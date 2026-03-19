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Cristian RomeroGetty
Gill Clark

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“Vamos ver” – Cristian Romero faz uma confissão direta sobre o futuro no Tottenham após a eliminação da Liga dos Campeões

O zagueiro do Tottenham, Cristian Romero, não deu muitas pistas sobre seu futuro após a eliminação da equipe da Liga dos Campeões pelas mãos do Atlético de Madrid na noite de quarta-feira. O Spurs venceu a segunda partida das oitavas de final por 3 a 2, mas não foi o suficiente, já que a equipe de Diego Simeone avançou com um placar agregado de 7 a 5, garantindo sua vaga nas quartas de final da competição.

  • O Tottenham vence, mas é eliminado da Liga dos Campeões

    Romero integrou a equipe do Spurs que conquistou a primeira vitória sob o comando do técnico interino Igor Tudor contra o Atlético, mas acabou sendo eliminada das competições europeias. O Tottenham voltará agora a concentrar-se na Premier League e na luta para evitar o rebaixamento. Enquanto isso, Romero foi questionado sobre seu futuro no norte de Londres após a partida, em meio a especulações de que ele seria alvo do Atlético na janela de transferências do meio do ano.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Romero é questionado sobre o futuro no Spurs

    Romero mostrou-se bastante evasivo sobre seu futuro, dizendo aos repórteres: “A verdade é que estou concentrado na situação em que nos encontramos. Tenho muito respeito e carinho pelo clube e quero terminar a temporada da melhor maneira possível. Veremos mais tarde, mas o mais importante agora é recuperar as energias.”

    O técnico do Atlético, Diego Simeone, elogiou Romero antes da partida, dizendo: “Falo do ponto de vista de um torcedor da Argentina. Admiro sua personalidade, seu caráter, seu trabalho defensivo e sua habilidade com a bola. Como torcedor da Argentina, já o vi jogar mais partidas pela seleção do que pelo Spurs, mas sou um grande fã dele, com certeza.”

  • O Spurs está melhorando?

    A vitória de quarta-feira sobre o Atlético vem na sequência de um empate contra o Liverpool na Premier League, dois resultados que sugerem que o Spurs está melhorando sob o comando de Tudor. O técnico do Tottenham foi questionado sobre o desempenho de sua equipe e acredita que a luta contra o rebaixamento continuará até as últimas semanas da temporada.

    “É claro que melhoramos nos últimos dois jogos, mas, como eu disse há duas partidas, é impossível julgar esses dois jogos, porque o que aconteceu nos primeiros 20 minutos contra o Madrid não tem nada a ver com o técnico, a equipe, as táticas ou os treinos”, disse ele aos repórteres.

    “Não tem nada a ver com isso. Acredito que contra o Crystal Palace, no jogo anterior, estávamos ganhando por 1 a 0 e com controle total da partida — o cartão vermelho também não teve nada a ver com isso. No futebol, você precisa de confirmação todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os domingos. No domingo temos um jogo importante, como sabemos, mas ele ainda não vai decidir nada. Como eu disse antes, tudo será decidido nas duas ou três últimas partidas, acredito.”

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    O Tottenham se prepara para um confronto decisivo

    O Tottenham se prepara agora para enfrentar o Nottingham Forest em um confronto decisivo na parte de baixo da tabela. Os Spurs estão atualmente apenas um ponto à frente da equipe de Vítor Pereira e podem cair para os três últimos lugares caso percam e o West Ham, que também luta contra o rebaixamento, vença o Aston Villa no domingo. Romero também precisará ter cuidado na partida para evitar mais uma suspensão. O zagueiro já acumula nove cartões amarelos na temporada 2025-26 e enfrentará uma suspensão de duas partidas caso receba outro cartão antes do jogo do Tottenham contra o Brighton, em 18 de abril.

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