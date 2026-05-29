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"Vamos ver o que acontece" - lateral-esquerdo da Alemanha não descarta rumores de transferência para o Bayern de Munique antes da Copa do Mundo
O Bayern de Munique está de olho na jovem promessa do Frankfurt
De acordo com reportagens do Abendzeitung, o Bayern identificou o lateral-esquerdo do Eintracht, Brown, como principal alvo para, potencialmente, substituir Alphonso Davies, que vem sofrendo com lesões. O zagueiro de 22 anos teve uma excelente temporada no campeonato nacional, consolidando-se como peça fundamental para o seu clube e conquistando uma vaga na seleção alemã de Julian Nagelsmann antes da Copa do Mundo.
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Brown comenta o interesse do Munique
Quando questionado diretamente sobre a campanha de contratação em andamento na Allianz Arena, o versátil zagueiro preferiu manter em aberto suas opções quanto ao futuro imediato no clube.
“É claro que li isso também, mas quero me concentrar na Copa do Mundo agora”, disse Brown. “Vou ver o que vem depois disso. Mas, no momento, meu foco total está na Copa do Mundo. Sinto-me ótimo, também na cidade, tenho amigos lá. Já me adaptei muito bem, estou gostando muito.”
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Nagelsmann prevê um torneio espetacular
A ascensão meteórica do zagueiro nascido em Amberg inclui uma experiência crucial na Liga dos Campeões, onde, em dezembro, conseguiu neutralizar com destaque a jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal. Seu enorme potencial foi destacado pelo técnico da seleção, Nagelsmann, durante o anúncio da convocação.
“Às vezes acho que você nem sabe o quão bom é, do que é capaz, que capacidade atlética e criatividade tem, e como é brilhante em encontrar a sua posição”, disse Nagelsmann. “Você pode ter uma Copa do Mundo realmente, realmente excelente.”
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A avaliação ameaça comprometer a tentativa de transferência
Um torneio brilhante nos Estados Unidos poderia fazer com que a avaliação de Brown ultrapassasse os 60 milhões de euros, podendo se equiparar à surpreendente saga da transferência de Nick Woltemade do Stuttgart para o Newcastle no verão passado.
Com apenas três partidas pela seleção desde sua estreia na seleção principal em novembro passado, o jovem enfrenta uma disputa imediata com David Raum por uma vaga no time titular. Ele permanece totalmente imperturbável quanto à posição tática, declarando com entusiasmo: “Não me importo muito onde jogo, seja na esquerda ou na direita, eu quero jogar – em qualquer lugar!”