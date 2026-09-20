Lionel Scaloni falou publicamente pela primeira vez sobre seu futuro como técnico da seleção argentina. Antes de uma janela internacional com três amistosos e uma partida de despedida de Lionel Messi, o natural de Pujato abordou sua continuidade a longo prazo no comando.

Depois de conduzir a Argentina por um ciclo de oito anos de enorme sucesso, Scaloni evitou uma confirmação explícita, mas deu fortes indícios de que vai permanecer.

Seus comentários abrem a porta para um período prolongado no cargo, com foco em guiar o elenco em sua próxima evolução competitiva.



