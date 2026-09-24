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Yosua Arya
Traduzido por

'Vamos simplesmente cortar ao meio!' - Ousmane Dembele oferece solução hilária para o desafio da Bola de Ouro do companheiro de PSG Khvicha Kvaratskhelia

O. Dembele
K. Kvaratskhelia
PSG
Campeonato Francês

A estrela do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, propôs uma solução hilária para resolver o dilema do clube para a Bola de Ouro de 2026. O atual vencedor do prêmio rasgou elogios ao companheiro de ataque Khvicha Kvaratskhelia, afirmando que o ponta georgiano merece levar para casa a principal honraria individual deste ano.

  • A abordagem do PSG para premiações coletivas

    O PSG decidiu adotar uma abordagem altamente coletiva antes da cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O clube da capital francesa se recusa a escolher entre seus dois candidatos de destaque ao prestigiado prêmio.

    Em vez de criar uma rivalidade interna, o PSG está orgulhosamente apoiando tanto Kvaratskhelia quanto Dembele na principal honraria individual. A dupla de ataque tem até participado de entrevistas conjuntas, usando os holofotes da mídia para trocar elogios entusiasmados continuamente, em vez de fazer campanha um contra o outro.

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  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Dembélé rasga elogios a Kvaratskhelia

    Como atual vencedor da Bola de Ouro, Dembele conhece de perto o que é preciso para conquistar o cobiçado troféu. No entanto, o internacional francês acredita que seu companheiro de clube é o herdeiro legítimo de sua coroa.

    Em entrevista à BBC, Dembele fez um grande elogio ao colega de ataque ao dizer: "Ele é o vencedor da Bola de Ouro. Sinceramente, ele merece. Teve uma temporada excepcional. Como diz o ditado, tem sido um espetáculo deslumbrante de se ver. É um jogador incrível, e provou isso nos jogos da Champions League."

  • Uma solução hilária para o troféu

    Com os dois atacantes apresentando candidaturas extremamente fortes ao prêmio de 2026, cresce a perspectiva de que um dos jogadores acabe ficando sem ele. No entanto, Dembele apareceu com um meio-termo brilhantemente divertido para garantir que nenhuma das estrelas do PSG deixe a próxima cerimônia se sentindo decepcionada.

    "A Bola de Ouro? A gente simplesmente corta ao meio", brincou.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    De olho no prêmio em Londres

    Com a cerimônia de 26 de outubro, em Londres, se aproximando rapidamente, a comunidade global do futebol logo descobrirá quem levará para casa o maior prêmio individual do esporte. Seja com Dembélé defendendo com sucesso seu título ou com Kvaratskhelia garantindo sua primeira Bola de Ouro, o PSG parece bem posicionado para celebrar uma grande vitória.

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