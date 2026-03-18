"Vamos ver" – Enzo Fernández dá a entender que pode deixar o Chelsea após a eliminação da Liga dos Campeões, em consequência da goleada sofrida contra o PSG

Em entrevista à ESPN Argentina logo após a derrota, o campeão da Copa do Mundo foi questionado diretamente sobre seus planos no oeste de Londres. “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Há a Copa do Mundo e depois veremos”, disse Fernández. Essa declaração marca a primeira vez que o meio-campista demonstra publicamente alguma hesitação, especialmente porque o PSG estaria acompanhando sua situação com vistas a uma possível contratação no meio do ano.

Embora a campanha na Liga dos Campeões tenha terminado em decepção, Fernández teve pessoalmente uma temporada produtiva em termos estatísticos, registrando 12 gols e seis assistências em 45 partidas. Ainda no mês passado, o meio-campista expressou seu orgulho pelo tempo que passou em Stamford Bridge, afirmando: “A verdade é que estou muito orgulhoso dos meus três anos aqui. Porque cheguei em um momento muito difícil para o clube, com muitas mudanças e treinadores indo e vindo, mas estou feliz com o rumo que as coisas estão tomando.”