“Vamos ver!” – Ruben Dias não está convencido de que a Copa do Mundo de 2026 será a “última dança” dos eternos vencedores da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Luka Modric

Para uma nação que produz constantemente talentos de primeira linha, conquistar o prêmio mais prestigiado do futebol continua sendo sua maior ambição. Dias insiste que o elenco não se sente sobrecarregado pelas expectativas de que deve conquistar o troféu para seu atacante emblemático. Em vez disso, eles encaram isso como uma missão coletiva de destronar Messi e a Argentina. Ao detalhar a mentalidade da equipe, o zagueiro observou: “Seria um prazer para todos nós poder proporcionar esse momento a ele, a nós mesmos, a todo o Portugal, às nossas famílias. Isso não representa uma pressão extra, representa, sim, um desejo ainda mais especial de fazer parte [da Copa do Mundo] e de chegar lá para vencer.”