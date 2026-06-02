Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Vamos ver!” – Ruben Dias não está convencido de que a Copa do Mundo de 2026 será a “última dança” dos eternos vencedores da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Luka Modric

C. Ronaldo
L. Messi
Copa do Mundo
Argentina
Portugal
L. Modric
Portugal x RD Congo
R. Dias
Argentina x Argélia
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Manchester City
Al-Nassr
Milan
Inter Miami CF

O zagueiro do Manchester City, Ruben Dias, não está convencido de que a Copa do Mundo de 2026 marcará o fim da carreira de veteranos como Cristiano Ronaldo, de 41 anos, o atual campeão Lionel Messi, de 38, e Luka Modric, de 40. O zagueiro central português falou sobre a imensa motivação que sua equipe sente para conquistar o único grande título que seu icônico capitão ainda não conseguiu ganhar.

  • Uma motivação extra para Portugal

    Em declarações antes do tão aguardado torneio, o jogador da seleção portuguesa abordou a crescente especulação de que o espetáculo deste verão servirá como a última grande exibição mundial para várias superestrelas que marcaram uma era. Em uma entrevista recente ao jornal português *A Bola*, o zagueiro central foi questionado sobre a possibilidade de este ser o último grande palco para o argentino Messi, o croata Modric e o capitão da sua própria seleção, Ronaldo. A Copa do Mundo continua sendo, notavelmente, o único título importante que o lendário atacante ainda não conquistou. Desmentindo a certeza de suas iminentes aposentadorias da seleção com um simples “Vamos ver…”, Dias falou sobre o que significaria conquistar o tão sonhado troféu. “É um fator de motivação extra”, explicou ele sobre essa busca histórica.

    • Publicidade
  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Conquistando o título para o Ronaldo

    Para uma nação que produz constantemente talentos de primeira linha, conquistar o prêmio mais prestigiado do futebol continua sendo sua maior ambição. Dias insiste que o elenco não se sente sobrecarregado pelas expectativas de que deve conquistar o troféu para seu atacante emblemático. Em vez disso, eles encaram isso como uma missão coletiva de destronar Messi e a Argentina. Ao detalhar a mentalidade da equipe, o zagueiro observou: “Seria um prazer para todos nós poder proporcionar esse momento a ele, a nós mesmos, a todo o Portugal, às nossas famílias. Isso não representa uma pressão extra, representa, sim, um desejo ainda mais especial de fazer parte [da Copa do Mundo] e de chegar lá para vencer.”

  • O legado do lendário trio

    O cenário mundial será mais uma vez marcado pela presença de três figuras marcantes que, juntas, somam a incrível marca de 14 prêmios Ballon d'Or. Messi, estrela do Inter Miami, ostenta o recorde de oito Bolas de Ouro, além do título da Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América e quatro conquistas da Liga dos Campeões da UEFA. O atacante do Al-Nassr, Ronaldo, detentor de cinco Bolas de Ouro, conquistou a Europa com cinco títulos da Liga dos Campeões e uma vitória histórica na Euro 2016, além de ter levantado títulos de campeonatos na Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita. Enquanto isso, Modric, agora no Milan, quebrou o duopólio em 2018 ao conquistar sua única Bola de Ouro, complementando suas notáveis seis medalhas da Liga dos Campeões conquistadas durante sua brilhante passagem por Madri.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    As disputas da fase de grupos estão por vir

    As três seleções veteranas enfrentam uma fase de grupos difícil, com início em 17 de junho. A Argentina, atual campeã, enfrentará a Argélia, a Áustria e a Jordânia. A Croácia de Modric enfrentará a Inglaterra, o Panamá e Gana. Já a jornada de Portugal começa contra a República Democrática do Congo, antes de enfrentar o Uzbequistão em 23 de junho e a Colômbia em 27 de junho. As grandes potências precisam superar esses jogos iniciais desafiadores para manter vivos seus sonhos de conquistar o título.