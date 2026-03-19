“Vamos ver” – Cristian Romero faz uma confissão direta sobre o futuro no Tottenham após a eliminação da Liga dos Campeões

A vitória de quarta-feira sobre o Atlético vem na sequência de um empate contra o Liverpool na Premier League, dois resultados que sugerem que o Spurs está melhorando sob o comando de Tudor. O técnico do Tottenham foi questionado sobre o desempenho de sua equipe e acredita que a luta contra o rebaixamento continuará até as últimas semanas da temporada.

“É claro que melhoramos nos últimos dois jogos, mas, como eu disse há duas partidas, é impossível julgar esses dois jogos, porque o que aconteceu nos primeiros 20 minutos contra o Madrid não tem nada a ver com o técnico, a equipe, as táticas ou os treinos”, disse ele aos repórteres.

“Não tem nada a ver com isso. Acredito que contra o Crystal Palace, no jogo anterior, estávamos ganhando por 1 a 0 e com controle total da partida — o cartão vermelho também não teve nada a ver com isso. No futebol, você precisa de confirmação todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os domingos. No domingo temos um jogo importante, como sabemos, mas ele ainda não vai decidir nada. Como eu disse antes, tudo será decidido nas duas ou três últimas partidas, acredito.”