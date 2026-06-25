“Vão lá e disputem” – Gio Reyna e Brenden Aaronson aguardam sua chance enquanto a equipe de Mauricio Pochettino busca manter o ritmo contra a Turquia, que passa por dificuldades: cinco pontos-chave para a última partida da fase de grupos da Seleção dos EUA na Copa do Mundo

Há tantas complexidades envolvidas na última partida da fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA contra a Turquia. Felizmente para os americanos, uma dessas complexidades não estará em jogo. Eles já conquistaram a liderança do grupo e podem se concentrar nas oitavas de final. Eles conquistaram esse direito nas duas primeiras partidas.

Esse fato levanta uma nova série de questões para Mauricio Pochettino, começando pela mais importante: com que seriedade os EUA vão encarar essa partida?

A resposta é bastante clara: com seriedade, mas com inteligência. Com a primeira colocação já garantida e sem que nenhuma das equipes enfrente consequências reais na quinta-feira, Pochettino tem margem para fazer rodízio. Essas decisões serão tomadas com cautela, mas não sem um propósito. Haja ou não algo em jogo, Pochettino quer continuar vencendo — pela equipe, pelo ímpeto e pelo público americano que está começando a acreditar nesse grupo.

“Minha resposta é garantir que a equipe que vai entrar em campo amanhã queira devorar a grama aqui no SoFi Stadium e jogar como se fosse a final da Copa do Mundo”, disse Pochettino na quinta-feira. “Você pergunta: ‘como’? Precisamos encontrar a maneira de chegar lá amanhã e fornecer à equipe as melhores ferramentas para entrar em campo e competir.”

Então, como isso vai ser? O GOAL analisa cinco pontos-chave para o confronto da seleção dos EUA contra a Turquia...