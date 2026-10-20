O início de temporada no campeonato mais goleador de sua carreira é especialmente notável, já que os persistentes problemas com lesões haviam interrompido seriamente suas campanhas anteriores na Alemanha. Agora em plena forma e marcando gols, o atacante parece capaz de superar sua melhor marca pessoal de 24 gols no campeonato, alcançada na temporada 2021-22.

Além das conquistas individuais, o resultado de domingo deu sequência à impressionante recuperação do Leverkusen sob o comando do técnico Carles Martinez Novell após a derrota para o Elversberg na rodada de abertura. A equipe somou 13 dos últimos 15 pontos possíveis.

Empatado em pontos com o Freiburg, quarto colocado, o Leverkusen está apenas um ponto atrás do líder Bayern, consolidando-se como um legítimo candidato ao título.