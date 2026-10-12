“Vamos ver”: presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, não descarta contratar Erling Haaland, astro do Manchester City, no futuro

Ao comentar a possibilidade de o City ser rebaixado, o dirigente de 72 anos fez questão de destacar sua satisfação com o poderio ofensivo atualmente à disposição de Vincent Kompany. Em entrevista ao BILD, o presidente elogiou um ataque que continua rendendo em alto nível: "Com Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz e os outros, temos uma linha de ataque excepcional. Marcamos mais de 120 gols na temporada passada. Por isso, acho que estamos muito bem servidos no ataque."