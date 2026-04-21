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Vantagem para o Barcelona? A ausência de cinco meses de Aitana Bonmati devido a lesão está chegando ao fim, com a tricampeã da Bola de Ouro retornando aos treinos antes da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
Grande notícia para o Barcelona: Aitana Bonmati volta aos treinos
No início deste mês, Bonmati voltou a participar de alguns treinos coletivos com o Barça, à medida que se aproximava do fim do processo de recuperação após ter sofrido uma fratura na perna durante um treino com a seleção espanhola no final de novembro. Na noite de segunda-feira, o Barça comemorou seu retorno total aos treinos coletivos nas redes sociais, acompanhado de um vídeo da meio-campista dirigindo-se ao elenco sobre seu retorno.
“Estou um pouco nervosa. É como meu primeiro dia de aula depois das férias de verão”, brincou ela. “Muitas de vocês já passaram por lesões como essa. Sabem como é. Não é fácil, mas acho que consegui encontrar os aspectos positivos. Esse tempo foi muito bom para mim. Agora, [estou] pronta para contribuir com tudo o que puder da minha parte, fazer minha parte nesta grande temporada que vocês estão tendo e pelos objetivos que ainda restam. Falta no máximo um mês e meio e acho que vamos conseguir. Então, obrigada, e vamos em frente.”
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Inúmeros contratempos: os problemas com lesões do Barça na temporada 2025-26
O Barça tem tido um desempenho admirável nesta temporada, considerando que uma de suas melhores jogadoras passou a maior parte do tempo fora dos gramados. Vencedor da Supercopa da Espanha em janeiro, antes de conquistar o sétimo título consecutivo do campeonato no mês passado, o time catalão também está na final da Copa da Rainha e nas semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Bayern de Munique, com a primeira partida marcada para este fim de semana.
E não foi só Bonmati com quem o Barça teve que lidar durante esse período. Mapi León, sua zagueira central de classe mundial; Patri Guijarro, indiscutivelmente a melhor volante defensiva do mundo; e Laia Aleixandri, que chegou do Manchester City no verão; estão entre as muitas outras que passaram por longos períodos afastadas por lesão. Essas ausências também pesaram mais nesta temporada, pois o Barça não conseguiu montar um elenco tão grande para este ano devido a restrições financeiras que afetaram todo o clube.
Como o Barça tem lidado com as ausências de Bonmati e outros
Felizmente, o Barça tem conseguido lidar bem com esses contratempos. Isso se deve ao excelente desempenho de jogadoras como Alexia Putellas, Ewa Pajor e Claudia Pina, além de várias jovens que assumiram a responsabilidade enquanto nomes importantes ficaram de fora. Entre elas estão jogadoras formadas na La Masia, como Clara Serrajordi e Aicha Camara, bem como Sydney Schertenleib e Vicky Lopez, que chegaram ao Barça vindas de outros clubes ainda na adolescência.
“Perder a Aitana foi realmente um choque para nós”, disse esta semana Esmee Brugts, a lateral de 22 anos que está em sua terceira temporada no clube após ter sido contratada do PSV Eindhoven como uma jovem promessa talentosa. “Fiquei muito triste ao saber dessa notícia, sabendo que ela é uma jogadora tão importante para nós. Ela sempre se destaca nesses jogos importantes. Conhecendo-a, sei que ela sempre quer jogar todas as partidas, então saber que ela ficaria fora por um longo tempo foi um momento muito triste.
"Talvez também seja explicável que isso tenha acontecido porque temos mais jogos e menos jogadoras, o que representa uma carga enorme para as jogadoras. Eu também já me lesionei e há mais exemplos como esse. Mas, por outro lado, sempre que estamos com menos jogadoras, talvez tenhamos mais oportunidades para as meninas mais jovens se destacarem, e acho que elas se saíram muito bem.
"No fim das contas, somos sempre mais fortes quando todas estão disponíveis. Por isso, estou feliz que a Aitana já tenha voltado aos treinos e que os próximos jogos importantes cheguem com todas em forma, que é o que queremos."
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O retorno de Bonmati reaviva as esperanças do Barça de conquistar o quadruplo
Ter Bonmati de volta para a reta final é um grande incentivo. O Barça já garantiu dois títulos, mas ainda há mais duas metas a serem alcançadas, e a contribuição de uma jogadora que conquistou as últimas três edições da Bola de Ouro será muito bem-vinda. A Liga dos Campeões, em particular, é uma competição que os catalães estão desesperados para vencer, após a derrota por 1 a 0 para o Arsenal na final do ano passado.
Então, será que Bonmati estará disponível quando as semifinais começarem neste fim de semana? Não está claro, neste momento, se ela está suficientemente recuperada para ser declarada apta para a partida de ida no sábado, que será sediada pelo Bayern de Munique. Afinal, ela está nos estágios iniciais de seu retorno aos treinos com a equipe.
Ainda assim, está claro que ela acredita que pode causar impacto nas próximas semanas, enquanto o Barça busca seu segundo quadruplo nos últimos três anos.