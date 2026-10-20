Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Vamos ver onde eu paro!”: Patrik Schick, atacante do Bayer Leverkusen, se orgulha de fazer história na Bundesliga ao marcar em seis jogos consecutivos

P. Schick
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen x Freiburg
Freiburg
Bundesliga

Patrik Schick gravou seu nome na história do Bayer Leverkusen ao marcar pelo sexto jogo consecutivo na Bundesliga e garantir uma importante vitória de virada sobre o Freiburg, no domingo. O jogador da seleção tcheca quebrou um antigo recorde do clube na BayArena, enquanto o Leverkusen subiu para o grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Alemão, a apenas um ponto do Bayern de Munique.

  • Atacante letal estabelece novo patamar

    Schick expressou seu orgulho após fazer história na primeira divisão alemã ao marcar em cada uma das seis primeiras rodadas da temporada 2026-27. O atacante de 30 anos garantiu a vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 1 sobre o Freiburg, até então invicto, ao finalizar um passe para trás do jovem meio-campista Ibrahim Maza aos 76 minutos. Sua sequência de seis jogos marcando supera o recorde anterior do clube, de cinco, estabelecido por Dimitar Berbatov em 2005-06 e Stefan Kiessling em 2009-10.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGAFP

    Atacante goleador saboreia marca histórica

    Esse feito histórico se soma a outra marca pessoal alcançada no início desta temporada, quando o atacante se tornou o jogador não alemão com mais gols pelo clube na história da Bundesliga. Ao comentar sua sequência recorde após o apito final contra o Freiburg, Schick disse: "É claro que [o recorde] me deixa orgulhoso. Seis seguidos, é muito bom. Tenho sorte de continuar marcando gols e vou seguir assim. Vamos ver até onde chego!"

  • Recuperação da forma física impulsiona a corrida pelo título

    O início de temporada no campeonato mais goleador de sua carreira é especialmente notável, já que os persistentes problemas com lesões haviam interrompido seriamente suas campanhas anteriores na Alemanha. Agora em plena forma e marcando gols, o atacante parece capaz de superar sua melhor marca pessoal de 24 gols no campeonato, alcançada na temporada 2021-22.

    Além das conquistas individuais, o resultado de domingo deu sequência à impressionante recuperação do Leverkusen sob o comando do técnico Carles Martinez Novell após a derrota para o Elversberg na rodada de abertura. A equipe somou 13 dos últimos 15 pontos possíveis.

    Empatado em pontos com o Freiburg, quarto colocado, o Leverkusen está apenas um ponto atrás do líder Bayern, consolidando-se como um legítimo candidato ao título.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGAFP

    Desafio fora de casa aguarda equipes na disputa que retomaram a boa fase

    O Leverkusen buscará manter sua trajetória de ascensão quando visitar o Hoffenheim pela 7ª rodada. Com seu principal atacante em plena forma física, a equipe visitante tem uma excelente oportunidade de ampliar para sete partidas consecutivas sua sequência de jogos com gol no campeonato. Conquistar os três pontos fora de casa será fundamental para o Leverkusen seguir pressionando o Bayern na liderança da Bundesliga.

Próximas partidas
OFI

OFI

Liga Europa

22 de out. de 2026

B04

B04

ASM

ASM

Conference League

22 de out. de 2026

SCF

SCF