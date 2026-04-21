Vantagem para o Barcelona? A ausência de cinco meses de Aitana Bonmati devido a lesão está chegando ao fim, com a tricampeã da Bola de Ouro retornando aos treinos antes da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Felizmente, o Barça tem conseguido lidar bem com esses contratempos. Isso se deve ao excelente desempenho de jogadoras como Alexia Putellas, Ewa Pajor e Claudia Pina, além de várias jovens que assumiram a responsabilidade enquanto nomes importantes ficaram de fora. Entre elas estão jogadoras formadas na La Masia, como Clara Serrajordi e Aicha Camara, bem como Sydney Schertenleib e Vicky Lopez, que chegaram ao Barça vindas de outros clubes ainda na adolescência.

“Perder a Aitana foi realmente um choque para nós”, disse esta semana Esmee Brugts, a lateral de 22 anos que está em sua terceira temporada no clube após ter sido contratada do PSV Eindhoven como uma jovem promessa talentosa. “Fiquei muito triste ao saber dessa notícia, sabendo que ela é uma jogadora tão importante para nós. Ela sempre se destaca nesses jogos importantes. Conhecendo-a, sei que ela sempre quer jogar todas as partidas, então saber que ela ficaria fora por um longo tempo foi um momento muito triste.

"Talvez também seja explicável que isso tenha acontecido porque temos mais jogos e menos jogadoras, o que representa uma carga enorme para as jogadoras. Eu também já me lesionei e há mais exemplos como esse. Mas, por outro lado, sempre que estamos com menos jogadoras, talvez tenhamos mais oportunidades para as meninas mais jovens se destacarem, e acho que elas se saíram muito bem.

"No fim das contas, somos sempre mais fortes quando todas estão disponíveis. Por isso, estou feliz que a Aitana já tenha voltado aos treinos e que os próximos jogos importantes cheguem com todas em forma, que é o que queremos."