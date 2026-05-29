"Vamos ver o que acontece" - lateral-esquerdo da Alemanha não descarta rumores de transferência para o Bayern de Munique antes da Copa do Mundo

Quando questionado diretamente sobre a campanha de contratação em andamento na Allianz Arena, o versátil zagueiro preferiu manter em aberto suas opções quanto ao futuro imediato no clube.

“É claro que li isso também, mas quero me concentrar na Copa do Mundo agora”, disse Brown. “Vou ver o que vem depois disso. Mas, no momento, meu foco total está na Copa do Mundo. Sinto-me ótimo, também na cidade, tenho amigos lá. Já me adaptei muito bem, estou gostando muito.”