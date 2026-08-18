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'Vamos ver o que acontece' - Harry Kane fala sobre suas chances na Bola de Ouro de 2026 após temporada impressionante pelo Bayern de Munique
A temporada recordista de Kane no Bayern de Munique
Kane redefiniu o que significa ser um centroavante prolífico durante sua sensacional passagem pela Alemanha. O jogador de 33 anos foi a estrela incontestável da Bundesliga, encerrando a campanha da liga com 36 gols e cinco assistências em apenas 31 partidas. Esse total de gols faz parte do desempenho de Kane pelo Bayern na temporada 2025–26. No total, ele marcou 61 gols em 51 jogos em todas as competições na temporada passada.
O jejum de títulos de Kane chegou ao fim quando o Bayern venceu a Bundesliga no ano passado, e esse triunfo abriu as portas para mais sucesso. Outro título da Bundesliga veio nesta temporada, junto com a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Embora a Inglaterra não tenha encerrado seu jejum de títulos na Copa do Mundo, seu capitão marcou seis gols e ultrapassou Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra no torneio, garantindo que ele seguisse na disputa pela Bola de Ouro.
- Getty Images
Segue focado no desempenho
Kane falou publicamente sobre suas chances de ganhar a Bola de Ouro, dizendo que o resultado está além de seu controle, apesar do que descreveu como uma temporada de atuações consistentes em alto nível. Kane reconheceu o peso do prêmio, mas evitou fazer previsões ousadas sobre o resultado.
"Mais uma vez, estou extremamente orgulhoso pela temporada que fiz no ano passado. Acho que a Bola de Ouro é o maior prêmio possível do ponto de vista individual. Sei que tive uma grande temporada na última temporada, mas, como sempre, como já disse antes, o foco está nesta nova temporada", afirmou Kane.
"A Bola de Ouro não está nas minhas mãos. Fiz o que podia fazer em termos de desempenhos. Agora depende dos votos, de outras pessoas e da mídia. Coisas que não posso controlar. Vamos ver o que acontece. Obviamente, seria incrível se acontecesse, mas, no fim das contas, ainda faltam dois ou três meses para isso ser decidido. Não é algo que esteja no topo dos meus pensamentos neste momento."
Matthäus oferece apoio público
O ícone do futebol alemão Lothar Matthäus manifestou total apoio a Kane, insistindo que o atacante do Bayern merece a Bola de Ouro mais do que qualquer outro jogador na disputa neste ano. O ex-jogador de 65 anos destacou a contribuição de Kane para a hegemonia doméstica do Bayern e a qualidade que ele manteve ao longo de toda a temporada, sem uma única queda de rendimento.
"Para mim, Harry Kane é o principal candidato à Bola de Ouro. Eu olho para o ano inteiro, não apenas para um jogo ou uma Copa do Mundo. Vários jogadores venceram a liga espanhola com o Barcelona e depois se tornaram campeões mundiais com a Espanha, mas houve um jogador que estivesse muito acima de todos os outros? No caso de Lamine Yamal, eu diria que não", disse Matthäus.
- Getty Images
O obstáculo de um título internacional
No entanto, o meio-campista lendário também foi sincero sobre os obstáculos no caminho de Kane após a conclusão das campanhas europeia e mundial. A Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais da Copa do Mundo, com a Argentina terminando como vice-campeã. Enquanto isso, na Champions League, a campanha do Bayern terminou nas semifinais, depois de ser derrotado pelo Paris Saint-Germain, que acabou se sagrando campeão.
"O fato de ele ter ficado fora da final tanto na Copa do Mundo quanto na Champions League é o único ponto negativo", nooted Matthäus.
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