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“Vamos ver!” – Ruben Dias não está convencido de que a Copa do Mundo de 2026 será a “última dança” dos eternos vencedores da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Luka Modric
Uma motivação extra para Portugal
Em declarações antes do tão aguardado torneio, o jogador da seleção portuguesa abordou a crescente especulação de que o espetáculo deste verão servirá como a última grande exibição mundial para várias superestrelas que marcaram uma era. Em uma entrevista recente ao jornal português *A Bola*, o zagueiro central foi questionado sobre a possibilidade de este ser o último grande palco para o argentino Messi, o croata Modric e o capitão da sua própria seleção, Ronaldo. A Copa do Mundo continua sendo, notavelmente, o único título importante que o lendário atacante ainda não conquistou. Desmentindo a certeza de suas iminentes aposentadorias da seleção com um simples “Vamos ver…”, Dias falou sobre o que significaria conquistar o tão sonhado troféu. “É um fator de motivação extra”, explicou ele sobre essa busca histórica.
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Conquistando o título para o Ronaldo
Para uma nação que produz constantemente talentos de primeira linha, conquistar o prêmio mais prestigiado do futebol continua sendo sua maior ambição. Dias insiste que o elenco não se sente sobrecarregado pelas expectativas de que deve conquistar o troféu para seu atacante emblemático. Em vez disso, eles encaram isso como uma missão coletiva de destronar Messi e a Argentina. Ao detalhar a mentalidade da equipe, o zagueiro observou: “Seria um prazer para todos nós poder proporcionar esse momento a ele, a nós mesmos, a todo o Portugal, às nossas famílias. Isso não representa uma pressão extra, representa, sim, um desejo ainda mais especial de fazer parte [da Copa do Mundo] e de chegar lá para vencer.”
O legado do lendário trio
O cenário mundial será mais uma vez marcado pela presença de três figuras marcantes que, juntas, somam a incrível marca de 14 prêmios Ballon d'Or. Messi, estrela do Inter Miami, ostenta o recorde de oito Bolas de Ouro, além do título da Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América e quatro conquistas da Liga dos Campeões da UEFA. O atacante do Al-Nassr, Ronaldo, detentor de cinco Bolas de Ouro, conquistou a Europa com cinco títulos da Liga dos Campeões e uma vitória histórica na Euro 2016, além de ter levantado títulos de campeonatos na Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita. Enquanto isso, Modric, agora no Milan, quebrou o duopólio em 2018 ao conquistar sua única Bola de Ouro, complementando suas notáveis seis medalhas da Liga dos Campeões conquistadas durante sua brilhante passagem por Madri.
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As disputas da fase de grupos estão por vir
As três seleções veteranas enfrentam uma fase de grupos difícil, com início em 17 de junho. A Argentina, atual campeã, enfrentará a Argélia, a Áustria e a Jordânia. A Croácia de Modric enfrentará a Inglaterra, o Panamá e Gana. Já a jornada de Portugal começa contra a República Democrática do Congo, antes de enfrentar o Uzbequistão em 23 de junho e a Colômbia em 27 de junho. As grandes potências precisam superar esses jogos iniciais desafiadores para manter vivos seus sonhos de conquistar o título.