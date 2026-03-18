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Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Vamos ver" – Enzo Fernández dá a entender que pode deixar o Chelsea após a eliminação da Liga dos Campeões, em consequência da goleada sofrida contra o PSG

Enzo Fernández lançou uma grande sombra sobre seu futuro no Chelsea após a desmoralizante eliminação do clube da Liga dos Campeões pelas mãos do Paris Saint-Germain. O meio-campista argentino, que chegou a Stamford Bridge por uma quantia que na época foi um recorde, recusou-se a garantir que permaneceria no oeste de Londres após a atual temporada.

  • Os sonhos europeus do Blues se esvaíram

    Os sonhos europeus do Chelsea nesta temporada foram frustrados em Stamford Bridge, após a derrota por 3 a 0 em casa contra o PSG, resultando em uma dolorosa eliminação por 8 a 2 no placar agregado. Após o apito final, a conversa rapidamente passou do campo para o futuro de uma das contratações mais caras do clube. Quando questionado sobre seu compromisso a longo prazo com o projeto dos Blues, Fernández deu uma resposta enigmática que deixará a elite europeia em alerta máximo.

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Enzo solta uma bomba sobre o futuro

    Em entrevista à ESPN Argentina logo após a derrota, o campeão da Copa do Mundo foi questionado diretamente sobre seus planos no oeste de Londres. “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Há a Copa do Mundo e depois veremos”, disse Fernández. Essa declaração marca a primeira vez que o meio-campista demonstra publicamente alguma hesitação, especialmente porque o PSG estaria acompanhando sua situação com vistas a uma possível contratação no meio do ano.

    Embora a campanha na Liga dos Campeões tenha terminado em decepção, Fernández teve pessoalmente uma temporada produtiva em termos estatísticos, registrando 12 gols e seis assistências em 45 partidas. Ainda no mês passado, o meio-campista expressou seu orgulho pelo tempo que passou em Stamford Bridge, afirmando: “A verdade é que estou muito orgulhoso dos meus três anos aqui. Porque cheguei em um momento muito difícil para o clube, com muitas mudanças e treinadores indo e vindo, mas estou feliz com o rumo que as coisas estão tomando.”

  • Rosenior reage aos rumores sobre sua saída

    Diante da possibilidade de perder seu craque, Rosenior tentou minimizar a importância dos comentários de Fernández após a partida. Ele admitiu que ainda não tinha tomado conhecimento das últimas declarações do jogador quando questionado pelos repórteres.

    “Em primeiro lugar, eu não vi isso”, disse Rosenior, segundo o Football London. “É difícil para mim falar sobre especulações após um jogo e preciso me concentrar agora nas coisas mais importantes, que é garantir que consigamos um resultado contra o Everton no sábado.” A prioridade do técnico continua sendo garantir uma classificação entre os quatro primeiros para assegurar que o clube não enfrente mais um ano longe das principais competições europeias.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Um clímax decisivo para a temporada

    O Chelsea está entrando agora em uma reta decisiva de jogos no campeonato nacional que poderá, em última instância, ditar a composição do elenco na próxima temporada. Se os Blues não conseguirem recuperar a posição entre os quatro primeiros da Premier League e garantir uma vaga nas competições europeias de elite, a postura evasiva de Fernández poderá rapidamente se transformar em uma saída definitiva. Embora a prioridade imediata seja conquistar o título da FA Cup e superar as oito últimas partidas do campeonato, a ameaça iminente de uma saída de alto nível no verão lança uma sombra pesada sobre Stamford Bridge.

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