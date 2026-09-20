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"Vamos tentar, esteja a gente aqui ou não!" - Lionel Scaloni dá grande pista sobre futuro da Argentina
Scaloni quebra o silêncio para abordar seu futuro no comando da Argentina
Lionel Scaloni falou publicamente pela primeira vez sobre seu futuro como técnico da seleção argentina. Antes de uma janela internacional com três amistosos e uma partida de despedida de Lionel Messi, o natural de Pujato abordou sua continuidade a longo prazo no comando.
Depois de conduzir a Argentina por um ciclo de oito anos de enorme sucesso, Scaloni evitou uma confirmação explícita, mas deu fortes indícios de que vai permanecer.
Seus comentários abrem a porta para um período prolongado no cargo, com foco em guiar o elenco em sua próxima evolução competitiva.
Técnico confirma intenção de liderar a próxima revolução da base
Em entrevista à MiGu, Scaloni destacou que uma nova e empolgante era começa, à medida que jovens promessas batem à porta da equipe principal. O treinador de 48 anos insistiu que a idade segue irrelevante, prometendo que o desempenho e o comprometimento vão ditar a inclusão no elenco.
Ele detalhou que seu principal objetivo é estabelecer uma transição suave, preservando a identidade tática da equipe.
"Logicamente, vamos tentar, estejamos lá ou não. Isso não é o mais importante", afirmou Scaloni. "Eles realmente merecem isso, essa é a nossa intenção nos próximos jogos: dar aos jovens jogadores a oportunidade de se adaptar ao nosso estilo de jogo. Agora começa um período importante e empolgante."
Scaloni traça paralelos com a incerteza após a Copa América
Refletindo sobre o desafio psicológico de manter a fome por conquistas, Scaloni fez comparações com o período posterior ao triunfo na Copa América de 2024, nos Estados Unidos. O treinador reconheceu que repetir ciclos repletos de títulos continua sendo difícil, mas expressou confiança na resiliência coletiva do grupo.
Ele ressaltou que construir uma conexão positiva entre os torcedores e o elenco segue sendo fundamental.
"Depois da Copa América de 2024, eu também tive a sensação de que as coisas seriam difíceis", explicou Scaloni. "É difícil tentar, não estou dizendo que será fácil. Como técnico, como líder do grupo, você tem que saber que vai ser difícil."
Período de transição começa à medida que a era Messi se aproxima do fim
Com a Argentina se preparando para se despedir do icônico capitão Messi nos próximos compromissos, Scaloni prestou homenagem ao lendário camisa 10, chamando-o de um jogador único. O treinador expressou gratidão pela trajetória compartilhada entre os dois, ao mesmo tempo em que reiterou seu compromisso de construir a próxima geração.
Enquanto a Argentina se reúne em Buenos Aires, Scaloni parece pronto para liderar a reformulação.
Os próximos amistosos oferecem à comissão técnica a primeira oportunidade de testar novos talentos no cenário internacional.
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