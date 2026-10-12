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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Vamos ver”: presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, não descarta contratar Erling Haaland, astro do Manchester City, no futuro

Mercado da bola
E. Haaland
H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga
Manchester City
Premier League

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, não descartou a possibilidade de contratar Erling Haaland, do Manchester City, no futuro. Embora tenha afirmado que o campeão alemão tem poder de fogo suficiente por enquanto, o dirigente do clube reconheceu que a situação pode mudar mais adiante, à medida que os planos para a sucessão de Harry Kane começarem a tomar forma.

  • Gigante alemão monitora possível sucessor

    Hainer não descartou uma futura investida por Haaland caso as necessidades ofensivas do Bayern mudem nos próximos anos. As especulações em torno do atacante se intensificaram depois que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de graves infrações financeiras e de não cooperar com a Premier League entre 2009-10 e 2017-18, levantando a possibilidade de rebaixamento. A diretoria do Bayern reconhece que o prolífico norueguês seria um sucessor ideal, de nível mundial, para comandar o ataque da equipe.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    Cúpula do Bayern de Munique confia no atual poder de fogo

    Ao comentar a possibilidade de o City ser rebaixado, o dirigente de 72 anos fez questão de destacar sua satisfação com o poderio ofensivo atualmente à disposição de Vincent Kompany. Em entrevista ao BILD, o presidente elogiou um ataque que continua rendendo em alto nível: "Com Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz e os outros, temos uma linha de ataque excepcional. Marcamos mais de 120 gols na temporada passada. Por isso, acho que estamos muito bem servidos no ataque."

  • “Vamos ver”

    Embora não tenha pressa para ir ao mercado de transferências, Hainer adotou um tom bem diferente ao ser questionado sobre a possibilidade de contratar o ex-atacante do Borussia Dortmund como eventual sucessor de Kane. Prosseguindo em sua entrevista ao BILD, o principal dirigente do clube deixou claro que nada está descartado: "Quando falamos do futuro daqui a alguns anos, a situação será diferente, e veremos."

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  • Manchester City v Bayern Muenchen - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Artilheiro prolífico lida com a certeza contratual

    Haaland tem contrato com o clube do Etihad Stadium até junho de 2034 após firmar um compromisso de longo prazo. O atacante artilheiro vive grande fase, com oito gols nas oito primeiras partidas desta temporada. No entanto, as profundas repercussões do veredicto de culpa contra o City, somadas à data de término do contrato de Kane em 2027, fazem com que os rumores que o ligam aos gigantes alemães persistam.

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