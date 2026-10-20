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“Vamos ver onde eu paro!”: Patrik Schick, atacante do Bayer Leverkusen, se orgulha de fazer história na Bundesliga ao marcar em seis jogos consecutivos
Atacante letal estabelece novo patamar
Schick expressou seu orgulho após fazer história na primeira divisão alemã ao marcar em cada uma das seis primeiras rodadas da temporada 2026-27. O atacante de 30 anos garantiu a vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 1 sobre o Freiburg, até então invicto, ao finalizar um passe para trás do jovem meio-campista Ibrahim Maza aos 76 minutos. Sua sequência de seis jogos marcando supera o recorde anterior do clube, de cinco, estabelecido por Dimitar Berbatov em 2005-06 e Stefan Kiessling em 2009-10.
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Atacante goleador saboreia marca histórica
Esse feito histórico se soma a outra marca pessoal alcançada no início desta temporada, quando o atacante se tornou o jogador não alemão com mais gols pelo clube na história da Bundesliga. Ao comentar sua sequência recorde após o apito final contra o Freiburg, Schick disse: "É claro que [o recorde] me deixa orgulhoso. Seis seguidos, é muito bom. Tenho sorte de continuar marcando gols e vou seguir assim. Vamos ver até onde chego!"
Recuperação da forma física impulsiona a corrida pelo título
O início de temporada no campeonato mais goleador de sua carreira é especialmente notável, já que os persistentes problemas com lesões haviam interrompido seriamente suas campanhas anteriores na Alemanha. Agora em plena forma e marcando gols, o atacante parece capaz de superar sua melhor marca pessoal de 24 gols no campeonato, alcançada na temporada 2021-22.
Além das conquistas individuais, o resultado de domingo deu sequência à impressionante recuperação do Leverkusen sob o comando do técnico Carles Martinez Novell após a derrota para o Elversberg na rodada de abertura. A equipe somou 13 dos últimos 15 pontos possíveis.
Empatado em pontos com o Freiburg, quarto colocado, o Leverkusen está apenas um ponto atrás do líder Bayern, consolidando-se como um legítimo candidato ao título.
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Desafio fora de casa aguarda equipes na disputa que retomaram a boa fase
O Leverkusen buscará manter sua trajetória de ascensão quando visitar o Hoffenheim pela 7ª rodada. Com seu principal atacante em plena forma física, a equipe visitante tem uma excelente oportunidade de ampliar para sete partidas consecutivas sua sequência de jogos com gol no campeonato. Conquistar os três pontos fora de casa será fundamental para o Leverkusen seguir pressionando o Bayern na liderança da Bundesliga.
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