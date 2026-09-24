'Vamos simplesmente cortar ao meio!' - Ousmane Dembele oferece solução hilária para o desafio da Bola de Ouro do companheiro de PSG Khvicha Kvaratskhelia

O PSG decidiu adotar uma abordagem altamente coletiva antes da cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O clube da capital francesa se recusa a escolher entre seus dois candidatos de destaque ao prestigiado prêmio.

Em vez de criar uma rivalidade interna, o PSG está orgulhosamente apoiando tanto Kvaratskhelia quanto Dembele na principal honraria individual. A dupla de ataque tem até participado de entrevistas conjuntas, usando os holofotes da mídia para trocar elogios entusiasmados continuamente, em vez de fazer campanha um contra o outro.