perigosos do futebol.

    Os EUA também contam com alguns jogadores perigosos nessa posição. O que eles poderão fazer na quinta-feira?

    Com a lesão de Christian Pulisic, parece improvável que ele entre em campo. Weston McKennie e Malik Tillman também poderiam precisar de um descanso depois de comandarem o meio-campo nas duas primeiras partidas. Sergino Dest também tem sido um desafio para todos os zagueiros que enfrenta, atuando como ponta mais avançada.

    Ainda assim, os EUA poderiam contar com Gio Reyna, Alex Zendejas ou Brenden Aaronson nessas funções de camisa 10, enquanto Tim Weah também poderia entrar no time titular mais à frente, como ponta.

    Não será fácil superar a Turquia. É verdade que eles sofreram três gols, mas todos os três ocorreram, em grande parte, contra o ritmo da partida. Será interessante, então, ver como os EUA vão criar chances, independentemente de quem estiver em campo.

    “Precisamos jogar bem amanhã”, disse Pochettino. “Precisamos jogar bem, e não tenho dúvidas de que a equipe que vai entrar em campo vai jogar bem.”

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian e Cristian

    Em declarações à imprensa nesta quarta-feira, Christian Pulisic afirmou que está disponível para jogar caso seja escalado, após ter ficado de fora da partida contra a Austrália. Pochettino foi questionado se o craque poderia entrar em campo e não descartou essa possibilidade.

    “Christian Pulisic está conversando com a equipe médica neste momento”, disse Pochettino. “Ele está disponível, e precisamos decidir se é possível que ele comece jogando ou fique no banco, com a possibilidade de entrar, talvez, no segundo tempo.”

    A única outra preocupação com lesões na seleção dos EUA é Cristian Roldan, que, se estiver em condições, parece ser um candidato provável para atuar no meio-campo. No entanto, o meio-campista tem sido avaliado dia a dia durante toda a semana e não começou a treinar com o restante da equipe na terça-feira.

    “Cristian Roldan será avaliado amanhã para ver se estará disponível”, disse Pochettino. “Ele tem um pequeno problema no quadríceps, mas acho que está se recuperando muito bem. Se não for para amanhã, espero que seja para a próxima semana.”

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